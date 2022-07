–

P Compa帽ero N茅stor Cerpa, como t煤 sabes nosotros pertenecemos a la corriente libertaria del socialismo. Este reportaje se difundir谩 especialmente en tal ambiente pol铆tico.

R. S铆, yo tengo un gran respeto y simpat铆a general por todas las corrientes del socialismo.

P. 驴Qu茅 cosas salientes ubicas de nuestra corriente de pensamiento y acci贸n ?

R. Ahorita ubico a Bakun铆n, te贸rico que milit贸 en la I Internacional. Ubico el intento revolucionario del anarquismo obrero espa帽ol. A nivel de nuestra Am茅rica Latina, y a principios de siglo, al Partido Liberal mejicano, m谩s larde anarquista, que tuvo como figura saliente a Ricardo Flores Mag贸n; a la FAU-OPR en Uruguay en la d茅cada del 60 y algo del 70, que figuran sus operaciones militares y su trabajo de masas hasta en un libro del enemigo, un libro de las FF.AA. del periodo de la dictadura. Y bueno, tenemos aqu铆 en Per煤 un anarquista que es una referencia hist贸rica vinculada a la lucha de clases: Gonz谩lez Prada.

P. 驴C贸mo ves, en general, la actual situaci贸n econ贸mico-pol铆tica del Per煤?

R. El gobierno de Fujimori realmente supo aprovechar una cuesti贸n de la incapacidad del gobierno anterior. Hasta podr铆amos decir de que aprovech贸 el desgaste del gobierno aprista. Y, por otro lado, en su momento, tambi茅n us贸 el rechazo que generaba ante la poblaci贸n peruana un candidato como Vargas Llosa, porque aparec铆a como candidato de los ricos.

Entonces Fujimori aprovechando estos problemas de alguna manera cre贸 cierta expectativa general en la poblaci贸n. Y con lo cual genera todas las medidas, creo ya conocidas por ustedes, la cuesti贸n del autogolpe y todo ese proceso conocido.

Y entonces aparece a nivel latinoamericano, digamos, un proyecto supuestamente triunfante. Del punto de vista del modelo econ贸mico, y del punto de vista de la lucha contra el terrorismo.

Entonces Fujimori es para el imperialismo una especie de experiencia que ellos consideran positiva para enfrentar una situaci贸n como la actual. Aparentemente por el tipo de informaci贸n que nosotros pensamos que se maneja afuera, aparece como que la gran mayor铆a del pueblo-apoya a Fujimori, 驴no? El hecho, por ejemplo, de que se haya dado la reelecci贸n de 茅l hacia este segundo periodo. Y tambi茅n el hecho de que hasta ahora en el Per煤 no ha brotado una explosi贸n social. Tipo de cosas que se han dado en otros pa铆ses latinoamericanos, donde ya el modelo neoliberal ha llegado, digamos, a un tope. Aparentemente, la propaganda todav铆a del gobierno es muy fuerte, en el sentido de que cuenta con cierto apoyo popular, y eso tan publicitado de que el Per煤 se va arriba, y que es la experiencia que necesita Am茅rica Latina.

Pero esto no deja de ser m谩s que una propaganda, digamos, que ya en este 煤ltimo per铆odo va cay茅ndose por s铆 sola.

Por un lado, ya, la situaci贸n socio-econ贸mica en Per煤 es bastante dif铆cil. El modelo neoliberal que se aplic贸 a rasa tabla ya, que trajo pr谩cticamente el remate a precios irrisorios de la mayor铆a de las empresas p煤blicas.

P. 驴Se fue agravando la miseria de los de abajo?

R. S铆. Han generado lo contrario a lo que se vend铆a al pueblo. En realidad, lo 煤nico que ha generado es el ingreso de un capital especulativo, financiero, digamos. Que ha podido ingresar al pa铆s, pero esto no ha tra铆do ning煤n beneficio para otros sectores del pueblo, 驴no? Porque uno puede bien relacionar que este modelo neoliberal, que la privatizaci贸n, es despido. Y por otro lado el gobierno tambi茅n refuerza esto con esta palabra que tiene de flexibilizar un poco el r茅gimen laboral. Al mismo tiempo les ha brindado a estos sectores monop贸licos, la posibilidad de aplicar pr谩cticamente esa pol铆tica oficial de 芦pueblos baratos禄. Y sin ning煤n derecho a defensa.

Entonces en el Per煤 pr谩cticamente, podr铆amos decir en t茅rminos num茅ricos, de los 2.000.000 de puestos de trabajo que se ofrecieron, o que ofreci贸 Fujimori m谩s bien ha habido 2.000.000 y algo m谩s de desocupados que han ido llegando a las filas de estos sectores de nuestro pueblo.

Y no es una cuesti贸n demag贸gica lo que estamos hablando, incluso son cifras oficiales del propio gobierno. De que en este momento en el Per煤 existen 13 millones de peruanos, pero que 2 millones est谩n en extrema pobreza, y 7 millones ya podr铆amos decir en una pobreza m谩s marginal.

Entonces la privatizaci贸n lo 煤nico que le permiti贸 al gobierno econ贸micamente, en su momento, es tener una cantidad de dinero que la utiliz贸 y la despilfarr贸 en su campa帽a para asegurar la reelecci贸n.

Entonces, y de ah铆 surgen una serie de trabajos pol铆ticos, asistencialistas, etc. Y derrochando permanentemente, digamos, este dinero para que de una u otra manera poder garantizar ese pr贸ximo proceso propio.

Esos recursos econ贸micos, sea porque ya se le ven铆a agotando o sea porque ya el Fondo Monetario Internacional le ha puesto tambi茅n un l铆mite al uso de ellos dentro de esa pol铆tica, es que hay que supuestamente pagar en algo el crecimiento.

Pero que si hay una supuesta cantidad de producci贸n no hay mano ocupada. Entonces hay que tener un l铆mite. Entonces ahorita se enfrenta a un problema relacionado con esos recursos. Y m谩s bien que el FMI. ha dispuesto la necesidad de culminar con el remate de las empresas p煤blicas.

Entonces el gobierno de alguna manera en este pa铆s hab铆a tenido mucho cuidado, por ejemplo, con la privatizaci贸n del petr贸leo. En el Per煤 esto tiene una tradici贸n hist贸rica, algo que es visto por muchos sectores como s铆mbolo de la soberan铆a nacional.

P. 驴Qu茅 respuestas ha dado la oposici贸n y la izquierda tradicional a este proyecto hambreador de Fujimori?

R. El gobierno ha enfrentado en las 煤ltimas semanas, o est谩 enfrentando en las 煤ltimas semanas, una oposici贸n muy fuerte de parte de los sectores organizados del petr贸leo y de parte, digamos, de un gran sector de la poblaci贸n en contra de esta privatizaci贸n. Incluso en estos momentos se est谩n corriendo una serie de cartas para adherirse a que no se privatice y est谩n corriendo firmas para convocar tambi茅n a un refer茅ndum.

El gobierno siguiendo la tradici贸n, digamos, de c贸mo ha sido su manejo autoritario, su cabeza visible, Fujimori quiere a rasa tabla seguir llevando delante de todas maneras este proceso. A pesar de que el 70% de la poblaci贸n est茅 en contra de ellos. Incluso utilizando al Congreso una vez m谩s como un embri贸n para poder aprobar leyes que le generen las condiciones para conseguir de todas maneras sus objetivos.

Hasta hace poco para que un refer茅ndum pudiera ser rechazado legalmente tendr铆a que haber 2/3 de los congresistas que se opusiera a 茅l. Pero ahora han aprobado hace poco una ley que dice que basta con que se opongan una cantidad de 49 congresistas.

Como que Fujimori tiene una mayor铆a de m谩s de 60, entonces ya est谩 garantizado que ellos 110 lo van a aprobar. Y aunque esto no puede ser retroactivo, sin embargo, en t茅rminos del Per煤 de hoy habr谩 que entender que va a ser retroactivo y punto, y van a seguir imponiendo esto.

A煤n a pesar que ellos saben que este enfoque, esta orientaci贸n, que el gobierno da al proceso est谩 proporcionando un movimiento de masas, siguen adelante. La presi贸n de los organismos financieros internacionales es tal que esta receta es la que tiene que ir, es la que ellos tienen que seguir y punto.

Entonces a esta altura ya la expectativa que se gener贸 en el Per煤, con toda la campa帽a propagand铆stica de que el Per煤 le interes贸 a los organismos financieros internacionales, eso de que ha habido miles de millones de d贸lares de gente que ha invertido en el Per煤, va perdiendo su efecto. Ya ante la cruda realidad hay sectores que se van dado cuenta, un buen sector del pueblo, de que esto en realidad no ha beneficiado en absoluto a sus problemas concretos.

Y entonces ya lentamente, comienza a desarrollarse en este momento una serie de luchas sectoriales contra la serie de medidas que el gobierno de Fujimori ha venido aplicando contra el pueblo organizado.

Por lo tanto, nosotros consideramos que estamos en un proceso bastante

complejo en el pa铆s donde ya la crisis que se viene profundizando va a ir encontrando una respuesta mucho m谩s concreta de los sectores del pueblo. Ahora, es indudable que basta con que uno vaya a Lima o a cualquier ciudad del Per煤 y la cuesti贸n de la miseria absoluta es bien visible. Entonces, se ven los lugares donde la gente vive en las peores condiciones, ni帽os en la calle pidiendo limosna. O sea, es realmente inmensa la distancia entre ricos y pobres, es m谩s que amplia y eso es lo 煤nico que ha quedado de estos a帽os de modelo neo-liberal.

Creo que es bastante similar a lo que viene sucediendo en general en muchos pa铆ses donde este modelo ya ha fracasado y no ha solucionado el problema de las grandes mayor铆as.

P. 驴C贸mo se va expresando el movimiento popular ante el conjunto de esta pol铆tica?

R. L贸gicamente que de una forma que en general dec铆amos al comienzo, 驴no? Algunos compa帽eros nos dicen: 驴pero qu茅 es lo que ha pasado, porque el movimiento popular no ha reaccionado, cual es la situaci贸n del movimiento popular. 驴Porque por lo menos no se expresa hac铆a afuera esa situaci贸n tal de la gente? Es que l贸gicamente esto ha tenido, o est谩 relacionado, con dos factores bien concretos.

