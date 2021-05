–

Los amigos del Ateneo Al Margen, que tanto y bien hacen por la cultura libertaria con simpar tenacidad y enorme m√©rito, me piden un texto para el n√ļmero de primavera de su revista bajo la r√ļbrica Distop√≠a para un mundo imperfecto. Y la sugerencia me llega con una nota justificativa conteniendo como nexo argumental sendas ideas de las que modestamente me permito discrepar y sobre las que basar√© mi aportaci√≥n. La primera afecta a la Revoluci√≥n Industrial como el momento en que se torci√≥ el curso positivo de la historia, presuponiendo que hasta entonces hubo un tiempo mejor. La segunda y concluyente estimula como manifiesto de supervivencia a <<seguir caminando hacia esas utop√≠as siempre necesarias como referentes de nuestros actos>>. Creo, por el contrario, que por esa savia-vaiv√©n, utop√≠as-distop√≠a, arbitrariamente conjugadas y amalgamadas, circula buena parte de cierto esquema maniqueo construido sobre el desideratum y la mitolog√≠a escatol√≥gica. Desde esa perspectiva incurrir√≠amos en el vicio cl√°sico de la posici√≥n del observador que modifica el objeto observado. Principios de m√°ximos, prejuicios proyectados como certezas que a menudo sofocan el anarquismo experimentado, que no es sino una teor√≠a de la Justicia en plenitud de Libertad, no una <<ciencia subversiva>> como anunciaba una promo de RNtv con inmerecida fe de carbonero. Me explico.

Revoluci√≥n y Utop√≠a son dos conceptos abracadabrantes. Alfa y omega de un mismo sistema alternativo. El universo del Todo ya, aqu√≠ y ahora. El non plus ultra vital. Continente contenido. Significante significado. Y, en consecuencia, el eterno yunque de nuestra frustraci√≥n. Ese √°mbito cognitivo en el que el engre√≠do Aquiles jam√°s es superado por la esforzada tortuga. Pero la condici√≥n S√≠sifo en s√≠ misma no es algo rechazable, al contrario, implica voluntad de esperanza legada generacionalmente. El problema nace cuando Revoluci√≥n y Utop√≠a se convierten en consignas que envenenan nuestros sue√Īos. Sue√Īos de la raz√≥n que, como muestran los famosos grabados de Goya, tienen car√°cter dual. En cuanto fantas√≠a abandonada a la raz√≥n, produce monstruos imposibles; unida a ella es madre de las artes y origen de las maravillas (copio la cita que explica las pinturas negras en el Museo del Prado).

Desde que Plat√≥n escribiera la que se ha considerado la primera utop√≠a pol√≠tica, La Rep√ļblica, (en realidad dist√≥pica y desp√≥tica porque sacrificaba la libertad personal al igualitarismo uniformador), el g√©nero ha contado con ilustres propagandistas. Todos aquellos pensadores que de una u otra manera consideraron ilimitadas las capacidades de la raz√≥n, pr√°ctica o te√≥rica, contribuyeron a enmarcarla dentro de lo posible en diferido. Por hablar solo de los tiempos modernos, Ren√© Descartes con su <<pienso, luego existo>>; Carlos Marx cuando sostiene que <<la humanidad solo se propone objetivos que puede alcanzar>>, en colisi√≥n con lo afirmado antes por su amigo y benefactor Friedrich Engels, quien en su libro Anti-D√ľhring hab√≠a distinguido entre un socialismo ut√≥pico, disfuncional, y un socialismo cient√≠fico, de probidad asegurada; incluso Max Weber se aproxim√≥ al secreto de la esfinge al declarar: <<el hombre no hubiera alcanzado lo posible a menos que, una y otra vez, no hubiera intentado lo imposible>>. Bien es cierto que en el caso del padre de la sociolog√≠a comprensiva su acercamiento a la problem√°tica ut√≥pica en la escena de lo social se construye distinguiendo entre acciones guiadas por la <<√©tica de la convicci√≥n>> y acciones encomendadas a la <<√©tica de la responsabilidad>>. Pero todos ellos ten√≠an en com√ļn, de entrada, considerar la utop√≠a un v√°stago del progreso y, en segundo t√©rmino, al plantear la condici√≥n del hombre como ser social, que lo racional domina a lo emocional. Seguramente porque en mayor medida eran tributarios del Hegel de <<lo real es racional y lo racional real>> (Filosof√≠a de la historia). Un silogismo que cobij√≥ tanto al utopismo de izquierda (comunismo) como al utopismo de derecha (fascismo). Dos totalitarismos uncidos al Estado como supremo regulador para asaltar los cielos. Otro cantar es Hebert Marcuse y su ensayo El final de la utop√≠a. Aqu√≠ por primera vez se liga la utop√≠a y la emancipaci√≥n al terreno de lo f√°ctico y realizable gracias al favorable grado de desarrollo econ√≥mico. Dotando al pensamiento ut√≥pico hasta entonces dominante de aliento antiautoritario, el fil√≥sofo alem√°n se√Īala que <<con las fuerzas productivas t√©cnicamente disponibles, ya hoy es posible la eliminaci√≥n material e intelectual del hambre y de la miseria>>.

