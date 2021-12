–

Durante el presente a帽o fue rechazado el proyecto de ley que buscaba prohibir las carreras de perros en Chile, ya que el fuerte espectro pol铆tico tradicional y conservador chileno impidieron la promulgaci贸n. De esta forma, se prolonga por un tiempo m谩s la crueldad, el maltrato de estos animales y otros delitos relacionados a la industria de los galgueros. Montas forzadas, encierros prolongados, drogas duras, mercado negro de sustancias il铆citas y de perros, adem谩s del adoctrinamiento, son parte de esta violenta 鈥渢radici贸n鈥.

Los perros lebreles son los que poseen las condiciones f铆sicas para correr a altas velocidades y cazar. En esta denominaci贸n encontramos, por ejemplo, a los galgos espa帽oles, ingleses y persas. La palabra galgo proviene del latin Gallicius que hace referencia a la antigua Galicia, que abarcaba territorios de la actual regi贸n de Senigallia en Italia. Los galgos eran y son utilizados para la caza de liebres o conejos, a trav茅s de los a帽os la raza fue experimentando muchas variaciones dependiendo de los lugares geogr谩ficos donde se encontraban, como el tipo de pelaje, tama帽o, velocidades y formas de las orejas.

Los perros galgos son una raza explotada por quienes dicen ser defensores de las tradiciones chilenas y campesinas. Los denominados galgueros, son quienes utilizan a estos canes con fines de entretenci贸n y para recaudar dinero mediante carreras ilegales, y para cazar a animales de otras especies. En estas mismas pr谩cticas, esta especie se ve enfrentada a maltrato animal, entendi茅ndose a este como los preparativos de las carreras, esta misma, y el posterior abandono si es que pierden. Diversos activistas, abogados animalistas, fundaciones y organizaciones han intentado que se proh铆ban las carreras de perros, sin embargo, el pasado 23 de septiembre fue rechazado por falta de qu贸rum y archivado el proyecto de ley por un a帽o.

En el a帽o 2019, los diputados del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic (D1) y Alejando Bernales (D26), acompa帽ados por el exdiputado y actual constituyente del distrito 14, Renato Gar铆n, propusieron un proyecto de ley que buscaba erradicar, prohibir y sancionar las carreras de perros en el territorio nacional. El proyecto buscaba modificar la Ley 20.380 sobre protecci贸n de animales, apoy谩ndose en las denuncias de organizaciones animalistas que acusaban lo siguiente:

Encierros prolongados en jaulas que no cumplen con las condiciones m谩s b谩sicas de bienestar animal. Entrenamientos abusivos. Uso de drogas con el fin de aumentar el rendimiento del perro. Faltas de medidas de seguridad para los perros durante la competencia. Traslado entre ciudades sin condiciones m铆nimas de bienestar animal. Abandono de los perros o incluso, dejarlos encerrados sin alimentos hasta su muerte. Reproducci贸n forzada indiscriminada.

El cambio sustancial que buscaban generar los parlamentarios era la incorporaci贸n de los siguientes incisos al art铆culo N潞 16 de la Ley 20.380: 鈥淪e proh铆be toda carrera de perros, cualquiera sea su raza en todo el territorio nacional鈥 y 鈥渆l que por cualquier t铆tulo organizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza, ser谩 sancionado con presidio menor en sus grados m铆nimo y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales. Quienes las promuevan o difundan ser谩n castigados con multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales鈥, se detalla en el documento oficial presentado en el parlamento.

El 23 de septiembre de 2021 se vot贸 el proyecto de ley, el cual fue rechazado con 59 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, evitando la modificaci贸n de la Ley 20.380 y provocando la imposibilidad de legislar hasta que pase un a帽o. Otro de los motivos de que no se haya promulgado fue la falta de denuncias de maltrato animal, ya que a lo largo de Chile seg煤n el vocero de Galgo Libre Chile, Daniel Pacheco, no se hacen las denuncias correspondientes, evitando as铆 tener n煤meros fidedignos que permitan tener argumentos en las instancias de legislaci贸n.

Prohibir no regular

En Gran Breta帽a, Nueva Zelanda y algunos Estados de Estados Unidos, como Alabama o Oregon, las carreras de perros son legales y regularizadas. En Chile la situaci贸n es la misma, pero la diferencia es que en este pa铆s no son regularizadas en aspectos como las apuestas y los estados de salud de los perros, dando cabida a una serie de irregularidades como apuestas ilegales, maltrato y explotaci贸n animal, tr谩fico de drogas o peleas.

