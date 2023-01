–

Los pediatras identifican las pr谩cticas inseguras, ineficientes o de escaso valor para tratar la salud infantil.

Prescribir medicamentos en cucharadas en lugar de miligramos, recetar antibi贸ticos o jarabes antitusivos, mucol铆ticos o expectorantes para el resfriado, retirar el gluten de la dieta sin causa justificada, pinzar precozmente el cord贸n umbilical del reci茅n nacido o separarlo de su madre si hay otra alternativa son algunas de las muchas pr谩cticas que m茅dicos y personal sanitario en general han de evitar cuando atienden a la poblaci贸n infantil.

As铆 se recoge en la gu铆a de “No hacer” que el comit茅 de calidad asistencial y seguridad del paciente de la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a (AEP) acaba de publicar y en la que los pediatras identifican las pr谩cticas inseguras, ineficientes o de escaso valor que deben evitarse en los distintos 谩mbitos de la atenci贸n pedi谩trica.

Esta gu铆a gana relevancia si se tiene en cuenta que unos dos millones de ni帽os y adolescentes (el 30% de la poblaci贸n infantil) no son atendidos por pediatras cuando est谩n enfermos porque no hay suficientes especialistas y en muchos centros de salud o servicios de urgencias les atienden los m茅dicos de familia. Y, como explican desde la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a, los ni帽os y adolescentes no son adultos peque帽os, tienen sus propios s铆ntomas y patolog铆as y deben recibir atenci贸n espec铆fica.

“En la atenci贸n de los ni帽os y adolescentes hay algunas pr谩cticas que no son adecuadas o que no aportan nada e incluso pueden perjudicar”, explica la doctora Aurora Madrid, coordinadora del comit茅 de la AEP que ha elaborado el documento en el que se unifican recomendaciones emitidas desde las diferentes sociedades pedi谩tricas, desde las especializadas en farmacolog铆a hasta la centrada en los cuidados intensivos, pasando por los pediatras de atenci贸n primaria, de atenci贸n hospitalaria, urgencias o neonatolog铆a.

Sobre los medicamentos

Entre las recomendaciones de “no hacer” del comit茅 de medicamentos de la AEP y del grupo espa帽ol de Farmacia Pedi谩trica de la Sociedad Espa帽ola de Farmacia Hospitalaria figura por ejemplo, el guardar medicamentos en un envase diferente al original o dejarlos a la vista y alcance de los ni帽os.

Tambi茅n se insta a los m茅dicos a no dar a los padres y cuidadores la medicaci贸n por escrito sin antes explic谩rselo de forma oral y asegurarse de que lo entienden. Y no recetar por cucharadas o mililitros sin especificar los miligramos o la concentraci贸n.

Igualmente, se recuerda que no deben prescribir ning煤n medicamento sin comprobar antes el peso actual del beb茅 o del ni帽o y verificar posibles alergias o contraindicaciones.

En atenci贸n primaria

La primera recomendaci贸n sobre lo que los m茅dicos o enfermeras de atenci贸n primaria no han de hacer es “retirar el gluten de la dieta sin causa justificada”. Tambi茅n se les conmina a no tratar el dolor de garganta (faringoamigdalitis) con antibi贸ticos sin haber confirmado antes con un test que se trata de una infecci贸n bacteriana. Y se les pide que eviten el uso de f谩rmacos “de baja utilidad terap茅utica” como mucol铆ticos, expectorantes, antitus铆genos, antihistam铆nicos, descongestivos, antibi贸ticos o corticoides para tratar el resfriado (rinofaringitis aguda).

Por otra parte, y en l铆nea con lo aconsejado por los especialistas en farmacia pedi谩trica, se pide a los m茅dicos que no receten inhaladores para el asma sin ense帽ar antes al ni帽o y a la familia c贸mo aplicarlo a cada edad.

Otra de las recomendaciones es no retrasar la administraci贸n de adrenalina por v铆a intramuscular en la anafilaxia.

En los hospitales

La gu铆a de “no hacer” de los pediatras tambi茅n recoge muchas recomendaciones referidas al trato y a los cuidados que se dan a los beb茅s en las urgencias, durante los ingresos hospitalarios, en las unidades de cuidados intensivos o nada m谩s nacer.

En el caso de los neonatos, por ejemplo, se pide que no se separe al binomio madre-hijo siempre que haya una alternativa posible, que no se pince precozmente el cord贸n umbilical en reci茅n nacidos que no precisen reanimaci贸n, que no se administren antibi贸ticos sin justificaci贸n, o que no se realicen t茅cnicas invasivas sin haber valorado y manejado antes el dolor con medidas farmacol贸gicas. En esta l铆nea de evitar dolor innecesarios, se insta a no cambiar los ap贸sitos de v铆as centrales diariamente como rutina, sin valorar si realmente es necesario.

Por lo que respecta a los casos de urgencias pedi谩tricas, algunas de las pr谩cticas a evitar son administrar agua, leche o carb贸n activado en caso de que la criatura haya ingerido alg煤n producto t贸xico en casa, no comunicar cualquier sospecha de maltrato o abuso o, de nuevo, dar antibi贸ticos sin constatar antes su necesidad emp铆rica.

