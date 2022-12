–

De parte de Gatos Sindicales December 1, 2022 298 puntos de vista

En esta reuni贸n casi, casi, se revisaron dos p谩rrafos, pero no pudo ser.

En primer lugar se habl贸 sobre la situaci贸n de las actas, la Representaci贸n de la Empresa solicit贸 como objetivo que estuvieran firmadas para la pr贸xima reuni贸n. La RLPT se帽al贸 que las actas tienen muchos p谩rrafos que no se entienden, que algunas actas se entregan por parte de la Representaci贸n de la Empresa con mucho retraso haciendo m谩s dif铆cil su revisi贸n por el tiempo transcurrido, adem谩s por parte la RLPT se les solicitan cambios y la Representaci贸n de la Empresa no los realiza. Al final se qued贸 en alargar

media hora m谩s la pr贸xima reuni贸n para tratar de resolver el tema de las actas.

A continuaci贸n se trat贸 el 煤ltimo p谩rrafo del punto “Procedimiento de solicitud y aprobaci贸n“, la RLPT no entend铆a el objeto del p谩rrafo redactado por la Representaci贸n de la Empresa en relaci贸n con la actualizaci贸n el inventario sobre el material entregado. Por una parte, la empresa ya tiene recogido este inventario y, lo m谩s importante, la RLPT no ve la necesidad de este texto puesto que a toda la plantilla se le puede pedir que actualice el inventario. Por otro lado, no tiene mucho sentido incluirlo en este apartado dado que en todo caso deber铆a de estar junto con el tema del material. Se acuerda llevarlo a otro p谩rrafo en el que se habla del material.

Respecto al texto de los Acuerdos Individuales, la RLPT propuso que se adjunte al documento del acuerdo de Teletrabajo

un Anexo con la Plantilla del Acuerdo Individual. para que el personal conozca que debe/puede recoger el acuerdo que firma. La Representaci贸n de la Empresa se niega indicando la imposibilidad de plasmar en una Plantilla tantas casu铆sticas diferentes, que nos explican que son los diferentes domicilios, los diferentes porcentajes de Teletrabajo, los diferentes d铆as de la semana…

Parece que la Representaci贸n de la Empresa no sabe lo que es una Plantilla, as铆 que la RLPT se ofreci贸 a preparar la Plantilla, dado que, como en toda Plantilla, el problema se solucionar铆a poniendo campos rellenables. La RLPT considera que es importante este Anexo para que no se incluya nada que no se deba incluir (como ya ha ocurrido en el acuerdo de eficacia limitada) y se garantice que cumple con la ley. Adem谩s, la RLPT considera que si cambia algo en la Plantilla se debe de llevar a la Comisi贸n.

Al final, despu茅s de muchos argumentos en contra de la plantilla por parte de Representaci贸n de la Empresa (no entendemos su obcecaci贸n con algo tan simple), aceptaron incluir el articulado m铆nimo que recoge la Ley al final del documento. Y as铆 es todo en esta negociaci贸n, una obcecaci贸n total para no aceptar nada que propone la RLPT, ser谩 para no salirse del guion que ya tienen escrito.

Se comenz贸 a tratar el apartado “Condiciones Desarrollo del trabajo a Distancia“, y nos quedamos en el primer p谩rrafo que trata sobre la Jornada de Trabajo, indicando que se regir谩 por el horario del Acuerdo Marco. La Representaci贸n de la Empresa quer铆a entrar a negociar los horarios argumentando que en esta mesa estamos todos. Los horarios de AtoS Spain est谩n recogidos en el Acuerdo Marco y se aplican a toda la plantilla, tenga o no Teletrabajo, por lo que esta mesa no es el foro adecuado para cambiarlos. La RLPT record贸 a la empresa que, para ello, habr铆a que abrir una mesa de negociaci贸n sobre el Acuerdo Marco. Pretend铆an colarnos un cambio de horarios, para ponerlos a su gusto, en una negociaci贸n de Teletrabajo.

Tras esta discusi贸n, no entendemos por qu茅 de pronto la Representaci贸n de la Empresa hizo unos comentarios muy desafortunados sobre las personas que entran antes o salen despu茅s de las horas recogidas en el Acuerdo Marco. Para la Representaci贸n de la Empresa, seg煤n dijeron, estas personas vienen antes o se quedan despu茅s del horario establecido para dedicarse a temas personales y piensan vigilar m谩s esas situaciones… 隆Alucinante!

Sin m谩s se acab贸 el tiempo de la reuni贸n… la pr贸xima ser谩 el d铆a 13 de diciembre a las 11:30 horas.