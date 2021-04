–

De parte de Gatos Sindicales April 5, 2021 50 puntos de vista

El 30 de marzo tuvo lugar otra reuni贸n entre RRHH y la RLT para negociar el Teletrabajo en AtoS Spain.

La mayor铆a de la RLT (CGT, CoBas, COS, ELA y LAB) ha a帽adido los puntos de su propuesta a la propuesta de RRHH en el apartado de

Consideraciones Generales.

La RLT insiste en que los requisitos sobre Formaci贸n Obligatoria se deben tratar en la Comisi贸n de Formaci贸n y no incluirlos en el Acuerdo de Teletrabajo. S贸lo puede haber cursos obligatorios si la empresa lo comunica a dicha comisi贸n para que la RLT pueda hacer su informe. La RLT entiende que puede haber formaci贸n espec铆fica para el personal que est谩 en Teletrabajo si la formaci贸n est谩 relacionada con esta cuesti贸n, pero no en la forma en que la plantea la empresa.

Respecto a los requisitos para conceder el Teletrabajo (aqu铆 alguien quiere asegurarse su Bonus) no podemos compartir que por el hecho de querer teletrabajar te exijan cumplir unos requisitos que si no teletrabajas no te exigen. Es decir, que las medidas a tomar para que la plantilla realice ciertas tareas que la empresa quiere que hagamos no puede ser “si no lo haces no tienes Teletrabajo” que ser铆a coercitivo (Tareas, por cierto, que qui茅n menos realiza es la propia Direcci贸n de AtoS Spain… con la que, obviamente, nunca se toman medidas).

No se llega a terminar el apartado de Consideraciones Generales, por lo que no se tratan los puntos a帽adidos por la RLT, entre ellos el de compensaci贸n de gastos por Teletrabajo. La RLT vuelve a pedir a RRHH su opini贸n sobre dicha propuesta que en anteriores reuniones dijo que dar铆a. RRHH dice que est谩 esperando a terminar el apartado de

Consideraciones Generales para comentarlo, pero que est谩 dispuesta a contestar en cualquier momento. As铆 que en la pr贸xima reuni贸n esperamos o铆r, por fin, la opini贸n de RRHH sobre los puntos que todav铆a no ha contestado.

Aunque seg煤n el plan de la empresa las reuniones de negociaci贸n del Teletrabajo finalizar铆an el 31 de marzo, se acuerda continuar la negociaci贸n con reuniones de hora y media de duraci贸n… la pr贸xima ser谩 el martes 6 de abril.