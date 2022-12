–

Nelly Roussel (Vida y obra)

Nelly Roussel en 1896.

Nelly Roussel (1878-1922). Naci贸 el 5 de enero de 1878 en Par铆s, Isla de Francia, (Francia) y muri贸 el 18 de diciembre de 1922 de tuberculosis a los 44 a帽os en Par铆s, Isla de Francia, (Francia) y esta enterrada en el cementerio de P猫re-Lachaise situado en la rue du Repos (16) , Boulevard de M茅nilmontant, rue des Rondeaux y rue de la R茅union en Paris, Isla de Francia, (Francia).

Fue una librepensadora, anarquista y feminista francesa. Como defensora del neomalthusianismo y del feminismo, abog贸 por el 芦control de la natalidad禄 en Europa frente a otras posiciones en pro de las mujeres y la maternidad en el marco del sistema capitalista europeo.

Biograf铆a.

Primeros a帽os.

Roussel naci贸 en Francia, hija de Louise Nel Roussel y de L茅on Roussel. En su obra no menciona a su padre en detalle, quien muri贸 en 1894. Al poco tiempo de haber fallecido su progenitor, su madre volvi贸 a contraer matrimonio con Antonin Montupet. Roussel tambi茅n ten铆a una hermana nacida en 1880, Andr茅e Roussel.

Activismo y relaciones personales.

Roussel se convirti贸 en la primera portavoz feminista a favor del control de la natalidad en Europa. Era defensora del neomalthusianismo. Los seguidores de este movimiento, liderado por Paul Robin , cre铆an que el control de la natalidad era la respuesta para prevenir un desastre natural, la pobreza y el sufrimiento, por lo que propon铆an controlar el crecimiento de la poblaci贸n de manera artificial. Roussel difundi贸 sus mensajes sobre el control de la natalidad, la maternidad, el rol de la mujer en el sistema capitalista y los derechos de la mujer en el hogar, a trav茅s de conferencias, periodismo y teatro. En un discurso que dio el 9 de abril de 1904, Roussel defendi贸 que su intenci贸n era luchar por la 芦libertad en, para, o de la maternidad禄. Cont贸 con apoyo, pero la resistencia pol铆tica a su mensaje dej贸 entrever percepciones conservadoras sobre temas de g茅nero entre los franceses. Roussel fue una activista pol铆tica.1鈥

La Primera Guerra Mundial dej贸 un mill贸n ochocientos mil muertos en Francia, por lo que el gobierno conservador hab铆a lanzado una campa帽a para incrementar la poblaci贸n, llegando a aprobar en 1920 una ley que castigaba la incitaci贸n al aborto y la propaganda anticonceptiva. Nelly Roussel respondi贸 convocando a una 芦huelga de vientres禄 : no m谩s ni帽os 芦para el capitalismo, que hace carne del trabajo y que explota la carne para saciar su placer禄.2鈥 Roussel a帽adi贸, 芦la maternidad no es noble ni consciente, no es dulce ni deseada; conseguida por instinto y sufrida por necesidad, no es m谩s que una funci贸n animal o una prueba dolorosa禄.3鈥

Roussel contrajo matrimonio con Henri Godet, muy involucrado en la organizaci贸n de su trabajo, si bien no la acompa帽aba en sus viajes. Aunque muchos de sus discursos aluden a su falta de deseo por tener hijos y a medidas activas para prevenir la maternidad, Roussel tuvo tres hijos: Mireille, una ni帽a nacida en 1899, Andr茅, un var贸n nacido en 1901 y cuyo nombre rinde homenaje a su hermana, y Marcel, nacido en 1904. Su primer hijo, Andr茅, muri贸 poco despu茅s de haber nacido, en 1902, lo que sumi贸 a Roussel en una profunda depresi贸n. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de su tercer hijo, se puso en contacto con un m茅dico para prevenir o reducir el dolor del parto. Si bien la anestesia para el trabajo de parto no estaba recomendada y no se ense帽aba en la 茅poca, Roussel dio con el Dr. Lucas, quien estaba dispuesto a trabajar con ella. Roussel no sab铆a, sin embargo, que los m茅todos de Lucas hab铆an ocasionado la muerte a varias mujeres y ni帽os. Pese a ello, Roussel y su hijo sobrevivieron, lo que reafirm贸 su convicci贸n en que la ciencia y la sociedad pod铆an crear un parto sin dolor, liberando a las mujeres de embarazos no deseados, y haciendo de la maternidad algo m谩s ameno. Roussel estuvo medianamente involucrada en la crianza de sus hijos, delegando muchas tareas en sus padres y en su hermana.1鈥

Fue iniciada en la masoner铆a en la 芦Grande Loge Symbolique Ecossaise禄, una ordenanza libertaria conocida por ser de las primeras en admitir mujeres en la Francia del siglo XIX.5

脷ltimos a帽os y muerte.

