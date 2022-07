–

De parte de Gatos Sindicales July 14, 2022 207 puntos de vista

El 5 de julio se celebr贸 una reuni贸n de la Comisi贸n Negociadora del Teletrabajo en AtoS Spain, tras haber tenido la empresa m谩s de una semana para revisarse el documento con la propuesta conjunta presentada por la RLPT.

La representaci贸n de la empresa hace sus comentarios sin ofrecer ninguna propuesta concreta. Esto es lo m谩s relevante que dijo:

鈥 Quiere un modelo h铆brido en el que el 100% de Teletrabajo sea s贸lo para casos excepcionales. Igual que el a帽o pasado. 鈥 Tambi茅n quiere mantener el procedimiento de solicitud actual, con alguna mejora. 鈥 No quiere compensar ning煤n gasto. Ahora dice que aunque ha cerrado oficinas (cosa que dijo que no iba a hacer hace un a帽o) tiene muchos gastos porque ha abierto una oficina en Portugal y porque la luz ha subido mucho. Se olvida la empresa que esto es un acuerdo para AtoS Spain y que lo que pasa en Portugal no es de nuestra incumbencia. Tambi茅n se olvida que la luz y, en general, el IPC ha subido para tod@s aumentado mucho nuestros gastos y ni nos compensa el Teletrabajo ni nos sube el salario. 鈥 No le gusta que la RLPT proponga fijar un 60% (3 d铆as) de Teletrabajo preaprobado para toda la plantilla, siempre y cuando las tareas se puedan realizar en modo Teletrabajo. Dice que eso obligar铆a a la empresa a dar el Teletrabajo y que la concesi贸n debe ser voluntaria. Se olvida la representaci贸n de la empresa que es voluntario firmar un acuerdo con esa condici贸n y, por tanto, lo estar铆a dando de forma voluntaria a quien voluntariamente lo solicitase. As铆 de extra帽os son sus argumentos. Esta condici贸n de la RLPT pretende que toda la plantilla sepa que tiene la posibilidad de solicitar hasta tres d铆as de Teletrabajo, siempre que 茅ste sea posible, sin que nadie se lo pueda negar arbitrariamente. Eso es lo que no le gusta a la representaci贸n de la empresa, que se elimina la arbitrariedad y la posibilidad de incordiar al personal. 鈥 Tampoco les gusta que la RLPT quiera reservarse la posibilidad de cambiar el 50% de las denegaciones de Teletrabajo cuando no las considere justificadas como forma de dirimir las discrepancias que no hayan podido ser aclaradas y resultas.

Durante la reuni贸n se le pidi贸 a la representaci贸n de la empresa informaci贸n acerca de la distribuci贸n actual del Teletrabajo para conocer como impactar铆an en la plantilla estas condiciones. La representaci贸n de la empresa se mostr贸 reacia a proporcionarla, aunque finalmente dijo que lo estudiar铆a. Con esa respuesta lo m谩s probable es que no nos den la informaci贸n y no se puede negociar nada si los datos est谩n s贸lo en unas manos.

A la vista de lo sucedido, la conclusi贸n es que la empresa est谩 en el mismo plan que en la negociaci贸n del a帽o pasado, s贸lo que este a帽o pone excusas diferentes. El a帽o pasado no iba a ahorrar nada con el Teletrabajo porque no iba a cerrar oficinas y este a帽o aunque las haya cerrado no puede ahorrar porque todo est谩 muy caro. Y sigue sin querer que la RLPT revise los casos de denegaciones para que no se produzcan injusticias. Lo que quiere es seguir teniendo el palo en la mano para utilizarlo como ya hemos visto durante este a帽o gracias al penoso acuerdo actual con el sindicato UGT.

Respecto a la reuni贸n de la Comisi贸n Negociadora del Teletrabajo en AtoS Spain celebrada el 12 de julio, poco m谩s hay que a帽adir a lo dicho anteriormente.

La representaci贸n de la empresa repite lo mismo que nos dijo en la reuni贸n anterior, sin dar ninguna alternativa por escrito para que la podamos evaluar. S贸lo concreta lo que no va a aceptar de ninguna manera, al parecer sin posibilidad de negociaci贸n.

Desde nuestro punto de vista, lo m谩s relevante de esta reuni贸n es que aclararon que quer铆an eliminar la frase que garantiza la aceptaci贸n de las solicitudes de Teletrabajo por conciliaci贸n al amparo del art铆culo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Sorprendente, ya que se trata de un Derecho fundamental de l@s trabajador@s, una normativa que debe cumplir la empresa le guste o no, est茅 en este acuerdo o no. Y no es voluntario para la empresa, si no que debe otorgarlo siempre que la petici贸n est茅 justificada y sea viable. No es una opci贸n para la empresa negarlo cuando quiera.

La RLPT pidi贸 a la representaci贸n de la empresa que entregase una propuesta alternativa que acerque posiciones y nos permita ver en qu茅 puntos puede haber acuerdo. Finalmente lo aceptaron, pero diciendo que posiblemente para la reuni贸n del martes pr贸ximo todav铆a no lo tendr铆an y que posiblemente ser铆a para la siguiente. La representaci贸n de la empresa tiene la propuesta que hizo la RLPT desde el 27 de junio y todav铆a no tenemos una contrapropuesta escrita, ni siquiera parcial y, lo que es peor, la demoran al menos una semana m谩s.