–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga February 15, 2023 234 puntos de vista

Grup Antimilitarista Tortuga

A nadie escapa que los tiempos que vivimos est谩n cargados de novedades de distinto signo y de incertidumbres. En el Grup Antimilitarista Tortuga hemos querido reflexionar sobre ello y compartir nuestros puntos de vista al respecto. Este escrito quiere resumir una primera fase de nuestro proceso de an谩lisis, dedicado a pormenorizar brevemente cu谩les son las circunstancias globales que se encuentran en proceso de transici贸n. En general no se trata de nada que cualquier persona que sigue la actualidad no conozca ya de un modo o de otro. Nuestra aportaci贸n consiste en elaborar un listado resumido de dichos cambios, tratando de establecer interrelaciones y nuestra propia visi贸n de conjunto de todo ello.

En un segundo momento, en otro escrito, nuestra intenci贸n es proseguir este esfuerzo reflexivo concret谩ndolo en nuestro 谩mbito espec铆fico: la dimensi贸n militar-b茅lica de la sociedad.

1. La amenaza clim谩tica.

Mucho se habla del cambio clim谩tico acelerado por la actividad humana, de sus actuales nocividades y de los graves riesgos que amenazan en un futuro cada vez m谩s pr贸ximo si no se revierten las actuales tendencias. El asunto reviste una gravedad tan real que los propios poderes del sistema, desde los gobiernos estatales a los nodos econ贸micos, lo tienen en su agenda. No conviene olvidar tampoco otro tipo de consecuencias de la actividad humana sobre el planeta Tierra que, como un b煤merang, est谩n afectando tambi茅n a la propia humanidad: la desforestaci贸n, la p茅rdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos鈥 De todas estas cuestiones se viene hablando desde hace d茅cadas, pero parece que es ahora cuando las previsiones m谩s catastrofistas amenazan con hacerse realidad en plazos m谩s que cercanos, estando ya en curso algunas de ellas.

Este inquietante escenario que, en formas m谩s directas e indirectas, est谩 afectando ya a los sectores m谩s vulnerables de la humanidad, llega a amenazar los propios fundamentos del sistema econ贸mico global, cada vez m谩s incapaz, a causa de ello, de mantener el actual ritmo productivista.

Es esta la principal raz贸n de que el tema aparezca en los telediarios y los titulares de los peri贸dicos. Raz贸n que tambi茅n impulsa a los poderes del sistema a pactar medidas para, por ejemplo, disminuir las emisiones de gases contaminantes a la atm贸sfera o tratar de racionar la extracci贸n de las 煤ltimas reservas de hidrocarburos. Esfuerzos vanos, siempre cumplidos muy por debajo de lo acordado, puesto que de ejecutarse en los t茅rminos y plazos realmente necesarios a efectos de sostenibilidad planetaria ello supondr铆a poner en peligro el crecimiento de unas y otras econom铆as y, por lo tanto, la disminuci贸n de beneficios de las grandes fortunas.

Por otra parte, como consecuencia de lo anterior, asistimos a un aumento de las inquietudes ecologistas, especialmente entre capas j贸venes de los pa铆ses occidentales. Tienen cierto auge y reciben algo de atenci贸n medi谩tica movimientos que, mediante t谩cticas de desobediencia civil y acci贸n directa noviolenta, fundamentalmente tratan de presionar a los diferentes gobiernos para que las agendas pactadas para la defensa de la estabilidad del clima sean cumplidas e incluso ampliadas.





