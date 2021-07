–

Quien critica esto se convierte autom谩ticamente en un reaccionario que niega el cambio clim谩tico, un monstruo que sue帽a con talas e incendios de bosques y un fascista que lo 煤nico que quiere es comer chuletones, independientemente de c贸mo le afecte eso al planeta.

Pero lo cierto es que hay mucha gente preocupada por el cambio clim谩tico, la industria c谩rnica y la salud (y que no es de derechas), que no entiende que quien no es capaz de legislar para cambiar el modo de producir y consumir, ni es capaz de mover un dedo por el bienestar de los trabajadores, tenga encima la poca decencia de culparles por llevar una dieta (impuesta por el trabajo y la forma de vida) muy poco solidaria con el planeta. Y a toda esta gente, se le est谩 silenciando haciendo ver que toda cr铆tica a las palabras de Alberto Garz贸n viene de la derecha, y del que quiere comer carne porque s铆.

Nadie dud贸 de que cuando Endesa nos recomend贸 comer huevos sin fre铆r por nuestra salud y nuestro bolsillo, fue una burla y una falta de respeto hacia los pobres. Los responsables del alto precio de la luz nos dieron un consejito de ahorro en vez de una soluci贸n mientras se embolsaban ingentes cantidades de dinero de beneficio. Imaginad que parte de la izquierda hubiera saltado a defender que comer huevos sin fre铆r es mucho mejor para el planeta, y que los que estamos criticando a Endesa somos unos cavern铆colas que queremos gastar luz a toda costa porque nos encanta el huevo frito y la tortilla de patatas por encima de todo.

Ven铆an a asaltar los cielos y han acabado haciendo el trabajo sucio del capitalismo m谩s salvaje: avisar de la mierda que nos viene. Eso s铆, poni茅ndole un lacito eco de color verde mon铆simo.

Ya lo vivimos con la vivienda; cuando vieron que la gente no iba a poder hipotecarse, vendieron el alquiler como una opci贸n s煤per guay y rebelde. Hasta que han subido los alquileres, y la mayor铆a de arrendatarios han sido conscientes de que pagarle la hipoteca a su casero y vivir en una casa que nunca ser谩 suya, no mola tanto. O al menos, si mola o no, no podremos saberlo porque no tenemos la capacidad de comprobarlo. Nos dijeron que molaba porque no nos iba a quedar otra. En el fondo lo hacen por nosotros. Algunos deben pensarlo. De ah铆 que contin煤en defendi茅ndoles con el 煤nico argumento de que el planeta se va a la mierda por culpa de la industria c谩rnica. Pues claro que se va a la mierda. Dejad de tratarnos de negacionistas e ignorantes, porque le haceis un favor a una izquierda que hace mucho que ha decidido abandonarnos y que necesita de esto para no morir.

Tambi茅n han intentado convencer a quien no va a poder comprarse un coche de que la bici o el transporte p煤blico es el futuro. 隆Y de que encima est谩 combatiendo al capitalismo as铆! Obviamente quien lo dice no sabe lo que es ir a trabajar y tardar una hora y media a base de empalmar autobuses, caminatas y de dejarte la vida pedaleando. Y probablemente, tampoco sepa lo que supone que alguien que trabaja 9-10 horas pierda otras 2 o 3 solamente en el desplazamiento, y lo que ello puede suponer para su vida personal, familiar, para su salud etc鈥 Ya que somos tan buenazos, tambi茅n podr铆amos ver estas cosas. Y esto no significa que piense que el ecologismo es una lucha para distraer, al contrario, es una lucha m谩s que necesaria, pero cuando se denuncia la incapacidad de quien est谩 en el gobierno para X cosas m铆nimas (incluidas las relacionadas con el ecologismo), mientras reprocha a los pobres su comportamiento, no puede ser que la 煤nica respuesta sea que la carne es mala. Como si quien criticara a Garz贸n estuviera defendiendo que comer kilos de carne sea buen铆simo para la salud. Supongo que as铆 consiguen no recibir muchas cr铆ticas por la izquierda, que obviamente es quien les preocupa y de quien viven. Y no el facha del chulet贸n y la gaviota.

Que los obreros se queden pr谩cticamente sin vida a cambio de trabajar es algo que no preocupa tanto a la izquierda chupi-guay, lo que le preocupa es que ese obrero est谩 jodiendo al planeta cogiendo el coche. Hay que ser cabr贸n para querer llegar en 20 minutos a tu trabajo y no en una hora. Puto fascista. Y encima, seguro que llega a casa y come carne procesada, y no una ensalada bio de verduras ecol贸gicas y nueces con rebanadas de pan integral y yogur.

O tal vez, quien dice todo esto s铆 sabe todo lo que le supone a la clase obrera perder horas en ir a trabajar, no poder ahorrar por vivir bajo un techo, o no poder meterse much铆simos nutrientes y calor铆as en un solo trozo de carne, pero cree que la izquierda que no ha acabado con la reforma laboral ni ha hecho nada contra la precarizaci贸n, la temporalidad o la represi贸n va a poner soluciones inmediatas para que un trabajador pueda desplazarse a la otra punta de la ciudad para ganarse la vida (si es que queda empleo para entonces, claro), pueda tener un alquiler barato o contratos de trabajo dignos con los que poder acceder a una vivienda propia.

La pena es que hay gente que no duda que sean unos traidores en otros aspectos, pero en cambio, compra este discurso solamente porque parece que quien no lo hace est谩 autom谩ticamente comprando el discurso de la derecha. Claro que el futuro es la bici, el alquiler y conseguir la prote铆na de otros alimentos m谩s baratos (s铆, sanos), pero lo va a ser a la fuerza.





