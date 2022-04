–

De parte de Avispa Midia April 6, 2022

Recientemente, autoridades migratorias nicaragüenses prohibieron el ingreso al país al catedrático Carlos Sandoval, director del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Este caso se suma al endurecimiento del control para ingresar al país centroamericano, sobre todo a partir de mayo de 2021, momento en el cual el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo escalaron la represión contra toda crítica a su administración de cara a las elecciones presidenciales efectuadas en noviembre de aquel año.

El medio nicaragüense Confidencial resalta que desde esa fecha se han encarcelado a precandidatos presidenciales, periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos, exdiplomáticos y ciudadanos críticos del gobierno.

Policía política

El pasado 31 de marzo, Sandoval intentó entrar a Nicaragua por la frontera terrestre de Peñas Blancas, en Rivas. “Una oficial en ventanilla me dijo que yo era analista y escritor. Yo le pregunté que cómo sabía ella eso, entonces me respondió que me habían ‘buscado’”, contó Sandoval al medio Confidencial.

El catedrático refiere que durante al menos dos horas tuvo que responder preguntas de la agente migratoria, quien insistió en conocer los nombres de las personas con las que él se vería en Nicaragua, así como los datos de contacto de las mismas. Sandoval comparte que se negó a brindar esa información por temas de seguridad y privacidad.

En consecuencia, la agente migratoria le notificó que no podría entrar a Nicaragua y fue conducido a la línea fronteriza de regreso a Costa Rica. “Tienen una lista de personas, una especie de ‘policía política’”, detalló Sandoval sobre el hecho.

De acuerdo a Confidencial, “a medida que incrementó la represión dentro de Nicaragua en 2021, fueron más las personas rechazadas en la frontera, incluyendo ciudadanos nicaragüenses. También se añadieron a la lista casos de periodistas extranjeros de medios regionales e internacionales que pretendían llegar a Nicaragua en noviembre para cubrir la votación y que se les prohibió el ingreso al país”.

“Me llamó la atención el nivel de control que tienen (las autoridades) que incluye a personas como yo, que no soy nicaragüense, que ni soy periodista. El rechazo es de oficio, me llamó también la atención el nivel de autoritarismo. Es una manifestación de cómo administran el poder”, compartió Sandoval quien trabaja el tema de la migración en Centroamérica.