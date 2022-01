–

Divendres 30 de juliol de 2021, carrer Caravaca, prop del camp de futbol Mestalla de Val猫ncia. Quatre joves antifeixistes es creuen amb quatre membres i simpatitzants del partit ultradret脿 Espa帽a 2000 鈥攖res homes i una dona鈥, els quals comencen a provocar dos d鈥檈lls amb insults racistes com 鈥sudaca de merda鈥. De les paraules passen a les mans i, de sobte, segons els antifeixistes, es veuen immerses en un enfrontament f铆sic que no dura m茅s de seixanta segons fins que tots fugen corrent. Temps suficient per a cridar l鈥檃tenci贸 de dos agents de pais脿 de la Brigada Provincial d鈥橧nformaci贸 (BPI) de Val猫ncia 鈥攁dscrita a la Policia Nacional espanyola鈥, que es troben de servei desenvolupant tasques de vigil脿ncia a la zona de l鈥檈stadi. Sense dubtar-ho, ambd贸s funcionaris, pistola en m脿, inicien una persecuci贸 contra els antifeixistes, els qui, en el moment en qu猫 senten l’鈥漚lto, policia鈥, s鈥檃donen que s贸n agents, s鈥檃turen i acaben interceptats a escassos metres del lloc dels fets. Els membres d鈥檈xtrema dreta, en canvi, aconsegueixen escapar de la zona sense ser identificats.

La versi贸 oficial dista del relat dels antifeixistes. Tal com es llegeix en l鈥檃testat policial, al qual ha tingut acc茅s la Directa, els agents de pais脿, quan es trobaven a l鈥檃l莽ada de l鈥檈ncreuament entre els carrers B猫lgica i Caravaca, van poder observar quatre 鈥渃oneguts membres de l鈥檈xtrema dreta鈥. Segons els policies, aquests van ser presumptament atacats 鈥渄e manera sorpressiva i per darrere鈥 i amb 鈥減untades i colps de puny鈥 pels antifeixistes, als quals finalment van identificar. Aquella mateixa nit, la Brigada va obrir dilig猫ncies i va iniciar una investigaci贸 contra els quatre joves, arran de les den煤ncies interposades per dos dels neonazis que van participar en la baralla i amb qui, segons consta en l鈥檃testat, els agents van poder contactar l鈥檈ndem脿 per a animar-los a denunciar i a aportar el part de lesions, ja que els van recon茅ixer en els moments dels fets.

Tres dels quatre investigats han estat identificats com a autors d鈥檜n presumpte delicte d鈥檕di i un delicte lleu de lesions, mentre que al quart antifeixista, a banda d鈥檃quests dos delictes, l鈥檃cusen d鈥檜na segona agressi贸 f铆sica a un grup d鈥檈xtrema dreta

No havien passat ni 48 hores des que s鈥檋avien interposat les den煤ncies quan els quatre antifeixistes van ser citats a declarar en depend猫ncies de la inspecci贸 central de gu脿rdia del complex de policial de Sapadors. Finalment, hi van acudir el 4 d鈥檃gost junt amb el seu advocat. Aquell dia, acabaren detinguts i passant una nit al calab贸s, fins que, l鈥檈ndem脿, passaren a disposici贸 judicial i quedaren en llibertat preventiva. Tres dels quatre investigats han estat identificats com a autors d鈥檜n presumpte delicte d鈥檕di i un delicte lleu de lesions, mentre que al quart antifeixista, a banda d鈥檃quests dos delictes, l鈥檃cusen d鈥檜na segona agressi贸 f铆sica a un grup d鈥檈xtrema dreta, la qual s鈥檋auria com茅s l鈥11 de juny al carrer Serpis de Val猫ncia. Aquesta acusaci贸 茅s fruit de les declaracions d鈥檜n altre neonazi que, arran de la baralla del 30 de juliol, decideix acudir a comissaria per interposar una den煤ncia, ja que, assegura, va sofrir una agressi贸 semblant i va poder identificar el presumpte autor. De moment, tal com ha pogut comprovar aquest mitj脿, la causa judicial est脿 en fase d鈥檌nstrucci贸 pendent de la declaraci贸 dels policies.

