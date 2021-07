–

De ellas, casi 70 tienen problemas vinculados al gas. Contin煤an sum谩ndose escuelas cerradas conforme se realizan los controles. Pese a que los 铆ndices epidemiol贸gicos permiten la vuelta a la presencialidad, estas instituciones permanecer谩n cerradas hasta su mantenimiento. La explosi贸n en Aguada San Roque el pasado 29 de junio destap贸 m煤ltiples problemas en las escuelas neuquinas. D铆as despu茅s de la evitable tragedia explot贸 un calefactor en Cutral Co y se derrumb贸 un techo en Chos Malal, sin reportar heridos.



Por Corresponsal popular para ANRed.

El gremio ATEN hab铆a adelantado la situaci贸n de 152 escuelas que no estaban en condiciones de iniciar las clases presenciales tras el receso invernal. Esta semana, tanto la empresa proveedora de gas Camuzzi como las distintas aseguradoras de riesgo de trabajo subcontratadas por la provincia comenzaron a hacer relevamientos en las distintas escuelas, dando como resultado que en los 煤ltimos d铆as sigan apareciendo casos de edificios que no est谩n habilitados para funcionar. En muchos casos, los docentes de esas instituciones han planteado que se suspenden las actividades presenciales y que no se realizar谩 tampoco ninguna actividad virtual, en virtud de la demanda por mantenimiento escolar.

A su vez, el gremio docente resolvi贸 el martes 27 realizar dos d铆as de paro en reclamo por la investigaci贸n de la explosi贸n de Aguada San Roque y justicia por los tres trabajadores fallecidos. El primero de ellos se realiz贸 el pasado jueves, a un mes de la explosi贸n, con alta adhesi贸n en las escuelas. Presionada por la base gremial, la conducci贸n de ATEN recogi贸 el pedido de renuncia de la ministra de Educaci贸n, Cristina Storioni, y el subsecretario de Obras P煤blicas, Ricardo Deza, consigna que fue central en las movilizaciones que se hicieron en toda la provincia. El segundo d铆a de paro ser谩 el jueves 12 de agosto, a un mes del fallecimiento de la docente M贸nica Jara.

Mientras tanto, la investigaci贸n judicial que establecer谩 las responsabilidades por la explosi贸n avanza lentamente. Se incorpor贸 a la causa documentaci贸n facilitada por distintas dependencias del Estado y se allan贸 la empresa a cargo de la obra, prueba que a煤n no fue peritada. Por otra parte, a煤n no se encuentra determinado el lugar donde ocurri贸 la fuga de gas que dio lugar a la explosi贸n, pero la causa apunta firmemente a la falta de control por parte del Estado en el desarrollo de la obra. Finalmente, en los pr贸ximos d铆as podr铆a revisarse el rechazo de la justicia al pedido de ATEN de formar parte de la querella, que por el momento s贸lo incluye a los familiares de los tres trabajadores fallecidos.

Estas son las escuelas con problemas edilicios relevadas por ATEN:

Loncopu茅: Jard铆n N掳 2 (calefacci贸n, gas); Esc. N掳6 (gas, agua); Esc. N掳110 (gas); Esc. N掳50 (gas, instalaci贸n el茅ctrica); Esc. N掳208 (electricidad, riesgo ante incendios); Esc. N掳333 gas, agua).

El Cha帽ar: Esc. N掳273 (gas).

Senillosa: Cpem 15 (techos).

Zapala: Esc. N掳3 (electricidad, techos); Esc. N掳36 (calefacci贸n); Esc. N掳54 (gas, agua potable); Esc. N掳83 (gas, agua); Esc. N掳85 (ba帽os); Esc. N掳87 (calefacci贸n, agua, trnsporte); Esc. N掳99 (gas, agua, cloacas, Estructura); Esc. N掳135 (m煤ltiples problemas edilicios); Esc. N掳156 (calefacci贸n, gas); Esc. N掳215 (en obra suspendida); Esc. N掳237 (escuela incomunicada); Esc. N掳247 (gas, calefacci贸n); Esc. N掳218 (agua, calefacci贸n); Esc. N掳316 (m煤ltiples problemas edilicios); Esc. N掳288 (gas, calefacci贸n); Cpem 36 (electricidad, agua y otros); Epet 15 (gas); ISFD13 (m煤ltiples problemas edilicios); Esc. De Arte (techo con peligro de derrumbe).

Cutral Co: Jard铆n N掳4 (electricidad, gas); Jard铆n N掳15 (techos, agua); Esc. N掳22 (edificio inhabitable); Esc. N掳63 (gas, techos, electricidad); Esc. N掳119 (gas); Esc. N掳392 (gas, agua, techos); Esc. N掳138 (electricidad, techos ba帽os) Esc. N掳143 (calefacci贸n, aberturas); Esc. N掳151 (gas, cloacas); Esc. N掳172 (m煤ltiples problemas edilicios) Esc. N掳176 (gas, agua); Esc. N掳214 (agua); Esc. N掳243 (agua, cloacas, auxiliares); Esc. N掳269 (gas, per铆metro); Esc. N掳275 (gas); Esc. N掳291 (en obra inhabitable) Esc. N掳292 (gas, calefacci贸n, techos); CFP22 (techos, aberturas); CFP26 (gas); Cpem 51 (gas); Cpem 85 (inhabitable, m煤ltiples problemas edilicios); Epet 10 (inhabitable, m煤ltiples problemas edilicios).