Primero ha sido la confusi贸n que gener贸 el gobierno de Fujimori, digamos, en la estrategia de una guerra psicosocial efectiva que cre贸 grandes expectativas en la gente. Incluso el pueblo peruano que ya ha vivido en estos a帽os solamente expectativas malogradas pens贸 que, con Fujimori, con las medidas que aplicaba, bueno esto era ya una situaci贸n distinta y algo as铆 como definitiva. Que efectivamente, los sacrificios que como pueblo iban a tomar, iba a generarles alg煤n beneficio.

Pero como eso no se viene dando ya esa confusi贸n va pasando. Y, por otro lado, digamos, el aspecto del problema de la violencia que se gener贸 en estos a帽os, que es otro de los triunfos, entre comillas que podr铆amos decir el r茅gimen presentaba.

Utilizando al m谩ximo el accionar que de alguna manera provoc贸 Sendero, con respecto a desprestigiar la lucha revolucionaria y al mismo tambi茅n destruir las organizaciones populares, 驴no?

Porque no solamente, y eso hay que decirlo con claridad, porque no solamente fue el gobierno de Fujimori y sus fuerzas represivas las que atentaron contra el movimiento popular de una manera selectiva y solapada. Sino que fue el propio Sendero Luminoso tambi茅n; que, desde otra trinchera, con esta posici贸n dogm谩tica y sectaria, tambi茅n asesin贸 dirigentes populares, liquid贸 a organizaciones populares a trav茅s del terror, y por lo tanto entre el terror del Estado y el terror de Sendero Luminoso, un poco que muchas organizaciones se pusieron en la defensiva. En este aspecto, se perjudic贸, digamos, una respuesta organizada.

En este momento ya la propia situaci贸n de la crisis hace que ese movimiento popular de alguna manera vaya saliendo de este proceso. Y tambi茅n de eso que el gobierno en un momento dado utilizaba con mucha teor铆a de que supuestamente el movimiento popular estaba infiltrado por senderistas. Hoy eso ya no tiene un efecto, en la medida que el propio gobierno ha levantado la bandera en estos 煤ltimos a帽os de que ha derrotado la subversi贸n. Entonces, es contradictorio para ellos, ahora que el movimiento popular se desarrolla, digan: Bueno esta gente que est谩 apareciendo est谩 infiltrada por la subversi贸n.

Desde un poco eso ya tambi茅n levanta m谩s la confianza para que el movimiento popular se vaya desarrollando y pueda ir buscando canales de organizaci贸n y lucha.

Pero sin duda todav铆a hay un trecho muy grande para que esto pueda desarrollarse en una medida mucho m谩s contundente, 驴no? Lamentablemente, algunas experiencias que se estuvieron gestando hasta antes del autogolpe de Fujimori, se vieron frustradas por lo que se sucedi贸 despu茅s del autogolpe.

Podr铆amos ac谩 recordar por ejemplo lo que fue la Asamblea Nacional Popular. Que fue una expresi贸n organizada del pueblo y cont贸, digamos, en general con el apoyo de muchos sectores organizados. Incluso de la izquierda general, digamos, reformista o combativa o como queramos llamarle, 驴no? Y que estuvo, digamos, hasta antes del 92 una expresi贸n importante en un evento que se desarrolla y ah铆 hay una participaci贸n masiva de la gente.

Entonces este esfuerzo que hab铆a costado a帽os, este esfuerzo que expresaba la Asamblea Nacional Popular, se vio frustrada despu茅s del autogolpe, cuando el gobierno de Fujimori, pr谩cticamente descabeza a esas organizaciones.

P. 驴La actividad gremial sindical y la Central obrera que papel han jugado?

R. Y los otros gremios que existen, las centrales sindicales fundamentalmente la CGTP, digamos que lamentablemente la corriente que maneja ah铆, no ha podido estar ni ahora ni antes a 隆a altura de los acontecimientos. Porque creemos, la CGTP, abarca solamente a un sector del movimiento popular que es el sector organizado, el sector sindical. Y es el sector sindical el que con esta pol铆tica neoliberal y recesiva se ha disminuido. Hasta hace unos 10 a帽os sindicalmente en Per煤 hab铆an aproximadamente 2.000.000 de trabajadores organizados dentro de la Central. Pero ahora esto se ha reducido a 600.000. Entonces la mayor铆a de esta gente ha pasado a formar parte del sector informal, que lucha diariamente por subsistir en medio del sistema de cualquier manera, utilizando el ingenio popular para poder hacerlo.

Entonces la CGTP, digamos, como organismo gremial, si bien es cierto si tuviera otro filo incluso podr铆a encabezar cosas, no abarca al conjunto complejo de la sociedad peruana. Y el peso del movimiento sindical se ha visto reducido tambi茅n por eso. Pero, adem谩s en el movimiento obrero, lamentablemente, en estos momentos se dan ciertas cosas negativas. Por ejemplo, aquel que tiene un puesto de trabajo es casi como un privilegio ante la gran mayor铆a de los sectores que no lo tienen. Y muchas veces, influenciados por la l铆nea de la Central como que no quieren arriesgar estos puestos ya en luchas frontales.

Y que los que est谩n haciendo lucha son los sectores organizados que pr谩cticamente est谩n despedidos o aquellos que les est谩n cerrando las f谩bricas, etc. Pero aquellos que han logrado en medio de la crisis continuar de una u otra manera en la producci贸n entonces estos sectores como que se frenaron, como que dicen algo as铆: que, si voy a confrontar, de repente pierdo, y pierdo el trabajo. La guerra psicosocial tambi茅n hace el temor, esa guerra que el r茅gimen de Fujimori ha ido generando.

Por supuesto que, si est谩n hoy frente a una situaci贸n de lucha armada, ante la perspectiva de que cualquier Sucha sea aplastada, entonces hay un sector que de repente considera que no tiene perspectiva en enfrentarse al gobierno. Pues puede pensar que contra el gobierno como tal no se va a poder conseguir nada, entonces 驴no?

Por eso nosotros pensamos que lo que se necesita ah铆 en el Per煤 es volver a retomar ese esfuerzo de la Asamblea Nacional Popular que se pretend铆a abarcar谩 mucho m谩s all谩 de todo el movimiento sindical. Entonces nosotros consideramos que el movimiento sindical con otra l铆nea, que tendr铆a que expresarse, necesariamente tiene que ser la vanguardia de estos sectores, 驴no?

Esto por tradici贸n de lucha, por combatividad, porque es el sector organizado que en la lucha cotidiana y diaria enfrenta al patr贸n de manera organizada a trav茅s de los gremios. Ser谩 siempre esa escuela que se forma en la lucha sindical importante para transmitirla a la lucha organizada del pueblo en su conjunto. Pero tiene que abarcar mucho m谩s, o sea, tiene que, tenemos que, buscar una centralizaci贸n del movimiento popular que abarque lo complejo de la sociedad peruana, teniendo en cuenta la crisis de los sectores, que tambi茅n hay que buscarles una alternativa.

Creemos que eso todav铆a va a ser todo un trabajo que seguramente hay que hacer de 茅l un proyecto, 驴no? Que tengamos que sacudirnos toda esta situaci贸n, que el movimiento popular organizado supere estos temores, que entienda que este gobierno ha liquidado de una sola vez una serie de conquistas que se han dado durante cantidad de a帽os, durante a帽os en que el movimiento obrero y popular obtuvo logros con lucha y sacrificio. Y este gobierno aprovechando este per铆odo de confusi贸n, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional en la pr谩ctica los liquid贸. Liquid贸 el derecho a la libre sindicalizaci贸n, liquid贸 el derecho a la huelga, liquid贸 el derecho a la estabilidad laboral. Y pr谩cticamente trata de convencer a los trabajadores de que no hay ninguna posibilidad de pelear.

Entonces creemos que el movimiento obrero y popular, el movimiento sindical fundamentalmente, para que est茅 a la altura de las circunstancias, para lo que requieren ahorita las fuerzas populares necesita tomar conciencia de ello y enfrentar y superar, digamos, todos estos a帽os de confusi贸n y de ciertas confrontaciones.

P. 驴Aparecen otros sectores sociales dando la lucha?

R. Por cierto, vemos que hay sectores que ya lo est谩n haciendo. Hay sectores que han sufrido en carne propia esa situaci贸n y se van poniendo ya en las calles de Lima y otras ciudades del pa铆s a la cabeza de estas luchas. Pero todav铆a tenemos por delante que en general el papel de toda la izquierda, del movimiento popular, del movimiento organizado, es insistir con una centralizaci贸n mayor, digamos, de la lucha popular.

P. 驴C贸mo ha respondido la izquierda tradicional a la pol铆tica neoliberal y cu谩l es su postura frente a la lucha armada?

R. Lamentablemente lo que ocurre, es cierto, en Per煤, no es ajeno a lo que ocurre en el resto del mundo. La influencia que se ha generado respecto a los problemas en general para la izquierda latinoamericana. Y entonces tampoco somos ajenos nosotros en el Per煤 al papel que la izquierda tradicional tambi茅n juega en esto. Pr谩cticamente es una izquierda que est谩 en una ambig眉edad, que no tiene una

alternativa, digamos, frente al modelo; que, con el problema de la lucha armada, como que el Estado la arrincon贸. Como haciendo falsas oposiciones: o se est谩 con la democracia o se est谩 con los grupos armados. Que por lo tanto de cierto l铆mite la izquierda no ha querido pasar. Y entonces para la izquierda tradicional, lo fundamental fue en estos a帽os zanjar de la peor manera el problema de la lucha armada.

Nosotros entendemos que el accionar de Sendero da mucho para determinadas cosas, digamos, que ha expresado seguramente rencores, odios encontrados. Porque la propia izquierda ha sido tocada tambi茅n en asesinatos de muchos dirigentes. Pero creo que lo fundamental en este sentido, no es el problema de si nosotros, por ese deslinde que ellos hacen con la lucha armada, necesariamente tenemos que pasar a no hacer un enfrentamiento frontal a lo que es el modelo. Y creo que ah铆 la

izquierda tiene que encontrar una alternativa, sino de influencia si de un esp铆ritu de combatividad para poder incidir en el movimiento popular. En este momento se encuentra creemos bastante arrinconada y la influencia que puede tener sobre el movimiento popular es muy laxa. Y creo que las expresiones de lucha que se siguen dando son m谩s de expresiones organizadas por el pueblo de que por influencia de la izquierda. En las 煤ltimas elecciones la izquierda pr谩cticamente fue reducida a su m铆nima expresi贸n. Pr谩cticamente a un 10% digamos.

