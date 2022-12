Santuario de Covadonga. ARTURO NIKOLAI / Licencia CC BY-SA 2.0

El nuevo candidato del PP a la presidencia del Principado de Asturias, Diego Canga Fano ÔÇöexasesor del expresidente socialista Javier Fern├índez, a quien el resto de Espa├▒a recordar├í como director de la gestora que defenestrara con malas artes al primer Pedro S├ínchezÔÇö se estrena ofreci├ęndonos una estampa triple que compendia los tonos que van a caracterizar, en los pr├│ximos a├▒os, al gran partido de la derecha espa├▒ola, conjurada, a su te├│rica izquierda, la competencia de Ciudadanos y un tanto agotada la de Vox a su derecha, con independencia de que el virus del posmofascismo hispano pueda abatir sobre nosotros, en el futuro, una segunda ola. Lo primero que ha hecho Canga ÔÇöa quien se le organiz├│ un delirante boato de desembarco en el Aeropuerto de Ran├│nÔÇö ha sido visitar en Covadonga al arzobispo de Oviedo, el ultramontano Sanz Montes, l├şder informal del ala m├ís ultra de la Iglesia espa├▒ola, y pedir despu├ęs veinte minutos para rezarle a la Santina con recogimiento; colgar en Twitter, con motivo del D├şa de la Constituci├│n, una fotograf├şa de su jura de bandera; alabar como su gran maestro a Antonio Tajani, vicepresidente de Giorgia Meloni, y enunciar en Gij├│n un programa ultraliberal, de corte ayusista.

Vivimos, en el mundo, una de esas ┬ź├ępocas interesantes┬╗ contra la cual nos advierte un c├ęlebre proverbio chino, fascinantes para los historiadores del futuro, inquietantes para quienes las habitan. Un momento de policrisis y transici├│n: las de un capitalismo neoliberal cuyo agotamiento se expresa ya en guerras y grandes turbulencias pol├şticas hacia otra cosa que no sabemos cu├íl ser├í, y no significar├í necesariamente un cambio a mejor. Colocada en ese tr├ínsito hist├│rico, la ├ęlite capitalista ÔÇölas varias y no siempre bien avenidas ├ęlites capitalistasÔÇö tienta diferentes salidas en funci├│n de cu├íl decida que deba ser su prioridad, si la paz social o la maximizaci├│n de beneficios a toda costa. La reordenaci├│n del capitalismo occidental se ensaya para Xan L├│pez en uno de esos gr├íficos de cuatro cuadrantes alumbrados por los cruces entre dos ejes, que en este caso ser├şan aislamiento/cooperaci├│n y conservadurismo/progresismo. El keynesianismo nost├ílgico y la mundializaci├│n socialdem├│crata ser├şan los cuadrantes progresistas de ese men├║ de posibilidades en el que las conservadoras son el ordoliberalismo 2.0 y lo que L├│pez, en un hallazgo sem├íntico sublime, denomina neoliberalismo juche.

El bolsonarismo, tambi├ęn el putinismo, ofrecen el ejemplo m├ís descarnado de esta ├║ltima v├şa consistente en refugiar el neoliberalismo en un solo pa├şs; en confinarlo a un redil ultranacionalista, cuyas vallas tambi├ęn se vean reforzadas t├şpicamente con el blindaje del fanatismo religioso. De la religi├│n de cada sitio: el pujante evangelismo en Brasil, la ortodoxia en Rusia o el catolicismo en Espa├▒a, siguiendo la receta estadounidense de los hermanos Koch. Se daban cuenta estos oligarcas de la impopularidad de una utop├şa neoliberal desnuda; de lo inevitable de esos momentos Polanyi en que los pueblos sobre los que aquella se abate ponen frenos espont├íneos a la expansi├│n del mercado.

El neoliberalismo es una utop├şa, pero carece de fuerza ut├│pica y discursos de legitimaci├│n: nadie dar├şa su vida por el mercado, no existe la estatua o la tumba del consumidor desconocido, ┬źning├║n arco del triunfo ÔÇöescribe C├ęsar Rendueles en SociofobiaÔÇö conmemora las batallas en las que ha vencido la United Fruit Company. Ning├║n sacerdote hace abracadabra en una lengua muerta para que aceptemos la transustanciaci├│n de la riqueza especulativa en bienes y servicios tangibles┬╗. Los Koch dieron con la receta para solventar esta carencia: asociarse c├şnicamente a movimientos religiosos que s├ş posean esa resonancia de lo trascendente, de la santa cruzada. Ambas partes obtienen algo. Los neoliberales, las masas movilizadas de las que, por s├ş solos, no pueden disponer; los religiosos, conquistas legislativas como la penalizaci├│n del aborto o leyes anti-LGTB, que las ├ęlites agn├│sticas pero amorales que las aprueban saben que no les afectar├ín. Siempre habr├í un Londres al que los millonarios puedan enviar a sus hijas a abortar; siempre podr├ín vivir su homosexualidad con naturalidad en las fortalezas herm├ęticas que habiten.

En Espa├▒a hubo conatos de este pacto en los a├▒os de Zapatero, con las movilizaciones episcopales, bendecidas por el PP, contra el matrimonio homosexual o la nueva ley del aborto; pero fueron contraproducentes para un partido que no conoc├şa su pa├şs: una Espa├▒a que arrastraba todav├şa los anhelos de modernidad y europe├şsmo que hab├şan determinado, para bien y para mal, la forma de su Transici├│n. El para mal fue ser desagradecido, injusto, cruel, con quienes durante cuarenta a├▒os lo dieron todo por la democracia, y no premiarles los servicios prestados impulsando la ruptura democr├ítica que hab├şa sido su combate. Pero hab├şa el para bien de abrazar, con una simpat├şa sin mucho parang├│n en el mundo, cualquier transformaci├│n social que nos alejase del pa├şs s├│rdido y aislado que hab├şa sido la Espa├▒a franquista, hasta el punto de volvernos pioneros en algunas conquistas civilizatorias. Todav├şa a d├şa de hoy, por ejemplo, los discursos antiinmigraci├│n, que s├ş se expanden con facilidad en otros pa├şses europeos, pinchan en hueso, fuera de reductos muy concretos, en una sociedad que contin├║a apreciando en la llegada de migrantes ÔÇöen ser un pa├şs al que la gente quiere venir, en lugar de uno del que sus habitantes procuran irseÔÇö la prueba de su conquista del desarrollo y la modernidad.

El juche nacionalcat├│lico es hoy por hoy una estrategia llamada al fracaso, pract├şquelo Diego Canga en una Asturias en la que se espera una victoria m├ís o menos aplastante del socialista Adri├ín Barb├│n o una Isabel D├şaz Ayuso candidata a las generales. Pero merece la pena estar atentos a la evoluci├│n de esta amalgama que podr├í no ser fracasada indefinidamente, en un mundo en que las turbulencias ir├ín acrecent├índose, y el repliegue hacia el ensimismamiento culturalista, e incluso la vuelta de la religi├│n, siendo una tentaci├│n cada vez m├ís seductora.