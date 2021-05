–

El martes 25 de mayo tuvo lugar otra reuni贸n entre RRHH y la RLPT para negociar el Teletrabajo en AtoS Spain.

En esta ocasi贸n la representaci贸n de la empresa lleg贸 con muchas prisas por cerrar el tema. Despu茅s de haber estado mareando la perdiz durante meses al inicio, ahora tienen unas prisas que no explican para cerrarlo. Parec铆a que quer铆an terminar esta misma semana y que no se llegara a ning煤n acuerdo. Sus razones tendr谩n.

La empresa presenta lo que llama su “propuesta mejorada” en la que, en un vistazo r谩pido (ya la estudiaremos con calma), la mejora parece escasa y nada de lo fundamental cambia. El Teletrabajo sigue sin ser una opci贸n que se autorice de forma objetiva en funci贸n del puesto de trabajo, dejan una gran parte del Teletrabajo sin regular, los plazos para la reversibilidad no cambian…

Lo que la empresa considera gastos del Teletrabajo es de risa. Presenta una valoraci贸n de los gastos que tiene la empresa por el hecho de que una persona teletrabaje (has le铆do bien, gasto que a la empresa le supone) e incluyen como tal el port谩til, las licencias de software, el rat贸n, el mantenimiento del sistema, los auriculares y el teclado (aunque no los den)… como si todo eso no fuera material que tiene que proporcionar tanto si trabajas en presencial como en Teletrabajo. Pero claro, no descuenta ning煤n ahorro (comunicaciones, calefacci贸n, limpieza, espacio…).

Los gastos adicionales que puede tener la persona que teletrabaja ni los mencionan. Lo dicho, de risa. Y, desde nuestro punto de vista, lo peor por m谩s injusto, es que siguen excluyendo a determinados colectivos dejando la puerta abierta a exclusiones por arbitrariedades seg煤n el manager que tengas. De risa tambi茅n es que para justificar esto argumentan que tambi茅n excluyen a los directivos de poder hacer Teletrabajo, pero ya sabemos por d贸nde se pasan los directivos las normas mientras que a l@s trabajador@s nos las imponen.

Independientemente de otros aspectos y condiciones que pueden ser negociados, que el Teletrabajo no sea una opci贸n para “todas” las personas en AtoS Spain cuyo puesto lo permita y quiera tenerlo, y que todo el Teletrabajo que se haga en AtoS Spain no est茅 regulado en igualdad de condiciones para todas las personas, son aspectos fundamentales que la propuesta de la empresa no incluye.

Una vez repasados todos los puntos que trae su propuesta, la representaci贸n de la empresa quiere una respuesta r谩pida, sin dar tiempo a la RLPT para analizarla, comentarla entre todas las secciones sindicales y dar una respuesta meditada sobre la misma con la dedicaci贸n necesaria que la importancia de este tema requiere. Las prisas no son buenas y si la empresa trata de imponerlas es que solo le benefician a ella. La RLPT insiste en lo importante que es que podamos valorarla adecuadamente y considerar alternativas a proponer, como toda negociaci贸n requiere, y que para eso se necesita tiempo. La RLPT est谩 pidiendo solo una reuni贸n m谩s, igual que hasta ahora. Despu茅s de mucho discutir, finalmente se acuerda tener una pr贸xima reuni贸n, y aparentemente la 煤ltima, el pr贸ximo martes 1 de junio.