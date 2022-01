–

La semana pasada ocup贸 algunos

titulares el rifirrafe -menor- que tuvo la ministra de Igualdad, Irene Montero,

con el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Jos茅 Mar铆a Alonso. La ministra

estaba invitada al Foro de Justicia que organizaba el Colegio, e hizo una serie

de declaraciones sobre la justicia patriarcal y la necesidad de que este

importante servicio p煤blico tenga perspectiva de g茅nero. El decano, despu茅s de

defender la necesidad de una justicia m谩s especializada y m谩s centrada en la

protecci贸n de las v铆ctimas de violencia de g茅nero, dijo las frases de la

pol茅mica: 芦No estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia

feminista. Como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia

machista. Tenemos que tener una justicia independiente禄.

Montero contest贸 y el intercambio sigui贸 en un tono bastante cordial. Sin embargo, estas palabras de Alonso (a

las que se podr铆a aplicar el calificativo de 芦desafortunadas禄 si uno no

quisiera hacer mucha sangre) se hicieron virales, y Alonso sinti贸 la necesidad

de enviar una carta a los colegiados en la que aclaraba su posici贸n. Esta

carta, dividida en cinco puntos, ven铆a a decir lo siguiente:

1.- El ICAM invita a sus

actividades a cuantas personas sean de inter茅s para la profesi贸n, y la ministra

de Igualdad lo es porque tiene competencias en materias que afectan al

ejercicio profesional (igualdad, conciliaci贸n, lucha contra la VG). Supongo que

con este p谩rrafo pretend铆a desactivar las cr铆ticas de los sectores derechistas

del Colegio, que vendr铆an en el sentido de 芦qu茅 hace esta feminazi en nuestros

venerables salones禄.

2.- El principio de igualdad es

important铆simo (no se equivoca aqu铆 Alonso, ya que la igualdad es, a la vez, un

principio informador del ordenamiento y un derecho fundamental) y la abogac铆a

est谩 implicada al m谩ximo en su consecuci贸n. As铆, el derecho de defensa, que es

el que garantizan los abogados, debe ser concedido a todo el mundo sin que

importen circunstancias personales y sociales.

3.- Para salvaguardar el derecho de

defensa, los jueces tienen que ser independientes e imparciales, es decir,

sujetarse solo al derecho. A esto se le llama 芦desinter茅s objetivo禄: la

actividad jurisdiccional (aplicar el derecho al caso concreto) es un fin en s铆

mismo, no un medio para alcanzar otro objetivo que le interese al juez. Al juzgar

hay que alejarse de cualquier visi贸n pol铆tica.

4.- La violencia sobre la mujer

es una lacra. Toda la sociedad, abogac铆a incluida, debe implicarse en su erradicaci贸n.

5.- Al enjuiciar un hecho no se

puede tener en cuenta la opini贸n p煤blica que se suscita sobre el mismo. Los prismas

pol铆ticos no pueden 芦perturbar la recta y serena aplicaci贸n del Derecho por los

Tribunales禄. Tampoco se puede criticar la actividad judicial por medio de 芦descalificaciones

generales al abrigo de pretendidos sesgos禄, sino que las cr铆ticas han de hacerse

en 芦estrictos criterios t茅cnicos禄 y en las v铆as de recurso previstas por la

ley.

He glosado la carta entera porque

me voy a referir mucho a ella y porque ejemplifica muy bien una cierta visi贸n

del derecho y de la justicia que se tiene desde lo institucional. Lo primero

que quiero destacar es que, como ya he dicho m谩s arriba, todo el intercambio

fue cordial. La ministra respondi贸 de manera firme pero amable a las cr铆ticas

del decano, y la carta posterior de este se escribe en t茅rminos generales y no

en forma de ataque.

Y eso es as铆, sospecho, porque

ministra y decano est谩n m谩s cerca de lo que la prensa ha querido mostrar. Ambos

coinciden en el gran problema que es la violencia de g茅nero y en la necesidad

de que las soluciones a las mismas sean jur铆dicas. As铆, la respuesta de Montero

al 芦ni machismo ni feminismo禄 de Alonso fue, aparte de aclarar la confusi贸n,

las siguientes palabras: 芦estamos proponiendo, simplemente, que podamos vivir

en igualdad con todos nuestros derechos garantizados禄. Antes de eso, seg煤n el

resumen publicado por ElDiario.es, la ministra hab铆a reivindicado el derecho como

herramienta para eliminar situaciones de injusticia. Diferentes lenguajes para

ideas que, si no son similares, s铆 pueden dialogar y entenderse.

Entonces 驴por qu茅 el desacuerdo? Es

dif铆cil de entender si no est谩s en el mundillo jur铆dico. La cuesti贸n es que,

desde que entramos en la carrera de Derecho, estamos mamando una ideolog铆a

complaciente sobre lo importante que somos para el funcionamiento del sistema. Se

habla del 芦tercer poder del Estado禄, el 煤nico que aparece definido en la Constituci贸n

como poder, garante de los derechos fundamentales y del buen funcionamiento de

las instituciones. Y el ep铆tome de esta ideolog铆a es la figura del juez: un

funcionario que ha estudiado una oposici贸n complicad铆sima, que es independiente

(nadie le puede dar 贸rdenes) y que ejerce la funci贸n de Impartir Justicia solo

con base en el derecho.

