De parte de Gatos Sindicales April 9, 2021

El 6 de abril se celebr贸 otra reuni贸n entre RRHH y la RLT para negociar el Teletrabajo en AtoS Spain.

Como ya dijimos, la mayor铆a de la RLT (CGT, CoBas, COS, ELA y LAB) a帽adi贸 los puntos de su propuesta a la de RRHH en el apartado de Consideraciones Generales. Pues bien, la empresa no considera el tema de los gastos del Teletrabajo como una consideraci贸n general y no quiere hablar de momento de ese punto. En la reuni贸n anterior dijo que estar铆a dispuesta a contestar en cualquier momento a la propuesta de la RLT y en 茅sta vuelve a cambiar de opini贸n. As铆 es como la empresa negocia, s贸lo se habla de lo que ella quiere, cuando ella quiere y como ella quiere. Al final la RLT cede para poder continuar con la reuni贸n y no perder m谩s el tiempo en discusiones est茅riles. Hablar con la representaci贸n de la empresa es como hablar con una pared.

Se continua con el tema de las condiciones de implantaci贸n. La RLT entiende que los criterios de aprobaci贸n del Teletrabajo deben ser totalmente objetivos, por lo que pide que el proceso de solicitud de Teletrabajo sea mediante un ticket de la persona trabajadora para que quede registrado sin que esta solicitud est茅 condicionada a la aprobaci贸n previa de su responsable. Las solicitudes rechazadas deber谩n estar razonadas y justificadas por el responsable en base al puesto de trabajo, tarea o actividad a realizar.

La RLT solicita formalizar los teletrabajos existentes conforme a la nueva normativa, manteni茅ndose las condiciones m谩s ventajosas. Pide tambi茅n que el resultado de la autoevaluaci贸n (obligatoria) del puesto de trabajo para Prevenci贸n de Riesgos se incluya en el acuerdo de Teletrabajo y se realice despu茅s de que el Teletrabajo sea aprobado y antes de iniciarse 茅ste. Ya que si no es aprobado no tiene sentido la autoevaluaci贸n y as铆 se evita que las respuestas dadas en la autoevaluaci贸n est茅n condicionadas en funci贸n de si se cree que te lo van a dar o no. La empresa no est谩 de acuerdo en incluir la autoevaluaci贸n en el contrato de Teletrabajo, dice que es un procedimiento que prevenci贸n tiene que hacer y que es una documentaci贸n de prevenci贸n. La RLT insiste en que, aunque la autoevaluaci贸n es un procedimiento obligatorio, eso no impide que su resultado pueda quedar registrado como anexo al contrato as铆 se garantiza que se ha hecho.

Otro punto que se plantea es qu茅 se considera Teletrabajo. La empresa dice que el Teletrabajo menor o igual al 30% de la jornada en tres meses (equivalente a 12 horas a la semana) no tiene que estar regulado. A la RLT le parece un absurdo este planteamiento, ya que d铆a y medio (12 horas) de Teletrabajo a la semana no estar铆a regulado de ninguna forma, pero dos d铆as (m谩s de 12 horas y menos de 17) s铆 y con unos criterios de control y exclusi贸n totalmente discriminatorios. Es decir, que montan toda una parafernalia de normas, procedimientos y criterios de exclusi贸n solo por la posibilidad de cuatro horas m谩s de Teletrabajo (hablamos de horas a la semana sobre jornadas completas). La RLT pone el ejemplo de que con el texto literal de la empresa se podr铆an hacer 18 d铆as seguidos de Teletrabajo sin ninguna regulaci贸n/control y el resto del tiempo hasta los tres meses no hacer nunca Teletrabajo, pero la empresa dice que eso no lo ha pensado y no lo ve (interpretar la literalidad de un texto no es lo suyo) que en este punto se ajusta el Real Decreto-Ley 28/2020, aunque en interno genere situaciones absurdas y, como se sabe, ese l铆mite est谩 pensado para permitir las trampas y saltarse la normativa. El RD-Ley 28/2020 dice “Se entender谩 que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un m铆nimo del treinta por ciento de la jornada…“.

Estas reuniones y sus discusiones cada d铆a son m谩s absurdas, pero… “Amanece que no es poco“. La pr贸xima ser谩 el martes 13 de abril. De momento, hay reuniones planificadas hasta el 4 de mayo.