En la pr谩ctica nos parece que esa situaci贸n es bastante cr铆tica, digamos. Y nosotros no nos alegramos de eso. O sea, definitivamente nosotros no nos alegramos, aunque l贸gicamente nosotros en este momento tambi茅n sufrimos esos factores que sufre toda la izquierda en general y que ellos en muchos casos han manifestado incluso su deseo de que efectivamente tambi茅n el MRTA sea liquidado, 驴no? Que tambi茅n somos terroristas, que tambi茅n seamos liquidados, 驴no? O sea, haci茅ndose eco a lo que el gobierno dec铆a.

Por nuestra parte no es tanto as铆. A nosotros no nos alegra que la izquierda est茅 como est谩. No nos alegra que la izquierda haya tenido solamente un 10% en las 煤ltimas elecciones. No nos alegra que las posiciones de izquierda, por m谩s reformistas que sean, no tengan ya apego en el movimiento popular, porque es un problema que nos afecta a todos.

Por lo tanto, creemos que es un problema de retomar el camino, 驴no? De retomar, digamos, un proceso de unidad que nos permita buscar una alternativa real al modelo neoliberal y dirigir la lucha del pueblo. No es arrincon谩ndonos, no es estando en el limbo. Ni con ese falso dilema: Si enfrento al Estado estoy con los terroristas, si estoy con los terroristas me van a calificar de ello. Y no creo que este sea el camino. Creo que hay que buscar una forma adecuada. El deslinde con Sendero es otra cosa.

Porque Sendero es un factor que tiene su propio an谩lisis, an谩lisis que no tiene que ver nada con la lucha del pueblo en general, armada o no armada. Y creo que eso es lo que la izquierda no ubica bien. Y aparte parece que no hay una profundizaci贸n acerca de que realmente pueden existir propuestas, algunas de manera t谩ctica inmediata, otras incluso estrat茅gicas, para oponernos a este modelo.

Por lo tanto, las respuestas que ha dado la izquierda al modelo hambreador de Fujimori fundamentalmente se han centrado en la participaci贸n m铆nima que ellos tienen en el Congreso. En la realidad tienen dos congresistas ah铆. Y otros que est谩n con la UPP que dirige Javier P茅rez de Cu茅llar, que dicen que son de izquierda pero no se definen con claridad.

Pero en todo caso quiz谩s podr铆amos se帽alar que la 煤nica respuesta que ha dado la izquierda es en el parlamento. Oponi茅ndose, digamos, a algunas medidas del gobierno, pero lo que es cierto tambi茅n es que no ha habido ni antes de las elecciones ni ahora, una oposici贸n ni siquiera parlamentaria a desnudar al modelo. M谩s bien simplemente a criticarle su falta de rostro social. Entonces nosotros no creemos que es por ah铆 la cosa. El problema no es si el gobierno destina m谩s recursos o menos recursos a los sectores populares. Que eso fue lo que le facilit贸 el triunfo tambi茅n a Fujimori. Porque a Fujimori para la segunda reelecci贸n, toda la oposici贸n incluida la izquierda dec铆a, bueno que especialmente estamos en la era de la modernidad, el modelo, la reinserci贸n en el mundo financiero internacional, que no nos oponemos a las privatizaciones, y una serie de cosas m谩s de ese tipo.

Pero lo que ellos le criticaban a Fujimori era simplemente el problema de que deber铆a destinar m谩s recursos a los sectores populares. O sea, el modelo en si se manten铆a. Y por otro lado le reconoc铆a incluso el triunfo de Fujimori frente a la 芦subversi贸n禄. Entonces es imposible que alguien vaya realmente a hacer oposici贸n a Fujimori con este tipo de cr铆tica, 驴no? Ahorita ni en la cuesti贸n electoral, ni en la cuesti贸n parlamentaria. L贸gicamente Fujimori dir谩: Bueno, si el problema es eso podemos hacer un poco de m谩s de inversi贸n que es lo que queremos. Bueno y todos reconocen que nosotros pusimos orden pues con la subversi贸n.

O sea, entonces, que no tuvo oposici贸n, se la llev贸 f谩cil y es lo que sigue sucediendo dentro del parlamento.

L贸gicamente ahora que la cuesti贸n de la privatizaci贸n de Petro-Per煤, del petr贸leo, ha encontrado respuesta y resistencia en el movimiento popular, ahora claro aparecen sectores de izquierda que ya hablan que se oponen a la privatizaci贸n. Esto es un poco orientarse seg煤n el estado de la gente, me subo al carro o no me subo, digamos. Y esto no es una actitud coherente. Nosotros como parte de esta izquierda, de esta trinchera, desde un comienzo nos hemos opuesto al modelo, hemos se帽alado con claridad sus limitaciones y adonde iba este proceso de privatizaci贸n. Y en ning煤n momento hemos dicho que solamente este es un problema de rostro social, 驴no? Creo que esto ya es una gran diferencia entre lo que nosotros hemos propuesto y lo que las fuerzas de la izquierda tradicional han propuesto.

P. 驴Despu茅s de la experiencia de los modelos llamados de socialismo real, qu茅 papel piensa el MRTA debe jugar la participaci贸n del pueblo en el proceso de cambio y que papel el concepto de libertad en el socialismo?

R. Ahora sin duda que pensamos que en general el problema de lo que ha pasado en el mundo con la cuesti贸n esa de ca铆da del socialismo en los pa铆ses del este, nos pone por delante una cuesti贸n bien clara y bien compleja, 驴no? Que todav铆a no encuentra una respuesta clara en general de la izquierda latinoamericana. Incluso algunos foros internacionales que se han dado no han sacado conclusiones claras respecto de esto. Creo que lo que ha pasado ah铆 ha dejado un sello muy grande, 驴no?

Creo que es el esfuerzo obligatorio de todos los revolucionarios desde cualquier trinchera que estemos, armada o no armada, tener que trabajar realmente por encontrar una respuesta clara y concreta a lo que nosotros consideramos que debe ser el socialismo.

Pero nosotros en este momento tenemos una respuesta mucho m谩s particular, y lo es respecto a Per煤. En eso s铆, en relaci贸n a Per煤, podr铆amos nosotros abarcar un poco m谩s, digamos, la propia realidad.

P. Veamos entonces. 驴Qu茅 estrategia para esta coyuntura concreta encara el MRTA?

R. Nosotros pensamos que frente al modelo s铆 hay una alternativa. Y que es una alternativa que pasa l贸gicamente por generar una conciencia m谩s nacional, digamos, a diversos sectores del pueblo en general. Y no solamente a los sectores m谩s despose铆dos. De construir, como una primera medida como un primer paso, una alternativa nacional, digamos, que se oponga al modelo. Y que l贸gicamente rompa con este capitalismo salvaje de libre mercado. Y que apunte en un primer momento a buscar soluciones a partir de las condiciones que nosotros pensamos que hay en el Per煤.

El Per煤 es un pa铆s con riquezas naturales muy profundas. Que un gobierno con un m铆nimo de conciencia nacional, que mire a su pueblo, l贸gicamente podr铆a empezar a satisfacer algunas de estas necesidades. No es posible, por ejemplo, que, en las zonas, grandes zonas de la selva peruana, donde se produce o se produc铆a el arroz que es una parte que se consume bastante en la poblaci贸n de Per煤, ah铆 ha llegado incluso a pudrirse toneladas y toneladas de este producto, a partir de que el campesinado no ha podido hacerlo llegar al mercado, por carreteras pr谩cticamente inaccesibles a las grandes capitales. O porque simplemente, digamos, no les compraban ese producto en la medida en que llegaba m谩s barato y supuestamente de mejor calidad de Taiw谩n o con menos costo.

Entonces, y, por otro lado, digamos, hay riquezas propias, naturales, como el petr贸leo, la miner铆a, etc. Que solamente ahorita sirve para la explotaci贸n de los grandes monopolios. En realidad, eso ha sido un matadero, los grandes beneficiados son estos inversores Y no apunta de ninguna manera ni siquiera ha de generar puestos de trabajo. Lo que podr铆a significar, en otras condiciones, de alguna manera reactivaci贸n de la industria nacional, que pr谩cticamente no existe. Porque esta gente viene solamente para sacar eso, a explotarlo y especular con sacarlo.

No hay una pol铆tica de inversi贸n interna, que busque reactivar de una u otra manera la industria nacional. No existe, digamos. Y esto en el marco de este modelo no va existir. Para poner algunos ejemplos bien precisos. Tenemos que en el Per煤 hace unos 8 a帽os exist铆an algunas ensambladuras de autos. Ah铆 hab铆a m谩s o menos 2.000 trabajadores, de 2.000 a 2.500 trabajadores. Estas plantas cerraron. Porque ahora en el Per煤 se puede traer hasta chatarra usada de afuera a un precio mucho m谩s barato y l贸gicamente esa gente ha preferido ya entrar a ese campo de la comercializaci贸n. Pues les sale m谩s rentable y l贸gicamente con una peque帽a infraestructura, 驴no? Por lo tanto, seguramente de estos 2.500 trabajadores ellos precisaron utilizar 100 en los servicios de compra, venta, mantenimiento y punto, el resto a la calle.

Entonces esta es la forma como el modelo ha ido aplastando incluso a esos sectores industriales generando una serie de situaciones negativas. Nosotros pensamos por eso que en el Per煤 tiene que haber primero un proceso de concientizaci贸n nacional, digamos, que pueda oponerse a estos grupos peque帽os y poderosos de poder econ贸mico para poder plantearse una salida inmediata al modelo, apuntando a un proyecto nacional que busque de alguna manera ir generando condiciones para satisfacer las necesidades del pueblo.

Nosotros pensamos en este momento que l贸gicamente, y lo se帽alamos en nuestro documento, que esto debe apuntar indudablemente a una sociedad diferente, 驴no? Que es el socialismo. Y l贸gicamente para mucha gente hablar ahorita de socialismo, es cr铆tico, 驴no? Hay gente que prefiere no expresarlo. Nosotros pensamos que s铆, que l贸gicamente se tiene que seguir apuntando hacia ah铆 porque la humanidad tiene que encontrar una alternativa general a esta situaci贸n.

