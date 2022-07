–

Desde Per煤 han brotado las escandalizadas reacciones de gente dentro de la lucha o el activismo social, entre ellos uno que otro grupo anarquista, que tan poco saben de la movida marika que reci茅n se enteran que existe el Pinkwashing y se abanderan como 煤nicos opositores a esa cloaca. Adem谩s de usar ese discurso (de su descubrimiento) para aprovecharse y seguir alzando la bandera del anti-feminismo (inclu铆do lo trans y el trabajo sexual) ya que adem谩s por el tema de las funas no les conviene aceptar 鈥渆sa movida burgu茅s鈥. As铆 le llaman para deslegitimar esta lucha. Burgueses ellxs que no quieren salir de la zona de confort machista que les otorga jerarqu铆as por los privilegios.

Y hacen todo ese show de indignaci贸n como si desde la movida marika contra toda dominaci贸n, no hubieran hecho ya la resistencia al Pinkwashing y otras pestes m谩s como la xenofobia la c谩rcel el especismo el greenwashing el veganwashing鈥 y el extractivismo aunque sean algunos grupos sindicalizados etc

Lo 煤nico que sab铆an de la movida marika dentro de la escena antiautoritaria, era de la resistencia kurda queer por las fotos y publicaciones, y s贸lo por el hecho que usan armas. S铆, fetichismo puro y duro, tal como cuando s贸lo mencionan al anarcofeminismo usando la memoria hist贸rica de las milicianas en Espa帽a. Pero, en fin, all谩 ellxs y su pantallaso de inclusi贸n en sus espacios machos a mujeres s贸lo para que todxs vean que no son puros hombres y no por el hecho fisol贸gico sino por el hecho mental machista que no han tratado en varios a帽os de lucha 驴antiautoritaria?. La militancia naci贸 podrida, y esxs ni lo quieren aceptar xq tienen l贸gica militar.

Quien escribe no se reivindica en ninguna de las expresiones o adjetivos que la sociedad les coloca al g茅nero y al sexo, porque creo son encasillamientos al igual que proclamarse proletario y otros adjetivos o sustantivos m谩s. Ser disidente, no es s贸lo posicionarse contra El Estado y El Capital, es tambi茅n posicionarse contra todo lo que crea la Sociedad a trav茅s de la Cultura y sus costumbres en su mayor铆a opresivas.

Siendo que la cultura es todo lo que la sociedad cultiva, ese es su verdadero concepto, y no el siempre repetido discurso que cultura es s贸lo lo positivo o lo bello o el arte鈥 Tal es que la Tauromaquia s铆 es cultura, a diferencia de lo que dicen la mayor铆a de antitaurinxs animalistas y veganxs, porque es lo que la sociedad ha cultivado con el paso de los a帽os xq no s贸lo las 茅lites las han mantenido sino las autoridades y parte de la poblaci贸n que lo aceptaba sea por imposici贸n o como forma de pasarle la mochila de la explotaci贸n que ten铆an hacia otrxs animales en e峁昽cas de esclavitud que fu茅 los inicios de esa aberrante creaci贸n de la sociedad.

Pero eso no quita que odie a quien se reivindique en alguna de esas expresiones, ni que deje de solidarizarme cuando son reprimidxs, oprimidxs e invisibilizadxs. Al contrario, me une m谩s a ellxs desde mi individualidad, xq tambi茅n est谩n en lucha y resistencia al igual que yo.

Y s铆, el Pinkwashing es una mierda, tal como lo es el trabajo y las 8 horas que mediante el nacimiento de la sindicalizaci贸n han apagado la lucha contra el trabajo en s铆 y contra su industrializaci贸n a la que se resist铆an fer贸zmente lxs ludditas. 驴De qu茅 progresismo acusan desde espacios rancios en el anarquismo a toda la movida marika, si el trabajo es parte del Progreso (en la que el progresismo planteado por la izquierda s贸lo es una parte de eso) y no se v茅 mucho que anden luchando para su total abolici贸n, m谩s que consignas y c谩nticos antiguos o desde sus bandas punk?.