Per tal de justificar el delicte d鈥檕di i refor莽ar el relat dels denunciants, al llarg de l鈥檃testat, segons l鈥檃dvocada Maria Josep Mart铆nez, d鈥橝lerta Solid脿ria, els agents elaboren un argumentari que busca criminalitzar els antifeixistes i victimitzar els neonazis. Sense fer cap refer猫ncia a la versi贸 dels primers, els agents decideixen qui s贸n 鈥渓es v铆ctimes鈥 i 鈥渆ls agressors鈥, mentre intenten legitimar l鈥檃gressi贸 mencionada amb afirmacions un tant 鈥渢endencioses鈥 鈥攅n paraules de Mart铆nez鈥, com ara que els delictes han estat motivats pel fet que 鈥渓es v铆ctimes s贸n militants i simpatitzants d鈥橢spa帽a 2000, fet pel qual s贸n identificats per part de l鈥檈xtrema esquerra com a 鈥榝eixistes’鈥 o que l鈥檃gressi贸 respon a un 鈥減la premeditat en qu猫 els grups d鈥檈xtrema esquerra van a 鈥榗a莽ar鈥 grups m茅s xicotets d鈥檌deologia contr脿ria鈥. 鈥淟a realitat 茅s que qui va de cacera contra els migrants, els homosexuals鈥 s贸n els feixistes. Per tant, s鈥檌nventen una realitat que no existeix鈥, subratlla l鈥檃dvocada, qui tamb茅 afirma que en aquest atestat la BPI est脿 fent un paper 鈥渕olt semblant a la Brigada Pol铆tico-Social鈥.

Els agents tamb茅 destaquen que els presumptes agressors pertanyen a 鈥済rups d鈥檈xtrema esquerra鈥 i afirmen que han estat identificats 鈥渆n diversos actes organitzats per aquests grups鈥, tot i que no citen en quins exactament. Fins i tot, subratllen que un porta un tatuatge on es pot llegir la paraula antifa, en refer猫ncia al moviment antifeixista i antiracista, per貌 no es fa cap menci贸 als insults racistes o als trets i vestimenta de les suposades v铆ctimes. Dos d鈥檈lls, segons assegura l鈥檃ntifeixista entrevistat per la Directa, llu茂en el dia dels fets samarretes de Basti贸n Frontal, una organitzaci贸 neonazi.

Sis mesos despr茅s de l鈥檕bertura de la investigaci贸 judicial, aquest mitj脿 ha pogut esbrinar quins s贸n els vincles de les hipot猫tiques v铆ctimes dels episodis del 30 de juliol i l鈥11 de juny amb organitzacions de l鈥檈xtrema dreta com la formaci贸 pol铆tica Espa帽a 2000 o l鈥檕rganitzaci贸 juvenil Basti贸n Frontal, tant a Val猫ncia com a Madrid. Al seu torn, aquests individus han intentat abanderar la reaparici贸 d鈥橴ltra Yomus, grup radical de les grades del Valencia CF hist貌ricament vinculat a l鈥檈xtrema dreta. Antonio Mart铆nez Albert, Mar铆a de los 脕ngeles Murillo Cervantes i Jes煤s Manjavacas Alonso s贸n les tres persones que apareixen com a denunciants en els atestats policials 鈥攅ls dos primers pel suposat atac del 30 de juliol i el tercer pel de l鈥11 de juny鈥, mentre que Jorge Plaza Vall茅s aporta un informe de lesions al primer perqu猫 el presente a les dilig猫ncies. Tots ells han sigut identificats en diversos documents gr脿fics obtinguts a la rodalia del Mestalla durant els intents de revifar el grup Ultra Yomus els darrers mesos.



Els denunciants, organitzats en l鈥檕di

Tal com va destapar aquest mitj脿, el valenci脿 Jorge Plaza Vall茅s, conegut militant en l鈥檈ntorn ultradret脿, treballaria per a l鈥檈mpresa de desallotjaments extrajudicials Fuera Okupas i 茅s membre de Basti贸n Frontal. Aquest grup juvenil d鈥檈xtrema dreta es va donar a con茅ixer durant la pand猫mia a Madrid i ha centrat les seues accions a atacar el col路lectiu de menors no acompanyats, la qual cosa els va suposar que la Fiscalia obrir脿 una investigaci贸 per un presumpte delicte d鈥檕di. Actualment, l鈥檕rganitzaci贸 est脿 tractant d鈥檈stablir delegacions en diversos territoris de l鈥橢stat, entre ells, el Pa铆s Valenci脿, on el darrer 15 de gener organitzaren un acte pol铆tic i un concert al qual van assistir alguns dels neonazis esmentats. Plaza tamb茅 formaria part de Juventud Nacional, la secci贸 juvenil d鈥橢spa帽a 2000, per a qui ha col路laborat com a membre del servei de seguretat en diverses de les seues mobilitzacions. Anys enrere, Plaza hauria acompanyat els ultres del Grup d鈥橝cci贸 Valencianista (GAV).

