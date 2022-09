No hubo acuerdo en el neumático

Mario Hernandez

Los trabajadores del neumático siguen en lucha. Así se ratificó el lunes por la tarde, luego de una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo. La número 34. Allí, nuevamente, las patronales del sector se negaron a atender los reclamos que vienen planteando los obreros de Pirelli, Fate y Bridgestone.

Esta dura pelea ya llegó a los 145 días de duración. Tiene enfrente a tres grandes empresas que vienen teniendo una rentabilidad enorme. Además, a un ministerio de Trabajo que, desde el primer día, se ubicó claramente junto a las patronales, permitiéndoles a éstas todo tipo de maniobras ilegales y antisindicales.

Desde el miércoles pasado, los trabajadores protagonizan un paro general en el sector y llevan adelante un bloqueo a las plantas en defensa de sus reclamos. Estas duras medidas de lucha son la respuesta a la provocación patronal que, luego de 33 audiencias sin responder reclamos, intentó cerrar de manera unilateral la discusión paritaria 2021/2022, proponiendo un 38 % de aumento hasta marzo del 2023. Un verdadero insulto a los trabajadores.

Esa decisión de los trabajadores que, además, vienen de protagonizar movilizaciones y otras acciones, es lo que disparó un mayor ataque por parte de grandes sectores de la clase capitalista. Desde el sábado se desató una furiosa campaña antisindical donde se presenta a los trabajadores como “intransigentes” y se habla de un “paro salvaje” que habría llevado al cierre temporal de Bridgestone. Sin embargo, la realidad es otra. El cierre de esa planta es un verdadero lock-out patronal destinado a doblegar la lucha de los obreros.

A esa presión de un sector de los grandes medios se sumaron el lunes otros sectores capitalistas. La Sociedad Rural se atrevió a hablar de “extorsión gremial”, justo quienes se “sentaron” durante semanas sobre los silobolsa presionando por una nueva devaluación del peso, al mismo tiempo que empujaban la suba de los precios de los alimentos.

A ese coro contra los trabajadores se sumó la derecha política. Luego de que el derechista José Luis Espert pidiera “cárcel o bala” para los trabajadores del neumático, este lunes salieron a hablar respaldando a las patronales Ramiro Marra y Patricia Bullrich, entre otros.

Importante movilización

También el lunes los trabajadores fueron protagonistas de una combativa y muy importante movilización. Desde las 9:00 empezaron a concentrarse en la puerta de las tres plantas y a partir de las 10:00 llegaron al ministerio de Trabajo. Allí, a lo largo de todo el día, hicieron el aguante a los integrantes de la conducción que negociaban en el interior del edificio. La bronca y la disposición a pelear se hizo sentir en los cantos: “el que no salta es patronal” y “si no hay aumento, no hay producción”, estuvieron entre los que más sonaron.

Contaron con el apoyo de un amplio abanico de organizaciones que se hicieron presentes para dar su apoyo. Delegaciones de sindicatos, Comisiones internas, movimientos de desocupados. También dirigentes y militantes de los partidos de izquierda. Esa solidaridad ya se había visto en las semanas previas y también en los acampes que tuvieron lugar el fin de semana en la puerta de las plantas.

En el marco de la jornada, los trabajadores también tuvieron que enfrentar la campaña de mentiras de los medios, que no paró en ningún momento. Sebastián Tesoro, trabajador de Fate e integrante de la Agrupación Granate, protagonizó un fuerte cruce con el periodista Fabián Domán y los panelistas de su programa, que defendieron abiertamente los intereses de las empresas.

Hay que seguir rodeando de apoyo esta enorme pelea; redoblando la solidaridad y el apoyo que crece desde sectores de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil y la juventud. Si ganan los trabajadores del neumático, gana toda la clase trabajadora.

Bullrich y Espert contra los trabajadores

La presidenta del PRO fue hasta la puerta de la fábrica Firestone y grabó un video atacando a los trabajadores, a los que calificó como “mafiosos” por la lucha que vienen llevando adelante.

Espert también habló de “mafias sindicales” y volvió a insistir con quitarle la personería gremial, en un claro ataque al derecho de huelga.

Recordemos que José Luis Espert escribió: “Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala”. El diputado nacional del frente Avanza Libertad lanzó un tuit pidiendo “cárcel o bala” para los gremialistas del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que realizaron la semana pasada una permanencia dentro del ministerio de Trabajo en busca de una respuesta a sus demandas, tras un acuerdo paritario que no satisface a los trabajadores del sector.

Únicamente para la foto y para grabar un spot electoral, Patricia Bullrich fue hasta las puertas de la fábrica Firestone y se “solidarizó” con la multinacional: “¿A ustedes les parece que hoy tengamos tres fábricas de neumáticos cerradas?”, cuestionó. Prolijamente vestida, la presidenta del PRO viajó en su auto privado hasta Llavallol junto a su equipo de comunicación para filmar un spot en contra del reclamo sindical.

“Los argentinos sin cubiertas porque hay un grupo de sindicalistas que llevan las cosas al cierre de la empresa, al cierre de la fuente de trabajo”, dijo. Y apuntó: “¿Qué quieren? ¿Planes sociales? ¿Quieren más pobreza?”. El video que subió a sus redes sociales, remató: “Mucha gente se va a quedar sin laburo por la pasividad de este gobierno ante la extorsión de las mafias sindicales”.

Más temprano, en Radio Rivadavia, había insistido con la idea de un “paro salvaje”. Nada más lejos de la realidad. El conflicto de los trabajadores del neumático llegó a los 145 días de duración y la intransigencia de las patronales es más fuerte que nunca. Hace apenas unos días atrás los empresarios intentaron cerrar la discusión salarial ofreciendo un miserable 38% de aumento, cuando la inflación interanual supera el 78% y la de 2022 estará cerca del 100%. Este lunes se realizó la audiencia número 34 y tampoco se pudo llegar a un acuerdo por la extorsión patronal y el aval del Gobierno.

Los empresarios y el ministerio de Trabajo juegan con el hambre de los obreros, y la derecha que encabeza Bullrich también. Pero la presidenta del PRO no fue la única que aprovechó para jugar a la campaña electoral con la necesidad de los trabajadores del neumático. Diego Santilli también se sumó y señaló: “Tres fábricas de neumáticos dejaron de producir en la Argentina. Si al Gobierno le queda tiempo entre hacerle campaña a Lula y juntar figuritas, estaría bueno que se ocupen”.

Al coro reaccionario de Bullrich y Santilli se sumaron Gerardo Milman y Martín Lousteau, mostrando que dentro de Juntos por el Cambio no hay fisura en este tema. Pero el que quiso volver a dar la nota fue el José Luis Espert. Después de pedir “cárcel o bala” para quienes participaban de la protesta sindical, ahora el diputado de Avanza Libertad reclamó que se le retire la personería gremial al SUTNA.

Espert insistió en hablar de “mafias sindicales”, responsabilizó al sindicato por “cerrar empresas”, los acusó de poner “6.000 empleos en riesgo” y pidió que se les quite la personería. Una provocación más de este personaje reaccionario, que busca llamar la atención y compite con Patricia Bullrich para captar el voto de derecha en 2023.

En una semana clave para el conflicto, donde el miércoles habrá una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo, la alianza patronal y antisindical afila los cuchillos y quiere a toda costa derrotar a los trabajadores que se atrevieron a reclamar por sus derechos.

La Sociedad Rural contra el derecho a huelga

También se posicionó la Sociedad Rural, que calificó de “extorsión gremial”, al legítimo (y constitucional) derecho a huelga.

La diputada del FIT-U, Myriam Bregman, salió a responderles: “La Sociedad Rural hablando de extorsión, mirá vos… los señores que organizaron una sentada sobre los silobolsas para conseguirse un dólar preferencial”, twitteó.

¿Quién encarece los insumos?

Los trabajadores del neumático denuncian que Bridgeston, Pirelli y Fate, compran sus insumos al precio del dólar oficial y venden neumáticos a precio internacional. Es decir que el Gobierno subsidia con dólares escasos estas compras de las patronales, mientras éstas amplían su margen de ganancia imponiendo ellos mismos el sobre precio.

Estas tres empresas son las que manejan todo el comercio del neumático de la Argentina. Así como se ponen de acuerdo para atacar a los trabajadores; también dominan e imponen el precio local de los insumos, perjudicando a los consumidores directos.

