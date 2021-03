–

De parte de Todo Por Hacer March 27, 2021 9 puntos de vista

Este curso comenzaba para el Sindicato de Ense帽anza e Intervenci贸n Social de la CNT-AIT de Madrid con la convocatoria de huelga en la ense帽anza no universitaria por la falta de planificaci贸n y medidas frente a la COVID-19. La huelga se ha ido prorrogando y, en la actualidad, sigue activa de forma 芦instrumental禄 como 煤nica medida efectiva para que las trabajadoras vulnerables del sector tengan la posibilidad de proteger su salud. Cabe mencionar que dicha huelga no ha sido una iniciativa del sindicato, sino que la propuesta part铆a de diversas asambleas de docentes y el sindicato se ha limitado a dar su apoyo y cobertura.

Cr贸nica de una muerte anunciada

A finales de diciembre, y despu茅s de varias reclamaciones verbales, la Secci贸n Sindical del I.E.S. Felipe II, ubicado en el barrio de Moratalaz, se re煤ne con la direcci贸n del centro. En la reuni贸n se expone el riesgo al que se estaban exponiendo dos conserjes de la secci贸n considerados personal de riesgo frente al contagio por SARS-CoV-2, ya que ten铆an patolog铆as previas que la direcci贸n conoc铆a. Estaban siendo obligadas a subir a las plantas superiores del edificio donde se ubican las aulas y ten铆an que estar toda su jornada laboral sentados en una silla junto a una mesa situados en un pasillo por donde transitan las estudiantes y el resto de personal del I.E.S. En esta reuni贸n se propuso una soluci贸n muy b谩sica y, a nuestro entender, f谩cil de llevar a cabo. Se solicit贸 que, de considerarse imprescindible la presencia del personal de conserjer铆a en las plantas superiores, se instalaran unas cabinas que les aislaran de forma conveniente y, hasta entonces, que el personal de riesgo no subiera a dichas plantas y realizara su actividad en la conserjer铆a, una sala aislada por la que no transita ni alumnado ni otro personal. No se lleg贸 a ning煤n tipo de acuerdo y adem谩s, en un lamentable intento de lavarse las manos, dijeron que no se opon铆an a que el propio personal de conserjer铆a intercambiase sus turnos de la forma que quisieran. Esto lo dec铆an a sabiendas de la falta de empat铆a y de solidaridad de las otras tres conserjas del instituto y obviando que es la direcci贸n del centro quien tiene la competencia para la organizaci贸n de los turnos. En definitiva, no se lleg贸 a ning煤n tipo de acuerdo que protegiese al personal m谩s vulnerable.

Antes del finalizar el mes de enero, Marijose, nuestra compa帽era, se contagia por el coronavirus y, pocos d铆as despu茅s, es ingresada en el Hospital Gregorio Mara帽贸n. La semana anterior a que se tenga conocimiento de su contagio estuvo obligada a realizar su turno de trabajo en las plantas superiores del centro. Y ahora sabemos que hubo alumnado contagiado en su misma ubicaci贸n esos d铆as. M谩s tarde, debido a sus patolog铆as previas tuvo que ser ingresada en la UCI y finalmente fallece en el propio hospital el d铆a 3 de marzo.

El d铆a despu茅s del fallecimiento de Marijose, marchamos m谩s de medio centenar de compa帽eras desde el intercambiador de Pavones hasta las puertas del instituto llevadas por la rabia que nos produc铆a la muerte de nuestra compa帽era cuando habr铆a sido f谩cilmente evitable. Entre esas compa帽eras estaban las del colectivo Distrito Catorce que, desde el principio de este conflicto, han estado apoy谩ndonos. All铆 nos esperaba una nutrida comitiva policial (local y nacional) que impidi贸 que nos acerc谩semos al centro e incluso trat贸 de impedir que reparti茅semos el comunicado informativo entre el alumnado.

No creemos que se pueda obviar que la 芦autoridad禄 es el elemento b谩sico bajo el que se sustentan los centros de ense帽anza en este modelo educativo que padecemos. La autoridad se ejerce sobre todo contra los y las estudiantes, pero tambi茅n a modo ejemplarizante contra cualquier trabajadora que haga alg煤n tipo de reivindicaci贸n. Incluso cuando lo 煤nico que persiga la reivindicaci贸n sea proteger su vida.

La direcci贸n del I.E.S. Felipe II dice, de forma recurrente, que no hay ninguna certeza de que Marijose se contagiase en el instituto. Eso es del todo cierto. No tenemos certeza ni la vamos a tener nunca (aunque Marijose, por medio a contagiarse a penas sal铆a y solo se desplazaba de casa al trabajo), al igual que tampoco se podr谩 asegurar con rigor que el contagio haya sido fuera. De lo que tenemos certeza es de que no se llevaron a cabo las medidas preventivas que se propusieron, de que no se tuvo en cuenta que Marijose era personal de riesgo frente al contagio y que la vida de las trabajadoras no es una prioridad para la direcci贸n del centro.

El sindicato convoc贸 tres d铆as de huelga en el I.E.S. como repulsa a la negligente actuaci贸n de la direcci贸n y una manifestaci贸n por el barrio de Moratalaz como jornada de luto y homenaje a nuestra compa帽era Marijose.

La lucha contra la impunidad por la muerte de nuestra compa帽era Marijose seguir谩. Tomamos unas palabras del comunicado le铆do por las compa帽eras de Distrito Catorce en la pasada manifestaci贸n: 鈥si su lucha es hasta matar, nuestra lucha ser谩 hasta morir鈥.

Caja de Resistencia para apoyar la huelga indefinida del compa帽ero de Marijose y las acciones de denuncia: ES46 1491 0001 2221 5841 7523

Por el Sindicato de Ense帽anza e Intervenci贸n Social de la CNT-AIT de Madrid