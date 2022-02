–

De parte de ANRed February 1, 2022

Tal como hab铆an advertido la semana pasada, los Consejos Zonales de la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n iniciaron desde las 6 de este martes 1 de febrero seis bloqueos simult谩neos en accesos a rutas petroleras y comerciales en toda la provincia de Neuqu茅n en reclamo a los gobiernos nacional y provincial del urgente comienzo del Relevamiento Territorial de Comunidades Ind铆genas que indica la Ley 26.160. 芦Han transcurrido tres meses y medio sin una m铆nima comunicaci贸n ni acci贸n, a pesar de las comunicaciones desde los Consejos Zonales y el reiterado pedido del INAI para conformar el Equipo T茅cnico Operativo (ETO) y dar inicio al urgente relevamiento territorial, que es un principio de soluci贸n para los numerosos conflictos territoriales que el permanente actuar ilegal del gobierno provincial ha causado por entregar t铆tulos y concesiones en territorio mapuce. 驴Qui茅nes son los ilegales? 驴Qui茅n no respeta las leyes? No han alcanzado las leyes, los fallos judiciales ni las actas acuerdo para que el gobierno de Guti茅rrez y Lara cumplan con lo que les corresponde禄, denuncian desde la confederaci贸n. Por ANRed.

La acci贸n de seis bloqueos simult谩neos en accesos a rutas petroleras y comerciales en diferentes puntos de la provincia de Neuqu茅n ya hab铆a sido advertida por los Consejos Zonales de la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n, en una carta que hab铆an enviado la semana pasada al Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente Jorge Lara, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI) Magdalena Odarda y el Fiscal General del Ministerio P煤blico Fiscal (MPF) Jos茅 Gerez, donde los intimaban a que se cumpla el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Ind铆genas firmado entre el gobierno nacional y el neuquino, a cargo de Omar Guti茅rrez.

En la misma, denunciaban que 芦la transferencia de fondos de Naci贸n a Provincia ya fue realizada禄, que 芦la Comisi贸n Ejecutora Interjuridiccional no se constituy贸禄, que 芦se han perdido meses de verano muy valiosos para las tareas de campo que exige el relevamiento禄, y que 芦los conflictos territoriales contin煤an y muchos de ellos se judicializaron por denuncias que el propio gobierno provincial promueve禄.

De esta manera, ante la falta de respuestas y la inacci贸n de los gobiernos nacional y provincial, decidieron comenzar desde las 6 de este martes 1 de febrero seis bloqueos simult谩neos en accesos a rutas petroleras y comerciales.

As铆 lo anunciaron en un comunicado desde la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n: 芦desde las 06 del d铆a de hoy las comunidades mapuche han iniciado una serie de acciones tendientes a llamar la atenci贸n de la sociedad, de la industria hidrocarbur铆fera, de las autoridades judiciales y, en especial, un llamado al gobierno de Neuqu茅n ante el incumplimiento de lo comprometido en Convenio firmado el 15 de Octubre del pasado a帽o禄.

En la misma l铆nea, ampl铆an: 芦en oportunidad de la firma del citado convenio entre autoridades de Provincia y de Naci贸n el compromiso era poner en marcha la ejecuci贸n del relevamiento en 10 d铆as. Han transcurrido tres meses y medio sin una m铆nima comunicaci贸n ni acci贸n, a pesar de las comunicaciones desde los Consejos Zonales y el reiterado pedido del INAI para conformar el Equipo T茅cnico Operativo (ETO) y dar inicio al urgente Relevamiento禄.

Asimismo, desde la confederaci贸n consideran: 芦el Relevamiento territorial es un principio de soluci贸n para los numerosos conflictos territoriales que el permanente actuar ilegal del gobierno provincial ha causado por entregar t铆tulos y concesiones en territorio mapuce. La otra parte de esta mesa tripartita es el gobierno federal argentino, que d铆as atr谩s inform贸 a las comunidades que ya est谩 hecho el dep贸sito del dinero necesario para comenzar con el relevamiento. La semana pasada las autoridades de los seis consejos zonales de la Confederaci贸n Mapuce intimaron al gobierno de la provincia de Neuqu茅n ante el incumplimiento del convenio. Hasta el momento no han contestado. 驴Qui茅nes son los ilegales? 驴Qui茅n no respeta las leyes? No han alcanzado las leyes, los fallos judiciales ni las actas acuerdos para que el gobierno de Guti茅rrez y Lara cumplan con lo que les corresponde芦, remarcan.

Finalmente, anunciaron que permanecer谩n 芦esperando la palabra del gobierno de Neuqu茅n y de las autoridades del Ministerio Publico Fiscal que ofici贸 de mediador en el compromiso firmado el 15 de Octubre pasado. La palabra que se espera es: d铆a y hora de conformaci贸n del Equipo T茅cnico Operativo (ETO) comprometido. 驴Cu谩l ser谩 la palabra del principal responsable de este estado de zozobra e inseguridad a toda la sociedad neuquina?禄, se preguntan.