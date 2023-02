–

De parte de ANRed February 10, 2023

A partir de una intimaci贸n presentada por la Defensor铆a del Consumidor de la Provincia de Buenos Aires, la empresa de contenidos Netflix radicada en el Estado de Delawere en Estados Unidos, deber谩 adecuar sus t茅rminos y condiciones a la legislaci贸n bonaerense y abandonar la normativa de su pa铆s de origen. 芦Hoy, si una persona entiende que el servicio de Netflix es deficiente, no tiene que ir a un tribunal en Delaware, puede ir al de La Matanza禄 explic贸 Ariel Aguilar, funcionario de Defensa de los Consumidores en di谩logo con el medio con El Grito del Sur. Por ANRed

Esta situaci贸n podr铆a sentar un precedente importante en materia de control sobre las plataformas virtuales, incluso para pensar grav谩menes a las prestadoras de servicios de redes sociales o una ampliaci贸n de los organismos con competencia en materia de comunicaci贸n como la Defensor铆a del P煤blico, que hoy tiene como 贸rbita de acci贸n la televisi贸n y las radios, pero no tiene potestad para auditar lo que sucede en internet.

En di谩logo con el medio El Grito del Sur, Ariel Aguilar, funcionario de Defensa de los Consumidores explic贸: 芦A partir del trabajo del Ministerio de Producci贸n decidimos revisar los contratos de determinadas empresas con posici贸n dominante, ya que la gran mayor铆a de las personas no lo hacemos. Usualmente utilizan cl谩usulas abusivas a la hora de firmar el contrato y los consumidores no pueden defenderse. Uno le da para adelante, pega el Enter, acepta 芦T茅rminos y Condiciones禄 y se acab贸. En este proceso encontramos que hab铆a cl谩usulas que eran incompatibles con lo que tiene que ser el servicio de una empresa. Entonces enviamos una carta, como se le manda a cualquier empresa, inst谩ndolos a la adecuaci贸n ya que entre los art铆culos constaban cosas como que los pagos realizados por el consumidor nunca ser铆an reembolsados por la empresa e impon铆an la renuncia a una acci贸n de reclamo colectiva. Y dec铆an que ante cualquier controversia que tuvieran con el servicio, se regir铆an por las leyes del Estado de Delaware, en Estados Unidos. Pero las empresas que operan en Argentina se tienen que regir por las leyes argentinas. Finalmente, la empresa contest贸 inmediatamente y respondi贸 que iba a adecuarse禄.

Consultado sobre el precedente que sienta este recurso consider贸 que puede incluso aplicarse a otras proveedoras de servicios radicadas en el exterior como Facebook, Instagram o Youtube. 芦Hay que dejar claro que el enfoque que tenemos es el derecho de los bonaerenses y no una actitud antiempresa. En algunos casos, cuando detectamos cl谩usulas abusivas, denunciamos a las empresas. Pero en otros casos nos llegan una gran cantidad de reclamos, sobre todo en el 谩rea de telefon铆a. Ah铆 tambi茅n actuamos por lo relevante y lo masivo del reclamo. A veces emitimos multas, pero en el caso de Netflix no fue una multa. Netflix se adecu贸 a los t茅rminos y no tuvo ning煤n tipo de sanci贸n. Ahora, si no se hubiera adecuado tendr铆a multa. Eso es una decisi贸n pol铆tica: en enero se ingres贸 un proyecto de ley impulsado por la diputada provincial Gabriela de Mar铆a, que planteaba algunos cambios en las multas, que hab铆an quedado muy atrasadas. Por ejemplo, a una empresa que vulnera los derechos de los consumidores, antes se le cobraba un monto de sanci贸n que iba en una escala entre un salario m铆nimo vital y m贸vil (NdR 62 mil pesos) a 500 mil pesos de tope. Con esta actualizaci贸n se prev茅 que aumente a 300 millones de pesos. Entonces, a las empresas que vulneren los derechos les va a salir caro禄.

Agreg贸 芦no vinimos a perseguir empresas, pero no queremos que sigan vulnerando derechos. Actuamos en base a denuncias. Hace poco intervenimos en el caso de una prepaga que no hab铆a cumplido en garantizar el derecho al aborto, y en ese caso muy puntual, de una ciudadana que planteaba este problema, estuvo la provincia para apoyarla. Ac谩 solo fue mirar las cl谩usulas y lo bueno es que sienta un precedente para otros pa铆ses de Am茅rica Latina y para toda la Argentina. Hoy, si una persona entiende que el servicio de Netflix es deficiente, no tiene que ir a un tribunal en Delaware, puede ir al de La Matanza禄.

En cuanto a la forma de proceder de los usuarios cuando requieran hacer algun reclamo, el funcionario explic贸: 芦Lo primero es radicar la denuncia en Defensa al Consumidor. Se inicia una etapa de conciliaci贸n, donde se resuelven la gran mayor铆a de los casos. Pero en otros casos sigue y la realidad es que la gran mayor铆a se van resolviendo. Ac谩 apostamos a que se cumplan los derechos禄.