P. 驴Dadas las experiencias vividas se impone una reflexi贸n sobre algunos paradigmas de ciertos enfoques socialistas?

R. Y tenemos que l贸gicamente aprender de las experiencias que han ocurrido. Y para nosotros socialismo es libertad, es justicia, es igualdad social. L贸gicamente todos podr铆amos decir lo que vendr铆a a ser el socialismo, porque es la aspiraci贸n en general de la humanidad, 驴no? Tenemos que revisar los procesos que ha habido, digamos, las desviaciones que han existido. Y creemos que todo es un proceso, si bien es cierto hay una vanguardia o una direcci贸n que contin煤a, desarrolla y trata de dar direcci贸n a un pueblo en lucha. Esta vanguardia o direcci贸n tiene que estar clara que no puede tampoco minimizar la experiencia y la capacidad de un pueblo. Y que este pueblo tiene que ser part铆cipe en todas las etapas de esa lucha. No es posible, digamos, que esto no sea as铆.

L贸gicamente que eso va a depender mucho, en todos los procesos de transformaciones sociales, del nivel de politizaci贸n que las masas vayan teniendo a partir de su propia experiencia. Y seguramente recogiendo experiencias. Tienen que producirse sociedades que, entrelazadas, digamos, entre su direcci贸n, como forma de su pueblo, y la poblaci贸n, se van a encaminar para poder defender la justicia. Sino pensamos que no vamos a poder superar lo que podr铆amos llamar el fracaso que hubo en algunos sectores llamados socialistas.

Ahora, nosotros, consecuentes con esto desde todo momento, siempre tratamos de manejar una estrategia que est茅 en relaci贸n a lo dicho. O sea, por un lado, nunca pensar que somos una vanguardia iluminada; que nosotros somos el partido de la revoluci贸n peruana; que nosotros tenemos la verdad absoluta. El MRTA siempre en su orientaci贸n, en su pr谩ctica y en su t谩ctica ha tenido una actitud: la de se帽alar que nosotros nos consideramos un embri贸n o una parte m谩s de lo que seguramente va a ser m谩s adelante la organizaci贸n del pueblo para la transformaci贸n social. Que nosotros humildemente creemos que, con nuestra sangre, nuestros m谩rtires, nuestros presos, nuestro esfuerzo estamos solo aportando un poco a todo este proceso.

Siempre hemos sido amplios en general en llamar para la acci贸n com煤n a todos los sectores del pueblo, de la izquierda, sectores progresistas, incluso de la iglesia, de los sectores cristianos de base, etc. Hemos sido siempre amplios. Hemos partido de una realidad hist贸rica, en el sentido de que lo fundamental, digamos, para que un proceso tambi茅n avance, es que se respete la tradici贸n hist贸rica de lucha de un pueblo. Entonces el MRTA jam谩s ha pretendido suplantar a partir de las armas a la organizaci贸n que el pueblo incluso ha podido gestar antes que nosotros.

Que tambi茅n son parte de nosotros, ya que cuando no 茅ramos todav铆a una organizaci贸n armada muchos de los que est谩n hoy en nuestra organizaci贸n eran sus militantes.

Respetando, entonces, siempre lo que ha sido un aporte del pueblo, lo que ha podido hacer a partir de su propia experiencia en diversas modalidades de enfrentamiento y resistencia a los diferentes gobiernos que se han venido sucediendo.

Entonces nosotros pensamos que estas experiencias tienen que irse m谩s bien fortaleciendo y no entrar a un proceso de liquidaci贸n. Por lo tanto, hemos tenido siempre esa amplitud, hemos tenido siempre una posici贸n de respeto con diversos sectores del pueblo. Nunca hemos zanjado las diferencias por medio de las armas o por medio del disparo f谩cil. Nos han atacado alguna gente de esos sectores de la peor manera y nosotros hemos tratado de hacerles llegar un mensaje claro: hacerles entender que el proceso nuestro de lucha armada, es un proceso m谩s que ha tenido el pueblo peruano en toda esta hist贸rica resistencia contra sus opresores.

Y creo firmemente que hemos sido consecuente con ello, 驴no? Hemos siempre extendido nuestras propuestas al resto de los sectores populares, al resto de la izquierda. Aunque la izquierda en m煤ltiples oportunidades nos ha rechazado, pero hemos encontrado bastante acercamiento con las bases, ah铆 donde es un trabajo diario y cotidiano en sectores populares. No ha sido as铆 con los sectores de arriba, que l贸gicamente es otra su din谩mica. Me imagino que en un momento encontraremos coincidencias incluso, porque si se es consecuente con lo pregonado, de una u otra manera, en un momento dado hay que definirse.

Pero, reitero, por lo menos con la base ha habido un mayor acercamiento, ya con sectores de izquierda, con sectores 芦de iglesia, con sectores de cristianos progresistas.

P. 驴La propuesta de Uds. es una lucha armada articulada con los otros niveles de lucha del movimiento popular y sujeta a una estrategia pol铆tica general?

R. Podr铆amos decir que s铆. Nuestra propuesta va encaminada a desarrollar la lucha armada que acompa帽e este proceso del movimiento de masas. Pues l贸gicamente nosotros pensamos que el pueblo peruano tiene derecho tambi茅n a contrarrestar la violencia que se desata contra 茅l con la violencia revolucionaria. Y l贸gicamente para nosotros s铆 hay una relaci贸n entre lo que significa la lucha de masas, la autodefensa de masas, y las fuerzas guerrilleras que nosotros podemos gestar. Como una fuerza que tambi茅n ya en combates m谩s frontales pueda ir generando derrotas t谩cticas en la estrategia del r茅gimen.

Que pueda ir minando la moral de sus fuerzas represoras. Y entender tambi茅n que ya no es factible o posible que reine la cuesti贸n de la impunidad a los muy justos reclamos de nuestro pueblo, 驴no? Pueblo mil veces masacrado, mil veces torturado. Y entender que el pueblo tambi茅n ha ido gestando la fuerza guerrillera que puede responder y que pueda dar el combate.

Pero no vemos la situaci贸n de lucha solamente en un aspecto.

Las fuerzas guerrilleras que se gestan en el campo, l贸gicamente se gestan en el combate, el combate franco con los enemigos, digamos. E incluso siguiendo los lineamientos de la Convenci贸n de Ginebra sobre las guerras internas. Hemos tratado de ser contundentes en el ataque, pero, al mismo tiempo, hemos sido muy respetuosos con el enemigo. Hemos respetado la vida de prisioneros cosa que las fuerzas represivas no lo han hecho. Hemos entregado estos prisioneros a la Iglesia o a la Cruz Roja. O sea, nosotros no nos hemos ensa帽ado nunca con un soldado o polic铆a que hemos capturado en un combate en el campo. Por lo contrario, hemos tratado de que se sume, lo hemos invitado a que se sume a nuestras fuerzas, algunas veces se han sumado. En otros casos incluso han desertado del ej茅rcito hacia nosotros.

Siempre nos hemos movido dentro de estos canales. L贸gicamente es una guerra, y a la hora que uno va, por una serie de razones sociales, a un enfrentamiento, a una emboscada, o atacar a un cuartel de la polic铆a tiene que tener la contundencia correspondiente y l贸gicamente ah铆 se dan bajas. Bajas que pueden darse de uno u otro lado. Esto es innegable, es un proceso de guerra.

Pero eso en una confrontaci贸n real y normal, pero luego de eso, hemos ido mostrando siempre el respeto a que nos hemos referido. Y cuando hemos llegado a las poblaciones tambi茅n, no hemos usado las armas para imponer cosas, hemos usado las armas para decirles que ellas est谩n al servicio del pueblo. Hemos tratado de fortalecer su organizaci贸n. Hemos respetado las asambleas populares y la decisi贸n de ese pueblo. Y si este pueblo, digamos, ten铆a sus dudas con respecto a nosotros nos hemos explicado.

La estrategia, digamos, en general, tanto en el campo como en la ciudad, es de ligarnos al movimiento de masas, al movimiento popular en general. Porque creo que es la 煤nica manera de garantizar un proceso constante, 驴no? De esta manera creo que estamos conscientes de nuestro papel.

Distinto ser铆a si nosotros quisi茅ramos una acci贸n t铆picamente terrorista. Querernos mantener, digamos, como una fuerza que de vez en cuando act煤a, hace una acci贸n y ah铆 queda. Nosotros tenemos un proceso de guerra revolucionaria del pueblo, 驴no? Que para nosotros pasa por el pueblo, que su guerrilla y sus organizaciones tengan que confrontar, digamos, de una manera activa a los gobernantes para una transformaci贸n pro-revolucionaria.

Pero no solamente con las fuerzas guerrilleras, no solamente con la fuerza militar, sino pensando que por m谩s fuerte que seamos del punto de vista militar no vamos a derrotar a un ej茅rcito como el peruano con 500.000 efectivos. Un ej茅rcito con apoyo, digamos, externo, con una log铆stica superior a la guerrilla. Derrotar a una polic铆a que cuenta con 100.000 efectivos. No solamente pensando en medir las fuerzas del punto de vista militar l贸gicamente, no es una cuesti贸n que est茅 pensada realmente para triunfar as铆. Nosotros lo pensamos como una guerrilla del pueblo. El pueblo es la l铆nea de combate, enfrentar谩, confrontar谩, y muchos de estos sectores de las fuerzas represivas tendr谩n que reprimir, enfrentar, en alg煤n momento al pueblo que avanza.

Entonces este punto de vista va encaminando nuestra t谩ctica y nuestra estrategia, 驴no? Y el accionar pol铆tico-militar que nosotros desarrollamos busca en la medida de lo posible que sea un buen entendimiento, bien concreto, bien f谩cil, para la mayor铆a del pueblo. Que entienda que una acci贸n que nosotros hacemos va a acompa帽ar alguna reivindicaci贸n, o va contra una injusticia que se haya cometido contra nuestro pueblo. Hemos tratado de movernos dentro de este margen, 驴no?

L贸gicamente que la situaci贸n en el Per煤 no ha sido f谩cil por una serie de factores. Nosotros pensamos que si la lucha revolucionar铆a en el Per煤 hubiera seguido, o se hubiera dado dentro de ciertos m谩rgenes y orientaciones, quiz谩s en este momento la situaci贸n podr铆a ser otra. A煤n con la confusi贸n que gener贸 el proyecto de Fujimori. El problema es que nosotros ten铆amos tambi茅n que enfrentar a una organizaci贸n como Sendero Luminoso, digamos, que creemos que es in茅dita en Am茅rica Latina.

Una organizaci贸n con una posici贸n, sectaria, dogm谩tica, digamos. Y que ha desprestigiado al m谩ximo el proceso de la lucha armada en el Per煤 y creo que en general en Am茅rica Latina. Porque no es extra帽o, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que se levante el conflicto en Chiapas y que por dos a帽os la prensa americana comience a levantar la campa帽a de que Chiapas est谩 infiltrada por Sendero Luminoso.