驴Qu茅 tan revolucionarixs se pintan, si han ido a las urnas para 鈥渞evolucionariamente鈥 tachar las c茅dulas que les tocaba para no pagar las multas o no tener problemas legales, y subieron esas fotos de sus c茅dulas a sus redes sociales orgullosxs de tal acci贸n directa cuando eran parte del proceso de las elecciones?

驴Qu茅 tan revolucionarixs se pintan, si han ido a vacunarse contra el bicho de moda, y lejos de eso no han mostrado su rechazo a toda la represi贸n que dicho carnet de comprobaci贸n ha tra铆do a muchas personas (trabajadorxs que no recib铆an sueldo, apartado sanitario en Israel ese Estado que dicen odiar pero s贸lo xq aplasta a la poblaci贸n Palestina y no por el apartado sanitario que hicieron) que no son de derecha ni conspiran贸icxs etc ? Se hicieron lxs giles y acusaron de derechas o ser conspiran贸icxs a todxs lxs que les intentaban debatir sobre ese asunto, adoptando el progresismo (al cual dicen odiar) y su defensa de la narrativa del bicho.

驴Y lo ancestral? 驴Y la chacana que usan para evocar culturas de este territorio como reivindicaci贸n de una vida en equilibrio con lo natural? 驴Acaso la medicina ancestral y la comida naturista no sirve para evitar y hasta para combatir al bicho que ni es el primero que tenemos en el cuerpo y el ambiente?

Reflexionen, reflexionemos, que para eso hemos acogido la anarqu铆a, y no para esperar quedar en el sal贸n de la fama y ser el pr贸ximo bakunin o kropotkin o durruti o digiovani (ya que adem谩s se creen insurrecionalistas, expropiadores, etc) y otros dioses m谩s que han hecho de ellxs. Tengan en cuenta que por cada incoherencia que hagamos y mostremos, m谩s gente 鈥渘ueva鈥 se alejar谩 de los pocos espacios antiautoritarios que hay o se est谩n construyendo o manteniendo, al igual que lo hace la gente con la derecha y la izquierda que s贸lo ven esos 2 caminos como 煤nicos, o entre el Estado y el Privado, etc.

Bueno, les dejo luego de estas 谩cidas palabras, para dar paso al trabajo que han hecho algunxs compas en otras latitudes respecto al Pinkwashing el machismo la transfobia xenofobia etc y dem谩s mierdas.

Y no luches contra las funas, pues huelo que lo haces xq sabes que has agredido u oprimido a alguien actualmente o tiempo atr谩s y piensas que s贸lo anulando las funas y a quienes lo hacen, vas a salvar tu imagen y no correr谩s el riesgo a que te odien en la movida o a ser expuesto y tener que dar explicaciones y dem谩s.

Ac谩 no se trata de cancelaciones (salvo en casos de agresiones mayores, por as铆 decirlo), como sostienen muchxs antifunas (a veces consciente y aveces inconscientemente), ya que las funas no son producto de caprichos sino de conflictos no remediados x el hecho de que quienes agredieron u oprimieron no quisieron reconocer que lo hicieron.

Al contrario, acepta y reconoce lo que has hecho, trata esas opresiones internas con sinceridad. Y si puedes, y si la persona agredida quiere, conv茅rsale y sobre todo demu茅strale que has cambiado. O simplemente no lx frecuentes, para no incomodarle, o hazte a un lado si coinciden en alg煤n lugar sin planearlo, xq son cosas que suceden ya que hay pocos espacios de difusi贸n y a veces es inevitable encontrarse de esa manera.

