De parte de Gatos Sindicales April 29, 2021 68 puntos de vista

El 27 de abril se celebr贸 otra reuni贸n entre RRHH y la RLPT para negociar el Teletrabajo en AtoS Spain.

Empieza la RLPT preguntando a la empresa por los planes que tiene respecto de los contratos de Teletrabajo que est谩n suspendidos, especialmente, en el caso de que se vuelva al trabajo presencial. La Representaci贸n de la Empresa responde que no lo tiene todav铆a decidido internamente. Que no han pensado nada, ya que seguimos de negociaci贸n. Al preguntarles si eso quiere decir que no se va a iniciar el retorno del personal con Teletrabajo hasta que no se acabe la negociaci贸n, responden que “esa es la idea“. Respecto a las reuniones para continuar la negociaci贸n, la empresa confirma que actualizar谩 las convocatorias para todo el mes de mayo.

En esta reuni贸n se trata el tema del material necesario para el Teletrabajo, la RLPT propone entregar todo lo que se considera imprescindible para trabajar desde el domicilio como dice el Real Decreto-ley 28/2020 e incluye una lista de ese material. La empresa indica que solo considera necesario entregar dos elementos (port谩til y rat贸n) y que alg煤n otro m谩s podr铆a ser entregado si se considerase necesario bajo petici贸n de la persona teletrabajadora siempre que tenga la aprobaci贸n del responsable. Pero esto ya sabemos lo que implica: que a ti te den un trolley y a m铆 no, que yo tenga un alza pantallas y t煤 no, etc. La RLPT explica las razones por las que considera necesario tener una lista de material imprescindible para teletrabajar que es “algo” m谩s extensa que esos dos elementos que propone la empresa, pero como la empresa no manifiesta lo que opina sobre las propuestas de la RLPT le preguntamos directamente “si estar铆a dispuesta a considerar ampliar su lista de material a entregar“, primera respuesta literal “pero si no decimos que no se vaya a dar” (tampoco dicen que s铆). Como esa respuesta no aclara nada insistimos en la pregunta, y segunda respuesta (ya de malas maneras): “Depende de lo que pid谩is lo mirar铆amos en interno” que tampoco es que aclare mucho.

Lo que pedimos est谩 en la propuesta que se entreg贸 a la empresa hace 8 semanas y que parece que no se han mirado. Tambi茅n est谩 en el Excel de negociaci贸n. Bueno, a ver si para la pr贸xima reuni贸n se lo han mirado en interno y nos dicen si est谩 dispuesta a incluir algo m谩s. Aunque nos tememos que tendremos que ir uno a uno: y un teclado externo (s铆 o no) y unos auriculares (s铆 o no) y una pantalla externa (s铆 o no)… as铆 se entiende que cada tema se eternice y el avance sea m铆nimo o nulo. Lo que demuestra esta actitud de la empresa (y otras anteriores) es que quiere dejarlo todo sin regular y que, con suerte, dependa del responsable de turno, lo que no garantiza que todas las personas estemos en las mismas condiciones y, en este caso concreto, que tengamos el mismo material para hacer nuestro trabajo.

Parece ser que, a煤n estando presente una representante de la empresa de Riesgos Laborales, AtoS Spain se olvida de la Evaluaci贸n de Riesgos donde dice que cuando se superan las 4 horas consecutivas de trabajo con port谩til, es necesario disponer de elementos auxiliares (teclado y rat贸n externos y la posibilidad de usar un monitor externo) con el objetivo de minimizar el riesgo de fatiga postural y visual.

Lo m谩s rese帽able hasta ahora de estas conversaciones sobre el Teletrabajo, es que est谩 resultando bastante curioso ver c贸mo la parte negociadora de la empresa no negocia nada. Marcando un ritmo desesperantemente lento a las reuniones en las que apenas se van repasando las propuestas de cada parte. De cada tema que se trata apenas conseguimos que la empresa deje ver qu茅 puntos est谩 dispuesta a negociar modificando su postura inicial, salvo en algunas cosas para decir que de ah铆 no se va a mover, como en el caso de la compensaci贸n de los gastos y otros.

El tema es que despu茅s de varios meses no sabemos c贸mo de lejos o cerca estamos, ni si existe margen para la negociaci贸n. Cuando pedimos respuestas claras se mosquean y salen por la tangente. La 煤nica respuesta, aparte de palabrer铆a sobre las bondades de las intenciones de la empresa, es “lo miramos en interno“. Eso supone que, para cada tema, al menos tenemos que esperar una semana m谩s para que nos respondan algo que puede ser igual de poco concreto. Podemos entender que para dar un OK definitivo a un punto tengan que “consultarlo en interno“, pero que para decir si el tema es negociable y empezar a ver alternativas necesiten consultar no tiene sentido… y esto ha sido as铆 desde que empezamos.

Todo esto ocurre porque la representaci贸n de la empresa en estas reuniones no est谩 capacitada para negociar nada, no da respuestas claras para no meter la pata, no propone para no salirse del guion, en definitiva, no tiene capacidad de decisi贸n ni de maniobra… 隆隆as铆 dif铆cilmente se puede negociar algo!!

La pr贸xima reuni贸n ser谩 el martes 4 de mayo.