Pensamos que estamos ante una cuesti贸n muy preocupante y de dif铆cil, por no decir imposible, soluci贸n en el contexto actual. Cualquier tipo de esfuerzo implementado, sea una reducci贸n de emisiones de carbono, sea una transici贸n hacia modelos energ茅ticos renovables, sea cualquier otra cosa, no puede atajar la crisis ecol贸gica si no hay un gran cambio de modelo. Durante siglos, la sociedad occidental con su sistema econ贸mico capitalista, hoy mundializado, ha considerado el medio natural como una gran fuente de recursos a extraer en una te贸rica b煤squeda de mejores condiciones de vida para la humanidad. Sabemos bien, es obvio, que los beneficios de dicho esfuerzo han sido repartidos en todo momento en forma muy desigual, ya que el capitalismo es un sistema que tiende a concentrar la riqueza en pocas manos. Precisamente ese car谩cter intr铆nseco del sistema econ贸mico capitalista que le impulsa al crecimiento perpetuo y a la extracci贸n ilimitada de recursos para su posterior concentraci贸n en pocas manos es la base de la actual depredaci贸n que sufre el planeta, habi茅ndose llegado en estos momentos a un punto cr铆tico que podr铆a ser de no retorno en algunas cuestiones. Queremos decir que el aut茅ntico enemigo del planeta es el sistema econ贸mico capitalista. No hay posibilidad de enfrentar la crisis ecol贸gica si el capitalismo no detiene su din谩mica de expolio de recursos y producci贸n ilimitada. Algo que 茅ste, a pesar de las grandilocuentes declaraciones que se hacen en las 鈥渃umbres clim谩ticas鈥, nunca podr铆a ni estar铆a dispuesto a hacer por si mismo ya que supondr铆a su fin. Ni siquiera nos parecen suficientes los planteamientos que hablan de 鈥渄ecrecer鈥, consumir menos鈥 Son propuestas bienintencionadas que, en contraste con la militancia de los j贸venes ecologistas que esperan influir con sus protestas en la agenda de los grandes poderes f谩cticos, en su caso aspiran a resolver el problema desde una suma de actitudes individuales c铆vicas que minimicen los impactos del consumismo sobre el planeta. En ambos casos se pretende una reforma del modelo del estado de consumo y bienestar pero sin pretender superarlo completamente ya que no se desea renunciar a sus ventajas, lo cual, por lo dicho, nos resulta impracticable.

2. Una econom铆a gripada.

Volviendo sobre lo dicho antes, una caracter铆stica del sistema econ贸mico capitalista, simplificando, es su necesidad de perpetuo crecimiento: siempre m谩s producci贸n, m谩s comercio, m谩s mercados. Y para ello, entre otras, m谩s materias primas, m谩s consumidores, m谩s tecnolog铆a, m谩s econom铆a financiera. Sin embargo, desde hace ya tiempo, lo que podr铆amos denominar 鈥渆conom铆a global鈥, ya que hablamos de una realidad de car谩cter planetario, no deja de arrojar s铆ntomas de posible agotamiento. Es de perogrullo que una econom铆a cuya raz贸n de ser es crecer y crecer, en el seno de un mundo f铆sico limitado, antes o despu茅s ha de encontrarse con su tope.

Proliferan informaciones en los medios de comunicaci贸n sobre la falta de suministros de determinados insumos en la cadena productiva. Tambi茅n hace d茅cadas que algunas voces informadas alertan del agotamiento de los recursos f贸siles. El llamado c茅nit del petr贸leo parece haber sido alcanzado ya como bien lo demuestra la falta de nuevos hallazgos y los nuevos, costosos y agresivos m茅todos de extracci贸n (fracking). No hace falta alertar de la importancia que los hidrocarburos poseen en la actual econom铆a mundial y la carencia de alternativas reales y suficientes para su sustituci贸n en un plazo medio. No solo hablamos de petroleo y gas. Tambi茅n comienzan a faltar diversos minerales que la industria tecnol贸gica demanda en cantidad creciente, como litio o tierras raras, o recursos tan b谩sicos y universales como la propia agua dulce, imprescindible para la agricultura y la ganader铆a.