La evidencia constada por Marcuse nos devuelve a un evento crucial: la utop√≠a como prosperidad. En ese sentido, ser√≠a consecuentemente la Revoluci√≥n Industrial, con sus avances en todos los √°mbitos del conocimiento, la fuente de donde manar√≠a la concreci√≥n de la utop√≠a. La encrucijada precisa en que, debido a los avances instrumentales t√©cnico-cient√≠ficos, la humanidad empieza a abandonar la larga noche de las necesidades fundamentales insatisfechas por la dram√°tica escasez de recursos. Cierto es que al mismo tiempo en que se inaugura una nueva etapa de abundancia material que lleva hasta la sociedad del bienestar que hoy declina, son muchos los millones de personas que se quedan al margen del nuevo orden de presunta igualdad de oportunidades. Que el capitalismo, con su axioma del beneficio caiga quien caiga, se haya instalado como sistema hegem√≥nico, con su correlato de grandes desigualdades y lacerantes injusticias, no significa que a nivel macro no se hayan dado cambios favorables para una inmensa minor√≠a donde antes reinaba la indigencia general. Es lo que Marcuse refleja en su trabajo y las estad√≠sticas corroboran. Por ce√Īirlo solo a √°mbitos que tienen que ver con la <<calidad de vida>>, con datos de la Organizaci√≥n Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM), registramos: que la esperanza de vida se ha duplicado en un siglo (en 1909 el promedio era de 38,8 a√Īos en los hombres y de 43,6 a√Īos en las mujeres, y en 2009 de 78,4 a√Īos en los hombres y de 84,5 a√Īos en las mujeres); la pobreza extrema ha fluctuado del 64 % de la poblaci√≥n mundial en 1960 al 10% en 2012; y la mortalidad infantil ha dado un vuelco desde 1960, cuando de cada cinco ni√Īos uno mor√≠a antes de cumplir cinco a√Īos hasta la actualidad en que sobreviven 19 de cada 20. Ejemplos exportables a temas como acceso el a fuentes de agua protegidas de la contaminaci√≥n; escolarizaci√≥n; m√©dicos por habitante; analfabetismo; etc. Pero ni de lejos estamos en el mejor de los mundos posibles, mientras contin√ļan las guerras, el hambre y el 11% de la poblaci√≥n sobrevive con menos de 2 d√≥lares al d√≠a frente a una √©lite depredadora que atesora la mayor parte de la riqueza planetaria.