鈥渃onsume鈥 m谩s propaganda trans-feminista marika disidente etc para poder entender lo que desde esos espacios se desea por la libertad, para ir sacando esa propaganda oficialista que dan las ONGs la prensa El Estado el Capital y el Conservadurismo que tambi茅n est谩 vigente dentro del anarquismo. Eso no te va a volver Progre. Y recuerda de romper con esa dicotom铆a: conservadursmo vs modernismo (progresismo).

Manifest Orgull Cr铆tic 2017

驴Sabes lo que es el Homonacionalismo?

El homonacionalismo es una estrategia de las potencias occidentales a trav茅s de la que se muestran como defensoras de los derechos LGTBI, bas谩ndose en la hegemon铆a cultural y supuesta superioridad moral de occidente en relaci贸n a otras culturas.

A trav茅s del discurso homonacionalista, se demoniza a las personas no occidentales ni blancas, present谩ndolas como unas b谩rbaras que atentan contra las libertades sexuales de la ciudadan铆a de occidente. De esta manera, se justifican pol铆ticas imperialistas y xen贸fobas basadas en el control de la poblaci贸n a trav茅s de la ocupaci贸n de territorios o cierre de fronteras, como al que asistimos actualmente con el 茅xodo de las personas refugiadas, procedentes de territorios sirios, iraqu铆es, iran铆es o afganos, entre otros.

Sin embargo, una lectura interesada de qu茅 pa铆ses merecen el benepl谩cito de occidente nos muestra como aliados a estados como el de Turqu铆a o Arabia Saud铆, que atacan a las disidentes sexuales y de g茅nero sin que ello sea penalizado por sus socios econ贸micos. Recordemos aqu铆 la mutilaci贸n y asesinato de la activista transexual Hande Kader a manos de la polic铆a turca en el 2016, o la detenci贸n por parte de la Polic铆a Moral saud铆 a principios de este a帽o de 35 personas pakistan铆es acusadas de practicar la homosexualidad.

Esta doble moral homonacionalista cumple una funci贸n de cara al exterior de los estados, pero tambi茅n hacia su interior, permitiendo sacar beneficio econ贸mico y pol铆tico.

La estrategia homonacionalista dentro de los Estados se encarga de reforzar la xenofobia, el racismo y la islamofobia, creando una imagen de las personas migradas o extranjeras como peligrosas para el modelo de derechos LGTBI. Argumentando que estas libertades y privilegios administrativos (como el matrimonio entre personas del mismo sexo) se encuentran en peligro debido a la invasi贸n b谩rbara, ponen en funcionamiento todo tipo de t谩cticas de represi贸n que al mismo tiempo son utilizadas como forma de captar el voto rosa, vendi茅ndose como 煤nica forma de garantizar la seguridad de la ciudadan铆a LGTBI occidental.

No obstante, estos supuestos derechos de ciudadan铆a solo est谩n al alcance de quien sea 鈥渘ormal鈥, es decir, quien entre en los par谩metros de normalidad definidos por el estado. 鈥淣ormales鈥 son aquellos que son provechosos para el sostenimiento del sistema. As铆, se sigue ejerciendo violencia contra otras formas no asimilables de disidencia sexual y de g茅nero, por ejemplo a trav茅s de las restricciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres solteras o no heterosexuales, la psiquiatrizaci贸n y patologizaci贸n de las identidades trans o el estigma que prevalece sobre las personas con un diagn贸stico de VIH, entre muchas otras. La 鈥渘ormalidad鈥 que el homonacionalismo impone es en este caso un hombre, gay, blanco, joven, con cuerpo normativo y poder adquisitivo.

驴Y el Pinkwashing?

El pinkwashing (lavado rosa) es una forma de homonacionalismo, que empez贸 a utilizarse por parte del Estado de Israel para lavar su pol铆tica criminal, genocida y de apartheid en los territorios palestinos ocupados, present谩ndose ante la comunidad internacional como abanderado de los derechos LGTBI en su zona. Al mismo tiempo, se erige con la potestad de definir qu茅 personas LGTBI o disidencias sexuales y de g茅nero merecen vivir y c贸mo. Cuando los medios nos muestren como la vanguardia del progresismo a dos soldados israel铆es cogidos de la mano en actitud cari帽osa, recordemos el bombardeo de 2014 sobre la franja de Gaza. Recordemos que no hay nada de gayfriendly en unas manos manchadas por la sangre de las m谩s de 1400 personas palestinas asesinadas y 8900 heridas durante la operaci贸n 鈥淢anto Protector鈥.

