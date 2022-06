–

De parte de ANRed June 16, 2022 159 puntos de vista

El 14 de junio se cumplieron 19 a帽os de la desaparici贸n forzada del joven neuquino Sergio Daniel Avalos. La 煤ltima vez que se lo vio a Sergio con vida fue en el Boliche El Fuerte-Las Palmas. El lugar era custodiado por personal del Ej茅rcito argentino, ex militares pinochetistas y miembros de la polic铆a provincial. Desde el primer momento la causa estuvo a cargo de la fiscal provincial Sandra Gonz谩lez Taboada. Las irregularidades en la investigaci贸n garantizaron el encubrimiento y la impunidad. La desaparici贸n de Sergio Daniel 脕valos y la Impunidad de estos 19 a帽os, nos permite entender que es el Estado, a trav茅s de sus fuerzas represivas y de seguridad, el 煤nico capaz de desaparecer a una persona, suprimiendo sus rastros, silenciando testigos, borrando c谩maras de seguridad, fraguando investigaciones judiciales, ignorando los reclamos de justicia y consolidando la garant铆a de impunidad a los responsables. Por Familia Avalos y ACTIVAR.

Las actividades para este a帽o, organizadas por las familia Avalos fueron:

A las 10 de la ma帽ana se realiz贸 una marcha en Pic煤n Leuf煤, pueblo del que era oriundo Sergio (convoc贸 Aten Picun).

A las 17 se llev贸 a cabo una radio abierta en la Facultad de Econom铆a, perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue, instituci贸n donde estudiaba Sergio la carrera de Contador P煤blico (convoca CEFEA).

La desaparici贸n forzada de Sergio Avalos deja en evidencia dos cuestiones insoslayables: la absoluta responsabilidad del Estado y la lucha inclaudicable de la familia contra la impunidad. Es el Estado, a trav茅s de sus fuerzas represivas y de seguridad, el 煤nico capaz de desaparecer a una persona. No existe desaparici贸n forzada sin aquiescencia de los Poderes del Estado. Es la lucha inclaudicable de la familia, junto al movimiento estudiantil de la UNCo, organizaciones sociales, de DD.HH., sindicales, la que ha permitido que el caso no quede en el olvido. Lo que ha empujado a que gran parte de la sociedad neuquina no solo recuerde el caso sino que sigue acompa帽ando el pedido de verdad, justicia y aparici贸n con vida de Sergio.

Con un breve recorrido de estos 19 a帽os de lucha podemos dar cuenta quien organiza y garantiza impunidad. A principios de 2003 Sergio dejaba su pueblo natal del interior neuquino, Pic煤n Leuf煤, para comenzar sus estudios de Contador en la Facultad de Econom铆a y Administraci贸n de la UNCo, y se albergar铆a en las residencias universitarias del Barrio Santa Genoveva. Para el 13 de junio ya hab铆a coordinado con su familia viajar el fin de semana a Pic煤n, ya que se avecinaba el D铆a del Padre y el cumplea帽os de su hermana Mercedes.

En la noche del viernes 13 de junio se junt贸 con algunos compa帽eros de la residencia para dirigirse al local bailable, ingresando a El Fuerte 鈥 Las Palmas a las 3 am. La 煤ltima vez que lo vieron en el interior del boliche fue a las 7 am y desde aquel momento la familia s贸lo tropez贸 con obst谩culos que los poderes del Estado provincial se encargaron de instrumentar. La seguridad del local bailable estaba a cargo de personal del ej茅rcito argentino, polic铆a provincial y ex militares pinochetistas. A pesar de que la legislaci贸n proh铆be que miembros del ej茅rcito realicen este tipo de trabajos y 芦adicionales禄, ni el Municipio, ni el poder judicial que intervino en la investigaci贸n lo denunci贸. Debi贸 ser la actual querella quien lo denunciara en la causa judicial y p煤blicamente.

Ha sido evidente que, desde las primeras horas de la desaparici贸n de Sergio, diferentes instituciones del Estado neuquino no dudaron en confluir en el encubrimiento y allanar el camino a los responsables. La fiscal de la causa durante diez a帽os emprendi贸 esa tarea y aplic贸 cada una de las recetas para intentar perpetuar la impunidad. El poder ejecutivo, responsable m谩ximo de las fuerzas policiales, no dud贸 en ser parte para acallar y encubrir. Las autoridades de la UNCo 鈥 en aquel momento ligadas al MPN 鈥 hicieron lo imposible para que la comunidad universitaria no se involucre en la causa judicial. Y el poder judicial federal 鈥 Juzgado Federal N掳 2 de Neuqu茅n y la C谩mara Federal de Gral Roca 鈥 intentaron que la desaparici贸n de Sergio fuera considerada un delito com煤n y no de lesa humanidad.

Rol del poder judicial de Neuqu茅n: la fiscal Sandra Gonz谩lez Taboada debe ser enjuiciada. La lucha por la aparici贸n de Sergio, por verdad y justicia tambi茅n ha sido enmarcada en las denuncias, con pruebas en mano, a quienes han sido art铆fices de la impunidad. Una de las mayores responsables es la Fiscal que durante 10 a帽os trabaj贸 para no dejar rastros de autores de este crimen. Una Fiscal que no tom贸 en cuenta ni a testigos claves, ni a las pruebas que se brindaron durante los primeros a帽os. Tampoco investig贸 las amenazas a quienes de una u otra manera intentaban sacar a la luz los hechos y exig铆an esclarecer la desaparici贸n de Sergio. Una causa que lejos de investigar a las fuerzas policiales que oficiaban de seguridad en el boliche la puso a 芦investigar禄. Las diligencias y testimoniales solo en sede policial, una paradoja no casual, ya que es esa fuerza policial la que est谩 sospechada. Una causa que demuestra el grado de encubrimiento del poder judicial con el poder pol铆tico, con las fuerzas represivas y amigos del poder. DURANTE 10 A脩OS LA FISCAL TABOADA NO DENUNCI脫 QUE PARTIPARON MIEMBROS DEL EJERCITO HACIENDO 芦ADICIONALES禄 EN EL BOLICHE. Ese elemento f谩ctico por s铆 mismo y de gravedad institucional jam谩s fue denunciado por la funcionaria judicial: 隆隆ESTA PROHIBIDO POR LA LEGISLACI脫N VIGENTE QUE MIEMBROS DEL EJ脡RCITO REALICEN ESAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA!!!La familia de Sergio y organizaciones sociales han solicitado, con pruebas en mano, el Jury de enjuiciamiento de la Fiscal, pero el poder pol铆tico de Neuqu茅n y la Comisi贸n Especial de Enjuiciamiento 鈥 integrada por representante de la Legislatura, del Tribunal Superior de Justicia y del Colegio de Abogados- cerraron filas y rechazaron el pedido sin investigaci贸n alguna.

En 2014, la Procuradora General de la Naci贸n, Alejandra Gils Carb贸, dictamin贸 que el crimen de Sergio es una Desaparici贸n Forzada de Persona, y que es de Lesa Humanidad, por existir aquiescencia del Estado. En aquel dictamen realizaba una s铆ntesis de las irregularidades en la investigaci贸n que a continuaci贸n se detallan:- La seguridad del local bailable estaba integrada por personal policial, miembros del ej茅rcito y ex militares pinochetistas, todos ellos interconectados a trav茅s de un mecanismo de comunicaci贸n port谩til. Adem谩s, el establecimiento estaba provisto de un sistema de vigilancia compuesto por varias video filmadoras. Sin embargo, las c谩maras de seguridad estuvieron apagadas gran parte de aquella noche y los propios cassettes no fueron remitidos oportunamente a la justicia.- El personal policial y militar que trabaj贸 en esa fecha manifest贸 que no hubo disturbios durante esa noche en el local, declaraciones que se contradicen con las ofrecidas por otros testigos de la causa. Por ejemplo, uno de ellos denunci贸 que esa misma noche fue privado ileg铆timamente de la libertad, encerrado, arrojado al suelo y torturado, con un producto arrojado a sus ojos que le produjo ardor e irritaci贸n. Otros declararon saber por terceros que 芦agarraron a un chico que estaba por salir y se lo llevaron adentro禄 que tendr铆a las caracter铆sticas f铆sicas de 脕valos, que 芦鈥 a Sergio lo golpearon por haber visto o escuchado algo y se les fue la mano al personal de seguridad禄 (testimoniales en el propio expte). 鈥 Otra testimonial da cuenta de que personal de seguridad del lugar habr铆a golpeado salvajemente a una persona en el ba帽o, el mismo d铆a y aproximadamente a la misma hora en que Sergio 脕valos fue visto por 煤ltima vez. 鈥 A su vez, tambi茅n existe una declaraci贸n testimonial de una persona que expresa que se encontr贸 con alguien que habr铆a visto a 脕valos muy lastimado y cautivo por personas pertenecientes a la fuerza. No obstante, al ser contactado el testigo directo, fue imputado por el hecho. 鈥 A la vez, un empleado del local bailable habr铆a sido enviado a limpiar restos de sangre en la oficina de seguridad. 鈥 Por otra parte, se tom贸 conocimiento de la existencia de una llamada efectuada desde la ciudad de Necochea al Hospital Regional de la ciudad de Neuqu茅n que habr铆a dado cuenta de que 脕valos habr铆a sido golpeado por personal de seguridad del local bailable y subido a un veh铆culo. Los funcionarios del poder judicial, al ir a buscar el libro de guardia a la Comisar铆a N掳 1 de Neuqu茅n, advirtieron que a 茅ste le faltaban varias fojas, entre ellas aquella en la que se asent贸 tal comunicaci贸n.

Sin embargo, pese a todas estas evidencias, despu茅s de diez a帽os la investigaci贸n dirigida por la fiscal segu铆a caratulada como 芦averiguaci贸n de paradero禄.禄Cabe destacar que la investigaci贸n en fuero provincial fue llevada adelante por la misma fuerza policial provincial que actuaba como responsable de seguridad en el local bailable del que desapareci贸 脕valos. En el expediente no obraban los antecedentes de los agentes estatales ni del personal de seguridad, ni sus legajos. Las declaraciones de 茅stos fueron tomadas por la polic铆a provincial, es decir, por sus pares. Por otra parte, la hip贸tesis desarrollada como l铆nea de investigaci贸n se centr贸 en determinar supuestas responsabilidades en el entorno de la v铆ctima y, en cambio, omiti贸 ahondar en la participaci贸n de la polic铆a provincial y/ o del ej茅rcito. Asimismo, se han detectado serias irregularidades de procedimiento en el sub examine como, por ejemplo, la evidente falta de foliaturas, anexos y fojas.禄, expresaba la Procuradora General de la Naci贸n a fines del 2014, avalada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia. Si la causa no pasaba a fuero federal y no se reconoc铆a la desaparici贸n forzada de Sergio, la causa hubiera prescripto. La familia, estudiantes de la Univeersidad Nacional del Comahue y organizaciones sociales fueron los 煤nicos que lucharon por este cambio de car谩tula.

驴Y la Justicia Federal? Tanto el Juzgado Federal N掳 2 de Neuqu茅n, como la C谩mara Federal de Roca rechazaron la competencia en la causa. La familia y organizaciones sociales que han acompa帽ado desde un primer momento se exig铆a el cambio de calificaci贸n legal (cambio de car谩tula) a la figura de 芦Desaparici贸n Forzada de Persona禄 tipificada en el Art. 142 ter del C贸digo Penal, por entender que Sergio Avalos hab铆a sido v铆ctima de violencia institucional y que en su desaparici贸n estaba involucrado el Estado en los t茅rminos descriptos por la norma. El representante legal de la familia realiz贸 el planteo formal de cambio de calificaci贸n legal, mediante una presentaci贸n escrita, la que luego debi贸 formalizarse en una audiencia oral y p煤blica ante el Colegio de Jueces que mediante Resoluci贸n de fecha 21/02/14, HACE LUGAR al pedido de cambio de calificaci贸n legal solicitado por la Querella, reconoce la 芦Aquiescencia del Estado禄 en la desaparici贸n de Sergio Avalos y enmarca la presente investigaci贸n en el delito de desaparici贸n forzada de personas tipificada en el Art. 142 ter del C贸digo Penal, consecuentemente, declina su competencia y remite las actuaciones a la Justicia Federal. As铆 la causa Avalos ingresa a la Justicia Federal enmarcada en la figura de 芦Desaparici贸n Forzada禄 y comienza a tramitar bajo la car谩tula: 芦N.N. s/ Privaci贸n Ilegal de la Libertad Agravada (Art. 142, inc. 3掳) Exp. N掳 FGR 2155禄. Sin embargo, el Juez Federal, mediante fallo de fecha 21/04/14 RECHAZA la atribuci贸n de competencia efectuada por el Juez provincial y se帽ala que deber铆a tratarse de un delito de lesa humanidad, concluyendo que en este caso no lo era. Contra esta Resoluci贸n la Querella interpuso Recurso de Apelaci贸n ante el Tribunal de alzada (C谩mara Federal de Apelaciones de Gral Roca). El 18 de Junio del 2014, en consonancia para perpetuar la impunidad la C谩mara Federal de Gral. Roca RECHAZA el recurso de apelaci贸n y confirma la Sentencia del Juzgado Federal N掳 2 de Neuqu茅n. Es por esta raz贸n, y en un marco de largas y reiteradas jornadas de lucha y denuncia p煤blica de la familia y organizaciones sociales se lleg贸 a la Corte Suprema de Justicia quien por unanimidad avala el cambio de car谩tula reconociendo la 芦Aquiescencia del Estado禄 en la desaparici贸n de Sergio Avalos y las graves irregularidades en la investigaci贸n.

