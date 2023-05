–

De parte de Traficantes May 16, 2023

Presentaci贸n del libro Ni arriba ni abajo: auge y ca铆da de la clase profesional (Verso, 2023). Con Laure Vega, autora del pr贸logo (Otras intervenciones por confirmar).

El t茅rmino clase profesional-directiva se refiere a una clase social dentro del capitalismo que, al controlar los procesos de producci贸n y ocupar una posici贸n gerencial superior a la del resto de trabajadores, no es ni proletaria ni burguesa. Concebido como 鈥渓a nueva clase鈥 por los cient铆ficos sociales cr铆ticos en la d茅cada de 1970, este grupo de profesionales de clase media alta se distingue de otras clases sociales por su formaci贸n y educaci贸n, t铆picamente t铆tulos universitarios, o por ocupaciones que tienen una influencia en la sociedad que, de otro modo, estar铆a disponible solo para los empresarios y propietarios del capital. Este libro radiograf铆a una clase con ingresos por encima de la media de su pa铆s, su poder en la toma decisiones cruciales para el futuro de la sociedad y la manera en que se ha convertido en parte de la clase dominante sin ni siquiera serlo.

Barbara Ehrenreich (1941-2022) fue ensayista y activista social estadounidense. Desde 1991 hasta 1997 fue columnista habitual en la revista Time y escribi贸 para publicaciones como The New York Times, Mother Jones, The Atlantic Monthly, Z Magazine, entre otras. Desde agosto de 2005 escribi贸 para el peri贸dico The Progressive

John Ehrenreich (nacido el 20 de febrero de 1943) es un autor, acad茅mico y psic贸logo cl铆nico estadounidense que ha publicado libros sobre pol铆tica sanitaria, pol铆tica humanitaria, historia de EUA y pol铆tica social estadounidense. Es conocido por haber desarrollado (con su entonces esposa, Barbara Ehrenreich) la idea del 芦complejo m茅dico-industrial禄 y el concepto de 芦clase profesional-directiva禄.

Laure Vega es miembro del Consejo Asesor de la Generalitat de Catalu帽a del proyecto piloto para implementar la Renta B谩sica.