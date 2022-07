El 26 de julio se celebr贸 otra reuni贸n de la Comisi贸n Negociadora del Teletrabajo en AtoS Spain. En ella, la representaci贸n de la empresa present贸 a la RLPT su propuesta de acuerdo de Teletrabajo, pero lo ha hecho sin haberla hecho llegar previamente a la RLPT, al contrario de lo que 茅sta hizo con la suya envi谩ndola con antelaci贸n y la empresa tuvo m谩s de una semana para leerla antes de comentarla en la reuni贸n.

Por otro lado, se supon铆a que esta propuesta de la representaci贸n de la empresa estar铆a elaborada a partir de la propuesta que la RLPT en su conjunto les entreg贸 el 23 de junio, pero en realidad no ha sido as铆 sino que la empresa echa para atr谩s m谩s de un mes de trabajo y elimina pr谩cticamente todo lo propuesto por la RLPT y vuelve a su idea inicial, pero empeorada. La representaci贸n de la empresa ha consumido dos semanas en redactar un texto que pr谩cticamente es el mismo que ya ten铆a.

El resumen del documento presentado es que la empresa vuelve al pasado. Insisten en las mismas condiciones que en el anterior texto denunciado:

El Teletrabajo debe ser solo en el domicilio habitual y en la misma provincia del centro de trabajo.

Se l铆an bastante con el tema de la antelaci贸n del preaviso en caso de formaci贸n presencial, pero no ponen nada del preaviso para asistir presencialmente a reuniones y otros asuntos. Ni para la cancelaci贸n del Teletrabajo.

Al personal asignado al Bench (ahora denominado Centro de Capacitaci贸n) se le sigue discriminando y de forma insidiosa. Al entrar al Bench autom谩ticamente se perder铆a el Teletrabajo si ya lo ten铆an, tendr铆an menos tiempo de Teletrabajo que el resto de la plantilla (como mucho 2 d铆as/semana) y durante menos tiempo (la empresa fija un plazo m谩ximo de 2 meses de toda su estancia en el Bench) que la direcci贸n puede dejar en nada si as铆 lo decide. Adem谩s culpabilizan al personal de su situaci贸n de desasignaci贸n. Si est谩s en el Bench y no has conseguido salir de ah铆 en menos de 3 meses, no es que otros no est茅n haciendo su labor de vender proyectos y conseguir clientes, es que eres mala persona y no has hecho todo lo necesario para salir del agujero. Esto no lo decimos nosotros lo dijo la empresa, con otras palabras, pero con el mismo significado. De ah铆 que pongan plazos limitando la posibilidad de Teletrabajo en el Bench y no lo hagan para ning煤n otro colectivo.

Por supuesto, de compensar gastos ni hablamos. Pobrecita empresa que tiene muchos gastos a pesar del cierre de centros (cosa que recuerda que jur贸 que no iba a hacer) y de que s铆 tiene dinero para pagar a consultoras externas para que le digan como re-dise帽ar los edificios. Aunque a帽aden en la apartado sobre las compensaci贸n de gastos que pueden incluir “mejoras” en el acuerdo individual. Es decir, para quienes ellos quieran. No es una novedad que la direcci贸n no tiene ninguna credibilidad y que no conoce el concepto equidad. La fama de cutre que ya tienen en el sector no se la va a quitar nadie y eso aunque no quieran llega a los clientes que “dicen” es lo que m谩s les importa.

La direcci贸n no se compromete a nada, ni siquiera a cumplir los plazos de aprobaci贸n de las solicitudes, ahora, eso s铆, aclara que mientras no est茅 aprobada no se puede realizar Teletrabajo. As铆 que una forma de no d谩rtelo es demorando indefinidamente la aprobaci贸n. Algo que hemos visto que ya ha pasado con el acuerdo actual que la direcci贸n ha sobrepasado mucho los plazos fijados y que el 煤nico sindicato firmante no ha exigido el cumplimiento del acuerdo. Para empresa y UGT cumplir lo firmado no es importante, lo importante es firmar lo que sea.

En muchos puntos, del tan restringido acuerdo que proponen, la representaci贸n de la empresa dice que llegado el caso podr铆a hacer excepciones, pero eso no lo deja reflejado por escrito en ning煤n lado ni se recoge c贸mo se trataran esas excepciones, as铆 que ser谩n excepciones para sus amigos. Lo de siempre.

Y por 煤ltimo, un comentario curioso de la representaci贸n de la empresa fue decir que el bajo rendimiento se acent煤a con el Teletrabajo… parece que no se han le铆do todas las estad铆sticas que hay sobre el aumento de la productividad con el Teletrabajo.