Se nos dice que la pandemia del coronavirus y, m谩s recientemente, el conflicto de Ucrania y su derivada guerra comercial contra Rusia es la causa del desabastecimiento de ciertos productos a nivel mundial (cereales, fitosanitarios, microchips鈥) o de que comience a ser normal que escaseen determinados bienes en los anaqueles de los supermercados occidentales. Se habla del encarecimiento de los costes del transporte internacional a causa de la escasez de combustibles, y de las trabas al comercio que provocan las sanciones cruzadas entre unos y otros pa铆ses, las cuales est谩n dando lugar a un nuevo proteccionismo econ贸mico. Esta subida de precios de los portes, unida a las restricciones comerciales decretadas desde los poderes pol铆ticos, desde luego, constituye un problema muy serio en un mundo que ha deslocalizado y globalizado la producci贸n industrial y que ha apostado por terciarizar sus econom铆as nacionales. Es algo que podemos comprobar sobradamente en el caso espa帽ol y, en general, en toda la Uni贸n Europea, un 谩rea del mundo tremendamente vulnerable a los riesgos que estamos enunciando.

Sin embargo, no debemos permitir que los 谩rboles nos impidan ver el bosque. Pensamos que los factores citados no son la causa del problema, sino un simple acelerante. La cuesti贸n principal, como hemos esbozado al principio, sobre todo tiene que ver con un punto o principio de ruptura entre lo que las industrias desean producir para abastecer los crecientes mercados (y, dicho sea de paso, acrecentar las grandes fortunas) y lo que el medio terrestre es capaz de proporcionar para ello.



De ah铆 los fen贸menos que estamos contemplando: entre otros, crisis y recesiones cada vez m谩s frecuentes y profundas en Occidente, disminuci贸n progresiva de la tasa de ganancia, desaceleraci贸n de la expansi贸n de mercados, creciente intervencionismo estatal y supraestatal en la econom铆a y, 煤ltimamente, inflaci贸n desbocada y encarecimiento del precio del dinero (los cr茅ditos).

3. Un mundo en guerra

Mucha literatura hay acerca del declive de EEUU como superpotencia mundial y de c贸mo dicho factor est谩 en la base de los grandes conflictos comerciales y b茅licos del presente, por ello no vamos a ahondar mucho en la cuesti贸n concreta. S铆 vale la pena hacer memoria acerca de c贸mo las relaciones geoestrat茅gicas y tambi茅n econ贸micas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad han estado presididas por la omnipresencia del coloso americano, pa铆s que, durante todo este tiempo, ha sido la primera econom铆a mundial (y la que m谩s crec铆a hasta la irrupci贸n de China). Tambi茅n, ha sido, con gran diferencia, la mayor fuerza militar del planeta, tanto en t茅rminos cualitativos (por su superioridad tecnol贸gica) como cuantitativos, habiendo llenado el mundo de tropas estacionadas en bases, armas t谩cticas y flotas de portaaviones recorriendo unos y otros oc茅anos. El principal objetivo de este ingente esfuerzo que, a lo largo de todas estas d茅cadas, se ha traducido en un innumerable rosario de guerras, invasiones, golpes de estado e intervenciones pol铆ticas m谩s o menos veladas en escenarios de todo el planeta, no ven铆a siendo otro que el de garantizar el flujo incesante de recursos entre unas y otras 谩reas de la Tierra; es decir, el expolio sistem谩tico que los pa铆ses del llamado primer mundo (EEUU y sus aliados) han practicado sobre esa mayor铆a de la humanidad residente en los estados del denominado tercer mundo o, dicho con mayor propiedad, mundo empobrecido. Dicha operaci贸n de rapi帽a no era nueva y hund铆a sus ra铆ces en la era de los imperios coloniales y la revoluci贸n industrial, pero, a partir de la Segunda Guerra Mundial la din谩mica sufri贸 un fuerte impulso, con EEUU, como decimos, como principal ejecutor y garante. Esa es la principal raz贸n por la que a d铆a de hoy, cuando la hegemon铆a estadounidense comienza a tambalearse, los tradicionales pa铆ses coloniales, con Europa Occidental a la cabeza, mantienen su estrecha alianza con el 鈥渁migo鈥 americano, incluso a costa de poner en peligro su estatus econ贸mico y estrat茅gico. Todos estos estados (tambi茅n Espa帽a), pobres en materias primas y recursos energ茅ticos, hoy escasamente significativos en capacidad militar o en desarrollo tecnol贸gico, tendr铆an mucho que perder en un hipot茅tico cambio en la correlaci贸n de fuerzas.