O sea, ahora Sendero Luminoso no es un arma solamente de la contrarrevoluci贸n en Per煤, sino que en toda Am茅rica Latina. Cualquier posibilidad que haga ya la menci贸n a Sendero est谩 ah铆, 驴no? Y esto no es ideal, claro est谩, esto genera una imagen negativa que l贸gicamente en el Per煤 y hacia afuera Sendero ha ido generando. Y desgraciadamente le ha servido y mucho a la contrarrevoluci贸n.

Entonces como Sendero tambi茅n ha venido actuando en los procesos pol铆ticos peruanos de la manera conocida, entonces las fuerzas reaccionarias han tenido en 茅l quiz谩s su mejor aliado para desprestigiar y tratar, de una u otra manera, de aislarnos del movimiento popular. Y los esfuerzos l贸gicamente que nosotros hemos hecho, de distintas formas, de diferenciarnos de Sendero, quiz谩s no han sido suficientes para contrarrestar toda esta tremenda ofensiva ideol贸gica de la derecha a partir del accionar de Sendero Luminoso. Y tuvimos ahorita el inter茅s de las fuerzas reaccionarias, en su momento, de levantar el fen贸meno del senderismo como un peligro que ya se cern铆a sobre todo el pueblo peruano, ya que iba a estar en las manos del terror. Y entonces toda la prensa en general l贸gica y lamentablemente se ha movido en funci贸n de lo que hac铆a o no hac铆a Sendero Luminoso.

Y nosotros como qued谩bamos, se ha manejado el accionar nuestro de otra manera a como es. Fundamentalmente trataron de esconder nuestras propuestas, de minimizar nuestras acciones. Y en otros casos de mezclarnos con Sendero Luminoso para desvirtuar tambi茅n el car谩cter de nuestra lucha. Levantando mentiras, inventando acerca de problemas de corrupci贸n con el narcotr谩fico, de problemas de supuestas 芦vendettas禄 en la c谩rcel con nosotros. Todo lo que pueda tambi茅n ayudar a ponernos en un marco de injusticia, 驴no?

Pero en general, se ha dado que nuestra propuesta, digamos, nuestras posiciones, solamente han sido conocidas por el pueblo peruano cuando nosotros hemos podido romper este cerco informativo a partir de una acci贸n pol铆tica-militar contundente. Pero l贸gicamente este tipo de acciones, por una serie de razones, no son aquellas que pueden ser constantes porque requieren un esfuerzo tremendo. Ya el accionar constante no es fijado por la prensa. Y sino, hacia afuera, manejado de tal manera que efectivamente nosotros y Sendero aparecemos como casi lo mismo, digamos. Es decir, grupos eminentemente terroristas culpables de los males econ贸micos del pa铆s y culpables de los 25 mil muertos, seg煤n cifras oficiales del gobierno, 驴no?

Entonces nosotros pensamos que, en esta etapa, digamos, lo fundamental es dejar claramente establecido y sellado que nosotros tenemos una estrategia revolucionaria vinculada al proceso popular y que nuestras acciones se orientan en tal sentido.

P. Has tocado de paso la diferencia de concepci贸n estrat茅gica que tienen en relaci贸n a Sendero Luminoso. Nos interesar铆a que desarrollaras un poco m谩s esa problem谩tica. Te aclaro. Aqu铆 tambi茅n los medios, con frecuencia, meten en una misma bolsa a Uds. y Sendero. Aparecen por momentos como una especie de matiz de Sendero y no mucho m谩s. Dejan como establecido una similitud fundamental.

R. En esta etapa digamos lo fundamental es dejar claramente establecido y sellado que las diferencias de nosotros con Sendero son en todo. Ya no es un problema de que ambos coincidimos con el enfrentamiento, digamos, al Estado burgu茅s, sino en el tipo de sociedad que supuestamente conceptuamos, por la cual queremos luchar. Y creo que en este sentido Sendero tambi茅n tiene una desviaci贸n tal, que por lo que ha hecho creo que nadie le desear铆a al pueblo peruano estar en manos, digamos, de un grupo como Sendero Luminoso. Porque ah铆 tendr铆amos otro Pol Pot, pensamos, y que seguramente liquidar铆an a todos los que ellos consideran que son contra-revolucionarios, que son 芦escoria禄 de la llaga de la sociedad. Imagina la cantidad de matanzas que se har铆a ah铆 en el hipot茅tico gobierno que alg煤n d铆a Sendero tuviera.

Pero eso es una utop铆a porque Sendero realmente no tiene ninguna posibilidad de ir al gobierno. Pero la cosa es hasta en t茅rminos incluso t谩cticos de c贸mo enfrentar el proceso, de c贸mo tratar las diferencias. Nosotros respetamos, como dec铆amos antes, la organizaci贸n del pueblo y ellos reaccionan liquid谩ndola, incluso con el asesinato de sus dirigentes. Acus谩ndolos f谩cilmente de que sus organizaciones est谩n formadas por los revisionistas, traidores, y que por lo tanto le hacen el juego al Estado.

No cabe ni en el papel, digamos, el liquidar a dirigentes sindicales, populares.

Ni mucho menos. Por otra parte, nosotros pensamos que una revoluci贸n jam谩s se va poder hacer si nosotros tambi茅n dividimos al pueblo, 驴no?

Y el pueblo est谩 bastante dividido. Entre los sectores, digamos, que siempre lamentablemente se juegan al aparato de dominaci贸n del Estado, que est谩n confundidos frente al sistema y los sectores que van saliendo de esta confusi贸n.

Entonces esto ha sido siempre en todos los procesos revolucionarios, la eterna divisi贸n del pueblo, 驴no? En la lucha ideol贸gica con las clases dominantes que continuamente est谩n confundiendo y la lucha revolucionaria se va dando que ciertos sectores van saliendo de esta confusi贸n, van saliendo ante un proceso. Esta es una divisi贸n natural que se da en todo el proceso revolucionario.

Pero Sendero entra con su accionar a generar solamente m谩s divisi贸n matando, asesinando gente del pueblo. Yo no puedo pensar que una revoluci贸n pueda ganarse con un pueblo muy dividido. Sendero por su accionar pone a mucha gente a enfrentar con odio los revolucionarios.

Hasta logra el efecto de que alguna gente se organice, o la organicen, para enfrentar al movimiento armado. Y en otros casos han hecho incluso que este sector confundido se al铆e con el Estado, digamos, en la defensa de la llamada democracia contra el terrorismo.

Entonces son estas cosas inexplicables, cosas que son in茅ditas, 驴no?

Son cosas que no pueden, l贸gicamente, ser ya criticadas a medias tintas sino de manera contundente. Por nuestra parte pensamos que ahora ni m谩s tarde hay posibilidades de una alianza con Sendero. Solo que hubiera, con lo que quede en Sendero, un cambio muy profundo, muy radical. Una autocr铆tica muy profunda para que pueda realmente decirse que Sendero pueda ser parte de este proceso del pueblo peruano. Como hemos visto ahora, y como hemos visto antes, no hay ning煤n s铆ntoma de que esto se est茅 dando.

Entonces para nosotros el papel que ha jugado Sendero, digamos, ha sido bastante negativo y frente a eso, tambi茅n, nosotros hemos tenido una gran limitaci贸n y una necesidad imperiosa, cada vez m谩s, de poder deslindarnos profundamente y de explicar, digamos, lo que es el fen贸meno de Sendero Luminoso en toda su extensi贸n.

P. 驴C贸mo se encuentra el MRTA despu茅s de los golpes represivos sufridos?

R. L贸gicamente no es solamente el problema de Sendero lo que ha llevado a que nuestra organizaci贸n en estos momentos, digamos, no est茅 en la misma capacidad que pudo haber estado hasta el 90. Ya ser铆a muy f谩cil tambi茅n decir: bueno, todo es culpa de Sendero y nada m谩s. Como dijimos, Sendero ha jugado un rol negativo que ha complicado profundamente las cosas, sobre todo en el aspecto de la lucha armada. Pero creo que son otros los factores en general, digamos, que han determinado la situaci贸n y yo no puedo justificarlo de esa forma.

Tenemos la propaganda internacional sobre la conciencia del Per煤; est谩n esos procesos de crisis revolucionaria que l贸gicamente afectan a alguna gente que ya se desencanta de cualquier propuesta socialista y revolucionaria. Por otro lado, digamos, la confusi贸n que gener贸 el proyecto fujimorista, la manera sobre el cual la gente pens贸, como lo vio como expectativa, como que alguien que supuestamente ven铆a de abajo, un chinito trabajador podr铆a arreglar sus problemas.

Entonces lamentablemente en tal entorno mucha gente apuesta por la posibilidad de un cambio pac铆fico y no de un cambio doloroso, 驴no? Entonces claro, fue ganada mucha gente por la contra propaganda y l贸gicamente con la guerra psicosocial. Y esto como que tambi茅n nos limit贸 el crecimiento, 驴no?

Por otro lado, el papel de Sendero, y creo que tambi茅n nuestros propios errores, de no haber medido en ese momento el proceso que ocurr铆a en el pa铆s, 驴no? O sea que nosotros, cuando se dio el autogolpe de Fujimori y este no encontr贸 una respuesta contundente del pueblo peruano, debimos haber analizado a profundidad los hechos.

Y quiz谩s en ese momento, si hubi茅ramos profundizado en mayor medida, no hubi茅ramos de repente desarrollado un accionar tan agresivo que nos llev贸 en cierto momento al desgaste.

O sea, si nosotros ahorita, digamos, pensando a la larga, de repente hubi茅ramos dicho: bueno ac谩 hay una confusi贸n tal que no va a ir en tan poco tiempo, 驴no? Entonces de acuerdo con lo que pasa ac谩 lo fundamental es hacer lucha ideol贸gica, hay que preservar la mayor cantidad de fuerzas posibles, hay que fortalecernos org谩nicamente y hacer el desarrollo, digamos, mucho m谩s esquematizado y preservar, dejar intactas zonas de militancia.

Lamentablemente no hicimos eso. Seguimos desarrollando algunas acciones pol铆tico-militares y como hab铆a una confusi贸n grande, no hab铆a la posibilidad de un resultado r谩pido de ese esfuerzo, un poco se hab铆a limitado y esto nos gener贸 problemas. Nos gener贸 problemas y entonces hubo ca铆das, muertes de compa帽eros. Y ya las posibilidades de recuperarse eran m谩s lentas. Y como hubo tambi茅n una 茅poca dif铆cil de confusi贸n, tambi茅n se desnudaron algunas debilidades de alguna gente nuestra, 驴no?

