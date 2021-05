–

De parte de CGT El Picador May 21, 2021 97 puntos de vista

El pasado 5 de mayo se inici贸 un proceso negociador entre la empresa y los distintos comit茅s de Tecnil贸gica para regular el trabajo a distancia una vez que finalice la pandemia.

Inicialmente se ha llegado a un acuerdo organizativo con dos puntos principales:

Un calendario inicial con reuniones semanales y con fecha aproximada de finalizaci贸n el 30 de junio .

. Revisar y trabajar sobre la propuesta de acuerdo de teletrabajo enviada por la empresa a la RLT.

Desde CGT, una vez estudiada la normativa de reciente publicaci贸n sobre Teletrabajo y la propuesta de la empresa, les transmitimos nuestra primera impresi贸n: este borrador de acuerdo de teletrabajo no est谩 a la altura de una compa帽铆a puntera y moderna, imagen que una y otra vez quiere transmitirnos Accenture/Tecnil贸gica. Creemos que no s贸lo no recoge aspectos principales marcados por el Real Decreto Ley 28/2020 de Trabajo a distancia (*RDL en adelante) por el que se regula el Teletrabajo, sino que adem谩s es restrictiva.

La empresa a trav茅s de sus representantes, nos ha transmitido su decisi贸n de no tratar en esta negociaci贸n algunos aspectos de importancia por considerarlos totalmente cerrados, como son la compensaci贸n de gastos incurridos en el teletrabajo (compensados actualmente con 30 euros brutos mes) y los medios que la empresa debe facilitar a los empleados (actualmente la empresa solo considera como medio a facilitar el port谩til). Esto ya nos est谩 indicando mucho el ambiente y la voluntad negociadora que va a reinar en este proceso.

Nuestra postura de negociaci贸n ser谩 siempre la de velar porque lo que establece la normativa de Trabajo a distancia se cumpla en tiempos y forma y nuestras propuestas ir谩n en la l铆nea y el enfoque que entendemos le da el Real Decreto Ley al teletrabajo, de evoluci贸n, transformaci贸n y objetivos sociales a conseguir en esta materia.

BARRERAS A FRANQUEAR EN ESTA NEGOCIACI脫N

El Real Decreto que regula el trabajo a distancia habla de que esta forma de trabajo es:

鈥fundamental para favorecer el asentamiento y la fijaci贸n de poblaci贸n en el medio rural鈥 y debe servir para hacer factible evitar la despoblaci贸n de peque帽as poblaciones, la propuesta de acuerdo/pol铆tica presentada por la empresa, en nuestra opini贸n, no tiene en absoluto en cuenta esta finalidad.

Muchos de nuestros compa帽eros han emigrado de localidades m谩s peque帽as a las grandes ciudades para trabajar en Accenture, pagando elevados alquileres en estas ciudades. Creemos que la propuesta presentada por la empresa no les va a permitir plantearse el cambiar su lugar de residencia, debido a que presenta ciertas limitaciones y circunstancias que hacen imposible esta opci贸n.

Desde CGT intentaremos con nuestras propuestas posibilitar los objetivos que el mismo RDL menciona y hacer que la empresa replantee su postura, para as铆 mejorar las condiciones de todos los empleados y empleadas.

El RDL recoge, y recuerda incluso otras normativas donde se recoge, que se establece un aut茅ntico derecho a la conciliaci贸n de la vida laboral y familiar a trav茅s del uso de las formas flexibles de trabajo, incluidas la f贸rmulas de trabajo a distancia.

El borrador presentado trata el trabajo a distancia como si se tratara de un premio otorgado por la compa帽铆a a sus empleados m谩s fieles, sin permitir ning煤n tipo de control por los representantes de los trabajadores sobre las peticiones rechazadas y los motivos expuestos.

A esto hay que a帽adir que la empresa en principio se niega a revisar el importe que se nos abona para cubrir los gastos que nos ocasiona el trabajo a distancia y quiere mantener los 30 euros brutos mes, unos 23 euros netos, que actualmente nos abonan en n贸mina por compensaci贸n de gastos/medios en TW por COVID. Este importe est谩 muy alejado de los 55 euros netos al mes propuestos por nosotros, e implantados por muchas empresas (Siemens, Liberty, Convenio Sectorial banca), tras calcular el incremento de los costes en los cuales incurrimos al teletrabajar desde nuestro domicilio.

Por otro lado, tampoco est谩 dispuesta a revisar los medios que debe facilitar la empresa a los empleados. Desde CGT entendemos que como medios necesarios para el trabajo hay que incluir la silla y dem谩s material ergon贸mico y que esta debe ser facilitado por la empresa. (Est谩 denunciado ante inspecci贸n de trabajo y esperando respuesta). La empresa argumenta que, con esos 23 euros netos al mes, ya nos podemos comprar nosotros todo lo que necesitemos para trabajar desde nuestro domicilio, adem谩s de compensar los sobrecostes en los que incurrimos. Nunca 23 euros dieron tanto de s铆 y fueron estirados de esta manera.

Recordad que seg煤n estudios independientes el coste por puesto de trabajo para el a帽o 2019 se ha establecido en 8.575 euros de media al a帽o por puesto, 714,5 euros al mes, coste ahorrado por la empresa.