Dicha hegemon铆a o 鈥淧ax americana鈥, como algunos la denominan, hace unas pocas d茅cadas comenz贸 a entrar en crisis. La deslocalizaci贸n industrial que los pa铆ses ricos emprendieron hacia las zonas del planeta desde entonces llamadas emergentes, en busca de menores costes productivos, trajo consigo una transferencia de la capacidad de innovaci贸n tecnol贸gica y la progresiva desaparici贸n del monopolio del know how. No se tard贸 mucho en dichos lugares en desarrollar una industria y una investigaci贸n tecnol贸gica propia, incluida la de car谩cter militar, libre de la propiedad occidental. Ello se tradujo en un fuerte crecimiento econ贸mico de dichas 谩reas que pronto les permiti贸 situarse en pie de igualdad e incluso de superioridad en ciertos casos con las zonas productivas de Europa y EEUU.

En una situaci贸n en la que el gigante chino, a pesar de su dinamismo, a煤n dista mucho de desbancar a EEUU como primera potencia mundial, especialmente en el 谩mbito pol铆tico-militar, el contexto actual dibuja un mundo, siquiera provisionalmente, de car谩cter multipolar en el que no parece que haya posibilidad para que una sola potencia rija los destinos planetarios. Si bien podemos reconocer, por ejemplo en el contexto de la guerra de Ucrania, la fortaleza y solidez de la alianza entre Estados Unidos y los pa铆ses de Europa Occidental (a los que hay que sumar otros estados como Canad谩, Australia, Jap贸n鈥) -es decir, los antiguos detentadores de la hegemon铆a econ贸mica mundial, la cual no se resignan a perder-, como contrapartida no existe todav铆a una entente de estados de car谩cter similar que se le oponga y que, por ejemplo, volviendo al mismo caso concreto, apoye a Rusia en su guerra contra la OTAN en Ucrania.





Nos encontramos ante un escenario de proliferaci贸n armament铆stica y b茅lica en el que el riesgo de conflagraci贸n mundial y guerra nuclear es m谩s posible que nunca. La OTAN, brazo militar de la alianza occidental, se redefine, reinventa y alimenta posibles escenarios (Ucrania, Taiw谩n…) para una batalla que parece desear entablar antes de que decline m谩s su poder econ贸mico y militar. Por su parte sus rivales tambi茅n se ven comprometidos en una veloz carrera armament铆stica para dotar a sus arsenales de los medios que les permitan enfrentar con garant铆as los conflictos que se vislumbran en el horizonte.

La contienda tambi茅n tiene una vertiente econ贸mica que podemos comprobar en el hecho de c贸mo unas y otras potencias restringen en el propio territorio la actividad comercial y de investigaci贸n (incluso de obtenci贸n de suministros) de las empresas rivales, o c贸mo unos y otros se esfuerzan por atraer a sus respectivas 谩reas de influencia a pa铆ses no perfectamente alineados (Venezuela, Turqu铆a, Ir谩n, Arabia Saud铆, Brasil鈥) pero que gozan de importancia estrat茅gica.

No debemos olvidar, por 煤ltimo, que la guerra en ocasiones es una huida hacia delante cuando la econom铆a entra en crisis por un exceso de producci贸n y de stocks que no encuentran mercado suficiente. Este podr铆a ser el caso de la industria b茅lica actual, una de las m谩s influyentes, si no la m谩s, del sistema estatal-capitalista.

4. La democracia representativa en crisis

En el seno del contexto que venimos describiendo, tambi茅n el marco pol铆tico de las sociedades occidentales est谩 experimentando algunos cambios. Estas sociedades ven铆an siendo testigos de d茅cadas de estabilidad de un modelo de gobierno, la democracia de representaci贸n (el llamado estado de derecho) y su fachada de administraci贸n paternalista (el estado de bienestar). El binomio parlamentarismo-administraci贸n p煤blica ven铆a siendo tan eficiente que apenas despertaba la m谩s m铆nima contestaci贸n ni exig铆a grandes esfuerzos para garantizar el orden social. De hecho, a modo de legitimaci贸n o concertaci贸n social, los respectivos gobiernos ven铆an permitiendo el disfrute de una buena cantidad de libertades y derechos ciudadanos.

