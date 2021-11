Ni rastro de la perspectiva feminista en la docuserie ‘¿Dónde está Marta?’

–

De parte de Nodo50 November 4, 2021 45 puntos de vista

鈥樎緿贸nde est谩 Marta?鈥, la docuserie que dirige Paula Cons sobre el asesinato de Marta del Castillo, reproduce, con todo lujo de detalles, lo que ha sucedido en los 煤ltimos a帽os y鈥 nada m谩s. Pierde la oportunidad de hacer un an谩lisis cr铆tico de uno de los asesinatos machistas m谩s medi谩ticos de las 煤ltimas d茅cadas.

驴D贸nde est谩 Marta?, la docuserie de Paula Cons para Netflix, se utilizar谩 para explicar qu茅 no se debe hacer cuando hablamos de violencias machistas. Claro que nunca se ha tratado como tal el asesinato de Marta del Castillo en 2009 a manos de su expareja. A lo largo de los tres cap铆tulos que tiene el documental nos encontramos con una sucesi贸n de im谩genes y testimonios que, lejos de denunciar el tratamiento medi谩tico del caso, reproducen las mismas din谩micas. Hay un trabajo de archivo alucinante para devolvernos, a帽os despu茅s, a las mismas im谩genes y a los mismos comentarios sin ning煤n an谩lisis cr铆tico. 驴D贸nde est谩 Marta? es documentaci贸n y montaje. Que el documental no tiene ninguna intenci贸n de aportar una mirada cr铆tica se demuestra con la aparici贸n de Nacho Abad, un periodista especializado en sucesos que asegura que el asesinato de Marta del Castillo es el caso de su vida. El mismo tipo que hacia una encuesta en Twitter, el d铆a que empezaba el juicio contra los violadores conocidos como La Manada, para saber si su audiencia cre铆a que se trataba de una violaci贸n o de sexo consentido.

De la misma manera que denunciaba Nerea Barjola en una cr铆tica al documental El caso Alc脿sser, tambi茅n de Netflix, 鈥渟obran im谩genes, exclusivas, testimonios y falta feminismo鈥. Ambas producciones, adem谩s, reproducen la misma narrativa que construye el terror sexual. En 驴D贸nde est谩 Marta?, igual que sigue pasando con los cr铆menes de Alc脿sser, se promueven ciertos discursos que tienden a la confabulaci贸n 鈥揺sta es precisamente una de las caracter铆sticas de la telebasura鈥, pero lo 煤nico que es cierto es que fue un hombre el que asesin贸 a Marta del Castillo. En esto, oh, sorpresa, apenas se detienen. Ni se detuvo casi nadie hace a帽os cuando nos narraron el asesinato y el proceso judicial con todo lujo de detalles ni se detienen ahora en el documental.

De machismo no dicen nada. 脕ngeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom茅stica y de G茅nero, aparece en escena unos segundos para explicar por qu茅 era importante que se juzgue como violencia de g茅nero y鈥 ya est谩. Tenemos, eso s铆, a un catedr谩tico que nos explica qu茅 son las hipotecas basura, pero ni a una feminista para explicarnos qu茅 es la violencia contra las mujeres. En alguna ocasi贸n se alude a los celos que pod铆a sentir Miguel Carc谩帽o, pero no se enmarcan como una de las caracter铆sticas de la violencia. La docuserie analiza con todo lujo de detalles el caso, se entrevistan a m谩s de 20 personas y se bucean en los archivos para hacer evidentes las contradicciones en algunos testimonios, pero鈥, insisto, nada m谩s. Alguien dice que el caso fue 鈥渋ns贸lito鈥. Imagino que se referir谩 a los cambios de versiones de los acusados porque, precisamente, un asesinato machista es de todo menos ins贸lito.

El documental reproduce una rueda de prensa en la que un familiar de Marta pide a los medios que no se refieran al asesino de su sobrina como su 鈥渆xpareja鈥, pero la serie no se detiene ni un segundo en explicar por qu茅. Es probable que la familia no quisiera que nombrasen as铆 a Miguel Carca帽o porque la relaci贸n que tuvieron fue muy breve, pero puede que les resultase doloroso escuchar que quien hab铆a sido la pareja de Marta hab铆a acabado con su vida. Es una de las grandes dificultades 鈥搚 caracter铆sticas鈥 de la violencia machista.