Esta ideolog铆a judicial entiende

que todas las personas que trabajamos en el mundillo contribuimos, por

supuesto, a este ideal de impartir justicia, pero nadie de manera tan perfecta

como el juez: abogados y procuradores son profesionales sujetos a los deseos de

su cliente, el LAJ y sus subordinados son funcionarios que ejercen tareas de

apoyo, el fiscal est谩 inserto en una estructura jer谩rquica. Todos tienen funciones

importantes, pero el que representa al sistema es el juez, que dicta sentencias

y autos (隆resuelve conflictos aplicando el derecho!) desde un trono de

independencia e intangibilidad. Como un tribuno romano o, en las versiones m谩s

desatadas de esta ideolog铆a masturbatoria, como un semidi贸s.

Esto y no otra cosa es lo que

permea la intervenci贸n del decano y su carta posterior. Los jueces no deben ser

ni machistas ni feministas, los jueces deben ser profesionales, independientes,

capaces de ese 芦desinter茅s objetivo禄 que les permita juzgar los casos con

justicia. Porque si no es as铆, si admitimos que los jueces son personas como

las dem谩s y que tienen su ideolog铆a, sus sesgos y sus man铆as (y que todo eso

influye a la hora de juzgar), se nos cae encima todo el edificio judicial.

Y es curioso, porque si alguien

tiene oportunidad de conocer jueces con la ideolog铆a marcada, con sesgos,

endiosados o mani谩ticos es precisamente un abogado. A veces, por supuesto, los

jueces son capaces de 芦ponerse la m谩scara禄 y aparentar ese desinter茅s objetivo.

Otras veces te tienen hostilidad, a ti o a tu cliente, desde que entras en sala

y la sentencia refleja esa situaci贸n. No es que los jueces sean una casta de

malvados, es que son seres humanos, y seres humanos de una extracci贸n social

muy concreta, por lo general. No pueden quitarse todo su bagaje mientras se

ponen la toga.

No es posible ser 芦ni machista ni

feminista禄. En mi experiencia, lo m谩s normal, salvo para fan谩ticos, es tener

una mezcla de ambas cosas: ideas machistas m谩s o menos enquistadas dentro de un

pensamiento gen茅ricamente feminista, favorable a la igualdad de oportunidades y

contrario a la violencia sexual y de g茅nero. Y los jueces no son esa 芦boca muda

de la ley禄 que cre铆an en la Ilustraci贸n: los jueces interpretan la ley, y esa

interpretaci贸n se hace con arreglo a criterios t茅cnicos y a principios jur铆dicos,

por supuesto, pero tambi茅n a valores personales, generalmente no declarados. Aunque

las sentencias est茅n motivadas, lo normal es decidir primero el sentido del

fallo y luego escribir la motivaci贸n. Y si el sentido del fallo se ha decidido,

aunque sea en parte, por razones extrajur铆dicas (es decir, ideol贸gicas), no hay

que preocuparse, que el papel lo aguanta todo y podr谩n encontrarse razonamientos

que lo sustenten. Anda que no hay ejemplos.

Los jueces no son semidioses y el

芦desinter茅s objetivo禄, la pura sujeci贸n al derecho, puede intentarse y quiz谩s

lograrse en algunos casos. La rutina, la profesionalidad y la necesidad de

juzgar siete pleitos en una ma帽ana ayudan, qu茅 duda cabe. Pero no podemos

pretender que jueces y magistrados dejan de ser seres humanos con sus valores,

sus problemas, sus sesgos y sus cositas cuando entran en el Juzgado. La ideolog铆a

(que no tiene por qu茅 ser un conjunto de postulados articulados y racionales,

que suele ser m谩s bien una amalgama de asunciones y puntos de vista) se cuela

siempre en todo lo que hacemos las personas.

Claro, el problema es que toda

esta inflaci贸n de la figura del juez es, como ya he dicho, un discurso

aspiracional: el juez es el que mejor representa al sistema judicial. Si admitimos

que los jueces son gente normal, que puede existir una justicia patriarcal (que,

de hecho, existe una justicia patriarcal) y que la soluci贸n a la misma es la perspectiva

de g茅nero y la educaci贸n en feminismo, pues entonces 驴qu茅 soy yo, un simple abogado?

Si los semidioses resultaron ser mortales muy normalitos, los que ya 茅ramos mortales

somos escoria. Por supuesto, estoy exagerando. Pero no mucho.

Ni siquiera he desarrollado otra

idea sobre la que tambi茅n podr铆amos hablar, y es que el derecho es ideolog铆a

legislada. 驴Para qu茅? Esto es m谩s primario: diga lo que diga el derecho, su

interpretaci贸n pasa por el filtro de seres humanos, que nunca pueden alejarse

demasiado de su condici贸n de tales. As铆 que s铆, para luchar contra la violencia

de g茅nero y todos esos problemas que tanto preocupan a Jos茅 Mar铆a Alonso, es

necesaria perspectiva de g茅nero en los jueces. Porque no ser ni machista ni

feminista es, mucho me temo, algo imposible.