Y claro ven铆amos con desarrollo favorable, en un ascenso que se ven铆a dando de la 茅poca de Alan Garc铆a, con un crecimiento y una presencia importante del MRTA en muchas zonas. Y despu茅s en el 90 cuando se dio la fuga de los compa帽eros hab铆a hasta un c煤mulo de posibilidades, digamos. Entonces todo el proceso de desarrollo era f谩cil, 驴no?

Pero cuando el enemigo cambia toda su estrategia, confunde al pueblo, desarrolla una pol铆tica de mayor agresividad, se vienen problemas de car谩cter de apoyo y log铆stico de la poblaci贸n. Las condiciones se hacen un poco m谩s duras. Entonces hay alguna gente nuestra que no tiene la fuerza para enfrentarse a eso. Y entonces viene la campa帽a esa de la ley de arrepentimiento, y no faltan algunos d茅biles que se entregan a partir de llamados de las madres, de las hermanas por la televisi贸n, por la radio. Ah铆 nos dimos cuenta que ten铆amos que pensar en un proceso de mayor fortalecimiento ideol贸gico de alguna gente, gente que en un momento de ascenso no presentaba problemas, pero en un momento de dificultades vacilaba. Entonces yo tambi茅n creo que hay un factor que es de errores nuestros, tanto en lo que decidimos hacer luego del autogolpe como en no haber procesado, que creo fue una debilidad nuestra, desde antes el fortalecimiento de alguna gente en el sentido ideol贸gico, fortalecer mucho m谩s para tiempos dif铆ciles entendiendo que todo proceso tiene distintos momentos con avances y retrocesos.

P. 驴Se abocan ahora a una reorganizaci贸n interna y a cambios en el accionar t谩ctico?

R. Todo aquello nos llev贸 a una situaci贸n bastante complicada, bastante dif铆cil. Entonces al no tener la fuerza nosotros ya, digamos, intacta, aunque aclaro que igualmente mantuvimos la capacidad para poder hacer acciones de gran envergadura, empezamos a replantearnos cosas. Y entendiendo que la agitaci贸n pol铆tica, digamos, en el pa铆s pasaba por una confrontaci贸n entre el Estado y las fuerzas armadas con el fen贸meno de Sendero que lo hab铆an levantado m谩s, entonces es un poco ah铆, en ese momento, que pensamos como que no pod铆amos terciar, 驴no? Era muy fuerte la propaganda. Por eso nosotros dijimos: bueno, mejor vamos a hacer una t谩ctica de repliegue, 驴no? A la espera que este proceso pueda desarrollarse y pueda cambiar. Que un poco Fujimori exprese pues su modelo y se vaya tambi茅n desgastando. Nosotros vamos a acompa帽ar eso con un trabajo pol铆tico m谩s lento, 驴no?

Y por otro lado ver c贸mo se va definiendo esta cuesti贸n con Sendero, 驴no? Que Sendero ya pr谩cticamente iba para el aislamiento, digamos y forzando cosas a cualquier precio, estaba generando ya un mayor rechazo de la poblaci贸n.

Entonces nosotros en este momento, digamos, tenemos que ver c贸mo actuar; cuando Sendero est谩 metiendo bomba a diestra y siniestra. Que por m谩s que pongas una bombita en alg煤n lugar que corresponda y que pertenezca a otro tipo de lucha, queda igual mezclado como otra bomba de Sendero. Es posible que la gente diga que el hecho no es nuestro. Adem谩s, tenemos que el enemigo pon铆a todo en un mismo saco con lo de Sendero, no iba a decir que era nuestro tal o cual episodio. Entonces en estas condiciones de confrontaci贸n era cierto accionar, en verdad, un gran esfuerzo, pero sin capacidad de acumular. Y de ah铆 adem谩s los riesgos de seguir perdiendo gente, de repente, en este tipo de tarea, 驴no?

Entonces decidimos que era conveniente dar un paso atr谩s, decidimos replegar nuestras fuerzas a una zona del campo, 驴no? Una zona donde consideramos nosotros como estrat茅gica que es la Selva Central. Que es lugar donde, aunque ahora el modelo neoliberal ha cambiado un poco determinadas condiciones, estrat茅gicamente todav铆a hay un peso fundamental sobre la capital en el sentido del abastecimiento de los alimentos. Porque esto est谩 de Lima a ocho horas de carretera. Porque antes ten铆amos nuestras fuerzas en San Mart铆n, 驴no? San Mart铆n era una zona que sobre la capital no ten铆a ninguna incidencia, digamos. Y ahora se convirti贸 en una zona fundamentalmente cocalera y para ir de Lima a San Mart铆n es un viaje de dos d铆as.

En cambio, la Selva Central, la ida y venida de camiones con frutas, con variadas cosas, est谩 m谩s ligada, digamos a Lima. Incluso las fuerzas que se pueden mover en el campo, ah铆 en esta zona, tienen un poco m谩s de repercusi贸n hacia Lima que pueblos que est谩n a 2.000 km. de la capital, como donde tuvimos antes las fuerzas guerrilleras.

Entonces, y por esa cantidad de razones nos decidimos trasladar a esta zona m谩s cerca de la capital y ah铆 desarrollar un trabajo Adem谩s ah铆 es el centro donde hist贸ricamente tambi茅n se han definidos muchos los procesos de guerras que ha tenido el pa铆s, 驴no?

En la guerra con Chile es ah铆 en esta zona donde la guerrilla montonera se desarroll贸 y a partir de ah铆 expulsaron a los chilenos de la capital.

Se define este ambiente hist贸rico y t谩ctico entendiendo respecto a lo que es el cord贸n fundamental pol铆tico en el pa铆s, 驴no?

Entonces nosotros decimos: bueno, vamos a replegar nuestras fuerzas, a fortalecernos ah铆 en una zona. Antes hab铆amos decidido expandirnos ya que en casi todo el pa铆s hab铆a fuerza guerrillera.

Pero a ra铆z de estas dificultades en que nos vimos nos dimos cuenta que ten铆amos que pensar en un proceso de mayor fortalecimiento incluso de nuestras propias fuerzas. Porque hab铆amos dado responsabilidades en otras zonas a algunos compa帽eros que llegadas las dificultades no estaban. Y entonces el papel de la direcci贸n, de control sobre eso, digamos, por la caracter铆stica del pa铆s 1.250.000 Km., la comunicaci贸n no es f谩cil, pese a que hoy por radios de comunicaciones es una posibilidad, pero siempre es limitada.

Entonces dijimos, mejor vamos a concentrar nuestras fuerzas en un lugar, fortalecerla, desarrollarla, acumular fuerza ah铆 tambi茅n con la gente guerrillera, tratar de incidir un poco m谩s desde ah铆. sobre la capital. Fundamentalmente hacer sobre Lima un trabajo de propaganda armada y esclarecimiento, 驴no? Algo a trav茅s de la prensa y etc.

Y en las otras zonas donde hemos tenido presencia, dejar grupos que mantengan el trabajo con una estructura miliciana, no como fuerza guerrillera.

Pero de todas maneras nosotros dictaminamos, bueno, por un lado, ya la situaci贸n de Sendero con un aislamiento profundo en la sociedad peruana, y por otro lado ya org谩nicamente debilitado. Con la capitulaci贸n de Guzm谩n que a Sendero lo lleva adem谩s a tener una crisis interna.

Ahora Sendero ya no es m谩s la supuesta organizaci贸n homog茅nea, digamos, que siga al Dios-l铆der, 驴no? Ya hay divisi贸n, aunque ellos digan que todav铆a mantienen el pensamiento gu铆a de Gonzalo. Pero ya, esto es una cuesti贸n l铆rica porque en realidad hay fuertes contradicciones. Lo cierto es que Guzm谩n est谩 negociando con el gobierno, pero negociando d谩divas, porque jam谩s lo van a liberar o concederles algo importante. Por ejemplo, lo que est谩 es la salida de alguna gente de ellos de base para hacer entrismo en la otra gente y fortalecer sus acuerdos de paz. Ahorita ponle comillas a esos acuerdos de paz que dije.

Est谩n esos acuerdos que 煤ltimamente han tomado para que regresen a Per煤 con garant铆as del gobierno los que estaban asilados en Suecia. Seg煤n parece est谩n por regresar, 驴no? O sea, tenemos ah铆 en ese tipo de cosas, m谩s o menos, un tipo de negociaciones. Cosas que tienen que ver con las condiciones carcelarias m谩s que con una salida de otro tipo. Y lo que decimos es una traducci贸n de una realidad.

Entonces por estos factores nosotros decimos: 鈥渂ueno, Sendero realmente ya ha perdido fuerza y ha perdido adem谩s lo peor de todo.鈥 Porque uno puede estar d茅bil, pero tiene todav铆a una capacidad de acumular entre los j贸venes. Pero Sendero ya ha generado brechas tal que son dif铆ciles de superar;

Entonces fue ah铆, en estas circunstancias, que nosotros hacemos la evaluaci贸n, de c贸mo terciar en la vida pol铆tica del pa铆s. Por un lado, la izquierda tradicional sumergida en su ambig眉edad, en sus problemas y en su incapacidad de ser una alternativa. Por otro lado, tenemos a Sendero y sus cosas.

Entonces en esas, teniendo la visi贸n de c贸mo est谩 la situaci贸n, es que nosotros nos decimos que es posible terciar.

Nosotros pensamos que nuestro proyecto no est谩 definitivamente agotado y creemos que incluso existen posibilidades de llegar con una propuesta clara y alternativa, a este proceso, 驴no? Y apuntalar para que en otros sectores del pueblo y en las fuerzas de izquierda en general, se puedan superar esos temores y la confusi贸n que ha generado todo este proceso.

L贸gicamente nosotros analizamos que tenemos y vamos a tener en todas las medidas, digamos, una situaci贸n de cerco informativo. De toda esta campa帽a que busca aislarnos del resto del pueblo mezcl谩ndonos con Sendero o atribuy茅ndonos fines terroristas.

Nosotros decimos: bueno, hay una necesidad de desarrollar una acci贸n pol铆tico-militar sobre la capital. Que permita cumplir varios factores. Ya, primero escoger y analizar el objetivo. Creo que el objetivo es fundamental. Ver si cumple justamente todos los requerimientos que nosotros pensamos y si est谩 adecuado a la t谩ctica de la organizaci贸n.

