Lo que Vox pretende hacer es claramente una provocaci贸n, como cuando los nazis

de del MPS (Movimiento Patriota Socialista) en el a帽o 2009, tuvieron la fatal idea

de hacer una manifestaci贸n que pasaba por el metro de Puente de Vallekas. O como

cuando NR (Naci贸n y Revoluci贸n) intent贸 terminar su manifestaci贸n en Tirso de

Molina en el a帽o 2009, tambi茅n a modo de provocaci贸n y previa expulsi贸n por parte

de la polic铆a, de todos los migrantes que se encontraban en la plaza.

A modo de peque帽o recordatorio, se帽alar que 18 personas fueron detenidas y encau-

sadas por plantar cara a los nazis en la contramanifestaci贸n de Vallekas, por intentar

alcanzarles y por detener la marcha y el normal transcurso de la misma. Igualmente

en Tirso de Molina, los disturbios y enfrentamientos, hicieron que los nazis tuvieran

que abandonar el barrio sin poder terminar de leer su comunicado. Salvando las di-

ferencias que existen entre Vox y el extinto MPS (la antesala del MSR 鈥 Movimiento

Social Revolucionario, encabezado por el conocido Alberto Ayala, y con estrechas

relaciones con el HSM 鈥 Hogar Social Madrid), o con Naci贸n y Revoluci贸n, el posi-

cionamiento ante cualquier tipo de discurso fascista, m谩s o menos institucionaliza-

do, deber铆a de ser el mismo.

Y en los 煤ltimos tiempos, donde una buena parte de la extrema derecha se ha aglu-

tinado en torno a VOX, en Vallekas se les ha plantado cara. No sin la consiguiente

represi贸n y las consiguientes sanciones. Tambi茅n se ha confrontado en diferentes

鈥渋ncursiones鈥 de grup煤sculos fascistas que ven铆an de cacer铆a al barrio.

El fascismo toma distintas estrategias, unas m谩s legales y amparadas por el sistema

parlamentario y otras, m谩s ilegales amparadas por la impunidad de la que normal-

mente gozan a trav茅s de los distintos colectivos y organizaciones m谩s descarada-

mente 鈥渘azis鈥 que existen en algunos barrios.

El pr贸ximo 7 de abril, deber铆amos de plantearnos como objetivo que ninguno de

los voceros de Vox puedan terminar el acto con normalidad. No en nuestro barrio

y no en ninguno otro. Como continuaci贸n del peque帽o recordatorio de memoria

hist贸rica, a modo de respuesta por la represi贸n sufrida ante las detenciones tras la

manifestaci贸n del 2009, decenas de antifascistas irrumpieron en la sede del PSOE de

Vallekas como protesta ante la autorizaci贸n y legalizaci贸n del acto nazi.

Estos ejemplos pretenden dar unas ideas de las posibles respuestas a las que pode-

mos aspirar, m谩xime en un barrio como Vallekas, con una larga trayectoria de luchaantifascista y con grandes logros conseguidos al respecto a costa de una confron-

taci贸n directa y clara. Pretender no hacer algo contundente y mostrar un rechazo

meramente verbal, no va a impedir que los fascistas realicen su acto y que, como

consecuencia, repitan en otras ocasiones al ver que no hay resistencia alguna.

Tener que justificar esto ante la 鈥渋zquierda antifascista鈥, con un largo recorrido en

este tipo de acciones pero que ahora trata de situarse en una posici贸n de repentina

鈥渢olerancia鈥, echa por tierra todo lo conseguido en este barrio y en todo Madrid (re-

cordamos que durante muchos a帽os, los nazis escond铆an las direcciones de sus sedes

y las fechas de sus actos y manifestaciones por miedo a los ataques que sufr铆an). Pero

lo m谩s grave a煤n ser铆a escuchar y presenciar como cualquiera que se hace llamar

antifascista, se帽ala y culpa a quienes responden y no a quienes provocan y generan

esos discursos de 鈥渙dio鈥 a los que tanto hacen alusi贸n.

Sabemos identificar los eslabones de las cadenas que nos someten: los partidos pol铆-

ticos, el parlamentarismo y la democracia, como f贸rmula de dominio y explotaci贸n,

que nos pretenden hacer creer en representantes que decidan por nosotros y noso-

tras, que nos venden la ficci贸n de un supuesto cambio o alternancia en el poder para

que todo siga igual. Aquellos que quieren reducir la libertad a un voto en una urna

son sus mayores enemigos.

No te equivoques de enemigo: no hay nazis buenos ni manifestantes malos. No cai-

gamos en la provocaci贸n que el sistema, la prensa y la izquierda nos intenta hacer.

Nos vemos el 7 de abril para plantar cara al fascismo y a su complicidad democr谩ti-

ca. Para que no vuelvan y para que no piensen que Vallekas es un lugar donde hacer

propaganda electoral.

FUERA FASCISTAS DE NUESTROS BARRIOS

VALLEKAS ZONA INGOBERNABLE

Mi茅rcoles 7 de abril a las 18:00h en la Plaza de la Constituci贸n (Plaza Roja)

