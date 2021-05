–

De parte de ANRed May 4, 2021 20 puntos de vista

Después de más de dos meses de una lucha decidida y 22 días cortando una de las principales reservas de gas y petróleo del mundo y los accesos a las principales regiones de la provincia, los y las autoconvocadas obtuvieron una primera conquista, arrancándole al gobierno un aumento al básico para todos y todas las estatales. Pero la segunda ola ya estalló y los hospitales y centros de salud no pueden volver a la normalidad con trabajadores y trabajadoras sumariados, sin estabilidad laboral porque no pasaron a planta permanente a la totalidad del personal eventual, y con trabajadores y trabajadoras con casi el 100% de sus salarios descontados como represalia por haber peleado por las condiciones salariales y laborales para garantizar una atención de calidad a la población. Por esto las medidas de fuerza continúan. Por Mario Hernández.

Están viajando delegaciones de toda la provincia a Villa La Angostura y el lunes realizaron asambleas en todos los hospitales y centros de salud y una nueva Interhospitalaria en el monumento a San Martín para definir las acciones que harán esta semana.

El Gobierno es responsable de garantizar que los hospitales y centros de salud cuenten con todas las condiciones de infraestructura, insumos y recurso humano necesarios para enfrentar esta segunda ola de contagios.

Exigen la continuidad de la mesa de diálogo para debatir la restitución de los días de paro descontados, la anulación de todos los sumarios, el pase a planta permanente de todo el personal eventual. Pero también para que las consecuencias de esta pandemia no la sufran siempre los sectores más vulnerables de la sociedad exigen recursos para vacunar al conjunto de la población, provisión de agua potable y elementos de limpieza e higiene para todas las familias de los barrios.

El apriete del MPN

Trabajadores y trabajadoras de salud rechazaron el Proyecto de ley de endeudamiento por 12.800 millones de pesos que el Ejecutivo de Neuquén pretende hacer votar esta semana en la Legislatura, supuestamente para pagar salarios a las y los estatales de la provincia.

Mediante un comunicado, los y las trabajadoras de salud expresaron: «Decimos, NO en nuestro nombre. El MPN quiere cargar sobre los trabajadores y trabajadoras de salud su política de endeudamiento de la provincia. Es un verdadero chantaje para justificar que teniendo recursos estuvo dos meses sin dar una salida a un conflicto que aún continúa.

Les elefantes con 22 días de cortes al circuito petrolero en Vaca Muerta dejamos a la luz los millones que se llevan por día las petroleras, mientras que en la provincia los hospitales se caen a pedazos, las familias no tienen vivienda, acceso al gas natural y al agua potable.

Ahí está la plata no sólo para otorgar el aumento salarial a las y los estatales de la provincia sin endeudar al pueblo neuquino sino también para garantizar un plan de obras públicas para la construcción de hospitales, viviendas y escuelas y para generar trabajo para la población sin empleo».

Comunicado de prensa y a la comunidad – San Martín de los Andes:

En asamblea de trabajadores autoconvocadxs del Hospital Ramón Carrillo del día 03 de mayo 2021, hemos determinado:

Continuar en asamblea permanente y quite de colaboración, ya que consideramos insuficiente la propuesta de aumento salarial de forma escalonada. Además, no hemos sido convocados por el Ejecutivo para resolver el tema de la devolución de los días descontados por paro, los sumarios realizados a compañeros y compañeras por adherir a medidas de fuerza y el pase a planta de los trabajadores y trabajadoras eventuales y contratados como monotributistas. Flexibilizar la medida de paro ya que la situación epidemiológica y de accesibilidad a la salud de la población de está viendo afectada luego de 60 días de medidas fuerza. Acompañar y sostener el corte de ruta de Villa la Angostura hasta que se pueda plantear ante el Ejecutivo lo manifestado en el punto 1, dicho corte está siendo reforzado por los hospitales de toda la provincia, exigimos que nos den una respuesta y quedamos a disposición del diálogo, que las partes se manifiesten a fin de resolver la situación. Continuar visibilizando la lucha de lxs trabajadores autoconvocadxs, la falta de representación de los dirigentes de ATE provincia y la necesidad de recomposición salarial en dos cuotas, antes del mes de julio para luego volver a mesa de negociación.

