Pues el Estado es el mayor enemigo del g茅nero

humano, y a todo el que coge por banda lo divide

Mucho ojo鈥 sed siempre libres, independientes,

y no teng谩is cuenta con nadie.

(Benito P茅rez Gald贸s, Miau)

La cuesti贸n de la naturaleza del Estado contempor谩neo y de su relaci贸n actual con la econom铆a capitalista en una fase neoliberal avanzada altamente inflamable por todo tipo de crisis, es de gran importancia para el esclarecimiento te贸rico de la protesta en el seno de las masas dominadas. Tal clarificaci贸n es una condici贸n fundamental para la emancipaci贸n pr谩ctica de las mismas. Teniendo en cuenta esto, bien estar谩 que expongamos algunas consideraciones al respecto.

Durante los tiempos cr铆ticos se saca al Estado en procesi贸n. Si la pasada crisis sanitaria puso de relieve su papel fundamental en el control de la poblaci贸n y el cese parcial de la actividad econ贸mica, sin traumas ni contestaci贸n de importancia, las urgencias del calentamiento global del planeta y la actual subida del precio de los combustibles no han hecho m谩s que reafirmarlo. Los mecanismos puestos en marcha para asegurar la tarea se han visto cualitativamente transformados: la digitalizaci贸n ha dado pasos de gigante, la comunicaci贸n unilateral se ha generalizado y la manipulaci贸n informativa ha traspasado todos los l铆mites sin resistencia perceptible. Las garant铆as jur铆dicas y los derechos sociales van siendo eliminados progresivamente mientras el aparato represivo sigue reforz谩ndose. Lo que hoy llaman democracia, transici贸n ecol贸gica o desarrollo sostenible no son m谩s que simulacros burlescos que no disimulan la atm贸sfera autoritaria creciente y la primac铆a anti-ecol贸gica de las finanzas. El poder real se concentra y se centraliza a medida que las masas son despose铆das de la menor decisi贸n y despojadas de toda informaci贸n objetiva. La dominaci贸n no tiene ante s铆 m谩s que una poblaci贸n desinformada y en gran parte resignada, aferr谩ndose a las tablas de salvaci贸n que el sistema quiera proporcionarles. Controlada y sometida la gente, el terreno queda libre para que la estatizaci贸n de la vida ascienda unos cuantos pelda帽os. Precisamente, seg煤n nos indica el conservador Carl Schmitt, lo que define al Estado es 鈥渓a posibilidad de disponer abiertamente, con frecuencia, de la vida de los hombres鈥, por lo que no es sorprendente que en el mundo posmoderno el Estado penetre hasta en la intimidad m谩s rec贸ndita. Por otro lado, la profesionalizaci贸n de la pol铆tica y el deplorable espect谩culo de su ejercicio contribuyen bastante a la perversi贸n de la actividad p煤blica y a la desafecci贸n social. La tecnificaci贸n hace lo mismo con la vida privada (la tecnolog铆a es en el presente una fuerza productiva directa). Parad贸jicamente, la doctrina neoliberal, el dogma de la alta burgues铆a ejecutiva, ha elevado a niveles superiores la presencia cotidiana del Estado en cualquier actividad.

Contra todo postulado te贸rico, la mundializaci贸n financiera corre a la par con el estatismo. El control global de los recursos -la geopol铆tica- impel铆a a una militarizaci贸n acelerada, y, por consiguiente, a un descomunal refuerzo burocr谩tico del Estado y a una concentraci贸n sin precedentes de la esfera decisoria. Las derivas conflictivas habidas desde la Guerra del Golfo ilustran la tendencia belicista-estatalista de las grandes potencias, y en consecuencia, de toda la cohorte de potencias menores. La seguridad de una vida privada entregada al ocio, al consumo y al turismo, actividades tan preciadas por la masa sumisa, depende ahora del juego entre estrategias securitarias a escala mundial. Los desequilibrios de poder que ocasionan las crisis pol铆ticas internacionales en un contexto de crisis m煤ltiple obligan a un cambio de relaciones entre la sociedad, los Estados y los mercados globales. El autoritarismo, y por ende, la burocratizaci贸n y la jerarquizaci贸n, se impone en todos los niveles, puesto que para conservar la soberan铆a de los mercados y salvar el comercio mundial se requiere un salto cualitativo en la disciplinarizaci贸n y el control de la sociedad. Si las instituciones estatales se someten en 茅pocas tranquilas a los imperativos de la econom铆a, durante los momentos de crisis la econom铆a necesita la intervenci贸n estatal como agua de mayo.

La relaci贸n entre Capital y Estado parece invertirse pero aqu铆 no se trata de un capitalismo de Estado como el que describieron en su d铆a Bruno Rizzi o Friedrich Pollock, ni siquiera de interferencias estrictamente limitadas en la actividad econ贸mica como las que propuso Keynes en su momento. Salvo en el caso de China, los gobiernos no asumen la funci贸n de capitalista m谩s poderoso, ni los Estados son el factor econ贸mico m谩s importante. No hay partido 煤nico omnipresente, y el conjunto de las c煤pulas partidistas desempe帽a una labor secundaria, ya que la decisi贸n no reposa habitualmente en los parlamentos. En los sistemas partitocr谩ticos los mercados no retroceden (ni se alteran apenas), las corporaciones financieras mantienen su posici贸n y la propiedad p煤blica no sobrepasa jam谩s ciertas barreras. Nada de nacionalizaciones o de monopolios. Estamos muy lejos del Estado-Naci贸n del siglo pasado: por encima planea una elite corporativa transnacional. El Estado no controla el dinero, ni el cr茅dito, ni la inversi贸n, ni los beneficios empresariales. En resumen, no interfiere en lo relativo al Capital, m谩s bien obedece sus designios. A lo sumo adopta algunas medidas presupuestarias, controla temporalmente los precios de los alimentos b谩sicos y de la energ铆a, regula el consumo de algunos productos, concede subvenciones o decreta impuestos extraordinarios, pero sin que las leyes econ贸micas queden modificadas sustancialmente. A fin de cuentas, el inter茅s general expresado en la din谩mica estatal no es m谩s que la fusi贸n entre el inter茅s privado de la burocracia pol铆tica y el de las oligarqu铆as financieras mundiales. Dicha burocracia no transforma su condici贸n y cargo directamente en instrumentos de poder como anta帽o en los sistemas totalitarios y las dictaduras; simplemente se sirve de ellos para colocarse en las grandes empresas u organismos paraestatales gracias a las puertas giratorias. En Occidente, la econom铆a define el ejercicio del poder y la recompensa correspondiente, no la inversa.

A pesar de la intensa propaganda a su favor, el liberalismo pol铆tico no cuadra con las convicciones de la mayor铆a de dirigentes mundiales, especialmente los de los pa铆ses afectados por medidas neoliberales y los que en los pa铆ses promotores las repudian, quienes suelen priorizar, abierta o subrepticiamente, la subsistencia y el crecimiento econ贸mico sobre la conservaci贸n de las apariencias democr谩ticas y el garantismo jur铆dico. Para aquellos, heraldos del populismo, el desarrollismo nacional es la mejor herramienta de estabilizaci贸n pol铆tica, y el modelo chino, al que se suelen referir los comentaristas como 鈥渆l consenso de Pek铆n鈥, el ejemplo donde conviene inspirarse. En efecto, la experiencia china sugiere que la 鈥渕odernizaci贸n鈥 econ贸mica, y por consiguiente, la integraci贸n en la econom铆a-mundo, es compatible con un autoritarismo extremo, con tal de que la burocracia dirigente sepa adaptarse a los negocios, opere de acuerdo con las reglas mercantiles y acepte ser juzgada por los resultados. El sistema pol铆tico no importa, el parlamentarismo es prescindible sin que la estabilidad interna resulte perturbada, pues aquella depende mucho m谩s del crecimiento de la econom铆a que de la reforma pol铆tica (durante el franquismo eso fue un axioma). A pesar de las desigualdades y las bolsas de pobreza, las clases dominadas y vigiladas mayoritariamente vinculan su prosperidad material al sistema, por lo que la oposici贸n es casi testimonial. La clase dirigente china ha protagonizado un crecimiento notable indiferente a la situaci贸n financiera del capitalismo occidental, demostrando la posibilidad de una globalizaci贸n que conservara la soberan铆a estatal, alentara el nacionalismo, ensalzara el estilo autoritario de gobierno y cerrase los ojos ante la represi贸n. El modelo exige un rol determinante del Estado-partido en tanto que mayor proveedor de recursos, principal financiero y dominador en los sectores considerados estrat茅gicos como el transporte, la salud, la miner铆a y las comunicaciones. El 谩rea privada de la econom铆a en China tampoco es desde帽able, pero la elite econ贸mica engendrada est谩 m谩s interesada en reforzar el sistema del cual forma parte y se beneficia que en cambiarlo. Aqu铆 las puertas giratorias conducen a la pol铆tica. El control es fundamental, pero el partido 煤nico se desenvuelve en ese 谩mbito con eficacia probada. En fin, el modelo chino demuestra que el capitalismo puede funcionar perfectamente sin formas pol铆ticas representativas y que el sistema de partidos, a pesar de su sumisi贸n a los dictados de la econom铆a y la geopol铆tica, cuelga de los reg铆menes occidentales como un adorno heredado m谩s que como un instrumento medianamente 煤til.

En definitiva, las crisis han estimulado una involuci贸n autoritaria y controladora en todo el mundo capitalista. El despotismo est谩 a la orden del d铆a. En los pa铆ses con una clase media importante, la seguridad prima sobre la libertad. As铆 pues, las medidas de excepci贸n son cada d铆a m谩s numerosas y los condicionantes democr谩ticos cada vez m谩s aparentes. La tentaci贸n china asedia la mentalidad dirigente, buena parte de la cual considera las instituciones pol铆ticas como un obst谩culo para el desarrollo e incluso un factor de destrucci贸n de la econom铆a. En consecuencia, las puertas se abren de par en par para una futura epifan铆a de sistemas dictatoriales m谩s o menos enmascarados con el nacionalismo.

Miquel Amor贸s, 22 de julio de 2022