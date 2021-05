–

De parte de Gatos Sindicales May 6, 2021 74 puntos de vista

El 4 de mayo tuvo lugar otra reuni贸n entre RRHH y la RLPT para negociar el Teletrabajo en AtoS Spain. Gran parte de la reuni贸n se fue en conocer la opini贸n de la empresa sobre los materiales que debe recibir la persona trabajadora por estar en Teletrabajo. CGT, CoBas, COS, ELA y LAB ya indicaron en el Anexo 1 de su propuesta los materiales que consideraban necesarios para poder realizar Teletrabajo.

La empresa dar谩 solo el port谩til y entregar谩 mochila o troley a quien tenga Teletrabajo si no lo tiene ya. Hasta aqu铆 bastante l贸gico, pero… no va a dar ni rat贸n, ni teclado externo, ni pantalla externa que ser谩 bajo petici贸n de la persona, Prevenci贸n har谩 la evaluaci贸n y quedar谩n a expensas de la aprobaci贸n de el/la responsable. RRHH y Prevenci贸n aconsejan que se tenga un port谩til con las dimensiones adecuadas para evitar el uso de pantallas externas. Prevenci贸n considera que en ese caso con el alza-port谩til ya es suficiente pero que, aun as铆, tambi茅n quedar谩 bajo petici贸n expresa de la persona, evaluaci贸n del puesto de trabajo y la aprobaci贸n de el/la responsable.



Los auriculares, ratones y teclados que se soliciten se entregar谩n a criterio de el/la responsable (隆otra vez!) porque hay que seguir los procedimientos de la empresa, como si estos no se pudiesen adaptar a nuevas circunstancias para que sean razonables. Si no se entregaran y se considerasen necesarios, entonces RRHH contactar铆a con el/la responsable para saber el motivo o informarle del proceso.

La RLPT no entiende (o s铆) por qu茅 a pesar de lo que dice la resoluci贸n de Inspecci贸n de Trabajo y la evaluaci贸n de riesgos en AtoS Spain acerca de que la empresa debe aportar dichos elementos con car谩cter general, lo sigue queriendo dejar en manos de l@s responsables con el consiguiente mareo de emails, explicaciones, tickets, evaluaciones, seguimiento, reclamaciones… Lo que la empresa persigue con esto no es seguir un procedimiento l贸gico y 煤til, sino uno del “vuelva usted ma帽ana” de hace d茅cadas para que el personal se canse “por aburrimiento” y el material no se entregue (ahorro para AtoS Spain) aunque afecte a la salud de las personas.

CGT, CoBas, COS, LAB y ELA consideran que debe haber una lista de material concreto a entregar si la persona teletrabajadora no lo tiene ya (existe un inventario en AtoS Spain) y un procedimiento autom谩tico, r谩pido y sencillo. Aunque tenga que pasar por el OK de el/la responsable, pero que 茅ste no pueda ignorar o negar porque incumplir铆a la normativa. As铆 se evitar铆an las peticiones personales e individualizadas que deben ser aceptadas y aprobadas una a una por l@s responsables y que, muchas veces, se acaban quedando en el camino. CGT quiere que se incluya esa lista del material, para que no sea necesario denunciar en Inspecci贸n de Trabajo para que te den el material porque l@s responsables miran para otro lado y no aprueban las peticiones, como ya ha ocurrido. La empresa dice que lo revisar谩 en interno.

En definitiva, pr谩cticamente todo el material necesario se entregar铆a s贸lo bajo petici贸n de la persona teletrabajadora con aprobaci贸n de el/la responsable y previa evaluaci贸n de Prevenci贸n. Es decir, un galimat铆as de burocracia que carga de trabajo innecesario a todas las partes… Eficacia cero.

La RLPT se帽ala a la representaci贸n de la empresa que la evaluaci贸n del puesto de trabajo se debe realizar una vez que se ha aprobado la solicitud de Teletrabajo, ya que es un absurdo hacer la evaluaci贸n de un puesto de Teletrabajo si no te aprueban el Teletrabajo. De esto, nos quedamos sin respuesta, pero mucho nos tememos que seguir谩n haci茅ndolo como quieran. No tienen mucha disposici贸n para hacer cambios que mejoren los procesos.

Prevenci贸n dice que la vigilancia de la salud, formaci贸n e informaci贸n en Prevenci贸n de Riesgos Laborales se seguir谩 haciendo igual. Los Accidentes de Trabajo producidos en casa cuando se est茅 teletrabajando tendr谩n la misma consideraci贸n y protocolos que los producidos en el centro de trabajo. La RLPT tiene dudas en lo relativo a los Accidentes de Trabajo si no hay un documento que lo certifique. Prevenci贸n interpreta que no es necesario porque el Real Decreto-Ley 28/2020 permite teletrabajar 1,5 jornadas al mes sin necesidad de acuerdo con la empresa.

A continuaci贸n, la RLPT quiere tratar el tema del procedimiento de solicitud del Teletrabajo: c贸mo se solicitar谩, qu茅 se exigir谩, cu谩l ser谩 el 谩mbito de aplicaci贸n… RRHH comenta que ser谩 el primer punto que se trate en la pr贸xima reuni贸n el martes 11 de mayo.