L√≥gicamente la percepci√≥n de Marcuse, esa posibilidad de realizar la utop√≠a con un excedente de medios que son enajenados a una parte significativa de la sociedad por la dominaci√≥n pol√≠tica, supone una llamada a la rebeli√≥n que nada ni nadie puede paliar. Porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones que crece a cada instante. Ese es el factor humano que los anarquistas y todas las personas de bien deben comprometerse a preservar. Un imperativo categ√≥rico y solidario que debe guiar una vida plena. Extensible a lo que Hans Jon√°s defini√≥ como <<el principio de responsabilidad>>: obrar de tal manera que los efectos de nuestra acci√≥n sean compatibles con la permanencia de una vida humana aut√©ntica sobre la tierra. En este dilema es donde aparecen como vasos comunicantes la utop√≠a y la distopia (utop√≠a en negativo), est√° reprobada desde las tribunas contestatarias con luces de ne√≥n, y aquella tan idealizada que se conserva en tetrabrik al alcance de todas las mitolog√≠as revolucionarias. Porque la necesidad de la utop√≠a y la exigencia de la revoluci√≥n, m√°s all√° de la apariencia, forman un conjunto disjunto espoleado por la inmediatez. La utop√≠a en cuanto af√°n de mejora civilizatoria adquiere una dimensi√≥n err√°tica al uncirse a un revolucionarismo que dicta la transformaci√≥n total a trav√©s de un solo acto de fuerza. Una especie de ¬°h√°gase la luz! creacionista caracter√≠stico del pensamiento m√°gico. Una llamarada de sesgo milenarista capaz de voltear 360 grados el orden imperante sin volver donde sol√≠a. Mutaci√≥n que presupondr√≠a una madurez individual y colectiva del motor del cambio, y que por ser ajena a la maceraci√≥n de la experiencia que precisa el metabolismo de la conciencia, suele instar la necesidad de un agente o estructura mediadora como ejecutor representante. Extrapolaci√≥n que en √ļltima instancia anula las virtudes que acompa√Īan idealmente al gradiente ut√≥pico y al proceso revolucionario. Que la naturaleza no procede a saltos (Natura non facit saltus), es una verdad convenida desde Arist√≥teles a Linneo. Quiz√°s por una impropia asimilaci√≥n de lo que significa el t√©rmino revoluci√≥n en el campo pol√≠tico. Concepto este que tiene su raz√≥n de ser geneal√≥gico en el terreno de la ciencia, donde naci√≥, como recuerda Hannah Arendt, <<gracias a la obra de Cop√©rnico De revolutionibus orbium coelestium (Sobre la revoluci√≥n). De esa misma saga surgir√≠an expresiones como la Revoluci√≥n Industrial para catalogar un cambio epocal.

Llegados a este punto en que parece que ni contigo ni sin ti tienen nuestros males remedio, la cuesti√≥n a plantear ser√≠a: ¬Ņqu√© pintamos nosotros en este enredo? Y la respuesta m√°s directa se resume en ser proactivos en la polinizaci√≥n libertaria y la centrifugaci√≥n del compromiso √©tico. ¬ŅQu√© c√≥mo se come eso? Sin atragantarnos. Asumiendo que la experiencia no se delega porque deja de ser existencia propia. Que la utop√≠a en distop√≠a es posible y necesaria pero que no nace de la nada, por un acto de fe revolucionaria. Que muchas veces la evoluci√≥n sin prisa pero sin pausa da mejores frutos y m√°s duraderos que los saltos en el vac√≠o, porque entra√Īa arraigo (entra en el terreno de la superstici√≥n esa pretensi√≥n de un <<hombre nuevo>> que liquidar√≠a de un plumazo siglos de tradiciones, h√°bitos, creencias, mitos y prejuicios desde la noche de los tiempos). Que en tanto seres racionales y afectivos, contamos con m√°s capacidades para favorecer la empat√≠a y la solidaridad que los limitados recursos que ofrece la pol√≠tica cortoplacista e institucional del aqu√≠ te pillo aqu√≠ te mano. Que como dec√≠a Proudhon no hay que confundir ser revolucionarios con ser atropelladores. Y, aprovechando que estamos en el centenario de Kropotkin, que el apoyo mutuo es un factor de la evoluci√≥n humana. Uno, pero no el √ļnico. Que junto a la veta cooperativa tambi√©n existe la competitiva que manej√≥ Hobbes para cimentar el contrato social del Estado Leviat√°n.

(Nota. Este art√≠culo se ha publicado en el n√ļmero de primavera de la revista Al margen).