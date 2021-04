–

Los y las trabajadoras de la salud de Neuqu茅n contin煤an con los cortes de ruta y asambleas en hospitales en diferentes puntos de la provincia. Rechazan la 煤ltima oferta del gobierno de Omar Guti茅rrez, que implica un aumento del 53% al sueldo b谩sico, diferido en seis cuotas hasta marzo se 2020, englobando el 12% firmado en su momento por ATE y UPCN, que fue lo que motiv贸 los 55 d铆as de lucha de la salud. Una propuesta que es por 14 meses y en 6 cuotas, y que desde los hospitales de Zapala, Cutral Co, Plottier, Heller, San Mart铆n de los Andr茅s y Bouquet Rold谩n rechazan con una contrapropuesta. 芦En la contrapropuesta adem谩s de que sea en dos cuotas y acumulativo, el acuerdo no puede estar condicionado a la aprobaci贸n de una ley, porque eso quiere decir que el gobierno estar铆a otorgando un aumento pero no tiene asegurados los fondos para garantizarlo. Entonces nos pide liberar los piquetes, pero su oferta queda supeditada a que consiga fondos para cumplir con ella禄, expres贸 Javier Lombardo, del Hospital Heller de Neuqu茅n Capital. Ayer realizaron un caravanazo provincial en cada localidad y hoy movilizan a la Casa de Gobierno. Por ANRed.

El conflicto de los y las trabajadoras de la salud de Neuqu茅n ya cumpli贸 55 d铆as, y contin煤a con cortes de ruta y asambleas en hospitales de diferentes localidades de la provincia, que afectan la circulaci贸n hacia los yacimientos de Vaca Muerta.

La oferta del gobierno de Omar Guti茅rrez implica un aumento del 53% al sueldo b谩sico, diferido en seis cuotas hasta marzo se 2020 鈥 una propuesta por 14 meses y en 6 cuotas -, englobando el 12% firmado en su momento por ATE y UPCN que, justamente, motiv贸 la los 55 d铆as de lucha que llevan adelante loy las trabajadoras de la salud de la provincia. De esa manera, seg煤n la propuesta, en mayo se abonar铆a el primer tramo del aumento para el sector de la salud, que tambi茅n recibir铆a los tres bonos de $6.500 anunciados por el gobierno nacional.

Desde las asambleas de los hospitales de Zapala, Cutral Co, Plottier, Heller, San Martin de los Andr茅s, Bouquet Rold谩n han rechazodo esta propuesta gubernamental y mocionaron una contrapropuesta.

Gabriela Suppicich, trabajadora del Hospital Plottier que impulsa los cortes de ruta en Vaca Muerta, expres贸: 芦la nueva oferta sin ninguna duda es el resultado de nuestra aguerrida lucha, que enfrent贸 al gobierno y a la conducci贸n sindical de ATE. Obligamos al gobierno a establecer una nueva propuesta luego de que nos pretendan cerrar con un bono en negro芦, valor贸 la trabajadora de la salud, y agreg贸: 芦la propuesta es un arranque para hacer una contrapropuesta, pero es tramposa porque no tiene en cuenta lo perdido en 2020, por lo cual los aumentos acordados no pueden superar las dos cuotas. Adem谩s, los aumentos deben ser acumulativos hasta totalizar entre ambos el 53% y a partir de enero de 2022 debe regir un nuevo acuerdo. Por 煤ltimo, debe incluir la anulaci贸n de sumarios iniciados y cualquier sanci贸n o causa administrativa o penal para quienes sostuvimos esta lucha. Vamos a las asambleas a debatir estos puntos, entre otros禄, especific贸.

En tanto, este lunes realizaron un caravanazo provincial en cada localidad y hoy se propone movilizar a la Casa de Gobierno.

Por su parte, Javier Lombardo, del Hospital Heller de Neuqu茅n Capital, agreg贸: 芦esta propuesta aparece porque los trabajadores de la salud superamos maniobras del gobierno y provocaciones y amenazas de todo tipo. Todo el pueblo de Neuqu茅n sabe que lo arrancado fue gracias a nuestra lucha y no al accionar de la burocracia. En la contrapropuesta adem谩s de que sea en dos cuotas y acumulativo, el acuerdo no puede estar condicionado a la aprobaci贸n de una ley, porque eso quiere decir que el gobierno estar铆a otorgando un aumento pero no tiene asegurados los fondos para garantizarlo. Entonces nos pide liberar los piquetes, pero su oferta queda supeditada a que consiga fondos para cumplir con ella. Vamos a debatir esta contrapropuesta para llevarle al gobierno禄.

Mientras que los Trabajadorxs Autoconvocadxs de la Salud de la torre de YPF en Plaza Huincul comunicaron: 芦no estamos de acuerdo con la oferta salarial. Nos parece otra artima帽a degradante, otra jugada indignante del gobierno provincial. La propuesta no es superadora y el t铆tulo de aumento sigue siendo enga帽osa. Se trata de un 5% bimestral. Quieren callarnos y no lo vamos a permitir. Con esta propuesta no hay recomposici贸n salarial de a帽o 2020 del 40% como estamos reclamando porque los sueldos permanecer铆an igual durante mayo y junio. Reci茅n en julio, cuando estaba prevista la mesa salarial, hay un incremento del 10% que se cobrar铆a reci茅n en agosto禄.

Asimismo, agregaron: 芦en el caso de salud lo 煤nico que hacen es adelantar un 5% en mayo que se cobrar铆an en junio. La oferta est谩 dividida en c贸modas cuotas hasta marzo del 2022, lo que garantiza que siempre estar铆amos corriendo detr谩s de la inflaci贸n. El gobierno quiere congelar los salarios hasta el 2022, cerrando las mesas di谩logo. Son propuestas provocadoras y que apuntan al desgaste de los trabajadores sin velar por nuestros intereses y de la comunidad desvalorizado la salud p煤blica. Invitamos a todos los trabajadores de las reparticiones del estado provincial que se sumen a la lucha de Salud禄, remarcaron.

Los cortes de ruta comenzaron el 7 de abril, luego de que trabajadores y trabajadoras de la salud autoconvocados rechazara el acuerdo salarial que la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado (ATE) realiz贸 con la administraci贸n del gobernador Omar Guti茅rrez. Actualmente, mantienen varias rutas provinciales y nacionales cortadas, entre ellas varias que afectan el acceso a Vaca Muerta.

En tanto, en un comunicado firmado por 20 sindicatos nucleados en la CGT (Uocra, Smata, Gastron贸micos, Camioneros, Petroleros, Comercio, Taxistas, entre otros) reclamaron 芦que los cortes de ruta sean levantados y se d茅 lugar a un di谩logo sin condicionamientos禄 y ningunearon a los sectores de salud en lucha al considerarlos 芦sectores intransigentes que nada tienen que ver con la Salud禄.