Aunque la Comisi贸n Europea lleva meses maniobrando para que el gas no sea considerado en la UE como una energ铆a sucia al mismo nivel que el carb贸n y el petr贸leo, y los proyectos gas铆sticos no han dejado de ser parte de la hoja de ruta energ茅tica de la Uni贸n, la alarma saltaba el primer d铆a del a帽o. En el marco de la estrategia Fit for 55, por la que los 27 pretenden reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 55% para 2030, la Comisi贸n pon铆a sobre la mesa el 1 de enero su plan para que los nuevos proyectos de energ铆a nuclear y gas sean calificados como verdes si sustituyen a plantas de carb贸n y emiten menos de 270 gramos de CO2 por kw/h.

Como se帽alaba la Comisi贸n, 鈥渓a taxonom铆a de la UE orienta y moviliza la inversi贸n privada en actividades necesarias para lograr la neutralidad clim谩tica en los pr贸ximos 30 a帽os鈥, por lo que considerar, como plantea la propia Comisi贸n, que las centrales nucleares en construcci贸n y las que se levanten hasta 2045, as铆 como a los proyectos y centrales de gas hasta 2030, como 鈥減lantas verdes鈥 supondr铆a un importante respaldo a las inversiones en estas energ铆as.

En el propio texto que difund铆a la Comisi贸n esta dejaba claro que considera que el gas natural y la energ铆a nuclear 鈥渢ienen un papel como medio para facilitar la transici贸n hacia un futuro predominantemente basado en energ铆as renovables鈥.

Las respuestas no se hac铆an esperar. La ministra de Transici贸n Ecol贸gica y Reto Demogr谩fico, Teresa Ribera, rechazaba la propuesta de la Comisi贸n y se帽alaba que esta 鈥渕anda se帽ales err贸neas para la transici贸n energ茅tica en el conjunto de la UE鈥. En una l铆nea similar se manifestaban pa铆ses como Alemania, que ha cerrado varias centrales nucleares con la entrada del nuevo a帽o, o Austria.

Categor铆a intermedia

Ribera s铆 se mostraba de acuerdo, sin embargo, con la afirmaci贸n de la Comisi贸n por la cual considera que ambas tecnolog铆as tienen un papel a煤n que jugar en la conversi贸n energ茅tica europea aunque, matizaba, este ser铆a 鈥渓imitado en el tiempo鈥. Eso ha llevado a que Espa帽a plantee que ambas tecnolog铆as sean calificadas como una categor铆a 谩mbar o de desempe帽o intermedio, tratadas aparte de la verde, en la taxonom铆a que maneja la Uni贸n.

Seg煤n se帽alaban fuentes del Ministerio, 鈥淓spa帽a es firme defensora de la taxonom铆a verde como instrumento clave para contar con referencias comunes que puedan ser usadas por inversores para lograr la descarbonizaci贸n de la econom铆a y alcanzar la neutralidad clim谩tica en 2050鈥, remarcando que ni el gas ni la nuclear pueden estar ah铆 y que incluirlas supondr铆a 鈥渦n paso atr谩s鈥.

Las razones esgrimidas por el Ministerio para mantener esta posici贸n es que 鈥渓as emisiones de metano de la generaci贸n por gas natural y la cuesti贸n de los residuos de la energ铆a nuclear ponen en cuesti贸n la inclusi贸n de ambas tecnolog铆as dentro de la taxonom铆a verde de la UE鈥.

Trampas y ‘greenwashing’

El uso de categor铆as intermedias, sin embargo, ha levantado suspicacias en los socios de Gobierno m谩s a la izquierda. El diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, Juantxo L贸pez de Uralde, apuntaba que 鈥渆st谩 lejos de toda duda que el gas y la energ铆a nuclear no pueden formar parte de la nueva taxonom铆a verde europea鈥 y, aunque comparte el rechazo del Gobierno a la propuesta, destaca: 鈥淣os parece que la postura de nuestro pa铆s debe ser mucho m谩s ambiciosa y eso no pasa por hacer 鈥榯rampas鈥 con categor铆as intermedias鈥.

Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Unidas Podemos – En Com煤 Podem – Galicia en Com煤n han enviado este lunes una proposici贸n no de ley al Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica para enmendar la propuesta de la Comisi贸n Europea, haciendo hincapi茅 en que ambas energ铆as deben ser excluidas de cualquier categor铆a intermedia 鈥減ara evitar, as铆, que se puedan seguir acometiendo inversiones en una u otra鈥.

En una l铆nea similar se han manifestado desde Verdes Equo: 鈥淐lasificar las inversiones en gas y energ铆a nuclear como verdes contradice el Green Deal europeo鈥, se帽ala Florent Marcellesi, coportavoz de la formaci贸n, quien destaca adem谩s que 鈥greenwashing y green deal no van de la mano鈥.

Precisamente, ese lavado de cara verde de ambas energ铆as es lo que ha destacado el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo. Para la formaci贸n la propuesta de la Comisi贸n pondr谩 en tela de juicio la neutralidad clim谩tica y la transici贸n energ茅tica de Europa. 鈥淢iles de millones de euros se destinar铆an al gas y la energ铆a nuclear fingiendo que es tan bueno como las energ铆as renovables para el clima y el medio ambiente, mientras que claramente no lo es. 隆La transici贸n energ茅tica no debe ser v铆ctima del lavado verde!鈥, han denunciado en un comunicado hecho p煤blico este lunes.

Como denuncian desde la coalici贸n, la clasificaci贸n como inversi贸n sostenible del gas natural y la nuclear tendr铆a importantes consecuencias: 鈥淣o solo los bancos, las compa帽铆as de seguros y otros agentes del mercado financiero basar谩n sus decisiones de inversi贸n en esta norma de la UE, sino tambi茅n los peque帽os inversores. Y no sOlo eso: las subvenciones europeas y nacionales y el dinero de los contribuyentes tambi茅n fluir铆an hacia la energ铆a nuclear y el gas si estas fuentes de energ铆a recibieran la etiqueta de sostenibilidad鈥.