Chos Malal: Esc. N掳127 (techos); Esc. N掳131 (m煤ltiples problemas edilicios); Esc. N掳173 (electricidad, agua, sanitarios, gas); Esc. N掳310 (m煤ltiples problemas edilicios); Cpem 82 (gas); Epet 13 (gas, electricidad); CEF 5 (electricidad).

Alumin茅: Esc. N掳65 (gas); Esc. N掳52 (gas); Esc. N掳57 (gas); Esc. N掳58 (gas; agua, per铆metro) Esc. N掳72 (agua, techos, per铆metro, plagas); Esc. N掳145 (m煤ltiples problemas edilicios); Esc. N掳165 (gas, electricidad y otros); Esc. N掳209 (en obra, gas); Esc. N掳278 (espacio insuficiente); Esc. N掳90 (agua, gas); Esc. N掳61 (plagas); EE17 (m煤ltiples problemas edilicios); Jard铆n N掳20 (gas); Cpem 14 (m煤ltiples problemas edilicios); CFP4 (gas); Nucleamiento 7 (gas); CEF14 (m煤ltiples problemas edilicios, planta de campamento, gas).

Junin de los Andes: Esc. N掳130 (estructura edilicia, en obra); EE9 (en obra, gas); Esc. N掳357 (peligro de derrumbe); Esc. N掳306 (m煤ltiples problemas edilicios); Esc. N掳308 (agua); Epet 4 (gas, agua); Cpem 7 (electricidad, agua).

Neuqu茅n: Jard铆n N掳46 (en obra); Esc. N掳56 (m煤ltiples problemas edilicios); Esc. N掳175 (en obra); Esc. N掳195 (auxiliares); Esc. N掳309 (gas); Esc. N掳347 (en obra); EE6 (en obra); EE22 (m煤ltiples problemas edilicios); Epet 5 (gas, calefacci贸n, accesibilidad); Epet 8 (gas); Cpem 49 (gas, electricidad, techos); Cpem 76 (m煤ltiples problemas edilicios); CFP3 (gas, techos, per铆metro); Esc T铆teres (gas, matafuegos).

Plottier: Jard铆n N掳18 (matafuegos); Esc. N掳13 (sin caldera, gas); Esc. N掳46 (peligro de accidente en play贸n y paredes); Esc. N掳106 (gas) Esc. N掳266 (gas).

Centenario: Jard铆n N掳22 (estructura edilicia); Jard铆n N掳13 (estructura edilicia); Jard铆n N掳29 (estructura edilicia); Jard铆n N掳59 (estructura edilicia); Jard铆n N掳68 (estructura edilicia); Esc. N掳59 (puertas antip谩nico); Esc. N掳105 (estructura edilicia); Esc. N掳109 (estructura edilicia); Esc. N掳166 (estructura edilicia); Esc. N掳204 (estructura edilicia) Esc. N掳282 (calefacci贸n); Esc. N掳305 (calefacci贸n).

Rinc贸n de los Sauces: Esc. N掳238 (techos, electricidad); Esc. N掳358 (estructura edilicia).

El Huec煤: Cpem 73 (calefacci贸n); Cpem 30 (calefacci贸n, electricidad).

Andacollo: Esc. N掳93 (en obra); Esc. N掳18 (en obra, gas).

San Mart铆n de los Andes: Esc. N掳48 (gas, agua, electricidad); Jard铆n N掳12 (gas, cielorrasos); Esc. N掳86 (en obra); Esc. N掳89 (gas, calefacci贸n); Esc. N掳116 Trompul (gas); Esc. N掳117 (agua); Esc. N掳188 (gas); Esc. N掳274 (electricidad, techos); Esc. N掳142 (gas y otros); Esc. N掳134 (agua, electricidad, calefacci贸n); Esc. N掳179 (caldera) Esc. N掳359 (techos y aberturas); Epet 21 (caldera y cielorrasos) EIAJD (sin transporte); EE8 (sin transporte); EPA10 (calefacci贸n); Esc. N掳166 Lolog (gas, calefacci贸n); Cpem 28 (electricidad, aberturas).

A帽elo: Esc. N掳144 (explosi贸n); Jard铆n N掳26 (gas); Jard铆n N掳57 (gas); Jard铆n N掳82 (gas, electricidad); Esc. N掳100 (ca帽er铆as, techos, auxiliares, transporte).

Villa La Angostura: Esc. N掳186 (gas); Esc. N掳341 (electricidad, agua); Esc. N掳361 (calefacci贸n); Esc. N掳111 (gas); Esc. N掳11 (gas); CEF7 (electricidad); EE18 (gas); Cpem 68 (se inunda); Cpem 17 (calefacci贸n); Cpem 16 (en obra).

Piedra del 脕guila: Esc. N掳315 (gas).