En el momento actual, de la mano de las convulsiones que hemos citado antes, se atisba una p茅rdida de confianza en el modelo. En unos y otros lugares, comenzando por el propio EEUU, centro de referencia del sistema parlamentario liberal, crecen el pensamiento y los movimientos organizados antistablishment e incluso ultraderechistas. Podr铆a decirse que, en t茅rminos macroestad铆sticos, avanzan en la sociedad las pulsiones autoritarias. El sistema comicial llega a ser puesto en duda y se habla una y otra vez de fraude electoral o de gobierno ileg铆timo en pa铆ses en los que hasta no hace mucho era impensable tal cuestionamiento a un pilar fundamental del sistema. Por su parte el poder judicial, tradicionalmente aislado del debate pol铆tico y considerado una instancia neutral, es instrumentalizado por unos y otros actores pol铆ticos y econ贸micos en pro de sus intereses particulares (lawfare, golpes blandos…). Ello genera descr茅dito y desgaste de la propia judicatura y, con ella, de todo el andamiaje gubernamental.





Conscientes de su propia debilidad y preocupados por los retos econ贸micos y geoestrat茅gicos que aparecen en el horizonte, de los que hemos hablado antes, a los centros de gobernaci贸n de Occidente no les queda otra que plegar algunas velas. As铆, asistimos, por ejemplo, a c贸mo se recortan algunas prestaciones p煤blicas del estado de bienestar para dedicar fondos, adem谩s de al rearme militar, al recrecimiento de las distintas polic铆as: en previsi贸n de futuros estallidos sociales se hace preciso invertir en control social. Tambi茅n se produce un recorte de libertades y derechos mediante progresivas reformas legislativas, especialmente del C贸digo Penal. Si bien, puesto que el sistema debe seguir manteniendo su fachada democr谩tica so pena de sufrir completa deslegitimaci贸n, se siguen garantizando derechos que no desbordan las fronteras de 鈥渓o social鈥 (mujeres, lgtbi, animales鈥), en cambio se socavan todos aquellos que pueden suponer alg煤n tipo de problema a la gobernaci贸n: derechos laborales y sindicales, de migraci贸n, de protesta, manifestaci贸n y reuni贸n鈥 y se ampl铆an las prerrogativas de las polic铆as y la judicatura penal.

Menci贸n aparte, por su car谩cter novedoso, es el control de la comunicaci贸n. En d茅cadas anteriores, siendo escasa o estando ausente la conflictividad social, los gobiernos respectivos permit铆an el disfrute de una amplia libertad de expresi贸n, dejando que fuese la propia abundancia discursiva quien neutralizase cualquier posible discurso peligroso haci茅ndolo intrascendente. En la actualidad asistimos a un fuerte movimiento en sentido contrario. Legislaciones y jurisprudencias acotan cada d铆a m谩s los l铆mites de lo que es posible o no decir p煤blicamente, al tiempo que, bajo la excusa de impedir la proliferaci贸n de bulos, se desarrolla una inquisitorial vigilancia y censura en los 谩mbitos comunicativos de hoy: las redes sociales de internet. Pero el mayor esfuerzo, sin duda, es el invertido en el control de la informaci贸n. Por una parte se amordaza poco a poco a todo tipo de medios disidentes (o directamente se proh铆ben, como estamos comprobando con motivo de la crisis de Ucrania). Por otra, se invierten esfuerzos como nunca en la elaboraci贸n de las narrativas 鈥渃onvenientes鈥, las cuales son continuamente inyectadas en los grandes medios de masas.

5. La sociedad de la indiferencia

En cuanto a qu茅 transiciones est谩 experimentando, como tal, nuestra sociedad, tambi茅n hay algunas cosas que nombrar. Sin embargo, en este caso no procede hablar de cambios repentinos o de corto plazo, sino de inercias que vienen sucediendo desde hace ya mucho tiempo.