En Latinoam茅rica los siguientes pa铆ses y Estados prohibieron las carreras de perros: el Estado de R铆o Grande do Sul de Brasil y Argentina. De este 煤ltimo pa铆s, seg煤n Daniel Pacheco, los galgueros vienen arrancando a Chile para continuar haciendo su negocio, el cual no solo consiste en la carrera misma, sino tambi茅n en la organizaci贸n, entrenamiento, suplementos y drogas.

En nuestro pa铆s la organizaci贸n de galgueros m谩s influyente se llama Corporaci贸n Nacional de Greyhound de Pista de Chile, liderada por su presidente Christian Larenas. Quien, seg煤n Galgo Libre Chile, 鈥渉a hecho Lobby con algunos pol铆ticos para crear un proyecto de regulaci贸n para las carreras de perros galgos鈥, y as铆 evitar la prohibici贸n.

Rechazar y prohibir las carreras permitir谩 arrancar de ra铆z los problemas que conlleva la pr谩ctica, por eso la abogada animalista y excandidata a senadora por el Partido Ecologista Verde (PEV), Celeste Jim茅nez, coment贸 lo siguiente: 鈥淐uando t煤 regulas, no dejas de lado definitivamente la posibilidad de prohibir, esta siempre existe, pero pueden pasar a帽os antes de volver a sentarnos a hablar de una prohibici贸n si instalamos una regulaci贸n鈥. Por eso ella promueve una prohibici贸n total. Jim茅nez consider贸 que los galgueros 鈥渘o son personas disciplinadas para decir que hay que regular鈥, y el cuidado de los animales necesita una rigurosa disciplina y seguimiento.

Regularizar la situaci贸n de las carreras de galgos es avalar su profesionalidad y aceptar la industria (fiscalizando), como ocurre con la h铆pica y las carreras de caballos. Desde Galgo Libre Chile afirman que en el caso de regular 鈥渆l presupuesto anual del gobierno tiene que entregar mucho dinero a un ente fiscalizador de carreras de perros galgos鈥, sostienen. Para poder crear un correcto sistema de organizaci贸n para los eventos, la fundaci贸n opin贸 que el pa铆s tiene aspectos m谩s importantes que tratar.

En el proceso de b煤squeda de la prohibici贸n, el uso de las palabras correctas es primordial, Daniel Pacheco dijo que 鈥減ara abolir la pr谩ctica tenemos que hablar siempre de explotaci贸n, porque el maltrato animal como tal, no est谩 demostrado dentro una carrera, o es muy dif铆cil demostrar鈥, sostuvo. Detr谩s de las carreras se oculta un mundo lleno de violencia, abuso y explotaci贸n, donde la relaci贸n entre el ser humano y el animal existe solo con un fin lucrativo y, cuando este 煤ltimo no lograr generar dinero, es abandonado y reemplazado por otro, que deber谩 cumplir la funci贸n econ贸mica, generando un c铆rculo vicioso de explotaci贸n animal.

En Chile las 鈥渢radiciones campestres鈥 siguen estando arraigadas en las comunidades rurales, entre ellas las carreras de galgos, que se celebran con mayor intensidad durante el mes de septiembre (por la fiesta nacional). Los galgueros son una minor铆a fuerte, pero influyente en sus comunidades, y es por eso que al momento de legislar, hay diputados como Jaime Naranjo (Partido Socialista) del distrito N掳 18, que votaron en contra de la prohibici贸n, ya que dentro de las comunas que representan y que los eligen, hay defensores de estas 鈥渢radiciones鈥 chilenas.

Fotograf铆a de una manifestaci贸n realizada el mi茅rcoles 14 de diciembre. Obtenida de un video publicado por el medio S茅ptima P谩gina Noticias.

El 27 de junio de 2019, 222 m茅dicos veterinarios enviaron una carta a la C谩mara de Diputados donde se especificaba una serie de puntos para la abolici贸n de las carreras de perros. Entre ellos se hablaba sobre el hecho de que en Chile las carreras de galgos no son consideradas un deporte, por m谩s que los galgueros deseen convencer a las autoridades que lo es. La Ley 19.712 considera como deportes al Trekking (acompa帽ado con perros), el Disc Dog o el Canicross, ya que estas disciplinas consisten en un ejercicio a la par con el due帽o, y en un contexto de adiestramiento positivo del animal y respetando las condiciones vivas del can, algo que no se aprecia en las carreras de galgos

Montas forzadas

Las hembras galgos suelen alcanzar su madurez sexual alrededor de los seis y dieciocho meses de edad, sin embargo, los galgueros recurren a la droga Prostaglandina para acelerar la llegada de dicho momento reproductivo. Este medicamento es utilizado en las vacas y cerdas para poder inducir la aceptaci贸n de la monta forzada y la c贸pula (estro), a pesar de los da帽os que le puedan ocasionar al animal en cuesti贸n. Ante esto, la agrupaci贸n Galgo Libre Chile, dice que 鈥渓as galgas que no mueren por una hemorragia del 煤tero debido a esa droga ser谩n sostenidas por un galguero, previa colocaci贸n de un bozal, mientras otro toma al macho y fuerza la penetraci贸n鈥, sostuvo Daniel Pacheco.

Esta raza de perros tiende a tener un intervalo largo entre los per铆odos reproductivos (interestro) que pueden durar entre diez y doce meses, mientras que el ciclo estral de la hembra tiene una duraci贸n media de dieciocho d铆as. Por lo mismo, estas montas forzadas, seg煤n Daniel Pacheco, 鈥渟on una violaci贸n que se le hace a la perra, porque ella ni siquiera est谩 en celo鈥, sostuvo. El modus operandi de los galgueros es el siguiente: ellos 鈥渁firman a la perra, el perro la monta y queda pre帽ada鈥, agreg贸.

En una camada pueden nacer alrededor de seis cachorros, de los cuales se suelen vender la mayor铆a de los perros a un valor que var铆a entre $40.000 a $150.000 en adelante. El precio fluct煤a en dichas cifras, ya que seg煤n la variedad de los galgos (espa帽oles, chilenos, lebrel escoc茅s, etc.) puede aumentar el precio. Otro motivo de que el costo sea elevado es que los progenitores caninos sean campeones de carreras, o en defecto, que sean reconocidos por su velocidad.

Este mercado negro se realiza 鈥搚 es normalizado鈥 en las redes sociales como Facebook, espec铆ficamente en grupos creados por y para galgueros, y en aplicaciones de compraventa como Yapo.cl y MercadoLibre. Como tienen buen recibimiento, los due帽os de estos perros vuelven a lucrar y a explotar a los animales, ya que se vuelve un negocio para ellos realizar montas forzadas para despu茅s vender las camadas. 鈥淓n el fondo 鈥搚 en estos casos鈥 el galgo no es un animal para la familia, son un negocio鈥, sostuvo la encargada de comunicaciones de la Fundaci贸n Colb煤n Animal (Fucan), Constanza Grisanti.

Los cachorros que no son vendidos son desechados por el galguero. 鈥淓stos perros simplemente se eliminan porque para ellos el negocio es mucho m谩s importante鈥, dijo Pacheco. Esto quiere decir que son abandonados a su suerte en las calles o sacrificados por sus 鈥渃uidadores鈥.

Fotograf铆a de cachorro galgo muerto y abandonado. Obtenida por la Agrupaci贸n Animal Home Longav铆.

Explotaci贸n animal

Antes de que el galgo compita en una carrera, tiene que estar unos 鈥15 d铆as sin poder ver la luz del sol, y tiene que estar encerrado en una jaula de uno por uno donde no se puede salir para poder conservar su musculatura al momento de trotar鈥, cont贸 el vocero de Galgo Libre Chile, Daniel Pacheco. Otras razones para 鈥渓iberar鈥 al perro de ese lugar, es que quieran realizar una monta forzada o quieran salir de cacer铆a con el animal. Es importante decir que bajo esas condiciones se suelen encontrar m谩s de tres perros.

Lamentablemente, hay otros procesos por los que el animal debe pasar para poder tener un 鈥渞endimiento mejor鈥. Para que el galgo est茅 excitado le hacen un tratamiento de droga, entre ellas, 鈥渁rs茅nico, estricnina (esta est谩 prohibida hace a帽os en Chile), coca铆na, entre otras. Son demasiadas drogas las que se implementan鈥, coment贸 Pacheco.

Desde Galgo Libre CL nos comentaron que las otras drogas utilizadas son las siguientes:

Anab贸licos

Ketamina

Ars茅nico

Cafe铆na

Efedrina

Morfina

Tramadol

Cardiot贸nicos

Por ejemplo, los anab贸licos son por definici贸n versiones artificiales de testosterona, la principal hormona sexual en los hombres. Es utilizado para que la hembra en competencia no entre en celo, y en invierno se usan para 芦concentrar calor铆as y para el aumento de la masa corporal鈥, dijo Pacheco. Uno de los efectos en los perros es que se da帽e el h铆gado, y que genere degeneraci贸n de los tendones ya que el anab贸lico produce un crecimiento acelerado, que es desproporcionado al aumento de la fuerza y tama帽o muscular.

Tambi茅n se utilizan otras drogas o sustancias para poder controlar el dolor que pueden sentir los perros, pues las carreras son exigentes para los animales. Entre ellas se encuentran los analg茅sicos y antiinflamatorios.

Los galgueros utilizan medicamentos de uso veterinario y humano que se recomiendan para tratar enfermedades respiratorias. Entre ellos se encuentra el Clembuterol (ag眉ita blanca) y el Dila T Bronquial (la imagen est谩 m谩s abajo). Esos remedios son utilizados 鈥渃omo cardiorrespiratorios y broncodilatadores鈥, comentaron desde Galgo Libre Chile. Adem谩s el primer anab贸lico mencionado sirve para aumentar la masa muscular. Entre sus efectos se encuentra 鈥渄olor de pecho y calambres musculares鈥, agregaron. Estos medicamentos 鈥渟e acumulan en ojos y v铆sceras鈥, dijo la organizaci贸n.

鈥淟uego de eso (del preparamiento y del uso de sustancias ilegales), si el perro pierde la carrera o gana, tienen que limpiarle el h铆gado para que pueda servir para que corra otra carrera, o simplemente muere鈥, dijo Pacheco. Esta limpieza se realiza mediante el uso de suero.

Es com煤n que los perros queden ciegos al ser inyectados por esta clase de drogas, ya que las sustancias ya nombradas destrozan las retinas y secan los ojos. En pocas oportunidades los rescatistas han podido recuperar la visi贸n de los galgos, a pesar de ser apoyados por alg煤n veterinario/a.

Fotograf铆a de dos perros galgos ciegos. Obtenida por la Fundaci贸n Colb煤n Animal (Fucan).

Es importante se帽alar que los galgueros cuentan con apoyo de m茅dicos veterinarios, pero es m谩s com煤n que esta clase de pr谩cticas las realicen ellos mismos. 鈥淟os galgueros pinchan a sus perros, ellos trabajan como veterinarios, ese es el gran problema鈥, afirm贸 Pacheco. Incluso, es normal ver que en los grupos de galgos se vendan de forma ilegal estos medicamentos, a pesar de que solo un especialista en animales deber铆a venderlos. Evidenci谩ndose el mercado negro de esta industria explotadora de animales. Otra forma de que los 鈥渃uidadores鈥 de esta raza puedan conseguir las drogas es compr谩ndolas a un narcotraficante o en las mismas carreras (lugar de venta de sustancias il铆citas).

Otra forma de maltrato animal es el abandono del perro, algo bastante com煤n en esta industria. 鈥淪i el galgo se quiebra, si sufre alg煤n problema en la carrera, despu茅s de eso suelen ser abandonados, y eso tambi茅n constituye un delito鈥, afirm贸 la abogada animalista, Celeste Jim茅nez. Los rescatistas de zonas rurales frecuentemente encuentran galgos en condiciones inhumanas en las calles o en campos abiertos, lo que se explica porque en las zonas m谩s campesinas o 鈥渆n las zonas perif茅ricas, alejadas de la ciudad鈥, seg煤n Jim茅nez, hay m谩s galgueros y can贸dromos.

Fotograf铆a de la galga Morocha, con tres fracturas y abandonada en el r铆o. Obtenida por la Agrupaci贸n Animal Home Longav铆.

En el proceso previo a la competencia hay crueldad, un punto que debiera ser sancionado por la justicia, pues en la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compa帽铆a, m谩s conocida como la ley Cholito, explicita que 鈥減or maltrato o crueldad se entender谩 toda acci贸n u omisi贸n, ocasional o reiterada, que injustificadamente causare da帽o, dolor o sufrimiento al animal鈥, se帽ala el documento. Tal y como se mencion贸 antes, e incluyendo el abandono.

Proyecto Ley Milagros

A fines de septiembre, unas semanas despu茅s de que se rechazara el proyecto de ley que buscaba prohibir las carreras de perros, una galga llamada Milagros fue encontrada en un campo ubicado en el sector de Bramadera, San Clemente, provincia de Talca. Estaba abandonada con el hocico amarrado con un alambre y ten铆a las cuatro patas atadas. La presidenta de la Fundaci贸n Colb煤n Animal (Fucan), Carolina Solorza, fue quien la rescat贸 y la llev贸 a la Cl铆nica Veterinaria El Maule, en Linares, donde se confirm贸 que su situaci贸n era cr铆tica. Los prediagn贸sticos apuntaban a que hab铆a sido v铆ctima de zoofilia, es decir, fue violada por un ser humano, pero eso no fue todo, despu茅s de este hecho aberrante fue golpeada y, seg煤n una entrevista que Solorza concedi贸 el 30 de septiembre a la Revista Mestizos, Milagros fue lanzada y encontrada en un canal.

Fotograf铆a obtenida de la Fundaci贸n Colb煤n Animal (Fucan).

En Fucan hicieron todo lo posible para rehabilitar a la galga, porque como fundaci贸n 鈥渓a llevamos a los mejores especialistas, la cambiamos de veterinarios para ayudarla鈥, coment贸 la encargada de comunicaciones y relaciones p煤blicas, Constanza Grisanti. Pero el estado de la galga era desolador, pues los m茅dicos veterinarios les informaron que, adem谩s de los da帽os ya mencionados, 鈥渁 Milagros le lleg贸 un palo o una piedra en la cabeza, por lo tanto, quedar铆a ciega鈥, agreg贸. El ocho de octubre 鈥渓a tuvimos que hacer dormir鈥, pues los da帽os f铆sicos y neurol贸gicos del ser vivo eran graves.

Fotograf铆a obtenida de la Fundaci贸n Colb煤n Animal (Fucan).

Lamentablemente en Chile hay varios casos de zoofilia, ante esto Grisanti afirm贸 que como fundaci贸n 鈥測a nos hab铆an tocado muchos casos de zoofilia de perros y de gatos. Las veterinarias nos dec铆an que era mucho m谩s com煤n de lo que uno quisiera que pasara鈥. Por lo mismo, Fucan junto a la excandidata a senadora, Celeste Jim茅nez, decidieron promulgar una ley que tipifique como delito a este tipo de maltrato animal para que existan penas efectivas en contra de los culpables.

El proyecto de Ley Milagros, en palabras de la abogada animalista, Celeste Jim茅nez, es una ley que busca 鈥渢ipificar el maltrato por v铆a de zoofilia como una pena que sea m铆nimo de cinco a帽os y un d铆a鈥, dijo. De esta forma el victimario no podr谩 acceder a beneficio de libertad antes de que se cumpla el tiempo. Esta 鈥渆s la misma pena que tiene una violaci贸n de un ser humano鈥, agreg贸 Jim茅nez.

La abogada cont贸 que lleva m谩s de veinte a帽os viendo casos de zoofilia en Chile, incluso ha presentado querellas en m谩s de una ocasi贸n a favor de los animales, y por lo mismo reconoci贸 que estos hechos 鈥渟on dif铆ciles de investigar porque la fiscal铆a no cuenta con suficientes recursos ni la Brigadas Investigadoras de Delitos Contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (bidema) para poder instar una mejor investigaci贸n鈥, agreg贸.

Las penas para quienes cometen el delito son bajas, puesto que van desde los 61 d铆as hasta tres a帽os de c谩rcel, a pesar de todo el da帽o que le ocasionaron al animal. La raz贸n es que la misma ley de tenencia responsable no dice que la zoofilia va a tener una pena en particular, y adem谩s, 鈥渆l delito de maltrato animal hoy d铆a habla de crueldad o maltrato animal por v铆as de acci贸n, omisi贸n o abandono鈥, coment贸. 鈥淟a ley espec铆fica dentro de la graduaci贸n de la pena las lesiones o da帽os menos graves de los animales, las graves y la muerte del animal, esa es la 煤nica graduaci贸n que hace la pena鈥, acot贸 Jim茅nez.

A pesar de que se est茅 hablando de un tipo de crueldad, existen casos en los que han condenado al victimario a trav茅s de una multa que va de las 2 UTM ($108.342 CLP) a 30 UTM ($1.625.130 CLP). Esto quiere decir que 鈥a ellos les va a doler 10 pesos pagar la multa鈥, sostuvo Jim茅nez, ya que en las carreras ellos pueden 鈥済anar 3 millones apostando en un fin de semana, esto quiere decir que las paga (la multa), se va a su casa y sigue con los galgos鈥, agreg贸. 鈥淵o me cuestiono seriamente que tengamos hoy en d铆a capacidad operativa y disposici贸n del sistema a sancionar realmente a los galgueros鈥, concluy贸 la activista, pues la 煤nica forma de proteger a los perros es a trav茅s de una prohibici贸n de la explotaci贸n animal.

驴Los galgueros son una mafia?

En los can贸dromos o canchas donde corren los perros proliferan actividades tales como las apuestas ilegales, el alcohol, la venta de drogas o ri帽as. Seg煤n la abogada Celeste Jim茅nez, 鈥渓as carreras en s铆, son caldo de cultivo delictual, no solo del maltrato animal, sino que de otros delitos tambi茅n, como asociaciones il铆citas y receptaci贸n鈥. Adem谩s, explic贸 que 鈥渟i los fiscales se metieran a investigar una pura carrera, habr铆a varias causas, no solo maltrato鈥.

El vocero de Galgo Libre Chile, Daniel Pacheco, explic贸 que muchos galgueros 鈥渄edican su vida completa a criar perros galgos, porque son m谩quinas de plata鈥. Lo que se relaciona con una de las grandes problem谩ticas de las carreras de perros galgos que son las apuestas, ya sean legales o ilegales (que es el caso de los galgos), ya que fomentan la posibilidad de ama帽o de los eventos y competencias. Otro factor relacionado a lo ya mencionado es la llegada de organizaciones delictivas como el narcotr谩fico. Pacheco justamente coment贸 que 鈥渁hora que se meti贸 el narcotr谩fico, para ellos es como lavado de dinero, pero para los otros galgueros es ludopat铆a, por ejemplo, hombres que se gastan todo lo que tienen en una carrera y despu茅s no pueden llegar con nada a la casa porque se gastan todo鈥.

La venta de drogas anabolizantes para los perros es otra problem谩tica relacionada a las carreras, este comercio negro se concreta mediante grupos de Facebook, WhatsApp (como se muestra en las fotos siguientes) y tambi茅n gracias a veterinarios inescrupulosos. Estos 煤ltimos hacen uso indebido de las facultades que otorga la profesi贸n de veterinario, y participan de la compraventa de productos para mejorar el rendimiento y/o recuperaci贸n de los animales.

Miembros de las agrupaciones como Galgo Libre Chile, Fucan y la activista Celeste Jim茅nez, han recibido amenazas por parte de los galgueros. Mediante redes sociales y resguardando su identidad, cuentas de personas dedicadas a las carreras de perros han tratado de intimidar a Daniel P, quien nos dice que 鈥渓as amenazas son constantes鈥. A pesar de este contexto que amedrenta a los activistas, ellos no bajan los brazos y est谩n sumamente decididos a seguir protegiendo los derechos de los animales en el territorio nacional y sudamericano.

Adem谩s de lo ya mencionado, los galgueros 鈥渢ienen una din谩mica de protecci贸n de la actividad a trav茅s de las amistades y contactos (con carabineros y municipalidades)鈥, coment贸 Jim茅nez. Por lo mismo, los animalistas de zonas perif茅ricas que saben donde se encuentran los galgueros, 鈥渢ienen miedo de denunciar situaciones de maltrato o explotaci贸n animal, porque los conocen. Los mismos que rescatan perritos, son los que hacen la denuncia鈥, agreg贸. Entonces, 鈥渁 ellos los amedrentan los galgueros鈥, coment贸. En cuanto a los carabineros, algunos de ellos 鈥渘o se quieren meter en problemas porque es un pueblo chico鈥, dijo. Tal y como dice el dicho: 鈥減ueblo chico, infierno grande鈥, concluy贸.