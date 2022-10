–

De parte de CGT El Picador October 4, 2022 230 puntos de vista

Cifras de negocio Accenture en este ejercicio (septiembre 21 – agosto 22):

Beneficios de 6.961 millones , un 16,4% incremento.

, un incremento. Ingresos de 62.000 millones , un 22% de incremento.

, un de incremento. En Europa, la cifra de negocio es de 20.263 millones, un 21% incremento.

El año anterior ya veníamos de cifras récords en cuanto a ingresos y beneficios, por lo que estamos hablando de incrementos en los dos últimos ejercicios que rondan el 40%.

Nuestras cifras de negocio en este ejercicio:

Subida IPC: + 9% .

. Subida gasolina: +98%, 1200 € incremento consumo medio/año.

incremento consumo medio/año. Subida luz: +60%, 500 € incremento consumo medio/año.

incremento consumo medio/año. Subida gas: +50%, 600 € incremento consumo medio/año

incremento consumo medio/año Subida euribor: +1,9%, 2136 € incremento en hipoteca media.

incremento en hipoteca media. Subida cesta bienes básicos: +15,2%, 830 € incremento consumo medio/año.

incremento consumo medio/año. TOTAL: + 5.266 € incremento gastos solo en estos conceptos.

Soluciones propuestas por la empresa:

Subidas 0% a un gran número de compañer@s.

a un gran número de compañer@s. Importes de dietas y desplazamientos , lo que cobramos por comida y transporte cuando hacemos horas extras, sin actualización desde 2005, 8 € para que comas tras tu ingreso en nómina.

, lo que cobramos por comida y transporte cuando hacemos horas extras, para que comas tras tu ingreso en nómina. Ayuda comida , los antiguos tickets restaurant, 9 €, sin actualizar desde 2007 .

, los antiguos tickets restaurant, . Ayuda teletrabajo, sin cláusula de revisión importes , con una subida de 60% en la luz y previsiones de +50% en el recibo de gas este invierno.

, con una subida de en la y previsiones de en el recibo de este invierno. Dietas nacionales e internacionales , ni el más antiguo de los compañer@s ha visto una actualización, los mismos importes desde que se creó el logo de Accenture .

No os dejéis engañar, no les importamos NADA, nos exprimen sacando lo máximo de nosotr@s a cambio de lo mínimo posible, racaneándonos cualquier mejora solicitada por vuestros representantes, mientras, año tras año baten récords de ingresos y de beneficios, beneficios no caídos del cielo, sino sudados y generados por el excelente trabajo desempeñado por todos los compañer@s.

Como consecuencias de este maltrato más de 1300 bajas voluntarias durante el último ejercicio, un 20% de rotación de la plantilla, lo que supone una constante fuga de talento y el consiguiente sobreesfuerzo de los compañer@s que permanecemos en la empresa. La empresa no es atractiva, sus condiciones laborales no son buenas, no pueden retener el talento, pero lo peor es que no les importa, en su modelo de negocio, una auténtica “cárnica”.

Aquí tenemos el mapa de situación, dato mata relato, que no vengan a vendernos motos, charlas de Domingo, Flex Choice, Flex place to work, Total rewards, Mental Health….

Desde CGT reclamamos que se realice un reparto digno y equitativo de la riqueza generada entre tod@s, exigimos una subida salarial mínima del IPC para todos los emplead@s y una actualización de los importes abonados en los distintos conceptos enumerados anteriormente.

Año tras año y reunión tras reunión esta exigencia se pone sobre la mesa y obtenemos un NO por respuesta. Nos gustaría que ese NO, viajara también en sentido inverso cada vez que nos soliciten hacer un sobreesfuerzo, que nuestro contador de horas extras permanezca a cero hasta que no actualicen salarios e importes (recordarte que las horas extras son totalmente voluntarias). Debemos tener en mente estas cifras y datos y recordar la empatía que generamos a nuestros empleadores antes de hacer una vez más el “pringado”, nosotros somos los artífices de esos magníficos beneficios y no obtenemos ni las migajas del pastel.

La situación es insostenible y así se lo volveremos a transmitir a la empresa en las próximas reuniones, no perdemos la esperanza de que su mezquindad y su egoísmo algún día llegue a su fin.