La seua identitat va saltar als mitjans de comunicaci贸 el passat mes de maig, quan va ser detingut per la Policia Nacional espanyola, junt amb un altre conegut nazi valenci脿, Vicente Casinos Garc茅s. La Fiscalia de Delictes d鈥橭di de Val猫ncia els acusa dels presumptes delictes d鈥檃menaces, lesions i contra els drets fonamentals i les llibertats p煤bliques, a causa d鈥檜na brutal pallissa contra un jove, prop del campus de Tarongers de la Universitat de Val猫ncia durant el Primer de Maig de 2021. Cinc mesos abans d鈥檃questa agressi贸, Plaza assistia a algunes mobilitzacions en defensa del sector de l鈥檋ostaleria a Val猫ncia i contra les mesures sanit脿ries en l鈥檕ci i la restauraci贸, on alguns dels manifestants d鈥檈xtrema dreta van increpar les periodistes que es trobaven presents i van impedir que gravaren la protesta. Les altres dues persones presents en la baralla del 30 juliol, Antonio Mart铆nez Albert i Mar铆a de los 脕ngeles Murillo Cervantes, tamb茅 estan vinculats a la secci贸 Juvenil d鈥橢spa帽a 2000, tal com ho demostren algunes fotografies d鈥檈ll a la porta de la seu de la formaci贸 o d鈥檈lla junt amb el l铆der del partit, Jos茅 Luis Roberto 鈥攃onegut com a El Cojo.

El denunciant en el cas de la baralla de l鈥11 de juny, Jes煤s Manjavacas Alonso, 脿lies Chuso, tamb茅 guarda una estreta relaci贸 amb la c煤pula de la formaci贸 d鈥橢spa帽a 2000, aix铆 com amb el nucli actiu de Basti贸n Frontal a Madrid. L鈥檃bril de l鈥檃ny passat, va participar en un seminari 鈥減r脿ctic鈥 sobre 鈥渄efensa urbana鈥 organitzat per les Joventuts Nacionals d鈥橢spa帽a 2000. Segons va avan莽ar P煤blico.es, aquest seminari es va impartir pels membres de seguretat del partit 鈥攓ue formen l鈥檃nomenada Direcci贸 de Protecci贸 i Seguretat (DPS)鈥, amb l鈥檕bjectiu de preparar els seus militants contra els 鈥渆nemics d鈥橢spanya鈥, aix铆 com contra els 鈥渁lborotadors urbans鈥. Mitjan莽ant classes on ensenyaven t猫cniques d鈥橝rts Marcials Mixtes (MMA), mostraven com patejar el cap de 鈥渓鈥檈nemic鈥 quan es troba tirat a terra. Pocs dies despr茅s de la celebraci贸 del seminari, es va produir la detenci贸 de Plaza per l鈥檃gressi贸 de l鈥1 de maig.

Manjavacas, junt amb diversos ultres, tamb茅 va assistir a la manifestaci贸 feixista que va convocar el partit ultradret脿 al barri de Benimaclet el 12 d鈥檕ctubre de 2020, on va ser identificat portant una bandera amb la creu celta, considerada un s铆mbol supremacista. El seu nom figura en l鈥檌nforme que el ve茂nat i els col路lectius socials del barri van elaborar per a identificar els assistents a la convocat貌ria i que, despr茅s, van entregar a la Coordinadora de Mem貌ria Democr脿tica del Pa铆s Valenci脿 per tal d鈥檈mprendre accions legals contra els manifestants, els quals podrien haver vulnerat la Llei 14/2017 de Mem貌ria Democr脿tica i per a la conviv猫ncia a la Comunitat Valenciana, la qual t茅 com a un dels objectius perseguir l鈥檈xhibici贸 de s铆mbols d鈥檈xtrema dreta.

Durant el proc茅s de creaci贸 del nucli de Basti贸n Frontal a la ciutat de Val猫ncia, Plaza i Manjavacas compartiren un dinar amb el portaveu de l鈥檕rganitzaci贸 juvenil a Madrid, Rodrigo Migu茅lez de la Pe帽a. Aix铆 mateix, junt amb altres neonazis valencians, el Chuso va participar en la manifestaci贸 neonazi que va rec贸rrer el barri madrileny de Chueca, on els assistents, escoltats per la Policia Nacional espanyola, proferiren missatges d鈥檕di contra els col路lectius LGBTIQ+ i les persones migrants.