Por otro lado, las ganancias de las empresas vienen en aumento; aunque se niegan a mostrar sus registros contables, incluso cuando la propia negociación paritaria se los impone.

El reclamo salarial de los trabajadores es legítimo. La propuesta salarial de las patronales del neumático implicaría una rebaja salarial del 60%, en relación a la inflación actual y la que se proyecta. Este lunes cerraron de manera unilateral (e ilegal) la negociación paritaria, proponiendo un aumento del 38% hasta marzo 2023.

¿Quiénes extorsionan?

Son las grandes empresas del país las que aumentan los precios semana a semana, contribuyendo a la inflación galopante. Los llamados “especuladores” y “formadores de precios”.

Pero también son quienes presionan a la devaluación de la moneda nacional. Se benefician con el comercio exterior, trasladando los precios internacionales a nuestro país, para seguir aumentando sus márgenes de ganancias, a costa del pueblo trabajador y las grandes mayorías. Las patronales agrarias y grandes terratenientes, nucleados en la Sociedad Rural, son protagonistas en esta pulseada y reciben beneficios con el “dólar soja” por parte del Gobierno, que cede a sus extorsiones.

Por otro lado, las empresas del neumático, amenazaron con “cerrar temporalmente” las plantas. ¿Especularán con el desabastecimiento? Prefieren frenar la producción de esta rama industrial (que manejan solo ellos) a atender el reclamo legítimo de los trabajadores que exigen que los ingresos de sus familias no pierdan frente a la inflación. Una vez más, los capitalistas pensando solo en sus ganancias, y no en lo que se necesita producir para las necesidades del consumo local directo de neumáticos y cubiertas.

A la defensa corporativa de los intereses de los empresarios, es necesario contraponerle la solidaridad de clase, entre los trabajadores y el pueblo.

Foetra, Subte y decenas de organizaciones obreras y sociales vienen apoyando la lucha del SUTNA. Es necesario que esta solidaridad crezca y se fortalezca. En esta pulseada se define si gana la extorsión de las patronales que solo miran sus ganancias o el legítimo reclamo de los trabajadores y sus familias.

Este es un conflicto testigo, si ganan los trabajadores del neumático, todos los trabajadores estarán en mejores condiciones para pelear contra la inflación, las imposiciones de las patronales y el ajuste del Gobierno al servicio del FMI.

Ramiro Marra hizo el ridículo

El legislador porteño, Ramiro Marra, escribió en su cuenta de Twitter que se ponía “a disposición de las empresas de neumáticos para brindarles jornadas de trabajo los fines de semana para que puedan compensar las pérdidas generadas por estos extorsionadores”.

Una mujer que se presentó como esposa de un trabajador del neumático le contestó: “Vivo hace 28 años c el mismo hombre que hace 15 trabaja en una empresa del neumático, 1 sem de tarde, una de noche y una de mañana, 7 días corridos con francos en la semana, mis compañeras de trabajo dicen q NO podrían vivir c alguien c los horarios de mi esposo, hablar sin saber”. Agregó, además, que su esposo “Se baña con un producto especial y toda la ropa la lavamos aparte, tiene comedor apartado de los administrativos y el resto. Tuvo en estos años q vivir varios accidentes de compañeros, algunos incluso fatales, NO creo q te convenga el cambio! Pensalo bien!”.

El problema de los turnos rotativos es solo uno de los tantos problemas que trae aparejado trabajar en el neumático. Otro usuario le “recordó” a Marra que “los laburantes del neumático están todos con enfermedades laborales por tener que hacer el esfuerzo repetitivo con tecnología de hace dos siglos”.

Entre quienes le respondieron, estuvo la diputada porteña del PTS-Frente de Izquierda Alejandrina Barry. “Compite para el premio el rey de los carneros”, escribió en una dura crítica al liberal.

Las burlas también llegaron en relación al propio Marra. “Ay ojalá lo llamen y tenga q ir a laburar una vez en la vida”, tuiteó otra usuaria. Otra escribió “Ay, por favor, sr Juan Carlos Fate aceptele la oferta, muero x ver cuánto les dura las ganas de laburar”.

Como su jefe político Javier Milei, Marra solo sabe hablar en nombre de los intereses de los grandes empresarios. Eso quedó más que claro este lunes. Pero la bravuconada le salió cara.

Fuente: La Izquierda Diario