En palabras de Fahad Ali, un activista palestino gay: 鈥淣osotr*s no necesitamos salir del armario, como vosotr*s. No necesitamos banderas del arco iris 鈥 haremos nuestras propias pancartas con los colores y la tinta de nuestro propio mundo. No se nos dir谩 c贸mo buscar nuestra propia liberaci贸n: es nuestra lucha, no vuestro deporte sangriento. (鈥)Soy 谩rabe, soy palestino, soy gay. Mi para铆so gay no es un desfile radiante en Tel Aviv. Es una Palestina liberada鈥.

Los Estados europeos tambi茅n han adoptado la estrategia del pinkwashing para justificar la islamofobia institucional y social hacia las personas refugiadas procedentes de conflictos armados, en los que los pa铆ses de la Uni贸n Europea han participado o bien sobre el terreno, o bien a trav茅s de la venta de armas.

No debemos olvidar que mientras Europa se muestra ahora como la cuna de las libertades sexuales, nos precede una historia de persecuci贸n y represi贸n que a煤n hoy vivimos, como hemos visto en las manifestaciones de extrema derecha en Francia o Espa帽a expl铆citamente hom贸fobas. Es esa misma extrema derecha la que, igual que el Frente Nacional franc茅s con su vicepresidente abiertamente gay Florian Philippot, utiliza el lavado rosa para justificar su discurso xen贸fobo y violento contra las personas refugiadas.

Holanda denegaba recientemente el asilo a un joven iraqu铆, sabiendo que si era deportado a su pa铆s de origen ser铆a asesinado por las fuerzas de seguridad iraqu铆es o por su propia familia, bajo el pretexto de no haber demostrado suficientemente su homosexualidad. Si quienes se nombran como homosexuales no lo son, 驴c贸mo son entonces los homosexuales que quiere Europa?

En nuestro contexto, este a帽o tiene lugar en Madrid el WorldPride, donde Israel colabora en la organizaci贸n y financiaci贸n del evento. Existe una concordancia entre el modelo de homosexual (cuerpo normativo, blanco, nacional o nacionalizado, con poder adquisitivo) que promueven los organizadores del evento y el Estado de Israel, que favorece la proximidad ideol贸gica entre ambos.

Parad贸jicamente, a la vez que se celebra el WorldPride, el modelo de pol铆ticas LGTBI promovido desde gran parte de las instituciones del Estado deja fuera a poblaci贸n LGTBI y otras disidencias sexuales y de g茅nero cuya situaci贸n no queda reconocida como vulnerable y, por tanto, no es atendida. Las personas precarias, sin papeles, no blancas, no entrar铆an en muchos casos bajo el supuesto manto protector del Estado. A d铆a de hoy, seguimos teniendo casos de LGTBIfobia institucional, como el asesinato de Juan Andr茅s Ben铆tez en 2013 a manos de los Mossos d鈥橢squadra..

En la ciudad de Valencia nos encontramos con que, al tiempo que el Ayuntamiento realiza campa帽as por la inclusi贸n y el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de g茅nero, tambi茅n lleva a cabo una campa帽a de criminalizaci贸n de gente pobre y poblaci贸n gitana en barrios como el Cabanyal, incluyendo desalojos en los que tambi茅n ha sufrido la represi贸n gente no hetero.

Por todo ello, lxs transmaribibolleras que no nos reconocemos en el imaginario que el pinkwashing promueve ni queremos legitimarlo, decimos 鈥淣O EN NUESTRO NOMBRE鈥.

