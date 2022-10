–

De parte de Gatos Sindicales October 11, 2022

Empezamos la reuni贸n revisando la 煤ltima versi贸n de propuesta de acuerdo que tenemos sobre la mesa para aclarar e intentar negociar los puntos en los que hay discrepancias. En esta sesi贸n nos da tiempo a tratar s贸lo dos puntos.

El primero era una frase que la RLPT quiere que aparezca en el texto del acuerdo para que todo el mundo lo sepa. Aunque, resumida, es lo mismo que dice la ley la empresa se empe帽a en eliminarla. La frase 煤nicamente aclara que ninguna de las condiciones que se establezcan en el acuerdo podr谩 empeorar las condiciones que ya tenga la persona. 驴No parece ninguna locura el texto, verdad? Pues con este punto se fue la mitad de la reuni贸n, exponiendo la empresa excusas cada vez m谩s curiosas para justificar la retirada de la frase. Finalmente se acord贸 poner el texto tal y como lo pone la Ley 10/2021, cambio con el que la RLPT estaba conforme desde el principio pero que la empresa se resist铆a a hacer.

A continuaci贸n se trat贸 el tema de d贸nde se puede realizar el Teletrabajo. La empresa insiste en que para poder teletrabajar hay que estar en la misma provincia del Centro de Trabajo al que se est谩 adscrito. La RLPT no comparte ese punto de vista porque muchas personas viven en provincias lim铆trofes y que, incluso, tardan menos en llegar a la oficina que otras que viven en la misma provincia. La empresa justifica esto por cuesti贸n de impuestos y Seguridad Social, aspectos que la RLPT no ha podido verificar. Por otra parte resulta extra帽o que sea AtoS Spain la 煤nica empresa que tenga ese problema, cuando otras empresas no est谩n exigiendo ese requisito a la plantilla que teletrabaja.

Y eso fue todo, la negociaci贸n se demora continuamente por la intransigencia de la empresa y las vueltas que le da a cada p谩rrafo. Y esto sin haber llegado a los temas m谩s importantes que obviamente tambi茅n son los m谩s conflictivos.