De parte de Nodo50 May 7, 2023 394 puntos de vista

La sacsejada en la ind煤stria cultural de la darrera d猫cada, amb l鈥檈stabliment d鈥檜nes poques grans multinacionals de l鈥檈ntreteniment que determinen el consum audiovisual a bona part del planeta, ha refor莽at la visi贸 estatunidenca del m贸n que observem a trav茅s de les pantalles. Aquesta tend猫ncia ha facilitat l鈥檈xportaci贸 de certes narratives i corrents culturals propis dels Estats Units que fins ara tenien poc pes al si de les societats europees; la globalitzaci贸 ens ha fet m茅s nord-americans.

Si b茅 no 茅s un fenomen nou -al segle XX les sales de cinema a casa nostra eren una finestra oberta a Hollywood-, s铆 que ho 茅s la mena de contingut que rebem de l鈥檃ltra costat de l鈥橝tl脿ntic. Fins fa pocs anys est脿vem exposats a la ficci贸 nord-americana, per貌 ara, mitjan莽ant plataformes com Netflix, HBO, Disney Plus o Apple TV, els productes de no-ficci贸 produ茂ts als Estats Units tenen una capacitat d鈥檌nflu猫ncia en l鈥檕pini贸 p煤blica internacional sense precedents.

Amb la fal路lera actual pel g猫nere true crime, un format audiovisual que explota -quasi sempre allunyat de criteris period铆stics- l鈥檈spectacle de l鈥檃ssassinat com a pur entreteniment, s鈥檋an normalitzat les s猫ries estatunidenques que difonen discursos favorables a la pena de mort. Sovint aquestes narratives s贸n subtils, i es presenten amb la naturalitat argumental pr貌pia del marc mental de certs estats del pa铆s nord-americ脿 que mantenen la pena capital als seus codis legals.

Veient la s猫rie Conversations with a Killer: the John Wayne Gacy tapes, a Netflix, vaig adonar-me que de manera recurrent, en diferents productes audiovisuals, la plataforma s鈥檋a convertit en una eina propagand铆stica per als sectors que donen suport a les execucions com a c脿stig per a determinats crims. L鈥檈structura d鈥檃quests documentals 茅s sempre la mateixa: exposen un cas terrible, sovint protagonitzat per assassins en s猫rie, i ja cap al final arriba la pena ben merescuda, la mort en nom de l鈥檈stat, amb el suport de les v铆ctimes i la poblaci贸.

Al tercer i darrer episodi de la s猫rie que cito, John Wayne Gacy, assass铆 de, com a m铆nim, trenta-tres nois joves, als quals violava i torturava, 茅s executat amb una injecci贸 letal. Les imatges mostren la celebraci贸 als carrers, un grup de manifestants que demana la mort per a Gacy i un home somrient que diu a c脿mera que 鈥溍﹕ hora de tirar la cadena鈥. Un dels investigadors i representants de l鈥檈stat d鈥橧llinois durant l鈥檈xecuci贸 explica que ell esperava que el condemnat 鈥渆stigu茅s completament p脿l路lid, cridant i plorant. Volia que tingu茅s por, que pat铆s com totes les seves v铆ctimes i les seves fam铆lies鈥.

L鈥檃cc茅s a aquesta mena d鈥檃rgumentaris, que exciten les baixes passions i que connecten amb la part m茅s irracional de l鈥檃udi猫ncia, suposa un perill per a un consens europeu el qual haur铆em de protegir activament: que la pena de mort 茅s contr脿ria als drets humans i als interessos de l鈥檈stat, en tant que no garanteix una reducci贸 dels delictes que persegueix. I, a m茅s, que l鈥檈xist猫ncia d鈥檃quest c脿stig ha produ茂t aberracions judicials irreparables, com les execucions d鈥檌nnocents, i que la normalitzaci贸 d鈥檃quest m猫tode refor莽a les legislacions de dictadures s脿diques que apliquen la pena capital als seus adversaris pol铆tics o per q眉estions morals.

En paral路lel, detecto a les xarxes socials l鈥櫭簊 habitual d鈥檜n llenguatge que defensa el salvatgisme m茅s extrem, que demana la mort -fins i tot p煤blica- de determinats criminals o l鈥檃mputaci贸 de membres, segons el tipus de delicte. Cerqueu els comentaris a qualsevol not铆cia d鈥檜n assassinat o una violaci贸 i ho podreu comprovar f脿cilment. Sembla que la modernitat tecnol貌gica ens ha fet oblidar el valor de l鈥檋umanisme i la realitat d鈥檜n passat obscur en qu猫 tot aix貌 que ara es reclama a internet ja existia (als nost脿lgics de les decapitacions i les amputacions, recomano la lectura del llibre L鈥檈spectacle de la pena de mort, de Joan de D茅u Dom猫nech).

Davant les narratives favorables a la pena capital i la tortura com a actes de venjan莽a popular i legislativa i el potencial de difusi贸 que troben a mitjans com Netflix, cal reactivar els discursos abolicionistes. Per exemple, podem recordar a les audi猫ncies el contingut i el significat de la Declaraci贸 Universal de Drets Humans o informar sobre les realitats criminals dels pa茂sos que apliquen la pena de mort.

Perqu猫, al cap i a la fi, tenim un argument de pes, m茅s enll脿 de la discussi贸 猫tica. Si la pena de mort funcion茅s com a m猫tode preventiu, el pa铆s que tanta propaganda en fa a trav茅s de les seves multinacionals audiovisuals seria un oasi de pau i tranquilitat. Tanmateix, als Estats Units, l鈥檃ny 2021 van ser assassinades amb armes de foc 20.958 persones.

Anem amb compte a l鈥檋ora de consumir acr铆ticament certs productes d鈥檈ntreteniment de les plataformes audiovisuals amb m茅s renom, no fos cas que accept茅ssim el marc mental d鈥檜n pa铆s que -per molt poder贸s que sigui- en q眉estions de drets humans i pol铆tiques de seguretat no ha de ser mirall ni exemple de res.