Marco Campos: “La lucha de salud neuquina es de las más importantes de los últimos años”

El delegado del Hospital Castro Rendón habló en el acto central del Frente de Izquierda Unidad y transmitió las principales lecciones de una lucha durísima e histórica. Su discurso completo:

Compañeros y compañeras, desde Neuquén va un saludo para las y los trabajadores que en todo el país están mirando este acto. Y transmitirles la alegría de los autoconvocados de la salud, esos elefantes como nos llamó despectivamente un burócrata sindical, que venimos de un triunfo histórico.

Durante el 2020 estuvimos en la primera línea contra esta pandemia. Recibimos aplausos pero ningún reconocimiento real de los gobiernos y funcionarios. Nos congelaron los salarios, no nos dieron los elementos de seguridad e higiene, muchos fueron contratados de manera eventual, no se invirtió en el sistema de salud pública.

Por todo eso, este 2021 nos encontró en la primera línea en la lucha de clases. En todo el país salimos a las calles. Hospitales como el Larcade, en provincias como Río Negro, Tucumán, Santa Cruz, Córdoba, Mendoza, en Mar del Plata, Bahía Blanca. Y en Neuquén, se dio una verdadera rebelión en salud que conmocionó a la provincia y concentró las miradas de todo el país, transformándose en el acontecimiento más avanzado de la lucha de clases en este momento, y uno de los más importantes de los últimos años.

Lo que empezó como una rebelión contra el acuerdo firmado por ATE y UPCN con el Gobierno del MPN a espaldas de nuestras asambleas, se terminó transformando en una lucha de miles, con elementos de pueblada en localidades como Añelo, ubicada en el corazón de Vaca Muerta. A las y los trabajadores de la salud la pandemia no sólo nos convirtió en esenciales para garantizar la salud sino que nos dio un peso estratégico para la lucha de la clase trabajadora. El apoyo de la comunidad fue la que nos permitió sostener más de 60 días de una lucha durísima.

Gracias a ese apoyo social, pudimos golpear en un lugar estratégico para la economía y la producción capitalista de Neuquén. Con casi 30 cortes simultáneos durante 22 días, logramos paralizar casi toda la producción de gas y petróleo en Vaca Muerta, el principal yacimiento no convencional de la Argentina y uno de los más grandes del mundo. La unidad con las comunidades mapuches que están y conocen el territorio fue fundamental.

También tuvimos que enfrentar el boicot abierto de la burocracia sindical que directamente jugó para el Gobierno. Pero recuperamos nuestras asambleas y pusimos en pie un organismo nuevo de coordinación, la asamblea Interhospitalaria.

Con los mandatos de las asambleas decidimos cada paso a seguir y nos permitió coordinar los hospitales y centros de salud de toda la provincia. Desde el PTS y nuestra agrupación la Violeta Negra, peleamos por extender este tipo de organismos de coordinación hacia otros sectores para superar a la burocracia sindical, por eso propusimos realizar un encuentro de trabajadores y exigir a los sindicatos un paro provincial por las demandas de todos los trabajadores.

La lucha de las y los trabajadores de la salud de Neuquén es histórica, y nuestro triunfo demuestra que se puede ganar, que no hay que resignarse como nos dicen los burócratas sindicales. Pero no es algo aislado, es el proceso más avanzado de una nueva oleadas de luchas que llegaron para quedarse y están cambiando la situación de la Argentina, mucho más favorable para la organización de la clase trabajadora y para enfrentar los planes de ajuste del Gobierno y los capitalistas.Compañeros y compañeras, desde Neuquén va un fuerte saludo en este día tan especial para nosotros. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Viva el 1° de mayo!

Trabajadores de Salud levantaron los cortes en Vaca Muerta pero lo profundizan en Villa La Angostura

Levantamiento de los cortes de ruta en la zona petrolera de Vaca Muerta, pero continuidad del paro y las “acciones directas”. Eso es lo que decidió la asamblea de trabajadores y trabajadoras autoconvocados del sector salud de la provincia de Neuquén, cuyos integrantes comenzaron a liberar las rutas el pasado miércoles 28 por la tarde.