La exposici贸n de los acusados

En 驴D贸nde est谩 Marta? aparecen dos novedades respecto al tratamiento m谩s habitual de las violencias machistas: no se protege a los acusados y apenas se habla de la v铆ctima. De Marta no conocemos nada que no conoci茅ramos ya. Su familia recuerda su vocaci贸n religiosa, sus aficiones tradicionales y lo buena gente que era. A los acusados, a diferencia de lo que ocurre cuando los casos se enmarcan en un asesinato machista, no se les intenta justificar en absoluto. Todo lo contrario. En alguna ocasi贸n se alude a las presiones policiales para que declarasen y, lejos de una condena a la supuesta violencia policial, hay cierto regustillo de venganza.

Las im谩genes de los chavales reconstruyendo el asesinato en el lugar de los hechos son estremecedoras. No solo eso: en el documental, publicado doce a帽os despu茅s del asesinato de Marta del Castillo, no hay ninguna cr铆tica a la violencia medi谩tica 鈥搚 f铆sica en algunas ocasiones鈥 que vivieron los acusados. No creo que haga falta, pero recuerdo que en un estado de derecho es intolerable. Es intolerable que se permitiera aquella turba de personas en las puertas de los juzgados gritando y tratando de agredirlos ante la pasividad de la polic铆a. Las cuatro pinceladas que encontramos en el documental invitan, m谩s bien, a preguntarse por las instituciones que permitieron el abandono y la violencia en la que probablemente viv铆an esos chavales sin que eso, por supuesto, sirva ni de explicaci贸n ni de excusa para el asesinato. Para explicaci贸n ya tenemos una: la construcci贸n social de subordinaci贸n en la que vivimos las mujeres.

El documental se centra en explicar qu茅 pas贸 la noche que asesinaron a Marta, pero pierde, una vez m谩s, la oportunidad de explicarnos c贸mo y por qu茅 aquellos chavales 鈥搖no de ellos, menor鈥 pudieron cometer un crimen machista de esas caracter铆sticas. Se insin煤a que los tres inculpados proven铆an de entornos y familias desestructuradas. Sabemos de sobra que la violencia machista es transversal a todas las clases sociales, pero las feministas tambi茅n sabemos que las instituciones p煤blicas tienen la obligaci贸n de garantizar entornos seguros a las criaturas que no los tienen. No s茅 tampoco c贸mo habr铆an tratado algunas im谩genes si estos tipos tuvieran otras cuentas bancarias, otras familias que pudieran protegerlos.

La familia de Marta del Castillo 鈥搚 que esto no sirva de juicio鈥 ha estado involucrada en la defensa de la cadena perpet煤a en el Estado espa帽ol. La imagen de Mariano Rajoy y otros l铆deres del PP en la casa familiar es la gran evidencia de c贸mo fue tambi茅n su asesinato instrumentalizado para promover el populismo punitivo, una estrategia, que seg煤n escribe la abogada Laia Serra, es un 鈥渇贸rmula pol铆tica y penal que se contextualiza en la expansi贸n neoliberal, la quiebra del Estado del bienestar y el auge del neoconservadurismo鈥. Laura Macaya, en la misma l铆nea, escribe en Ctxt.es que 鈥渄efender o conformarse con la soluci贸n punitiva a las violencias de g茅nero significa renunciar a transformar las condiciones que favorecen y generan esa violencia鈥.

Mientras tanto, las mujeres, en el marco de la pareja heterosexual, siguen expuestas a m煤ltiples violencias que los medios de comunicaci贸n se limitan a narrar sin detenerse a explicar por qu茅. Puede que sea complicado mientras se cuenta, pr谩cticamente en directo, un asesinato como el de Marta del Castillo, pero cuesta entender que no pueda hacerse con la perspectiva que dan los a帽os.

No te vayas todav铆a: