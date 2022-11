–

November 9, 2022

La detenci贸n de las periodistas Joanna Gim茅nez e Isabel, acusadas de da帽os contra el patrimonio por grabar una acci贸n contra la crisis clim谩tica en el Museo del Prado, la denuncia policial por desobediencia a la reportera Pilar de la Fuente por informar de un desahucio en Valencia y la orden judicial de investigar un grupo de WhatsApp de periodistas con el abogado de Juana Rivas son los 煤ltimos ataques jur铆dicopolicial en Espa帽a contra la libertad de expresi贸n y de libertad de recibir informaci贸n, derechos fundamentales recogidos en la Constituci贸n espa帽ola, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea y la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos.

Nos vemos obligados a recordarles a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la judicatura lo que dicta la legislaci贸n nacional e internacional: que todo periodista tiene derecho a cubrir libremente un hecho informativo sin sufrir represalias de ning煤n tipo, incluyendo los actos de desobediencia civil.

En su informe 鈥Derecho a la protesta en Espa帽a: siete a帽os, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pac铆fica en Espa帽a鈥, Amnist铆a Internacional recoge la arbitrariedad policial a la hora de sancionar a periodistas, la presunci贸n de veracidad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las contradenuncias frente a periodistas que denuncian actuaciones abusivas. La organizaci贸n no ha podido ejemplificar con estos casos arriba mencionados las limitaciones al derecho a la informaci贸n porque se han producido justo tras su publicaci贸n.

Porque, como se帽ala El Salto en su editorial, se trata de la persecuci贸n del derecho a disentir en p煤blico: 鈥淪i no se puede protestar, ni contar que se ha protestado, lo que se pretende es crear una sociedad obediente, muerta en vida鈥.

El caso de Joanna e Isabel es especialmente preocupante al recaer en el juzgado de Instrucci贸n n煤mero 29 de Madrid que ocupa Cristina D铆az M谩rquez. Su historial muestra un escaso respeto a la libertad de prensa. Exigi贸 a un medio de comunicaci贸n que rompiera el secreto profesional al pedirle que revelasen sus fuentes tras admitir a tr谩mite una denuncia de la familia Franco que la Audiencia Provincial de Madrid le record贸 que deber铆a haber archivado. La misma jueza, ex alto cargo en Gobiernos del Partido Popular, ha imputado por falso testimonio a otros cuatro periodistas por declarar en un juicio haber visto c贸mo un polic铆a golpeaba al reportero Guillermo Mart铆nez durante el tristemente famoso mitin de Vox en el madrile帽o barrio de Vallecas. Adem谩s, ha pedido sondear a la Brigada de Informaci贸n de la Polic铆a Nacional si hubieran podido cometer delito de calumnias por sus comentarios en Twitter sobre el caso.

Aprovechamos para exigir de nuevo que se archive este caso de los periodistas de Vallecas.

La cobertura de acciones de desobediencia civil no violenta como el lanzamiento de pintura roja contra el Congreso de los Diputados por parte de Rebeli贸n Cient铆fica, protestas de Greenpeace o Rebeli贸n por el Clima o Extinction Rebellion no pueden ser criminalizadas porque, como recuerda el catedr谩tico de Derecho Penal Jacobo Dopico, no existe el delito de impedir un delito contra el patrimonio. Somos periodistas, no c贸mplices o chivatos. Se lo recordamos a la Asociaci贸n de la Prensa de Madrid (APM) y la Federaci贸n de Asociaciones de Periodistas de Espa帽a (FAPE). A la APM y la FAPE les preguntamos si consideran tambi茅n c贸mplices de un delito econ贸mico a los periodistas que cubrieron el lanzamiento en bolsa de Bankia.

Esta escalada represiva s贸lo evidencia el temor del Estado ante un creciente activismo clim谩tico. Mientras se acumulan las evidencias de que no se est谩n tomando medidas para mitigar la crisis clim谩tica y ecol贸gica generada por el capitalismo, el Estado muestra su verdadera cara.

Ante todas estos ataques a la libertad de prensa e informaci贸n, llamamos a todos los sindicatos, asociaciones de prensa y sociedad en general a apoyar sin excusas ni justificaciones a quienes ponen el cuerpo para informar de lo que est谩 pasando: que el planeta va camino a calentarse m谩s de 2 潞C salvo que se tomen medidas dr谩sticas.

Como recordamos cuando Valtonyc, Nacho Carretero y Santiago Sierra sufrieron persecuci贸n judicial o a su obra, 芦el Estado no somos todos, el Estado son ustedes y sus amigos禄.