Las autoridades de la Universidad siempre han intentado que la causa quede en el olvido.NO es menor recordar que la Rectora de la UNCo cuando desaparecieron a Sergio era Ana Pech茅n, quien a帽os despu茅s fuera Vice Gobernadora de la provincia. Desde un primer momento la Rectora y funcionarios de la gesti贸n universitaria intentaron que la comunidad educativa no se involucrara en la lucha por la aparici贸n de Sergio y el juicio y condena a los responsables. Durante el 2003 y 2004 el movimiento estudiantil exigi贸 que se presentara como querellante en la causa ante la evidencia de impunidad que garantizaba la Fiscal Gonzalez Taboada. Sin embargo, las autoridades se negaron sistem谩ticamente. Se logr贸 por aquellos a帽os, despu茅s de reiteradas negativas, que se presentara como AMICUS CURIAE, a los fines de poder intervenir en la causa judicial. Sin embargo, la gesti贸n demor贸 dos a帽os en instrumentar la resoluci贸n votada por el Consejo Superior. Los siguientes rectores y gestiones no fueron diferentes y las acciones para exigir Justicia fueron a cuenta gotas y por presi贸n de los/as estudiantes y familias.

Este 14 de junio las autoridades de la UNCo boicotearon las acciones de lucha. Este a帽o sin sonrojarse han convocado a elecciones para Rector el mismo 14 de junio, d铆a que la comunidad educativa march贸 hist贸ricamente y a帽o tras a帽o por justicia en la Causa Avalos. Las marchas solo fueron interrumpidas por la pandemia del 2020 y 2021. Cada 14 de junio se lograba declarar asueto acad茅mico y administrativo desde las 18 hs. para posibilitar que la comunidad educativa marche por Sergio. Este a帽o, y a sabiendas que en 2020 y 2021 por el ASPO y pandemia no pudo llevarse adelante la marcha, aprovechan para intentar dar un nuevo golpe a favor del olvido y la impunidad.

Seguimos poniendo nombre y apellido a los garantes de la impunidad. Denunciamos: A JORGE OMAR SOBISCH: ex Gobernador de la Provincia. Principal responsable de la desaparici贸n de Sergio. Por su inacci贸n y encubrimiento de las fuerzas represivas y empresarios 芦amigos禄. Tambi茅n a los voceros del ejecutivo al momento de la desaparici贸n, el Jefe de Gabinete Jos茅 Brillo y la Secretaria de Seguridad Alicia Comelli, quienes fueron premiados con un puesto legislativo en el Congreso Nacional. A JORGE SAPAG: ex Vicegobernador y Presidente de la Legislatura al momento de la desaparici贸n de Sergio, actual Gobernador, qui茅n adem谩s de avalar y encubrir en todo momento a Jorge Omar Sobisch, continu贸 el mismo manto de impunidad. A OMAR GUTIERREZ: Actual Gobernador que no ha mostrado inter茅s alguno, ni pol铆ticas de Estado para en esclarecer el hecho, continuando los mandatos encubridores de sus antecesores.

Los desaparecidos/as de ayer y de hoy. Cuando en Argentina hablamos sobre la desaparici贸n de personas inmediatamente nos remitimos a los/as 30.000 compa帽eros/as desaparecidos/as que dej贸 como saldo la 煤ltima dictadura genocida. Sin embargo, la continuidad del aparato represivo nos obliga a la tarea de exigir tambi茅n la aparici贸n con vida de los/as desaparecidos/as en democracia. La desaparici贸n de Sergio Daniel 脕valos y la Impunidad de estos 19 a帽os, nos permite entender que es el Estado, a trav茅s de sus fuerzas represivas y de seguridad, el 煤nico capaz de desaparecer a una persona. Suprimiendo sus rastros, silenciando testigos, borrando c谩maras de seguridad, fraguando investigaciones judiciales, ignorando los reclamos de justicia y consolidando la garant铆a de impunidad a los responsables.

Hoy, a 19 a帽os de la desaparici贸n de Sergio, ha quedado demostrado que falta un largo camino de lucha para desmantelar el aparato represivo del Estado, que sigue al servicio del sistema que permite que tanto 脕valos, Marita Ver贸n, Jorge Julio L贸pez, Daniel Solano y Florencia Penachi, Facundo Rivera Alegre, Iv谩n Torres entre otros/as, est茅n desaparecidos en DEMOCRACIA, o hayan sido desaparecidos y asesinados como Luciano arruga, Santiago Maldonado.

A 19 a帽os de la desaparici贸n de Sergio seguimos exigiendo: 隆APARICION CON VIDA YA! IMPUTACIONES YA DE LOS RESPONSABLES DE SU DESAPARICI脫N!! JUICIO Y CONDENA A LOS RESPONSABLES!!

Familia Avalos y Activar 鈥 Junio 2022