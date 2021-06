–

Published 29 de juny de 2021

El moviment antifeixista dels Països Catalans convoquem a prendre els carrers de Perpinyà amb motiu del congrés nacional de Rassemblement national els dies 3 i 4 de juliol de 2021. Convoquem a una gran jornada antifeixista, perquè ni el Rassemblement national (RN), ni cap organització d’extrema dreta tenen cabuda als Països Catalans, parlin francès, castellà o català . Convoquem a totes les antifeixistes d’arreu de la nació a assistir a les mobilitzacions promogudes des del nord. Cal combatre’ls a ells i al seu discurs racista, centralista i masclista, no podem normalitzar el seu discurs d’odi i la seva presència a l’espai públic, l’antifeixisme és cosa de totes.

Els Països Catalans necessitem enfortir la lluita antifeixista, perquè el seu és un projecte contrari a l’existència i construcció dels Països Catalans. Davant qualsevol acte de l’extrema dreta hi hem de ser presents, no hem de deixar-los espai per poder avançar. Cal que la solidaritat i la lluita contra el feixisme siguin eina de construcció de la unitat popular. Per això, davant cada irrupció, agressió, atac ens toca sortir al carrer per denunciar el seu discurs d’odi i posar al centre la vida.

Avui, ens trobem en un context de creixement de l’extrema dreta en l’à mbit mundial. En alguns països ja estan governant i aplicant polítiques racistes, lgtbifòbiques, masclismes i condemnant a la pobresa a la classe treballadora. A l’Estat francès l’extrema dreta mitjançant el RN de Marine Le Pen està esdevenint una opció possible per arribar a la presidència de la República francesa. Les antifeixistes dels Països Catalans ens hem d’unir i coordinar en aquesta lluita amb les companyes del nord i de la resta de l’Estat francès, perquè avui ja tenim a Louis Aliot de RN com alcalde de Perpinyà .

Els Països Catalans ens cal organització i enxarxament del moviment antifeixista per donar resposta a tota agressió i teixir les aliances necessà ries per a combatre el feixisme a qualsevol poble, ciutat i comarca com a poble català .

Acabem donant suport a les veïnes de Perpinyà que avui ja conviuen amb feixisme a la institució, per la seva lluita dià ria i constant. La Catalunya del Nord avui és un camp d’experimentació de RN de cara a les eleccions presidencials i per això des d’arreu dels Països Catalans volem ser presents en la seva lluita contra en feixisme. Perquè si guanyen a Perpinyà guanyen als Països Catalans i no ho podem permetre. Els Països Catalans som i serem sempre antifeixistes!

Per uns Països Catalans antifeixistes, antiracistes, feministes i solidaris, el dissabte 3 de juliol totes a Perpinyà . Sem antifeixistes, Sem Països Catalans!

