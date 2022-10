–

De parte de Portal Libertario OACA October 3, 2022 221 puntos de vista

El 煤ltimo grito de moda de la progres铆a consiste en que las mujeres y las personas LGTBI adopten roles tradicionalmente vinculados al heteropatriarcado. Este feminismo e igualitarismo meramente burgu茅s ignora las desigualdades econ贸micas y sociales, pero nos quiere convencer de que el camino de la igualdad es nombrar presidentas, ministras o generalas del ej茅rcito y la Guardia Civil. Me gustar铆a que alguien me explicase cu谩n liberados se sienten los homosexuales presos porque el Carcelero Mayor del Reino, el ministro del interior Grande Marlaska sea gay; o en que grado se aten煤a los rigores de la c谩rcel a las mujeres presas siendo una mujer la titular del ministerio de justicia. Se nos vende como igualdad social el que todo el mundo, sin importar su sexo o tendencia sexual tenga acceso a ejercer la autoridad. 驴Y qu茅 significa la autoridad para quienes la padecen?: la obligaci贸n de obedecer ya seas hombre, mujer heteros o LGTBI. As铆 es como la autoridad democr谩tica, con su 芦igualitarismo禄 se reproduce y se ampl铆a.

驴Qu茅 une a Grande Marlaska y Javier Maroto? 驴Qu茅 los dos son gais ? No, que ambos son autoridades. 驴Qu茅 les separa, que uno es de derechas y otro de izquierdas? Una diferencia m铆nima comparada con lo que les vincula. Lo que nos une a todos loas que estamos obligadoas a obedecer es nuestra condici贸n com煤n de explotadoas; este es el discurso disgregador que la clase pol铆tica y los medios de formaci贸n de masas eluden e ignoran deliberada y sistem谩ticamente. Estamos en contra de la autoridad y nos importa un r谩bano que 茅sta sea blanca o negra, mujer u hombre, heterosexual o LGTBI. Es mentira aquello de que cuando las mujeres gobiernen el mundo ir谩 mejor: quien repase la historia se encontrar谩 con Margaret Thatcher y quien mire el presente con los superegos de Isabel D铆az Ayuso o Irene Montero. 驴Son Ana Bot铆n y Christine Lagarde menos sanguijuelas que sus predecesores? 驴Es Giorgina Meloni menos fascista que Salvini o Santiago Abascal? La autoridad no va a ser m谩s benigna por ser ejercida por mujeres, pues toda autoridad est谩 comprometida y enfocada a mantener el sistema. Son las exigencias del sistema en pugna con la resistencia al mismo que puedan hallar las que determinan su conducta.

Si el movimiento feminista y LGTBI siguen el camino de la autoridad, se enfrentar谩n con la animadversi贸n de buena parte de la poblaci贸n, por un proceso psico-sociol贸gico que Bakunin llamaba expresi贸n negativa de rebeld铆a. Esta inquina es fomentada y aprovechada como combustible electoral por la extrema derecha. No es extra帽o que aumente el n煤mero de agresiones a mujeres y personas LGTBI. El camino del autoritarismo jam谩s ha liberado a nadie. Lo que propugnamos es la mezcla, el mestizaje, el multiculturalismo. La tolerancia no como moda o imposici贸n y la organizaci贸n de la autodefensa al margen y contra el Estado-Capital. No a la autoridad, sea hombre o mujer, heterosexual o LGTBI. Ni blanca, ni negra, ni verde, ni roja, ni azul. Ni patria ni Matria.

Aciago Bill