–

De parte de Indymedia Argentina May 26, 2021 59 puntos de vista

Es un error enorme suponer que el neoliberalismo es s贸lo una canallada burguesa exclusiva del campo econ贸mico-financiero. Es un error grave que, de existir as铆 en algunas cabezas, debe corregirse de inmediato. El neoliberalismo es, pat茅ticamente, una emboscada ideol贸gica (en el sentido de la 鈥渇alsa conciencia鈥 que explic贸 Marx) desarrollada para disputar e imponer el 鈥渟entido com煤n鈥 de ciertos intereses capitalistas en su fase imperial. Verbigracia: es una m谩quina trituradora de derechos sociales adquiridos; una demoledora de los principios humanistas solidarios; una 鈥減icadora de carne humana鈥 en los centros laborales, educativos y sanitarios; es una aplanadora de instituciones y una fenomenal maquinaria de humillaciones, depresiones y desmoralizaci贸n鈥 todo eso al servicio de un sector peligrosamente desquiciado por la usura, el individualismo m谩s t贸xico y la meritocracia supremacista de los amos en alianza con sus c贸mplices. Un infierno de corrupci贸n y crimen que debe ser tipificado como etapa hist贸rica 鈥渄e lesa humanidad鈥. La mezcla explosiva de neoliberalismo, Fake News y procesos electorales es una industria de la destrucci贸n social altamente sofisticada.

Uno de los instrumentos predilectos, para camuflar la perversidad del neoliberalismo, han sido los 鈥減rocesos electorales鈥 intoxicados por la democracia burguesa. Se han fabricado leyes, instituciones y funcionarios formateados mercenariamente para convertir en 鈥渓egal鈥 lo ileg铆timo y para venderlo como salto de modernidad decorado con 鈥淐hicago boys and girls鈥, recurrentemente zopencos, capacitados para artilugios administrativos y bancarios pero sin m铆nima dotaci贸n de Cultura general elemental. Inteligencia paup茅rrima para eficiencia mercachifle. Les llaman 鈥渢ecn贸cratas鈥 y se enorgullecen. No pocos son paridos en universidades creadas ex porfeso.

Ese patr贸n funcional al neoliberalismo est谩 adosado con capas generosas de mal gusto de supermercado y todo un inventario de mercanc铆as fetichizadas convertidas en valores 茅ticos, morales y est茅ticos en la religi贸n del consumismo chatarra para mentalidades chatarra. A todo eso, batido con avaricia y canalladas, le llaman 茅xito. Y pretenden que, adem谩s de financi谩rselos mansamente, se los envidiemos, se lo aplaudamos y lo heredemos a nuestra prole como si fuese 鈥渦n gran tesoro鈥. Quieren que el proletariado se vuelva albacea, c贸mplice de la polic铆a y verdugo de s铆 mismo y a distancia. Big data.

Con ese formato fabrican a sus gerentes represores, de usos m煤ltiples, que sirven lo mismo para 鈥渁dministrar鈥 un negocio m谩s grande o m谩s peque帽o, que para amaestrarlos como 鈥渃andidatos pol铆ticos鈥. Y hemos debido padecer versiones aberrantes, (con antecedentes, en versiones militares y sus c贸mplices 鈥渃iviles鈥) proto-neoliberales del Plan C贸ndor, encarnando la lista monstruosa de hocicones tales como Salinas de Gortari, Menem, Fujimori,鈥 y una no menos monstruosa lista de intelectuales arrodillados ante las migajas que les han otorgado sus amos, verbigracia: Octavio Paz, Vargas Llosa, Krause y sus jaur铆as m煤ltiples de 鈥減eriodistas鈥 que son una 鈥渇auna de acompa帽amiento鈥 rentada. Eso hemos debido tragarnos como 鈥渘ormalidad pol铆tica鈥, desde que fue impuesta la dictadura del 鈥淐onsenso de Washington鈥, en un per铆odo de 40 a帽os (1989) que nos ha dejado infiltradas todo g茅nero de alima帽as reformistas, oportunistas, arribistas y traidoras que deben ser caracterizadas y denunciadas permanentemente por razones de defensa; de vida o muerte.