Finalmente la conducción de ATE-Neuquén aprobó la última propuesta salarial del Gobierno de Omar Gutiérrez, de un aumento del 53,09 % escalonado hasta fin de año, en un “plenario” escondidos en un camping y bajo estricto control de su aparato, muy lejos de la “asamblea pública” que habían anunciado que harían en el Monumento.

Esto contrasta con las decenas de asambleas Interhospitalarias realizadas en plazas, calles y lugares públicos, como la última realizada con la comunidad de Añelo, o asambleas como las del Castro Rendón que hasta se transmiten en vivo por redes sociales que exigieron el acortamiento de los plazos a julio, la reapertura de la paritaria para el segundo semestre del año y el no descuento de los días de paro.

En ese contexto, resolvieron levantar los cortes en Vaca Muerta, pero “reforzar” el que realizan en Villa La Angostura, que afecta el paso internacional con Chile, Cardenal Samoré.

Además, decidieron ratificar el paro que llevan adelante -de manera intermitente- desde hace casi dos meses, y continuar con las “acciones directas”. De hecho, el jueves 29 realizaron un corte del puente que une la ciudad de Neuquén con la rionegrina Cipolletti.

Anunciado como un “aumento del 53%”, se trata en realidad de un incremento del 33% sobre los haberes de marzo, que se suman al 15% de incremento pactado en febrero y que desató la rebelión en salud. La nueva propuesta alcanza el mismo porcentaje de aumento que la que había realizado el Ejecutivo el pasado domingo, pero acortando los plazos: se terminaría de cobrar el 53% en diciembre de 2021, y no en marzo de 2022.

Finalizado el plenario de ATE, su secretario general, Carlos Quintriqueo, lanzó una nueva provocación, tratando de adjudicarse un resultado que, aun siendo totalmente insuficiente es visto por todo el mundo como subproducto de la lucha de 60 días de las y los trabajadores de la salud, que incluyen más de 20 días de cortes de ruta que paralizaron Vaca Muerta, y siguen al día de hoy.

Nuevamente citó “al compañero Guillermo Pereyra” (secretario general de petroleros, que solicitó el desalojo de los cortes de ruta), asegurando que «si la soga viene con mierda hay que agarrarla con los dientes. Eso hicimos, la agarramos con los dientes y estamos evitando el cementerio de elefantes con esta propuesta que acabamos de aprobar».

Las y los trabajadores autoconvocados de salud, ya habían manifestado su rechazo a la oferta tal cual está y exigen al Ejecutivo que los reciba para presentar su contrapropuesta, que además de lo salarial incluye otras demandas. “Nuestra pelea sigue siendo por aumento al básico, pase a planta de todo el personal eventual sin excepción y la restitución de los días de paro descontados, la anulación de los sumarios y cierre de causas judiciales”, aseguraron.

El delegado autoconvocado del hospital Castro Rendón, Marco Campos, luego de conocida la aceptación de ATE, aseguró que “al revés de lo que dice Quintriqueo, ATE no evitó ningún cementerio de elefantes, los autoconvocados seguimos más vivos que nunca. Lo que hicieron fue agarrarse de la cola del elefante, subirse a nuestra lucha histórica de 60 días y más de 20 de cortes de ruta, para reacomodarse porque crecían las críticas y la bronca no sólo en salud sino entre todos los estatales. Este acuerdo no es lo que nosotros estamos exigiendo, pero sabemos que si se dio este aumento al básico es producto de nuestra lucha. Es tan grande la fuerza de las y los autoconvocados que se logró un aumento para el conjunto de los estatales.”

Campo agregó que “nosotros vamos a definir en una asamblea Interhospitalaria los pasos a seguir, porque este no es el aumento que necesitamos los trabajadores, es apenas una recomposición en cuotas que no llega a cubrir lo perdido el año pasado ni contempla la inflación de este año. Además sigue pendiente el pase a planta de todos los eventuales, la restitución de los días de huelga descontados, y que no haya sanciones ni causas penales contra las y los autoconvocados. Por eso exigimos al Gobierno que vuelva a sentarse con los autoconvocados para responder a estas demandas”.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario.