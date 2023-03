–

De parte de Todo Por Hacer March 29, 2023 475 puntos de vista

El caso de las 8 compa帽eras de la PAH de Guadalajara, imputadas por una protesta frente a una sucursal bancaria de Caixabank en 2017, puede terminar con la detenci贸n y puesta a disposici贸n judicial de las activistas tras la orden de la jueza de lo penal n潞1 de Guadalajara, Mar铆a del Carmen Molina Mansilla, de celebrar el juicio a puerta cerrada. La orden busca evitar la presencia de los observadores de Amnist铆a Internacional que solicitaron formalmente su asistencia.

La jueza es conocida por los movimientos sociales, ya que fue trasladada a Guadalajara tras su paso por el juzgado de violencia de g茅nero de Gasteiz, por la pol茅mica generada tras preguntar a una v铆ctima de violaci贸n 芦si hab铆a cerrado bien las piernas禄. Y por lo tanto, que la hayan asignado a este caso no es casualidad, se帽alan desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara.

Las encausadas se declaran en rebeld铆a y aguardan su detenci贸n. 芦Nos tendr谩n que sentar en el banquillo esposadas, y con toda la sociedad de Guadalajara como testigo; porque s铆, somos culpables de impedir que Caixabank dejara en la calle a una familia禄, declararon cuando anunciaron su decisi贸n de no comparecer ante el juzgado.

Juicio a puerta cerrada, campa帽a de rebeld铆a de las activistas

El juzgado de Guadalajara acord贸 el pasado 21 de febrero la celebraci贸n a puerta cerrada del juicio que enfrenta a 8 activistas de la PAH a penas de entre 1 y 3 a帽os y medio de prisi贸n, por la protesta que el 5 de diciembre de 2017 realizaron en la sucursal de Caixabank de Cabanillas del Campo, en la que reclamaban el aplazamiento de un desahucio de una familia de la localidad previsto pocas semanas despu茅s.

Seg煤n Amnist铆a Internacional, este caso presenta caracter铆sticas graves de vulneraci贸n del derecho a la protesta pac铆fica. El organismo manifiesta preocupaci贸n por el hecho de que estas ocho personas fuesen privadas de libertad por un tiempo aproximado de ocho horas y enfrenten penas de privaci贸n de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia y de coacciones, pese a la naturaleza totalmente pac铆fica de la acci贸n de desobediencia civil realizada.

El juzgado, en el juicio que se iba a celebrar inicialmente el pasado 30 de noviembre, impidi贸 el acceso a la Sala de Vistas de los observadores de la ONG, as铆 como del p煤blico interesado en acudir al juicio, en un acto ins贸lito precisamente por el inter茅s suscitado por el proceso. No obstante, la vista se suspendi贸 por la huelga que mantienen hasta el d铆a de hoy los Letrados de la Administraci贸n de Justicia (los antiguos secretarios judiciales). Sin embargo, la providencia firmada por la magistrada titular ha acordado, esta vez por escrito, que el juicio que se ha se帽alado para el 5 de abril sea vetado al p煤blico, incluyendo a los observadores independientes. La defensa de las personas imputadas ha recurrido la decisi贸n, recurso que probablemente sea resuelto por la Audiencia Provincial de Guadalajara, y donde el juzgado, sin esperar dicha resoluci贸n, ha ordenado celebrarlo igualmente.

La jueza de 芦las piernas bien cerradas禄, misoginia en la judicatura

Seg煤n la defensa de los activistas, el derecho a un juicio p煤blico es un derecho 芦de alcance constitucional y una garant铆a de las personas acusadas que solo puede prescindirse de 茅l de manera muy excepcional y justificada禄. Seg煤n la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, esta decisi贸n revela que no va a haber un juicio justo.

芦驴Por qu茅 esa falta de transparencia?, 驴qu茅 miedo tiene la jueza a cargo de este proceso de que sus decisiones o interrogatorios sean observados por el p煤blico?, 驴por qu茅 ese derecho se cercena sin justificaci贸n?. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha levantado todas las restricciones de acceso a sedes judiciales, 驴qu茅 quiere esconder la jueza?禄, se se帽ala desde la Plataforma.

Mar铆a del Carmen Molina Mansilla, jueza titular del Juzgado de lo Penal n潞 1 de Guadalajara lleg贸 a la ciudad tras su paso por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gasteiz, separada por la puerta trasera tras practicar un dur铆simo y violento interrogatorio a una v铆ctima de violaci贸n, a quien lleg贸 a preguntar, entre otras cosas, 芦si hab铆a cerrado los 贸rganos femeninos禄 durante la agresi贸n.

Seg煤n la Asociaci贸n Clara Campoamor, que por estos hechos interpuso una denuncia contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial, 贸rgano que evit贸 pronunciarse, se menciona que el comportamiento autoritario y abusivo de esta jueza es habitual y conocido.

La imposibilidad de un juicio justo, aboca a la detenci贸n de las activistas

Desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara han anunciado que no pueden asumir someterse a un juicio sin garant铆as. 芦Un juicio en el que no se respetan las garant铆as b谩sicas de quien es sentado en el banquillo, es una condena segura禄, por lo que no van a asistir a una vista 芦donde se pretende impedir que un proceso, que ser谩 analizado como caso testigo en materia de derechos humanos en instancias internacionales, se realice sin que la sociedad en su conjunto pueda evaluar si fueron respetados los derechos de todas las partes. Un juicio que comienza cercenando garant铆as no podemos convalidarlo con nuestra participaci贸n禄.

La ley de enjuiciamiento criminal permite celebrar el juicio en ausencia de los acusados siempre y cuando las penas solicitadas no excedan de los 2 a帽os de prisi贸n, pero al formular Caixabank acusaciones superiores, es obligatoria su intervenci贸n en el juicio, lo que aboca a que las personas imputadas sean puestas en b煤squeda y captura al no presentarse voluntariamente.

Para la defensa 芦la ley es muy clara en ese sentido; para determinar la posibilidad de los llamados 芦juicios en ausencia禄 se deber谩 tener en cuenta la solicitud de condena contenida en los escritos de conclusiones provisionales, sin que se pueda admitir una modificaci贸n de las penas solicitadas sin el conocimiento del acusado ausente, ya que ser铆a un evidente fraude de ley禄.

La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha anunciado que las #8deCaixabank no se presentar谩n a juicio en estas condiciones. 芦Nos tendr谩n que llevar por la fuerza, y con toda la sociedad de Guadalajara como testigo禄.