P. 驴Por ah铆, entonces, va madurando el operativo de la toma del Palacio?

R. Est谩 ahorita la relaci贸n. Revisando un poco la estructura del estado dec铆amos: bueno, el gobierno cuando cerr贸 el congreso en el a帽o 鈥92, el congreso del Per煤 en el a帽o 鈥92, utiliz贸, digamos, el desgaste de varios a帽os de esa instituci贸n, 驴no?

Incluso hizo una campa帽a muy grande, diciendo cosas como que los legisladores ah铆 iban solamente a dormir, a agarrar plata. Una campa帽a muy fuerte para generar en la gente efectivamente el descontento sobre ellos. Entonces ya luego 茅l amarra todo y logra justamente un Congreso con una mayor铆a parlamentaria sumisa. Una mayor铆a que desde arriba le bajan la orden y aprueban todas las leyes requeridas.

As铆 mismo, de manera aplastante y escandalosa. Pero esto en los primeros a帽os no era percibido por un sector de la poblaci贸n que ya luego fue percibi茅ndolo. Porque la misma gente de la oposici贸n dentro del Congreso lo denuncia, en eso si ha sido bastante fuerte, digamos. Y ya como que ah铆 se le aplasta a la oposici贸n sin dejarle ning煤n derecho. Todo lo que la oposici贸n presenta lo tiran al canasto. Entonces, y quiz谩s relacionado con esto, la oposici贸n ha tenido una respuesta bien agresiva y como tiene posibilidades, tiene por ejemplo espacio por la televisi贸n para expresarlo, de alguna manera fue generando, un sentimiento contrario a este Congreso en concreto.

Por este manejo de las fuerzas y con ese estilo, ah铆 ser铆an aprobadas las leyes de amnist铆a favorable a ellos, leyes contra la estabilidad laboral, bueno, en fin, leyes contra cantidad de derechos de los trabajadores.

Y, por otro lado, ya comenz贸 a salir tambi茅n informaci贸n, que contrariamente a lo que se hab铆a dicho, los congresistas incluso ahora ganaban m谩s que los anteriores.

O sea, empieza a ser p煤blico que tienen muchos m谩s privilegios que los anteriores.

Una de las condiciones que Fujimori hab铆a dicho para reabrir el Congreso era que ten铆a que haber austeridad, no es cierto. Y esta gente aparece con ninguna austeridad, ya m谩s bien resulta que ahora es todo lo contrario.

Entonces nosotros decimos: bueno, desde el punto de vista pol铆tico, como hay entendimiento de la gente, es un golpe estrat茅gico de importancia. Acci贸n pol铆tico-estrat茅gica que pens谩bamos iba a cumplir con varios factores.

Primero que la gente f谩cilmente iba a entender con solo una explicaci贸n clara porque se toma el lugar. Porque es lugar donde se toman toda esta serie de medidas, necesarias para la pol铆tica fujimorista, incluida la impunidad y las que perjudican directamente al pueblo.

Y que ac谩, mientras al pueblo se le piden sacrificios, esta gente pide y goza de una serie de privilegios especiales.

Esta acci贸n nos iba a permitir l贸gicamente poder romper este cerco informativo y poder de una sola vez, digamos, llegar al pueblo peruano con una propuesta concreta. Propuesta que por un lado reivindicar铆a la racionalidad de la lucha revolucionaria con puntos claros, concretos. Un poco refrescando la memoria del pueblo, que al comienzo entend铆a y compart铆a determinadas propuestas pero que, con tanta propaganda, como que resulta tambi茅n de memoria f谩cil, de olvido f谩cil. Hab铆a necesidad de fijar una plataforma sobre todas esas cosas generales y l贸gicamente sobre el punto de la cuesti贸n de los prisioneros.

P 驴La libertad de los presos es tema fundamental para Uds., es un factor principal a tener en cuenta?

R. Factor, digamos, que creemos nosotros de principios, 驴no? En Per煤 existe lamentablemente, una pol铆tica interna del r茅gimen de buscar liquidar f铆sica y mentalmente, a los prisioneros, digamos.

O sea, una venganza casi ciega contra ellos.

Y como organizaci贸n tenemos el deber y la obligaci贸n, digamos, de luchar por los compa帽eros. Porque adem谩s hay una insensibilidad tremenda de muchos sectores. Sectores que en otros lugares por lo menos desde el punto de vista de la dignidad humana sienten m谩s respecto por los presos. Por lo menos en relaci贸n a las condiciones carcelarias.

Aqu铆 ni la iglesia, ni los organismos de derechos humanos, nadie ha reaccionado por esta campa帽a brutal del gobierno de que aquel que diga, que reclame alguito por los 芦subversivos禄 ya es tambi茅n subversivo.

P 驴Hay cierta campa帽a del silencio sobre el problema presos e incluso sobre el MRTA?

R. S铆. Y por lo tanto todos, absolutamente todos estos sectores que deber铆an por lo menos estar haciendo ciertos reclamos, no le estamos diciendo que pidan la liberaci贸n de los compa帽eros, pero por lo menos determinadas condiciones humanas, no lo hacen. Entonces hay una insensibilidad muy grande. Ello obliga todav铆a m谩s a romper una lanza por ese tremendo problema. Por ejemplo, aqu铆 no estamos ante cuestiones como la de esos oficiales que fueron liberados, como esos militares culpados de tales, tales y tales matanzas.

Que nos digan a nosotros de que matanza de civiles se lo acusa al MRTA. No estamos hablando de Sendero, estamos hablando del MRTA. De que matanza se le acusa al compa帽ero Polay y al resto de los dirigentes. Que matanza de civiles con esas caracter铆sticas se nos acusa. O sea, que por lo menos llegaran a las agencias de noticias que acusaci贸n hay. Pues lo que pasa es que ahorita no hay nada.

Y por lo tanto que nosotros pensamos que tenemos la autoridad para exigir ah铆 en este mismo asentamiento, en este lugar donde se ha sancionado la impunidad. Lo que dec铆amos reci茅n, 驴no?

Y recalcamos que el MRTA siempre ha estado dispuesto en todo momento a hablar sobre los problemas del pa铆s. No es cuesti贸n de que hacemos la guerra por la guerra, sino por todos esos problemas que se padecen. Entonces darles un sentido de reclamo nacional. Nosotros pensamos respecto a la opini贸n p煤blica que en este momento podr铆amos revertir la cosa, es decir, revertir esa confusi贸n en la conciencia popular. Tambi茅n en los hechos sentamos nuestra diferencia con el senderismo y entonces la gente puede entender efectivamente, sencillamente.

Yo no creo que exista en la mayor铆a del pueblo un sentimiento en contra de ciertas acciones, digamos. Hist贸ricamente en todas las medidas, quien no sabe, siempre hay riesgos, 驴no? El volumen del efecto que podr铆a haber producido la toma del Palacio, la posibilidad que el gobierno de Fujimori hubiera seguido o no hubiera seguido ya queda en los m谩rgenes de la especulaci贸n. Nosotros consideramos que ah铆 铆bamos a confrontar y ah铆 es donde 茅l iba a tener que responder y ah铆 ahorita se ver铆a. En todo caso su expediente pol铆tico lo marca, no ser铆a f谩cil pero tampoco algo inalcanzable.

P. 驴Con el operativo de la toma del Palacio, adem谩s del aspecto concreto de los presos, y del efecto general que se lograr铆a, que propuesta pol铆tica iban a efectuar?

R. Lamentablemente, digamos, cometimos un error mayor antes de los hechos. Nosotros ten铆amos todas las condiciones, creo que estaba para poder hacerlo. Creo que la sorpresa era un factor, la condici贸n para hacerlo. Y estaba perfectamente dentro de lo realizable, no era una cosa suicida como nos dijeron. Claro que ten铆a sus riesgos, ya que los ten铆a.

No era nuestra intenci贸n tampoco de entrar y hacer una masacre como tambi茅n nos han acusado. Eso no. Se trataba de tomar rehenes, digamos, y despu茅s hacer nuestra propuesta pol铆tica. Y esto tampoco hubiera sido si hubi茅ramos contado con otros medios y otra situaci贸n. Tal como est谩 la cosa estamos obligados a este expediente. En todo caso s铆 hay alg煤n responsable de esta situaci贸n es el propio gobierno, y los medios de comunicaci贸n, no es cierto, que, de manera impune, sin ninguna 茅tica profesional, tales medios de comunicaci贸n no se dignan, de por lo menos se帽alar que es lo que nosotros proponemos y que es lo que no y como est谩n nuestros compa帽eros en las c谩rceles.

Entonces quieren que nosotros aceptemos calladamente, que la historia se nos voltee en contra nuestra. Que no se le informe a nuestro pueblo que nosotros no somos terroristas, dementes, asesinos y encima ellos quieren que nosotros aceptemos esto.

Ya, ya, nosotros no podemos aceptar eso. No podemos aceptar lo que esta confusi贸n genera, que al final de cuentas lo que quieren es distorsionar la historia, y presentarnos a nosotros como responsables de casi todos los males. Algo as铆 como gente enferma, loca. Si hay alg煤n responsable, y los hay, son ellos. Nos obligan en realidad a tomar determinadas medidas, a realizar acciones, esto porque en Per煤 no hay una forma que permita por lo menos expresar la justicia que se tiene.

Entonces hay una cosa que nosotros no vamos a dejar de reivindicar. La justeza de la lucha, las propuestas del MRTA, y la justeza general de los hombres que est谩n peleando, o que han muerto ya, creo que esto es una cuesti贸n muy importante.

Y creo que nuestra acci贸n armada incluso iba a ayudar a romper un poco las impunidades y muchos silencios. Sin decir que nosotros con s贸lo la acci贸n militar 铆bamos a cambiar la situaci贸n pol铆tica en el pa铆s. Por otra parte, al margen incluso de nosotros la situaci贸n est谩 teniendo cambios.

Ya las masas est谩n saliendo, est谩 peleando en las calles, pero creo que nosotros podemos con eso aportar un poco m谩s a lo mismo. Darle confianza a nuestro pueblo de que no es tan cierto eso de que contra Fujimori no se puede. Desmentir eso que dicen de que todos estamos derrotados. Y nosotros estamos dispuestos a demostrar ya que no estamos derrotados.

Ten铆a varios objetivos esta tarea pol铆tico-militar, que, por el momento, digamos, se frustr贸. Y creo que incluso iba a tener trascendencia internacional y sobre el conjunto de Am茅rica Latina, 驴no? Iba a poner cosas en el tapete.

