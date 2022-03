–

El pasado 15 de febrero de 2022, representantes de la Asociación Dianova se presentaban en nuestro centro de trabajo para comunicar el inicio de un proceso de despido colectivo que afectará a la totalidad de la plantilla, suponiendo el cierre definitivo del CET Zandueta.

Las trabajadoras y trabajadores del centro llevamos años aguantando unas condiciones laborales pésimas, en unas instalaciones que han dejado mucho que desear a nivel sanitario y de riesgos laborales, totalmente desatendidos por la Asociación, pese a haber comunicado en numerosas ocasiones la problemática existente tanto a nivel laboral, como de instalaciones.

Han sido años en los que llegaban rumores de problemas económicos que podrían afectar a la viabilidad del proyecto. Sin embargo, en ningún momento se ha procedido a intentar mejorar la nefasta gestión económica que nos ha traído hasta aquí, ni desde la dirección de Dianova, ni poniéndolo en común con los trabajadores para poder buscar soluciones. En ningún momento se ha visto intención por parte de la Asociación de revertir esta situación, más si cabe cuando se ha ninguneado de manera constante a la Sección Sindical que representa a parte importante den la plantilla.

Con todo ello, se deja en la calle, sin voluntad negociadora para encontrar soluciones, a 19 profesionales que lo han dado todo en el día a día del centro, así como a los menores usuarios, a los que hay que buscar una solución de urgencia a toda prisa, sin tener en cuenta sus programas terapéuticos, afectando de manera grave a un colectivo tan vulnerable como éste.

En definitiva, CET Zandueta no se muere, lo matan. O más bien lo llevan matando años. Atrás queda todo el trabajo realizado y toda la ayuda prestada a este colectivo. Y, como siempre, no esperamos que nos den las gracias, desde una Asociación que, por mucho que intente vender, carece de alma y corazón y ya no engaña a nadie.

Por todo esto, desde la sección de CNT en Dianova, denunciamos que tras el cierre del CET Zandueta, y tras una fachada de ONG de acción social sin ánimo de lucro, se encuentra la lógica del máximo beneficio empresarial a costa de la precarización de los trabajadores y del bienestar de los usuarios.

¡Ni cierre, ni despidos en Dianova! ¡No somos mercancía de usar y tirar!