Els vincles entre Basti贸n Frontal i Ultra Yomus

Jorge Plaza Vall茅s i Jes煤s Manjavacas Alonso, segons la investigaci贸 d鈥檃quest mitj脿, han estat dos personatges clau en el proc茅s de ressorgiment d鈥橴ltra Yomus, penya protagonista de nombrosos atacs i amenaces durant els 煤ltims anys. Fins a tretze dels seus membres, per exemple, estan acusats de presumptes delictes d鈥檕di per les agressions del 9 d鈥檕ctubre de 2017, durant la manifestaci贸 antifeixista de la vesprada al centre de Val猫ncia. Aquests fets van derivar en la suposada desaparici贸 del grup ultra, tot i que en el seu moment negaren qualsevol mena d鈥檌mplicaci贸. Sobtadament, el passat 24 d鈥檕ctubre, a les xarxes socials van anunciar la seua refundaci贸.

Segons fonts properes al m贸n del futbol, els darrers responsables de Yomus haurien extingit la marca de la Curva Nord per evitar que vells membres com l鈥檈xpresident Ram贸n Castro, 脿lies Levis, prengueren el poder

Tan sols dues setmanes abans, el dia anterior a la Diada de 2021, la grada d鈥檃nimaci贸 jove del Mestalla, Curva Nord 鈥攐n el seu expresident, Javier Cervera, tamb茅 est脿 acusat en la causa de les agressions del 9 d鈥檕ctubre鈥, havia anunciat la seua dissoluci贸. Aix貌 succe茂a despr茅s de moltes tensions amb la direcci贸 del club, precisament per la pres猫ncia d鈥檜ltradretans; aix铆 com de conflictes interns entre el sector vinculat a l鈥檈xtrema dreta i l鈥檃la que optava per una l铆nia purament d鈥檃nimaci贸.

Segons fonts properes al m贸n del futbol, els darrers responsables de Yomus haurien extingit la marca de la Curva Nord 鈥攓ue tamb茅 controlaven鈥, per evitar que els vells membres 鈥攁lguns d鈥檈lls coneguts i veterans neonazis que havien sigut expulsats, com l鈥檈xpresident Ram贸n Castro, 脿lies Levis鈥, prengueren el poder. Tanmateix, Castro 茅s qui ha encap莽alat l鈥檌ntent de reprendre la graderia ultra amb el nom de Yomus i l鈥櫭簄ic que ha acaparat les mirades dels mitjans. Conegut pel seu ampli historial feixista, l鈥檃ny 2005 va ser condemnat a dos anys i mig de pres贸 per desordres p煤blics, atemptat contra l鈥檃utoritat, una falta de lesions i danys contra diversos policies en un altercat dins de l鈥檈stadi. Amb tatuatges de simbologia neonazi a les mans, el caracteritza la seua llarga milit脿ncia amb l鈥檈xtrema dreta, amb publicacions a les seues xarxes lluint banderes franquistes o en solidaritat amb l鈥橝ssociaci贸 Cultural In Memoriam Juan Ignacio, la qual recorda un dels fundadors del Front de Joventut, organitzaci贸 terrorista que va sorgir com a escissi贸 de l鈥檃grupaci贸 Fuerza Nueva. M茅s recentment, Castro tamb茅 va participar en la marxa neonazi al barri de Chueca.

Castro, per貌, no es troba soles en la reaparici贸 dels Yomus. L鈥檃companyen altres exmembres del grup i els membres de Basti贸n Frontal a Val猫ncia anteriorment citats, els quals han estat presents els darrers mesos a gaireb茅 totes les convocat貌ries d鈥檃quests als voltants de Mestalla per mostrar-se a les xarxes. A m茅s, el l铆der d鈥橢spa帽a 2000 donaria suport a aquesta nova cara dels Yomus a trav茅s de les seues xarxes socials, on va afirmar: 鈥淭ornen els Yomus. L鈥檃fici贸 del Val猫ncia no podia deixar-se morir per culpa de qui no va saber cuidar-la鈥, marcant aix铆 dist脿ncia amb els anteriors i mostrant simpaties cap als nous.