Roussel falleci贸 el 18 de diciembre de 1922 de tuberculosis a los 44 a帽os en Par铆s, Isla de Francia, (Francia) y esta enterrada en el cementerio de P猫re-Lachaise situado en la rue du Repos (16) , Boulevard de M茅nilmontant, rue des Rondeaux y rue de la R茅union en Paris, Isla de Francia, (Francia), cuatro a帽os despu茅s de haber terminado la Primera Guerra Mundial. Fue muy activa en su lucha por darle a las mujeres control sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad. Su posici贸n radical sobre los derechos de la mujer no tuvo reconocimiento hasta pasados setenta y cinco a帽os de su muerte. Roussel form贸 parte de la primera ola del feminismo y habl贸 sobre temas de inter茅s p煤blico pero tambi茅n del 谩mbito dom茅stico.1鈥 Sus escrituras se conservan en la Biblioteca Marguerite Durand situada en 79, rue Nationale, 75013 Par铆s, Isla de Francia, (Francia).

Publicaciones.

Roussel contribuy贸 a su causa con un ensayo titulado 芦Le N茅o-malthusisme est-il moral?芦

Asimismo, escribi贸 un buen n煤mero de libros, algunos de los cuales se publicaron de forma p贸stuma:4鈥

Pourquoi elles vont 脿 l鈥櫭ゞlise: com茅die en un acte, Paroles de combat et de paix, Quelques discours (1903),

Quelques lances rompues pour nos libert茅s (1910),

Paroles de combat et d鈥檈spoir (1919),

Ma for锚t (1920),

Trois conf茅rences (1930, p贸stumo),

Derniers combats (1932, p贸stumo),

L鈥檈ternelle sacrifi茅e (1979, p贸stumo).

Nelly Roussel.

Nelly Roussel fue un ensayista, poetisa, periodista, librepensadora y anarcofeminista .

En 1903 particip贸 en el 芦Congreso Internacional de Librepensadores禄, donde hizo el discurso de clausura, al igual que en el del a帽o siguiente.

En 1904 particip贸 en los actos contra la celebraci贸n del 芦Centenario del C贸digo Civil franc茅s禄.

Milit贸 con Paul Robin en la difusi贸n de las ideas neomaltusianas, contra la ideolog铆a natalista del poder y de la Ley de 1920 que reprim铆a la contracepci贸n y su propaganda.

Fue una de las fundadoras de la 芦Liga de la Regeneraci贸n Humana禄. Oradora de talento, dio conferencias en Francia exaltando la maternidad consciente ya disponer del propio cuerpo, escarneciendo al machismo, ya sea de derechas o de izquierdas; muchas conferencias las acababa con 芦la escena simb贸lica禄 dram谩tica 芦Par la r茅volte禄, que represent贸 por primera vez el 1 de mayo de 1903.

Reclam贸 independencia total para las mujeres, fundada en unas nuevas relaciones entre los sexos.

Colabor贸 鈥嬧媏n peri贸dicos y revistas de mujeres (芦La Fronde禄, 芦La M猫re educadora禄, 芦La Voix des femmes禄, 芦La Femme affranchie禄 ), antinatalistas (芦G茅n茅ration consciente禄, 芦R茅g茅neration禄, 芦Le N茅o-Malthusien禄, 芦Action禄) , librepensadores y libertarios (芦Le Libertaire禄).

Entre sus libros podemos destacar 芦Pourquoi ellas vont 脿 l鈥櫭ゞlise: comedia en un acto, Paroles de combat et de paix禄, 芦Algunas discours禄 (1903), 芦Algunas lances rompues pour nos libert茅s禄 (1910), 芦Paroles de combate te de espoir禄 (1919), 芦Ma for锚t禄 (1920), 芦Trois conferencias禄 (1930, p贸stumo), 芦Derniers combates禄 (1932, p贸stumo), 芦L鈥檈ternelle sacrifi茅e禄 (1979, p贸stumo), entre otros.

Fue compa帽era del escultor Henri Godet. Nelly

Roussel muri贸 de tuberculosis el 18 de diciembre de 1922 en el sanatorio de Buzenval de Par铆s (Francia).

Su archivo personal se encuentra depositado en la Biblioteca Marguerite Durand de Par铆s, Isla de Francia, (Francia).

En 2006 Elinor Accampo le dedic贸 una biograf铆a 芦Blessed motherhood, bitter fruto: Nelly Roussel y pol铆ticos de mujer femenina en Third Republic France禄.