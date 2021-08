–

Los obreros de Cerámica Neuquén y el Sindicato Ceramista hicieron una conferencia de prensa en la que denunciaron que se encuentra frenado el acuerdo para impedir el remate y desalojo y exigen al Gobierno provincial que intervenga activamente para impedirlo. La gestión obrera cuenta con el apoyo unánima de la Legislatura neuquina y de numerosas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Por Corresponsal para ANRed.

El juez Cosentino, que entiende en la causa por el conflicto en Cerámica Neuquén, había convocado para el viernes 20 a una mesa para retomar el pre acuerdo entre las tres partes, los obreros de la Cooperativa Cerámica Neuquén, la ex patronal y los ex trabajadores que reclaman indemnización, patrocinados por el abogado MPN, José Brillo (ex Jefe de Gabinete sobischista, que luego se alineara a las filas del sapaggismo). Pero ni la patronal ni este último se hicieron presentes por lo que la mesa no pudo realizarse. Ese día organizaciones sociales acompañaron en los portones de la fábrica la mesa que se haría vía zoom.

En asamblea junto al sindicato ceramista los trabajadores convocaron a las organizaciones, sociales, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y a la comunidad que viene acompañando su lucha, a una multisectorial que se realizó el día lunes 23 a las 14 hs en la fábrica y el martes dieron una conferencia de prensa a las 11 hs en casa de gobierno. En ambas instancias informaron los detalles del resultado de la audiencia y el plan de lucha que llevarán adelante para evitar que se avance con el desalojo y remate.

Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista decía en la Conferencia que “Sigue en riesgo nuestra fuente de trabajo. Es muy brutal que se quiera rematar una fábrica. Es muy brutal que no haya participado la patronal que es justamente a la que queríamos escuchar, está el proyecto para que la fábrica quede en manos de los compañeros, para que se vendan algunos terrenos y puedan cobrar los ex trabajadores que hicieron juicio. Es una solución que abarca a todos los que necesitan cerrar este conflicto tan complejo pero que no se presenten es un problema. Pero otro problema es que el gobierno de la provincia no diga nada. No puede ser de que están en plena campaña electoral el gobierno de la provincia, hablan de trabajo genuino y por el otro lado quieren rematar una fábrica. Entonces ellos se paran desde el poder para impulsar su campaña, nosotros nos paramos desde la necesidad de mantener nuestra fuente de trabajo. Vamos a seguir movilizados con todas las organizaciones acá de la zona, a nivel nacional que tenemos mucho apoyo y bueno, ese va a ser el camino pero no vamos a cesar de buscar una solución definitiva porque esta fábrica tiene que seguir produciendo así que le vamos a pedir reunión al poder político y vamos a seguir insistiendo para poder lograr una solución definitiva a nuestro conflicto”.

Bernardo Retamales, presidente de la Cooperativa afirmó que fueron a la mesa con la posición de que se resuelva por medio del acuerdo “pero la mesa no pudo avanzar porque faltaron actores importantes, fuimos los únicos que nos conectamos vía zoom con el juez. El gobierno tiene que intervenir en este sentido porque nosotros hemos hecho mucho para lograr un acuerdo, hemos trabajado bastante, hemos armado una mesa de diálogo, hemos logrado que gente importante se pronunciara, la misma legislatura sacaron un pronunciamiento votado unánimemente, no al remate de cerámica Neuquén y que se resuelva por vía del acuerdo pero cuando llegan estas instancias importantes para poder avanzar vemos que hay sectores o personas que tienen que estar para tomar determinaciones y decisiones y no se hacen presentes”

Mariano Pedrero, abogado de los obreros decía a ANRed que justamente la Conferencia de prensa frente a Casa de Gobierno fue para exigirle al gobierno provincial “que tome cartas en el asunto porque no puede mirar para otro lado después que fracasó la audiencia con la patronal de la Cerámica Neuquén y con los ex trabajadores que están reclamando su indemnización, no se presentó ni la patronal ni los representantes de los ex trabajadores lo que hizo que la audiencia no se pudiera realizar que no se pudiera avanzar en la propuesta de preacuerdo que había de subdividir la fábrica para entregar la parte de la planta a la cooperativa y los terrenos que no se utilizan para la producción se usasen para pagar las indemnizaciones o las otras deudas, lo que actualiza el peligro de remate y el desalojo al no haber un acuerdo se pone arriba de la mesa esta posibilidad de que el juez decida avanzar con el remate de la fábrica y por supuesto para rematar la fábrica provocar un desalojo y obviamente una represión.

Agregaba que justamente la conferencia fue frente a Casa de Gobierno para exigirle al gobierno provincial “que tome cartas en el asunto. Mientras está de campaña, hablando de trabajo, hablando de combatir la pobreza no puede ser que mire para el costado ante una fábrica que está en producción, que genera puestos de trabajo que fabrica los cerámicos necesarios para la vivienda que tanta falta hacen en la provincia y que está amenazada por un remate cuando existe otra alternativa que es la del preacuerdo del que estamos hablando y que cuenta con el apoyo de la totalidad de los diputados de la provincia de Neuquén que firmó la Legislatura de Neuquén la semana pasada por unanimidad apoyando esto. Por eso decimos que el gobierno no puede mirar para otro lado y que tiene que hacer las gestiones necesarias de índole política para que la reunión se pueda llevar adelante en una audiencia judicial o en una mesa de trabajo extra judicial y poder llegar a un acuerdo”.

De la gestión obrera de Cerámica Neuquén, gestada luego de la recuperación de la fábrica en 2015 viven 80 familias que están en riesgo de perder su fuente de trabajo.