Tant Castro com Manjavacas han posat en la mateixa foto junt amb Isabel Peralta, rostre medi脿tic de Basti贸n Frontal arran del seu discurs antisemita en un acte d鈥檋omenatge als caiguts de la Divisi贸n Azul 鈥攅ls voluntaris espanyols que s鈥檃llistaren per lluitar contra la Uni贸 Sovi猫tica, al costat de l鈥橝lemanya nazi, en la Segona Guerra Mundial鈥, al qual tamb茅 van assistir altres membres d鈥橢spa帽a 2000. A m茅s, poques setmanes despr茅s des que s鈥檃nunci茅s el nou intent per part de la penya ultra de tornar al camp del Mestalla, presentaren a la nova presidenta, Marta Femenia Perales. Vella coneguda de la secci贸 femenina de la graderia ultra, tamb茅 s鈥檋a fotografiat amb membres de Bastion Frontal a Val猫ncia i, fins i tot, amb membres d鈥橴ltras Sur a Madrid. Aix铆 doncs, no 茅s casualitat que Femenia pos茅s anys enrere amb una samarreta de l鈥檕rganitzaci贸 neonazi d鈥橦ogar Social Madrid.

Castro ha intentat trencar qualsevol classe de vincle o record amb l鈥檃nterior grada d鈥檃nimaci贸. Mostra d鈥檃ix貌 va ser el discurs que va donar el passat 26 d鈥檕ctubre durant el partit entre el Val猫ncia i el Mallorca. 鈥淎c铆 hi havia gent que ja no tornar脿, gent que amena莽ava, gent que insultava, gent que agredia [鈥. Aix貌 s鈥檋a acabat. Venim a animar el nostre equip鈥, cridava davant de l鈥檈stadi. Segons les mateixes fonts, els actuals membres d鈥橴ltra Yomus, fins i tot, haurien declarat la guerra als anteriors membres de Yomus, als quals en alguna ocasi贸 han arribat a acusar de ser rojos per allunyar-se p煤blicament de la parafern脿lia i la ret貌rica d鈥檈xtrema dreta, sobretot arran les agressions del 9 d鈥檕ctubre de 2017.

Amb tot, el fet que membres de Basti贸n Frontal i Espa帽a 2000 estiguen abanderant la refundaci贸 d鈥橴ltra Yomus, segons apunten des d鈥Antifeixistes Pa铆s Valenci脿, significa que continua la mateixa gent de sempre: 鈥淟a imatge que s鈥檋a intentat projectar del ressorgiment 茅s una manera de mostrar a la gent que han canviat les cares, quan realment no han canviat鈥. 鈥淧er molt que estiguen dins o fora de Yomus 鈥攃ontinuen鈥 sempre hi ha hagut una escola de milit脿ncia feixista per al feixisme de carrer i per a forjar noves generacions de feixistes鈥. I consideren que hi ha hagut una 鈥渄isputa interna per una marca que va ser expulsada dels estadis, que ha aglutinat molts feixistes del Pa铆s Valenci脿 i que 茅s coneguda en el m贸n hooligan europeu鈥.

Aix铆 mateix, fan una lectura de l鈥檈strat猫gia que segueix cada organitzaci贸 d鈥檈xtrema dreta al Pa铆s Valenci脿: 鈥淏asti贸n Frontal, Espa帽a 2000 i els qui tracten de refundar Yomus comparteixen milit脿ncia, interessos i funcions, per貌 cadasc煤 intenta tocar les seues portes. Espa帽a 2000 fa actes m茅s tradicionals; Yomus, com a grada d鈥檃nimaci贸, s鈥檈ncarrega de radicalitzar el pensament de noves generacions cap a l鈥檈xtrema dreta; i Basti贸n Frontal seria una organitzaci贸 pol铆tica en la qual militar cap al feixisme sense cap classe de distracci贸, com pot ser el futbol鈥. No obstant aix貌, els interessos de tots aquests sectors no han anat sempre de la m脿, i les retic猫ncies d鈥檃lguns exmembres de Yomus a ser un instrument al servei d鈥檜na organitzaci贸 pol铆tica han causat certs enfrontaments entre aquests i els membres del grup vinculats directament amb aquestes organitzacions, segons diverses fonts expertes.

Malgrat els esfor莽os de la nova c煤pula dels Yomus, amb el distintiu sinistre de 鈥渟ecuaces鈥, d鈥檌ntentar for莽ar una reuni贸 amb el club per tornar a entrar a l鈥檈stadi del Mestalla despr茅s de l鈥檈xpulsi贸 en 2019, el Valencia CF es va mostrar aix铆 de rotund el passat mes de novembre: 鈥淓l club, amb la directiva d鈥橝nil Murthy, va expulsar als radicals del camp de Mestalla per primera volta en la hist貌ria. Aquesta decisi贸 no t茅 marxa enrere鈥, negant-se aix铆 a seure鈥檚 en la mateixa taula i barrant de nou el pas als intents frustrats de la penya ultradretana. 鈥淣o als grups radicals, no a la viol猫ncia鈥, van concloure en un comunicat oficial.