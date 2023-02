–

De parte de Gatos Sindicales February 9, 2023

La reuni贸n empez贸 aparentemente bien. Toda la RLPT, excepto UGT, hab铆a enviado con antelaci贸n (cosa que no hace la empresa) sus propuestas de cambio a la propuesta presentada por la empresa el 31 de enero y parec铆a que 茅sta estaba dispuesta a negociar… eso s铆, ahora es a marchas forzadas.



La empresa, aunque ya conoc铆a las propuestas de la mayor铆a de la RLPT, pidi贸 un receso de diez minutos que acab贸 siendo de media hora, pasando el l铆mite establecido para la reuni贸n, tras el cual volvi贸 con un nuevo redactado del texto con varias sorpresas y sobre el que apenas hubo ya tiempo para aclarar y discutir.

Se trataba de una “Propuesta de preacuerdo de Teletrabajo para AtoS Spain“, marcada por la empresa como CONFIDENCIAL y por tanto no podemos publicar, que adem谩s de las propuestas para el Teletrabajo inclu铆a la condici贸n de aceptar que “la negociaci贸n ha finalizado ya“, y de palabra la empresa a帽adi贸 un ultim谩tum: Esto hay que firmarlo como muy tarde el jueves 9 de febrero.

Ahora resulta que lo m谩s importante es darse prisa, y no hacerlo bien. Despu茅s de siete meses resulta que no podemos esperar dos semanas para hacer las cosas con cabeza y acabarlas bien. Cosas de esta direcci贸n.

Desde el punto de vista de CGT, el texto tiene algunas ambig眉edades y aspectos que es necesario aclarar y que creemos necesario consultar con nuestros asesores legales, de ah铆 que el plazo de dos d铆as que nos daban nos pareciera insuficiente.



Por otro lado, CGT pidi贸 que el acta de esta reuni贸n estuviera lista el jueves, para comprobar c贸mo todo lo hablado y que no estaba escrito en el texto, quedaba reflejado en el acta antes de firmar este preacuerdo. Pero la empresa no quiso comprometerse porque hab铆a poco tiempo para hacerla (驴ves el doble rasero?).



Al parecer, las sospechosas prisas de la empresa no le parecen mal al resto de la RLPT, que call贸 aceptando el ultim谩tum de la empresa.

La pr贸xima reuni贸n parece que ser谩 el d铆a 14 de febrero, con la finalidad de realizar el redactado del acuerdo definitivo con las secciones sindicales que hayan firmado este preacuerdo.

No podemos dejar de comentar que el texto del preacuerdo entregado por la empresa incluye un p谩rrafo que indica que queda “pendiente de redacci贸n en un acuerdo final, dentro de un plazo m谩ximo inicialmente estimado de un mes“… 驴pero no hab铆an terminado ya las negociaciones? 驴otro mes m谩s mareando la perdiz?