Una de las joyas m谩s perfeccionadas y cotizadas, en en para铆so neoliberal globalizado, son las operaciones masivas de enga帽o: Armas de Distorsi贸n Masiva que ha proliferado con gran velocidad y ubicuidad. Se desplazan globalmente con la protecci贸n, la unilateralidad discursiva, las nulas trincheras de r茅plica y las masas de corifeos que repiten, en simult谩neo, cualquier ficci贸n que les disfracen de noticias. Fake News a toda hora, con modalidades diversas, en horarios discriminados y efectos rentables. Con la bendici贸n de los gobiernos neoliberales y un no peque帽o p煤blico anestesiado bajo los placeres del enga帽o que ahorran el trabajo de pensar y se envuelven en emociones m贸rbidas y morbosas.

Y mientras tanto, cuando los pueblos han encontrado fuerzas y caminos para derrotar al neoliberalismo, a sus engendrados empresariales y gubernamentales, a sus m谩quinas de guerra ideol贸gica disfrazadas como 鈥渕edios de comunicaci贸n鈥, nos abruma una pandemia planetaria aprovechada jugosamente por el neoliberalismo y que no cesa en el maltrato burgu茅s contra la humanidad. Nunca la avaricia de las cloacas financieras arremetieron con tanta furia racista como lo han hecho con las vacunas y los instrumentos m茅dicos para atender a los miles de millones de personas contagiadas o fallecidas. El capitalismo exhibiendo la n谩usea neoliberal. Sin atenuantes.

驴C贸mo ordenar la salida de la especie humana de este infierno apabullante y multiforme? 驴C贸mo recuperar fuerza y confianza organizada para articular las fuerzas que la coyuntura demanda en la actual fase de la lucha de clases? A estas horas el camino indica que es por abajo. Desde las ra铆ces y las bases. Con un proyecto organizativo superador de los formatos escler贸ticos de aquellos partidos y movimientos sociales intoxicados de burocracia reformista y aislamientos ah铆tos de intermediariarismo de c煤pulas. Ya basta.

Est谩n bajo examen las capacidades organizativas de la direcci贸n revolucionaria que est谩 naciendo constantemente en el fragor de las luchas sociales. Pero hace falta, urgente, una Revoluci贸n de las Conciencias en simult谩neo con la modificaci贸n del orden ideol贸gico y econ贸mico sobre la propiedad privada burguesa. Organizarse para no volver a quedarse en los m谩rgenes, ganando s贸lo poderes perif茅ricos pero sin tocarle un pelo a la industria, a la banca ni a las iglesias reconvertidas al escarceo neoliberal por obra y gracia del 鈥渆sti茅rcol del diablo鈥. As铆 estamos. 驴Qu茅 hacer?.

Es preciso transparentar (auditor铆a de los pueblos) el financiamiento del neoliberalismo, de todos los procesos electorales en los que ha infiltrado sus intereses. Indagar las fortunas de todos sus esbirros y transparentar minuciosamente el financiamiento de las fake news, de los due帽os de los (mal llamados) 鈥渕edios de comunicaci贸n鈥 y de los intelectuales proveedores de chatarra ideol贸gica organizados en 鈥渇undaciones鈥, ONG麓S, foros y congresos constituidos en catedrales neoliberales de la estulticia. Y esto urge.

Dr. Fernando Buen Abad Dom铆nguez. Director del Instituto de Cultura y Comunicaci贸n y Centro Sean MacBride. Universidad Nacional de Lan煤s. Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad. Miembro de la Internacional Progresista. Rector Internacional de la UICOM. Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

Fuente: https://rebelion.org/neoliberalismo-fake-news-y-procesos-electorales/