P. 驴Tiene el MRTA una actividad importante en la Selva Central, en el Frente Guerrillero 芦Juan Santos Atahualpa禄. 驴Es un objetivo central trabajar desde all铆 sobre la ciudad y zonas m谩s pobladas?

R. Bueno, yo ya expliqu茅 la situaci贸n de la Selva Central. El trabajo en la ciudad, nos parece efectivamente, que es especialmente importante sobre todo por las caracter铆sticas de Per煤. Sobre todo, que en la capital viven 8 millones de peruanos. Es importante.

Ah铆, digamos, los cordones, los cinturones de miseria alrededor de Lima constituyen una realidad realmente escalofriante, hay que ver c贸mo se vive ah铆.

Y efectivamente creo que ah铆 necesitamos apuntar y seguir desarrollando un trabajo intenso, tanto de propaganda como de lucha ideol贸gica.

Pero pensamos que la acci贸n pol铆tica-militar aludida, u otra, puede mucho ayudarnos en mayor medida a revertir la imagen que se ha pretendido vender al pueblo que, entre otras cosas, es una imagen de derrota. Y nosotros tenemos que revertir eso. Para que la gente nos pueda ver, primero, diferente a Sendero y por otro lado con confianza.

Porque el pueblo tampoco nunca se suma a un proyecto perdedor, casi siempre se suma a un proyecto ganador. O sea, es inteligente, digamos, para eso.

Mientras tengamos estas condiciones estamos con problemas. Nosotros estamos conscientes que en las condiciones que estamos el trabajo que hacemos encuentra, de distintas maneras, enormes dificultades. Principalmente por toda esa campa帽a del enemigo, 驴no?

La acci贸n pol铆tico-militar pretend铆a revertir gran parte de eso.

P. Finalmente te pedir铆amos que nos des un pantallazo general sobre temas como: Derechos Humanos, asesinatos del aparato represivo, la pol铆tica 芦antiterrorista禄 del gobierno, situaci贸n de los presos, actitud de los medios de comunicaci贸n.

R. En cuanto a la cuesti贸n de los derechos humanos vamos a hacer un comentario. Hace poco hubo un evento en Lima, convocado por el gobierno, que pretende ponerse a la vanguardia, como ejemplo de la lucha contra el terrorismo. Un poco queriendo recoger la cumbre esta antiterrorista que se hizo en Egipto, queriendo trasladarla casi en similitud a la Am茅rica Latina. Queriendo tergiversar la situaci贸n, en la medida que una cosa son los procesos que se dan en esa parte del mundo y otra son los procesos por los cuales en Am茅rica Latina se ha dado la violencia armada.

O sea, se pretendi贸 ligar esos hechos, digamos, s贸lo por una cuesti贸n de ideolog铆a internacional, etc. Y querer as铆 borrar con un dedo los problemas sociales de cada pa铆s, que son los que han generado el problema de la lucha revolucionaria.

Este gobierno en esta cumbre antiterrorista, donde participaron todos los pa铆ses de Am茅rica Latina, pretendi贸 ponerse como en plena lucha ideol贸gica. Pero ah铆 hay un hecho particular que de su propia onda ha nacido, 驴no? Que, en tiendas oficiales, aceptaron que Per煤 ha sufrido una guerra interna donde ha habido 25.000 muertos. Eso ya implica, con toda claridad que si ha habido 25.000 muertos es porque se ha violado, y se siguen violando una serie de derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida de un pueblo, digamos, que se sabe defender.

Porque hay que decirlo con todas las letras que ning煤n medio de comunicaci贸n y ning煤n gobierno que asisti贸 a esta Cumbre Terrorista le ha preguntado al se帽or Fujimori.

驴De 茅stos 25.000 muertos cuantos son de las fuerzas armadas?

驴Cu谩ntos pertenecen a esos genocidios, a esas matanzas a la poblaci贸n civil?

Y estamos seguros que la gran mayor铆a de esos muertos es responsabilidad de las fuerzas armadas y seguramente de las fuerzas policiales.

Y nosotros en este sentido aceptamos lo que nos corresponda. Hemos hecho algunas acciones pol铆tica-militares en las que ha habido bajas del enemigo, y nuestras, en una confrontaci贸n abierta. Pero a nosotros nadie nos puede acusar de matanza en la poblaci贸n civil en concreto. O sea, de haber hecho asesinatos masivos. Como han hecho las fuerzas armadas en la zona andina de Per煤. Esto es por este lado.

Y por otro lado tenemos los otros derechos que son violados permanentemente en la aplicaci贸n de medidas de este modelo: el derecho al trabajo, el derecho a la educaci贸n etc. Sobre la educaci贸n hay que, en este momento, durante el gobierno de Fujimori, la deserci贸n escolar ha subido escandalosamente, ni帽os que ya tienen que trabajar y dejan a partir de eso de estudiar. La mortalidad infantil es otra cosa tremenda.

Digamos que los ni帽os ya pr谩cticamente vienen, adem谩s, desde el vientre ya para pagar una deuda externa que es ya muy grande para este pa铆s. Pero muchos de estos ni帽os mueren ya antes de los 5 a帽os, de enfermedades perfectamente curables que el Estado no atiende ni le interesa en especial.

Y, regresando a las matanzas directas, es doblemente lamentable de que en la medida que esas matanzas se han generado fundamentalmente en el campo han pasado casi desapercibidas, salvo en algunos casos ya conocidos internacionalmente como 芦La Cantuta禄, o lo de 芦Barrios Altos鈥, que fueron hechos por grupos de inteligencia del ej茅rcito, que sacudieron de alguna manera en la sociedad peruana y tuvo trascendencia internacional. Como el resto de los muertos son hechos en lugares marginales por esto no han encontrado todav铆a un eco importante a nivel internacional. No hay realmente adecuada conciencia de lo que significa este genocidio que se ha dado en el pa铆s por parte de la represi贸n.

Y, esto, justamente no es por casualidad. Entonces nosotros pensamos que esto es una cosa que se tiene que denunciar, que en alg煤n momento tiene que ceder esta insensibilidad interna y externa, se tiene que difundir lo que realmente est谩 ocurriendo en el pa铆s para que se abra paso a la verdad, digamos.

Y creo que eso mismo pasa tambi茅n con la situaci贸n de los compa帽eros presos.

En 茅pocas de situaciones especiales en otros lugares, estados de sitio y dictaduras, por ejemplo, podr铆amos decir que la experiencia es otra, 驴no? Casos como Argentina y Uruguay. Cuando se sufri贸 la represi贸n en pro de las dictaduras militares, o durante las dictaduras y se tomaba muchos prisioneros pol铆ticos en condiciones inhumanas hubo denuncias regulares. Hubo una fuerte presi贸n internacional, nacional c incluso por el lado de los Derechos Humanos. Pero incluso las dictaduras se negaban a admitir en algunos casos la existencia de estas formas brutales, de las condiciones carcelarias. Y algo que hay que decir en t茅rminos en茅rgicos, con indignaci贸n, es que en Per煤 Fujimori no niega estas condiciones hasta se vanagloria de que existan. Y para eso cuenta con la complicidad incluso de muchos medios de comunicaci贸n. En algunos programas period铆sticos, como cosa especial, o como un triunfo de la democracia, muestran las c谩rceles donde est谩n recluidos los compa帽eros y ah铆 se ve p煤blicamente en qu茅 condiciones est谩n y eso que no muestran todo.

Por ejemplo, muestran en la base naval que est谩 controlada por la Marina donde est谩n recluidos los compa帽eros, ah铆 est谩n casi las 24 horas del d铆a metidos en un lugar oscuro, insalubre. Incluso desde fuera de la celda un militar controla todo, cuando ellos tocan les pone el agua, le jala la cadena cuando se ocupan. No disponen de nada. 驴Como ser谩, que incluso algunos medios de comunicaci贸n dicen que son verdaderas tumbas de cemento donde los terroristas vamos a terminar sus d铆as? Ya como que fuera un derecho de la sociedad el hecho del exterminio.

Entonces Fujimori se vanagloria de eso, y no tiene ning煤n reparo en mostrar toda esta barbaridad. En mostrar como la vez pasada, por ejemplo, cuando se pas贸 un v铆deo del compa帽ero Polay, que es el comandante en jefe del MRTA. detenido el a帽o 鈥92, donde se le ve al compa帽ero s贸lo andando en un patiecito los 5 minutos diarios que le dan. Se ve铆a al compa帽ero bastante d茅bil f铆sicamente, no moralmente porque sabemos que el compa帽ero ha resistido la presi贸n del enemigo. Pretenden que siga los pasos de Guzm谩n en su claudicaci贸n. Pero s贸lo est谩 d茅bil f铆sicamente, l贸gicamente, por las condiciones duras que ah铆 le toca vivir.

Entonces le preguntan a Fujimori sobre su condici贸n f铆sica y dice: S铆, s铆, bueno est谩 d茅bil, porque las condiciones son duras, porque el gobierno las quiere as铆. Y eso es lo que sacan los medios. Se vanagloria as铆 nom谩s y ninguna cr铆tica de esos medios. Se habla en general sin tener en cuenta los horrores carcelarios.

Por eso pensamos que es necesaria, entre otras cosas, la solidaridad internacional. Fundamentalmente de afuera, iniciar una serie de medidas y de campa帽as que denuncien esta situaci贸n.

Pero no solamente el problema del preso en general sino tambi茅n de las condiciones inhumanas en las cuales se los tiene y que se ve claramente que son dirigidas a aniquilar f铆sica y mentalmente a todos los compa帽eros. Y creo que este problema tiene que meterse con mucha fuerza dentro de las propias fuerzas pol铆ticas, 驴no? Ellos no tienen derecho a nada del exterior. Los a铆slan.

No tiene derecho a leer una revista, un peri贸dico, y mucho menos acceso a algunos medios informativos como la radio y la televisi贸n.

Es un entierro celular de 24 horas, con 15 minutos a media hora de palio diario, celdas aisladas, visitas mensuales de media hora por locutorios.

En fin, o sea, condiciones parecidas a las que se han vivido en distintos pa铆ses de Am茅rica Latina. Pero lo que est谩 sufriendo el preso pol铆tico en Per煤 tiene una diferencia de que all谩 no lo niegan y que hay cierta insensibilidad para el tema. A la prueba est谩 de que se vanaglorian de que esto exista.

Esto no puede seguir as铆.