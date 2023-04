–

En Atos Holding Iberia habr谩 delegad@s de CGT, traspasados desde Atos Spain, en casi todos los centros de trabajo… siguen siendo vuestros representantes ahora en la nueva empresa, aunque habr谩 que constituir una nueva Secci贸n Sindical.

Si los conoces, te puedes poner en contacto con ell@s directamente o contactar con las Secciones Sindicales de CGT en Eviden, que te ayudar谩n.

Tambi茅n hemos habilitado esta direcci贸n de correo exclusivamente para el personal subrogado a Atos Holding Iberia: cgtatosspainmadrid@bancamadrid.fesibac.org, en la que te atender谩 un representante de CGT de AtoS Spain tambi茅n subrogado a Atos Holding Iberia.

Recomendaciones

Si vas a pasar a Atos Holding Iberia te recomendamos que te descargues y te guardes los siguientes documentos:

Declaraci贸n de la renta

驴Afecta a la declaraci贸n de la renta al tener dos pagadores? No, no afecta.

Tal y como ha reconocido la Agencia Tributaria en diversas consultas vinculantes (a modo de ejemplo la consulta vinculante V-0956/22) en caso de subrogaci贸n por obligaci贸n del convenio colectivo o determinado por una sucesi贸n empresarial no se considera como dos pagadores.

En otras palabras, por lo que respecta al IRPF, la empresa cesionaria mantiene la condici贸n de mismo pagador, a efectos de la determinaci贸n del tipo de retenci贸n aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por los trabajadores procedentes de la empresa cedente.

Por tanto, para estos trabajadores no se produce (a efectos de la determinaci贸n del l铆mite de la obligaci贸n de declarar por la obtenci贸n de rendimientos del trabajo) la existencia de m谩s de un pagador.

IMPORTANTE

No te olvides de que si no quieres aceptar la subrogaci贸n debes comunic谩rselo a la empresa y se considerar谩 una baja voluntaria (perdiendo el derecho a una indemnizaci贸n y a la prestaci贸n por desempleo), a no ser que se diera el caso de que las condiciones de trabajo que propone el nuevo empleador supongan una modificaci贸n sustancial, en cuyo caso se tendr铆a derecho a una indemnizaci贸n por Despido de 20 d铆as por a帽o.

Participa en la CGT

Si quieres colaborar con la CGT en Atos Holding Iberia ahora es el momento, contacta con nosotr@s por cualquiera de las v铆as que tenemos.

Si necesitas m谩s informaci贸n o tienes dudas ponte en contacto con nosotr@s.