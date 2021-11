–

De parte de Nodo50 November 27, 2021 58 puntos de vista

El

neoliberalismo (隆隆隆que no ha fracasado!!!,. porque a los ricachones les sirvi贸

much铆simo, y para eso surgi贸), significa dos cosas: 1) aumento exponencial de

los capitales sobre la gran masa trabajadora cada vez m谩s empobrecida, 2)

sumisi贸n cada vez mayor de los asalariados.

Hoy

d铆a tener un trabajo con salario, a煤n en las m谩s indignas condiciones, es ya un

lujo que hay que agradecer. El avance de los capitales fue tan grande en estas

煤ltimas tres o cuatro d茅cadas que las patronales hacen lo que quieren con

quienes dependen de un sueldo. Se perdieron las ocho horas de ley, no se pagan

prestaciones, no se respeta siquiera el salario m铆nimo, exigen la 鈥渕illa

extra鈥, la siniestralidad laboral crece imparable (el a帽o pasado caus贸 M脕S

MUERTES QUE EL COVID-19), los contratos de trabajo son papel mojado, se exige

que el trabajador pague impuestos como 鈥減restador de servicios鈥, se insulta a

los vendedores informales trat谩ndolos de microempresarios, intenta transformar

a los trabajadores en 鈥渃olaboradores鈥, impide la organizaci贸n sindical real (no

la payasada de sindicatos que existe hoy d铆a), sigue tolerando la

discriminaci贸n de g茅nero (el acoso sexual contra mujeres no cesa), asusta y

chantajea con el fantasma de la desocupaci贸n鈥

驴HASTA CU脕NDO?