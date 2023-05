–

De parte de Briega May 7, 2023 158 puntos de vista

Durante la semana pasada el grupo de la Red Jur铆dica Antirracista de apoyo a presas del m贸dulo de mujeres del CIE denunci贸 la inminente deportaci贸n de una mujer serbia, madre de dos ni帽es. La situaci贸n era especialmente grave debido a que al internarla en el CIE fue separada de sus hijes y se vio obligada a suspender la lactancia de uno de elles, de 11 meses.

En primer lugar, el internamiento no se deber铆a haber producido debido a la situaci贸n de la mujer y su criatura, seg煤n lo disponen las propias circulares que emite el Ministerio del Interior. La gravedad de la situaci贸n fue comunicada y denunciada a distintas autoridades y organismos responsables, relacionados con la protecci贸n de los derechos de las mujeres, derechos humanos, justicia y migraciones. Pese a que existieron promesas, las respuestas no llegaron. Lo 煤nico que logr贸 paralizar la deportaci贸n fueron medidas dr谩sticas que la propia mujer decidi贸 tomar horas antes del traslado al aeropuerto frente a la posibilidad de perder el contacto con sus hijes.

En un contexto donde gobiernan partidos feministas y de izquierdas, cuesta dimensionar que una mujer sea separada de su criatura e interrumpida de manera forzosa la lactancia por el hecho de encontrarse en situaci贸n administrativa irregular. Y que la 煤nica posibilidad de detener tal injusticia fuera la de poner en riesgo su propia vida. Lo cual vulnera todos los derechos fundamentales que el Reino de Espa帽a dice proteger.

Sin embargo, la separaci贸n forzadas de madres de sus hijas e hijos es una de las muchas violencias racistas, capitalistas y patriarcales que se perpet煤an contra de las mujeres migrantes y racializadas, en especial a aquellas que se encuentran privadas de su libertad. Esta situaci贸n no es excepcional, hay m谩s mujeres en situaci贸n similar en el CIE de Barcelona y es una pr谩ctica tambi茅n denunciada en el CIE de Aluche, Madrid.

Cuesta tratar de encontrar explicaciones a situaciones como estas donde multiplicidad de violencias institucionales se ejercen sobre personas que deber铆an ser protegidas por el sistema jur铆dico. 驴C贸mo es posible que normalicemos que criaturas lactantes sean separadas de sus madres y que las madres migrantes sean doblemente castigadas por no tener papeles? 驴Por qu茅 continuamos aceptando que el Estado de manera reiterada coloque a ni帽es migrantes y racializades en situaci贸n de desamparo y violencia? 驴Por qu茅 aceptamos que se ponga en riesgo la vida de la madre? 驴Por qu茅 existe total indiferencia desde las administraciones y movimientos feministas ante estas injusticias?

Angela Davis explica que la ideolog铆a de la maternidad no se extendi贸 a todas las mujeres, las esclavas no eran consideradas madres. Puesto que no entraban dentro de las categor铆as 鈥渕adres鈥 si no 鈥減aridoras鈥, sus criaturas pod铆an ser arrancadas de ellas con entera libertad. De hecho, judicialmente se justificaba que no ten铆an ning煤n derecho leg铆timo sobre sus hijos. Una larga genealog铆a de feministas antirracistas y anticoloniales han denunciando similar situaci贸n. En la actualidad, distintos colectivos de madres migrantes y empobrecidas que han sufrido el robo de sus hijes en el Reino de Espa帽a contin煤an luchando por recuperarlas.

Frente a una pr谩ctica estatal que despliega todos sus dispositivos legales para expulsarlas y quitarles a sus hijes, es urgente disputar los discursos hegem贸nicos que las criminalizan y las responsabilizan de las violencias que enfrentan. Debemos fortalecer las redes de apoyo y respuestas colectivas ante estas situaciones porque la vida de muchas de las mujeres actualmente encerradas en los CIEs se va en ello.

* Este texto fue publicado inicialmente en catal谩n en La Directa