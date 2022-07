–

De parte de El Topo July 5, 2022 70 puntos de vista

Llevo un par de semanas d谩ndole vueltas al tema de esta columnita. Se supone que deber铆a tratar de alg煤n asunto de candente actualidad que, resumido en una opini贸n de cola del m茅dico, traiga a mi cabeza un par de reflexiones, con m谩s o menos enjundia, para poderlas desarrollar en estos p谩rrafos. Pero llega el d铆a de la entrega y yo sigo con el documento en blanco. Y os juro que me he esforzado.

No deber铆a ser tan dif铆cil en un barrio tan animado como el m铆o. Debe de ser cuesti贸n de bajar a la fruter铆a o agarrar el metro y poner o铆do, me he dicho un par de veces. Pero, mi gozo en un pozo (maravillosa expresi贸n que usamos mucho menos de lo que deber铆amos): me he recorrido la l铆nea roja arriba y abajo y solo escucho la voz met谩lica del altavoz avisando de la propera parada. S茅 que lo que voy a decir est谩 ya muy machacado, que no soy nada original, pero qu茅 aburrimiento cuando a tu alrededor todo el mundo va mirando la pantalla del tel茅fono.

Siempre escucho decir a las escritoras de moda que para escribir hay que escuchar; que lo mejor es montarte en el autob煤s o sentarte con un caf茅 y poner o铆do a las conversaciones ajenas. Robar ideas, expresiones para tus di谩logos, o rasgos que hagan m谩s cre铆ble a tu personaje. Pero qu茅 quer茅is que os diga, yo salgo a la calle y solo escucho los coches, el grito de alg煤n ni帽x (menos mal) y los aviones que pasan bajo. 驴As铆 c贸mo va a escribir una un art铆culo apa帽ao? 驴C贸mo se va a montar un buen cuento decimon贸nico? Si ya no hay a qui茅n expropiarle las palabras. Qu茅 desgracia.

Hablemos m谩s, pero no para pedir fuego o preguntar por una farmacia. Digamos cosas nuevas, que no se hayan dicho todav铆a. Estrenemos conversaciones que nos hagan chiribitas en el o铆do y el cerebro. No nos quedemos en las cuatro palabras b谩sicas de supervivencia: hola, adi贸s, vale, gracias. Os lo pido de coraz贸n como proyecto frustrado de contadora de historias. Necesito o铆ros para tener material. Que dicen las escritoras que sin di谩logo no hay literatura.