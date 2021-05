Un texto contra el trabajo y sobre el 1 de mayo publicado en el tercer n煤mero del Peri贸dico anarquista CONFRONTACI脫N.

鈥淵 yo digo que la causa de este mal / es algo muy antiguo ya, es anterior al capital: el ejercicio de autoridad. / As铆 que un mundo obrero no es la soluci贸n a nada real. /Currantes me han hecho sufrir, currantes me han hecho llorar. / La libertad no es gestionar las f谩bricas de la ciudad. /Menuda mierda es exigir la igualdad para consumir. /Que yo no quiero figurar en un ej茅rcito virtual. / Acabemos con ese error, ni obrerx ni patr贸n.鈥

Recibido el 1 de mayo del 2021