Haciendo un resumen muy a grosso modo, podemos partir de que las sociedades occidentales, desde mediados del siglo XX han venido conform谩ndose como fundamentalmente urbanas, econ贸micamente terciarias, el trabajo basado en el salariado, el estado crecientemente presente en lo econ贸mico y lo social. Sociedades definidas como 鈥渄e consumo鈥, debido al importante poder adquisitivo medio de la ciudadan铆a y la centralidad del acto de consumir, o 鈥渄e espect谩culo鈥, por el progresivo desplazamiento de los centros de inter茅s vital hacia las propuestas de la industria del entretenimiento. En las 煤ltimas d茅cadas hemos asistido al inquietante fen贸meno de la digitalizaci贸n o virtualizaci贸n de todo tipo de realidades, desde las administrativas y laborales, a las comunicacionales, formativas o la gesti贸n del propio ocio. Es evidente que todos estos cambios, especialmente el nombrado en 煤ltimo lugar, han dejado una gran huella en la sociedad.





Como resultado de todas estas tendencias, podemos decir que el ser humano medio occidental, en comparaci贸n con otras 茅pocas (incluso cercanas) y sociedades, tiene una personalidad mucho m谩s centrada en la dimensi贸n material que en la espiritual o ut贸pica, y en la individual frente a la colectiva, cooperativa o solidaria. Un factor principal para ello, como dec铆amos, es el desplazamiento de la vida real de las personas y colectividades por la virtual, un espacio en el que todo confluye para la banalizaci贸n de la realidad, la alimentaci贸n de los egos y las vanidades, la compulsi贸n y la orientaci贸n de cada cliente hacia la satisfacci贸n de sus deseos materiales. Es tambi茅n una fuente incesante de sobresaturaci贸n informativa, la cual impide ejercicios pausados de toma de conciencia y convierte a las personas en indiferentes con respecto a las problem谩ticas del mundo en que viven. Estas circunstancias son la base de que cada vez escaseen m谩s las personas con deseo y capacidad suficiente para comprometerse con garant铆as en cualquier tipo de militancia social o que asistamos a la paulatina desaparici贸n de pensamientos y proyectos pol铆ticos transformadores, o revolucionarios de car谩cter global. De tal forma, no se atisban movimientos fuertes de lucha social en el horizonte a no ser que se d茅 un r谩pido empeoramiento de las condiciones materiales de la poblaci贸n, hip贸tesis que, dado el escenario ante el que nos encontramos (p茅rdida de poder adquisitivo, de derechos laborales, inflaci贸n, encarecimiento de las fuentes de energ铆a…), no puede descartarse.

6. Conclusi贸n

Nos encontramos en un momento hist贸rico que podr铆amos considerar una encrucijada. Suceden cambios de gran significado y trascendencia. Desde una amenazadora degradaci贸n de las condiciones medioambientales del planeta a significativas mutaciones de la forma de ser, comprender la realidad e interactuar en la sociedad de las personas que la conforman. Todo ello pasando por los problemas que encuentra en su evoluci贸n el propio sistema econ贸mico capitalista, la reconfiguraci贸n geoestrat茅gica planetaria, con sus riesgos de tercera guerra mundial, o la deriva autoritaria de nuestros modelos pol铆ticos.

Ante este orden de cosas lo que est谩 por suceder es incierto. Las personas que integramos el Grup Antimilitarista Tortuga siempre hemos sido cr铆ticas con el modelo de mundo en que vivimos, y lo hemos sido con respecto a cada una de sus dimensiones. Sin embargo, hoy nos preocupa que lo que pueda venir tras una hipot茅tica 茅poca de turbulencias, de colapso al decir de algunos, llegue a empeorar a煤n m谩s lo que se da en la situaci贸n actual. Es por ello que consideramos que es nuestra tarea, y tambi茅n la de cualquier grupo o persona que aspira a un mundo mejor para todos, la de adelantarnos en la medida de lo posible a los acontecimientos y empezar a trabajar desde este preciso instante en las alternativas que podr铆an hacernos avanzar hacia ese futuro deseado: una sociedad ecol贸gica, humana, igualitaria, libre, comunitaria y en paz.





M谩s sobre Tortuga